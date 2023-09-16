Научиться ставить ловушки на краба и готовить икру-пятиминутку
Это насыщенное путешествие гармонично сочетает рыбалку, морские прогулки, рафтинг и треккинг.
Будем пробовать дары Тихого океана, смотреть, как ловят рыбу медведи, совершать восхождения на вулканы и расслабляться в радоновых ваннах.
А еще вы узнаете, что такое крабалка, насладитесь шумом прибоя и криками чаек и обязательно отведаете самую вкусную камчатскую уху.
Будем пробовать дары Тихого океана, смотреть, как ловят рыбу медведи, совершать восхождения на вулканы и расслабляться в радоновых ваннах.
А еще вы узнаете, что такое крабалка, насладитесь шумом прибоя и криками чаек и обязательно отведаете самую вкусную камчатскую уху.
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Просьба учитывать погодные нюансы в регионе: мы оставляем за собой право менять очередность экскурсий, а также изменить маршрут вследствие неблагоприятных погодных условий!
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Петропавловск-Камчатский (аэропорт или ваша гостиница)
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 9 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — Организатор на Камчатке
Провела 636 экскурсий для 296 туристов
Меня зовут Наталья. Я директор туристической компании и работаю в туризме уже 12 лет. Но в первую очередь, я такой же путешественник, как и вы. Я сама была в 60 странах: залезала на ледники Исландии, восторгалась храмами Камбоджи и своими глазами видела, как люди улетают в космос на Байконуре. Я смотрела на северное сияние в Мурманске, восхищалась дюнами в Калининграде, чувствовала тихооканские запахи Владивостока. Люблю зимний Сочи. Я и мои коллеги готовы сделать так, чтобы ваши путешествия были комфортными и продуманными – все наши туры мы составляли как для себя (и для себя!). Присоединяйтесь!
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