Памятник «Здесь начинается Россия» – экскурсии на Камчатке

Найдено 5 экскурсий в категории «Памятник «Здесь начинается Россия»» на Камчатке, цены от 6000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Трансфер из аэропорта в Петропавловск-Камчатский или обратно
На машине
1.5 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Трансфер из аэропорта в Петропавловск-Камчатский
Встреча в аэропорту Камчатки с табличкой, помощь с багажом и комфортный переезд до вашего назначения
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
6000 ₽ за всё до 5 чел.
Фантастическая Камчатка со всех сторон
На машине
Джиппинг
9 часов
34 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Фантастическая Камчатка: природные чудеса и панорамы
Откройте великолепие Камчатки за один день: сопки, океанские бухты и дикую природу в сопровождении опытного гида
Начало: В вашем отеле
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
40 000 ₽ за всё до 4 чел.
Халактырский пляж: закат у Тихого океана
На машине
3 часа
59 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Халактырский пляж: закат у Тихого океана
Путешествие на край света: секретные обзорные площадки, вулканы и черный песок Халактырского пляжа ждут вас в этом незабываемом туре
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
13 334 ₽ за всё до 4 чел.
От сопки до океана: красивейшие окрестности Петропавловска-Камчатского
На машине
3.5 часа
42 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
От сопки до океана: окрестности Петропавловска
Вас ждут вулканы, черный пляж и Тихий океан. За один день увидите лучшие виды Камчатки и насладитесь закатом на краю континента
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Самые популярные места Камчатки за 1 день
На машине
3 часа
42 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Самые популярные места Камчатки: живописное путешествие за 1 день
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по Камчатке, где вы увидите величественные вулканы, черный песок и морские пейзажи
Начало: По договорённости
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 20 000 ₽ за всё до 7 чел.

