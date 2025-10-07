Мои заказы

Мишенная сопка – экскурсии на Камчатке

Найдено 4 экскурсии в категории «Мишенная сопка» на Камчатке, цены от 20 000 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Альпийские пейзажи Камчатки: Вачкажец, сопка Мишенная + горячие источники
На машине
7 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия на Камчатке
Камчатка многолика: от безжизненного Марса до живописных Альп. Вас ждут горы, водопады, вулканы и горячие источники
Завтра в 07:00
8 окт в 07:00
от 60 000 ₽ за всё до 4 чел.
Топ-места в окрестностях Петропавловска-Камчатского
На машине
3 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Топ-места в окрестностях Петропавловска-Камчатского
Приглашаем на экскурсию, где вы увидите уникальный Халактырский пляж и сопки с великолепными видами на вулканы и бухту
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
8 окт в 08:00
28 000 ₽ за всё до 4 чел.
Смотровая площадка на сопке Мишенной + Халактырский пляж + термальные источники
На машине
6 часов
31 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия: сопка Мишенная, пляж, термальные источники
Откройте для себя красоту Камчатки: от величественных вулканов до термальных источников. Эта экскурсия станет вашим незабываемым приключением
5 янв в 09:00
6 янв в 09:00
от 20 000 ₽ за всё до 6 чел.
Первый день на Камчатке: сопки, город и Тихий океан
На машине
8 часов
Индивидуальная
Первый день на Камчатке: от сопок до Тихого океана
За один день познакомьтесь с красотами Камчатки: вулканами, сопками и берегом Тихого океана. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: В Петропавловске-Камчатском
Завтра в 10:00
8 окт в 10:00
от 30 000 ₽ за человека

