Фотопрогулка на Камчатке - это уникальная возможность запечатлеть себя на фоне величественного Тихого океана и вулканов.
Участники смогут выбрать между Авачинским заливом и Халактырским пляжем, в зависимости от погоды и настроения.
Участники смогут выбрать между Авачинским заливом и Халактырским пляжем, в зависимости от погоды и настроения.
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Профессиональная фотосессия
- 🌅 Выбор времени съёмки
- 🌊 Прогулка по живописным местам
- ☕ Чаепитие с видом на океан
- 📱 Советы по съёмке на смартфон
Что можно увидеть
- Авачинский залив
- Халактырский пляж
Описание фото-прогулки
- Прогулка по побережью — Авачинский залив или Халактырский пляж (по погоде и вашему настроению)
- Индивидуальная фотосессия: соло, в паре или с друзьями
- Съёмка на рассвете или закате — вы выбираете
- Чаепитие с видом на океан
- Подробный разбор кадров: как снимать атмосферно даже на смартфон
Вы узнаете
- Где на побережье найти тихие, недоступные локации, которые не встретишь в стандартных маршрутах
- Как ловить мягкий свет, использовать волны, отражения и силуэты. Даже на телефон можно снимать стильно!
- Что взять с собой на природу, как защитить технику и что делать, если вдруг пришёл туман или морось
Снимаю на беззеркальную камеру Sony a7R III. Фотообработка занимает до 5 рабочих дней. Все кадры (20-30 снимков) передаются в электронном виде (Google Диск, Яндекс. Диск, Telegram и т. п.).
Организационные детали
О чём стоит знать перед бронированием
- Погода на побережье может меняться очень быстро. Мы заранее проверим прогноз, но берите с собой ветровку, непромокаемую обувь и головной убор — даже летом может быть прохладно и ветрено
- Фотосессия проходит на природе, без благоустроенной инфраструктуры. Удобств — минимум, впечатлений — по максимуму
ежедневно в 12:00 и 16:00
Стоимость фото-прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|8000 ₽
|Индивидуальный за полную посадку
|9900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около ТЦ «Вега»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00 и 16:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваш гид на Камчатке
Провёл экскурсии для 45 туристов
🙋♂️ О гиде / Почему я это делаю: Привет! Меня зовут Антон, я живу на Камчатке уже 34 года и по-настоящему влюблён в этот край. Каждую свободную минуту провожу у океана, у
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 22 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
В
Вячеслав
4 сен 2025
Рекомендую данного организатора. Выбрали поездку спонтанно, надо было занять несколько часов. В итоге Антон оказался отличным собеседником, интересным гидом, хорошим человеком и прекрасным фотографом. Бонусом после поездки были замечательные фотографии. Всем рекомендую.
Е
Евгения
13 авг 2025
Отлично провела время на любимом пляже за любимым занятием! Теперь жду результата, чтобы все увидели мою любовь к этому месту в прекрасных кадрах!
Александра
11 авг 2025
Прекрасно провели время. Сидели отличные фото. Желаем успехов. Спасибо
М
Мария
10 авг 2025
Спасибо Антону за прекрасную поездку, интересный разговор во время короткого путешествия и за приятную и непринужденную атмосферу! Пляж - просто сказка! Чудесное, восхитительное место и мало людей! Это восторг!
С Антоном легко и быстро прошла фотосессия! Кадры в камере уже произвели впечатление. С нетерпением жду ссылки на свои фото! Большое спасибо!
С Антоном легко и быстро прошла фотосессия! Кадры в камере уже произвели впечатление. С нетерпением жду ссылки на свои фото! Большое спасибо!
Д
Денис
10 авг 2025
Антон-прекрасный эрудированный собеседник и профессиональный мастер фотографии. Отличная экскурсия в уникальное место. Рекомендую данную экскурсию жителям и гостям Камчатки🔥
Ирина
10 авг 2025
Фотосессия с Антоном была моим первым камчатским экспириенсом 😁 Антон - приятный в общении молодой человек, хороший рассказчик и отличный фотограф. Показал мне Халактырский пляж и сделал памятные фотографии. Рекомендую взять фотосессию у Антона во время вашего путешествия по Камчатке!
И
Ирина
7 авг 2025
Прекрасная фотопрогулка с Антоном! С первых минут располагает в общении… Тактичный, пунктуальный. Фотографии просто🔥🔥🔥🙏. Умеет раскрепостить, четко обьясняет, что нужно сделать. Чувствуется профессионализм… Всем рекомендую☝️…. Фотосессия очень подняла настроение, несмотря на погоду🔥🤩💃💃💃
М
Марат
3 авг 2025
Когда будете на Камчатке! Обязательно заказывайте данную экскурсию! Все супер! Антон хороший собеседник и гид, ответит на все вопросы, расскажет, подскажет! Фотографии бомба 🧨 рекомендую 👍
Ольга
3 авг 2025
Антон отлично организовал поездку на Халатыский пляж и провёл красивую фотосессию. Спасибо за прекрасно проведённое время.
О
Оксана
2 авг 2025
Были на Халактырском пляже с Антоном.
Поездка прошла по плану и с комфортом.
Бонусом получили классные фото, которые будут напоминать об уникальном пляже. Рекомендуем!
Поездка прошла по плану и с комфортом.
Бонусом получили классные фото, которые будут напоминать об уникальном пляже. Рекомендуем!
Екатерина
31 июл 2025
Прекрасная прогулка, мы узнали новое о природе пляжа, посетили просто незабываемое место с гидом и фотографом в одном лице. Антон как фотограф - великолепен, умеет качественно и мягко работать с человеком в кадре, фотографии шикарны!
Как гид и рассказчик -прекрасен! Будем рекомендовать!
Как гид и рассказчик -прекрасен! Будем рекомендовать!
Дарья
29 июл 2025
Очень легко прошла фотосессия. Антон Сделал шикарные фотографии и по нашей просьбе сделал несколько кадров и видео на наш айфон.
Отдельное спасибо Антону за то что разрешил использовать свою камеру в качестве реквизита. Определенно, рекомендую данную экскурсию включить в список посещения в промежутке между изнуряющими походами
Отдельное спасибо Антону за то что разрешил использовать свою камеру в качестве реквизита. Определенно, рекомендую данную экскурсию включить в список посещения в промежутке между изнуряющими походами
Д
Даниил
27 июл 2025
Отличнейшая экскурсия! Антон - не только прекрасный собеседник и превосходный гид, но и профессиональный фотограф. Виды, потрясающие вживую, на его фотографиях выглядят ещё круче. Полный восторг.
Татьяна
27 июл 2025
Антон прекрасный фотограф, интересный эрудированный гид и приятный в общении человек
Очень комфортно все организовал, фотографии просто космические!
Однозначно рекомендую всем!
Жду обработку фото, пока прикрепляю эту)
С благодарностью к тебе, и с уважением Татьяна, г. Пермь
Очень комфортно все организовал, фотографии просто космические!
Однозначно рекомендую всем!
Жду обработку фото, пока прикрепляю эту)
С благодарностью к тебе, и с уважением Татьяна, г. Пермь
Г
Горлова
25 июл 2025
Очень довольна результатом,фотографии передают всю атмосферу! 🤩 Было приятно работать с человеком, который знает свое дело и делает все с душой. Обязательно обращусь снова и рекомендую всем, кто ищет качественную фотосъемку! ❤️🌊
Входит в следующие категории Камчатки
Похожие экскурсии из Камчатки
Индивидуальная
до 6 чел.
Вы и Океан: экскурсия на Халактырский пляж
Ощутите, как ног касается могучий Тихий океан, пройдите по вулканическому песку и почувствуйте себя единственным человеком во Вселенной
Начало: У Вашего отеля. Трансфер из отеля в г. Петропавлов...
Завтра в 09:00
14 ноя в 09:00
от 14 999 ₽ за всё до 6 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Контрасты Камчатки: холодный океан и горячие источники (с заездом на Мишенную сопку)
Ощутить мощь Тихого океана и погреться в оздоровительных термальных бассейнах
Начало: У места вашего проживания в Петропавловске-Камчатс...
Завтра в 10:00
14 ноя в 10:00
21 600 ₽
24 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Пленэр на Халактырском пляже
Погрузитесь в мир искусства на Камчатке, рисуя на берегу Тихого океана. Насладитесь природой и создайте уникальный пейзаж под руководством опытного мастера
15 ноя в 12:00
16 ноя в 11:00
8000 ₽ за человека