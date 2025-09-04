В Вячеслав Рекомендую данного организатора. Выбрали поездку спонтанно, надо было занять несколько часов. В итоге Антон оказался отличным собеседником, интересным гидом, хорошим человеком и прекрасным фотографом. Бонусом после поездки были замечательные фотографии. Всем рекомендую.

Е Евгения Отлично провела время на любимом пляже за любимым занятием! Теперь жду результата, чтобы все увидели мою любовь к этому месту в прекрасных кадрах!

Александра Прекрасно провели время. Сидели отличные фото. Желаем успехов. Спасибо

М Мария Спасибо Антону за прекрасную поездку, интересный разговор во время короткого путешествия и за приятную и непринужденную атмосферу! Пляж - просто сказка! Чудесное, восхитительное место и мало людей! Это восторг!

С Антоном легко и быстро прошла фотосессия! Кадры в камере уже произвели впечатление. С нетерпением жду ссылки на свои фото! Большое спасибо!

Д Денис Антон-прекрасный эрудированный собеседник и профессиональный мастер фотографии. Отличная экскурсия в уникальное место. Рекомендую данную экскурсию жителям и гостям Камчатки🔥

Ирина Фотосессия с Антоном была моим первым камчатским экспириенсом 😁 Антон - приятный в общении молодой человек, хороший рассказчик и отличный фотограф. Показал мне Халактырский пляж и сделал памятные фотографии. Рекомендую взять фотосессию у Антона во время вашего путешествия по Камчатке!

И Ирина Прекрасная фотопрогулка с Антоном! С первых минут располагает в общении… Тактичный, пунктуальный. Фотографии просто🔥🔥🔥🙏. Умеет раскрепостить, четко обьясняет, что нужно сделать. Чувствуется профессионализм… Всем рекомендую☝️…. Фотосессия очень подняла настроение, несмотря на погоду🔥🤩💃💃💃

М Марат Когда будете на Камчатке! Обязательно заказывайте данную экскурсию! Все супер! Антон хороший собеседник и гид, ответит на все вопросы, расскажет, подскажет! Фотографии бомба 🧨 рекомендую 👍

Ольга Антон отлично организовал поездку на Халатыский пляж и провёл красивую фотосессию. Спасибо за прекрасно проведённое время.

О Оксана Были на Халактырском пляже с Антоном.

Поездка прошла по плану и с комфортом.

Бонусом получили классные фото, которые будут напоминать об уникальном пляже. Рекомендуем!

Екатерина Прекрасная прогулка, мы узнали новое о природе пляжа, посетили просто незабываемое место с гидом и фотографом в одном лице. Антон как фотограф - великолепен, умеет качественно и мягко работать с человеком в кадре, фотографии шикарны!

Как гид и рассказчик -прекрасен! Будем рекомендовать!

Дарья Очень легко прошла фотосессия. Антон Сделал шикарные фотографии и по нашей просьбе сделал несколько кадров и видео на наш айфон.

Отдельное спасибо Антону за то что разрешил использовать свою камеру в качестве реквизита. Определенно, рекомендую данную экскурсию включить в список посещения в промежутке между изнуряющими походами

Д Даниил Отличнейшая экскурсия! Антон - не только прекрасный собеседник и превосходный гид, но и профессиональный фотограф. Виды, потрясающие вживую, на его фотографиях выглядят ещё круче. Полный восторг.

Татьяна Антон прекрасный фотограф, интересный эрудированный гид и приятный в общении человек

Очень комфортно все организовал, фотографии просто космические!

Однозначно рекомендую всем!

Жду обработку фото, пока прикрепляю эту)

С благодарностью к тебе, и с уважением Татьяна, г. Пермь