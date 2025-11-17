Это ваш идеальный день на Камчатке! Вы подниметесь на Мишенную сопку, увидите домашние вулканы и Петропавловск-Камчатский с высоты, дойдёте до Халактырского пляжа с титаномагнетитовым песком и завершите день расслабляющим купанием в целебных термальных водах. Маршрут подходит для всех — вне зависимости от возраста и физической подготовки.
Описание экскурсии
9:00 — выезд из города
10:00–11:00 — подъём на Мишенную сопку
Обзорные площадки с панорамами Авачинской бухты, вулканов и Петропавловска-Камчатского.
11:30–12:30 — прогулка по Халактырскому пляжу
Чёрный титаномагнетитовый песок, волны Тихого океана, фото на фоне скал и Тихого океана.
12:30–13:00 — короткая остановка у скульптурной композиции «Медведи с рыбой» (по желанию)
13:15–14:15 — переезд к Зеленовским озеркам
Купание в горячих термальных ваннах и ледяном озере с дикими утками.
14:30–15:30 — по пути обратно: остановка на Авачинском мосту и реке Авача
16:00 — возвращение в город
Организационные детали
- Поедем на на Mitsubishi Delica
- Время пребывания на локациях может меняться по вашему запросу. Маршрут корректируем по погоде
- Возьмите с собой купальные принадлежности, тапочки и тёплую одежду
- Можно провести экскурсию для компании от 3 до 5 человек — 6000 ₽ за чел.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|9000 ₽
|Дружная компания (6чел.)
|28 000 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От Драмтеатра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид на Камчатке
Люблю Камчатку. Живу здесь всю жизнь. Знаю много интересных мест. У меня большой опыт самостоятельных путешествий по Камчатскому краю, могу что-то посоветовать или рассказать об интересных, малолюдных и очень красивых местах, где можно уединиться и замечательно провести время.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Ереза
17 ноя 2025
Александр прекрасный гид. Было просто и душевно.
