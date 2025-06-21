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Фотосессии на Камчатке с личным фотографом

Найдено 3 экскурсии в категории «Фотопрогулки» на Камчатке, цены от 2700 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Ловим рыбу и фотографируем медведей! Сплав по реке Быстрая (в группе)
12 часов
32 отзыва
Фотопрогулка
до 20 чел.
Незабываемый сплав по реке Быстрая: рыбалка и фото медведей
Нас ждёт увлекательный сплав по реке Быстрая, рыбалка, наблюдение за медведями и купание в горячих источниках. Присоединяйтесь к нам
Начало: У вашего отеля или на ближайшей остановке
Расписание: ежедневно в 08:00
27 июн в 08:00
29 июн в 08:00
13 000 ₽ за человека
Фотопутешествие в мини-долину гейзеров Дачные источники
На машине
12 часов
4 отзыва
Фотопрогулка
до 6 чел.
Фотосессия на фоне вулканов и водопадов Камчатки
Мечтаете о незабываемых фотографиях на фоне дикой природы Камчатки? Путешествие к Дачным источникам - это то, что вам нужно
Начало: У вашего отеля
«На пути будет масса остановок и несложных переходов до значимых локаций, в каждой из которых вас ждёт фотосессия»
Завтра в 08:00
27 июн в 08:00
от 79 990 ₽ за всё до 6 чел.
На побережье Тихого океана - с фотографом
На машине
3 часа
-
10%
Фотопрогулка
до 4 чел.
На побережье Тихого океана - с фотографом
Открыть Камчатку без толп и спешки и поймать в кадр лучшие моменты
Начало: Около ТЦ «Вега»
«Индивидуальная фотосессия: соло, в паре или с друзьями»
Расписание: ежедневно в 08:00, 12:00 и 16:00
Завтра в 08:00
30 июн в 08:00
2700 ₽3000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Диана
    21 июня 2025
    Ловим рыбу и фотографируем медведей! Сплав по реке Быстрая (в группе)
    Были на экскурсии с мужем и дочкой 5 лет 21 июня. У экскурсии есть ряд несомненных плюсов: хорошая организация -
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    удобные рафты, сапоги, жилеты, удочки - все дают, профессиональные гиды - Владимир и его команда сделали все, чтобы всем было интересно и вкусно, замечательный обед - костровая уха из трех видов рыбы и разные закуски и сладости, красивый водопад и интересный маршрут вдоль горного ручья к нему, Малкинские горячие источники на десерт. Небольшие моменты, которые нужно учитывать при выборе экскурсии, - долгая дорога туда-обратно в сумме не менее 5 часов, пока рыбы мало, даже точнее очень мало, и еще ее нельзя забрать с рыбалки даже если поймаешь, поэтому экскурсия больше не про рыбалку, а про речную прогулку на рафте с обедом и трейлом. Владимир проинформировал нас о последнем накануне плюс вопрос с количеством рыбы должен решиться уже в июле, и тогда эта экскурсия будет еще лучше.

    Были на экскурсии с мужем и дочкой 5 лет 21 июня. У экскурсии есть ряд несомненныхБыли на экскурсии с мужем и дочкой 5 лет 21 июня. У экскурсии есть ряд несомненныхБыли на экскурсии с мужем и дочкой 5 лет 21 июня. У экскурсии есть ряд несомненныхБыли на экскурсии с мужем и дочкой 5 лет 21 июня. У экскурсии есть ряд несомненных
  • O
    Olga
    18 июня 2025
    Ловим рыбу и фотографируем медведей! Сплав по реке Быстрая (в группе)
    Просто невероятно классная экскурсия, Владимир организатор очень крутой. Еда вкусная, все чистенько, свежее, красиво упаковано. Сводил нас на водопад. Еще вернёмся и поедем только с этими ребятами. После сплава отмокали в горячих источниках.
  • В
    Виктория
    2 июня 2025
    Фотопутешествие в мини-долину гейзеров Дачные источники
    Валентин, огромное спасибо и несметная благодарность за такой подход к работе! Это был день, который я запомню на всю жизнь! От все души желаю вам испытать такое! Организация выше всяких похвал! Муж уже планирует следующий приезд и только к вам! Спасибо огромное!
    Валентин, огромное спасибо и несметная благодарность за такой подход к работе!Валентин, огромное спасибо и несметная благодарность за такой подход к работе!Валентин, огромное спасибо и несметная благодарность за такой подход к работе!Валентин, огромное спасибо и несметная благодарность за такой подход к работе!Валентин, огромное спасибо и несметная благодарность за такой подход к работе!Валентин, огромное спасибо и несметная благодарность за такой подход к работе!Валентин, огромное спасибо и несметная благодарность за такой подход к работе!Валентин, огромное спасибо и несметная благодарность за такой подход к работе!Валентин, огромное спасибо и несметная благодарность за такой подход к работе!
  • Н
    Наталья
    28 сентября 2024
    Фотопутешествие в мини-долину гейзеров Дачные источники
    Первый раз в жизни побывали на Камчатке. Выбрали экскурсию на Дачные источники и не пожалели. Отличный экскурсовод и фотограф Валентин
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    и Надежда (второй гид) - прекрасные люди, которые создали настроение не только на день (кстати, в этот день праздновала свое 45-летие), но и на все время проведенное на Камчатке. Экскурсия длилась более 10 часов, но оно того стоило. Красивейшие виды на вулканы, природа, чистый воздух, термальные источники, гейзеры - за этим стоило выбрать данную экскурсию. Такие виды открывались, что дух захватывало от красоты!!! На каждой локации Валентин останавливался и мы вдоволь наслаждались видами и фотографировались. Приятным и неожиданным сюрпризом был праздничный стол - отдельное спасибо Надежде! Всем рекомендуем данную команду гидов и сами с удовольствием сьездили еще на 2 экскурсии с Валентином и Надеждой.

    Первый раз в жизни побывали на Камчатке. Выбрали экскурсию на Дачные источники и не пожалели. ОтличныйПервый раз в жизни побывали на Камчатке. Выбрали экскурсию на Дачные источники и не пожалели. ОтличныйПервый раз в жизни побывали на Камчатке. Выбрали экскурсию на Дачные источники и не пожалели. ОтличныйПервый раз в жизни побывали на Камчатке. Выбрали экскурсию на Дачные источники и не пожалели. ОтличныйПервый раз в жизни побывали на Камчатке. Выбрали экскурсию на Дачные источники и не пожалели. ОтличныйПервый раз в жизни побывали на Камчатке. Выбрали экскурсию на Дачные источники и не пожалели. ОтличныйПервый раз в жизни побывали на Камчатке. Выбрали экскурсию на Дачные источники и не пожалели. ОтличныйПервый раз в жизни побывали на Камчатке. Выбрали экскурсию на Дачные источники и не пожалели. Отличный
  • Н
    Наталья
    23 сентября 2024
    Фотопутешествие в мини-долину гейзеров Дачные источники
    Замечательная экскурсия. Чудесные фотографии.

Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Фотопрогулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Камчатке
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Ловим рыбу и фотографируем медведей! Сплав по реке Быстрая (в группе)
  2. Фотопутешествие в мини-долину гейзеров Дачные источники
  3. На побережье Тихого океана - с фотографом
Какие места ещё посмотреть на Камчатке
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Халактырский пляж
  2. Авачинская бухта
  3. Самое главное
  4. Вулкан Мутновский
  5. Вилючинский водопад
  6. Мыс Маячный
  7. Набережная
  8. Голубые озёра
Сколько стоит экскурсия по Камчатке в июне 2025
Сейчас на Камчатке в категории "Фотопрогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 2700 до 79 990 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 36 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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