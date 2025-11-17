Мои заказы

От вулканов до океана: день приключений на Камчатке

Халактырский пляж, Мишенная сопка и горячие Зеленовские озерки - из Петропавловска-Камчатского
Это ваш идеальный день на Камчатке! Вы подниметесь на Мишенную сопку, увидите домашние вулканы и Петропавловск-Камчатский с высоты, дойдёте до Халактырского пляжа с титаномагнетитовым песком и завершите день расслабляющим купанием в целебных термальных водах. Маршрут подходит для всех — вне зависимости от возраста и физической подготовки.
Описание экскурсии

9:00 — выезд из города

10:00–11:00 — подъём на Мишенную сопку

Обзорные площадки с панорамами Авачинской бухты, вулканов и Петропавловска-Камчатского.

11:30–12:30 — прогулка по Халактырскому пляжу

Чёрный титаномагнетитовый песок, волны Тихого океана, фото на фоне скал и Тихого океана.

12:30–13:00 — короткая остановка у скульптурной композиции «Медведи с рыбой» (по желанию)

13:15–14:15 — переезд к Зеленовским озеркам

Купание в горячих термальных ваннах и ледяном озере с дикими утками.

14:30–15:30 — по пути обратно: остановка на Авачинском мосту и реке Авача

16:00 — возвращение в город

Организационные детали

  • Поедем на на Mitsubishi Delica
  • Время пребывания на локациях может меняться по вашему запросу. Маршрут корректируем по погоде
  • Возьмите с собой купальные принадлежности, тапочки и тёплую одежду
  • Можно провести экскурсию для компании от 3 до 5 человек — 6000 ₽ за чел.

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный9000 ₽
Дружная компания (6чел.)28 000 ₽
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От Драмтеатра
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Александр
Александр — ваш гид на Камчатке
Люблю Камчатку. Живу здесь всю жизнь. Знаю много интересных мест. У меня большой опыт самостоятельных путешествий по Камчатскому краю, могу что-то посоветовать или рассказать об интересных, малолюдных и очень красивых местах, где можно уединиться и замечательно провести время.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Е
Ереза
17 ноя 2025
Александр прекрасный гид. Было просто и душевно.

