М Михаил Трансфер из аэропорта в Петропавловск-Камчатский или обратно Спасибо огромное Евгению! Встретил ровно в то время, как и планировали, провел небольшую экскурсию по городу, порекомендовал вкусные места в городе, подождал, пока разобрались с вещами. От всей души рекомендуем с девушкой!

Е Евгений Трансфер из аэропорта в Петропавловск-Камчатский или обратно Рекомендую - отличная машина, достойный гид. Маршрут легко меняется по предпочтениям 🤝

М Мария Трансфер из аэропорта в Петропавловск-Камчатский или обратно Спасибо,нас вовремя встретили, помогли с багажом и привезли до гостиницы,все отлично прошло☺️👍

Т Татьяна Трансфер из аэропорта в Петропавловск-Камчатский или обратно Моё знакомство с неповторимым и удивительным краем Камчатки началось ещё когда самолёт совершал посадку. Но когда тебя встречает такой внимательный и тактичный гид, как Евгений, то первые впечатления утраиваются. Профессионал своего дела, Евгений оправдал все мои ожидания и даже больше.