Трансфер из аэропорта в Петропавловск-Камчатский
Встреча в аэропорту Камчатки с табличкой, помощь с багажом и комфортный переезд до вашего назначения
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
6000 ₽ за всё до 5 чел.
Фантастическая Камчатка: природные чудеса и панорамы
Откройте великолепие Камчатки за один день: сопки, океанские бухты и дикую природу в сопровождении опытного гида
Начало: В вашем отеле
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
40 000 ₽ за всё до 4 чел.
Халактырский пляж: закат у Тихого океана
Путешествие на край света: секретные обзорные площадки, вулканы и черный песок Халактырского пляжа ждут вас в этом незабываемом туре
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
13 334 ₽ за всё до 4 чел.
От сопки до океана: окрестности Петропавловска
Вас ждут вулканы, черный пляж и Тихий океан. За один день увидите лучшие виды Камчатки и насладитесь закатом на краю континента
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Самые популярные места Камчатки: живописное путешествие за 1 день
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по Камчатке, где вы увидите величественные вулканы, черный песок и морские пейзажи
Начало: По договорённости
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 20 000 ₽ за всё до 7 чел.
- ММихаил10 октября 2025Спасибо огромное Евгению! Встретил ровно в то время, как и планировали, провел небольшую экскурсию по городу, порекомендовал вкусные места в городе, подождал, пока разобрались с вещами. От всей души рекомендуем с девушкой!
- ЕЕвгений1 октября 2025Рекомендую - отличная машина, достойный гид. Маршрут легко меняется по предпочтениям 🤝
- ММария16 мая 2025Спасибо,нас вовремя встретили, помогли с багажом и привезли до гостиницы,все отлично прошло☺️👍
- ТТатьяна25 февраля 2025Моё знакомство с неповторимым и удивительным краем Камчатки началось ещё когда самолёт совершал посадку. Но когда тебя встречает такой внимательный и тактичный гид, как Евгений, то первые впечатления утраиваются. Профессионал своего дела, Евгений оправдал все мои ожидания и даже больше.
- ЕЕвгений14 июня 2024Евгений профессиональный, ответственный гид. Всё выполнил во время и в лучшем качестве.
