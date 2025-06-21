Фотопрогулка
до 20 чел.
Незабываемый сплав по реке Быстрая: рыбалка и фото медведей
Нас ждёт увлекательный сплав по реке Быстрая, рыбалка, наблюдение за медведями и купание в горячих источниках. Присоединяйтесь к нам
Начало: У вашего отеля или на ближайшей остановке
Расписание: ежедневно в 08:00
27 июн в 08:00
29 июн в 08:00
13 000 ₽ за человека
Фотопрогулка
до 6 чел.
Фотосессия на фоне вулканов и водопадов Камчатки
Мечтаете о незабываемых фотографиях на фоне дикой природы Камчатки? Путешествие к Дачным источникам - это то, что вам нужно
Начало: У вашего отеля
«На пути будет масса остановок и несложных переходов до значимых локаций, в каждой из которых вас ждёт фотосессия»
Завтра в 08:00
27 июн в 08:00
от 79 990 ₽ за всё до 6 чел.
-
10%
Фотопрогулка
до 4 чел.
На побережье Тихого океана - с фотографом
Открыть Камчатку без толп и спешки и поймать в кадр лучшие моменты
Начало: Около ТЦ «Вега»
«Индивидуальная фотосессия: соло, в паре или с друзьями»
Расписание: ежедневно в 08:00, 12:00 и 16:00
Завтра в 08:00
30 июн в 08:00
2700 ₽
3000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДиана21 июня 2025Были на экскурсии с мужем и дочкой 5 лет 21 июня. У экскурсии есть ряд несомненных плюсов: хорошая организация -
- OOlga18 июня 2025Просто невероятно классная экскурсия, Владимир организатор очень крутой. Еда вкусная, все чистенько, свежее, красиво упаковано. Сводил нас на водопад. Еще вернёмся и поедем только с этими ребятами. После сплава отмокали в горячих источниках.
- ВВиктория2 июня 2025Валентин, огромное спасибо и несметная благодарность за такой подход к работе! Это был день, который я запомню на всю жизнь! От все души желаю вам испытать такое! Организация выше всяких похвал! Муж уже планирует следующий приезд и только к вам! Спасибо огромное!
- ННаталья28 сентября 2024Первый раз в жизни побывали на Камчатке. Выбрали экскурсию на Дачные источники и не пожалели. Отличный экскурсовод и фотограф Валентин
- ННаталья23 сентября 2024Замечательная экскурсия. Чудесные фотографии.
Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Фотопрогулки»
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