Туры по Камчатке на машине с гидом

Найдено 13 туров в категории «На машине» на Камчатке, цены от 24 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Камчатский максимум: конные прогулки, джипы, вулканы и рыбалка в Тихом океане
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
10 дней
Камчатский максимум: конные прогулки, джипы, вулканы и рыбалка в Тихом океане
Покататься на лошадях возле вулканов, увидеть китов и влюбиться в Дальний Восток
Начало: Аэропорт Елизово в Петропавловске-Камчатском
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
203 500 за человека
Огонь, вода и спящие красавцы. На Камчатку с комфортом
🚗 На машине
Авторский тур
8 дней
Огонь, вода и спящие красавцы. На Камчатку с комфортом
Полюбоваться вулканами, погулять по Долине гейзеров и отправиться в морское плавание
Начало: В аэропорту Петропавловска-Камчатского (PKC) в 10:...
21 сен в 08:00
28 сен в 08:00
148 900 за человека
Актив-тур на Камчатку: восхождения, комфортабельное проживание и океан приключений
🚗 На машине
🛥 На яхте
Авторский тур
8 дней
Актив-тур на Камчатку: восхождения, комфортабельное проживание и океан приключений
Совершить восхождение в кратеры вулканов, увидеть морского льва и порыбачить на яхте
Начало: Аэропорт Петропавловска-Камчатского, до 15:30
6 июля в 10:00
14 июля в 10:00
139 900 за человека
Камчатские сопки и вулканы и ночь на берегу Тихого океана
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
Камчатские сопки и вулканы и ночь на берегу Тихого океана
Насладиться видами Маячного мыса и пошуршать вулканическим песком на Халактырском пляже
Начало: Петропавловск-Камчатский, 10:00
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
24 900 за человека
Домашние вулканы Камчатки: восхождения на Авачинский вулкан и гору Верблюд
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
Домашние вулканы Камчатки: восхождения на Авачинский вулкан и гору Верблюд
Исследовать домашние вулканы Камчатки и познакомиться с евражками
Начало: Петропавловск-Камчатский
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
39 900 за человека
Топовые места Камчатки: налегке и с комфортом
🚗 На машине
Авторский тур
9 дней
Топовые места Камчатки: налегке и с комфортом
Подняться на вулканы и расслабиться в горячих источниках
Начало: Петропавловск-Камчатский (аэропорт или ваша гостин...
26 июня в 08:00
9 июля в 08:00
134 900 за человека
Камчатские приключения: треккинги, рафтинг, морские прогулки
🚗 На машине
Авторский тур
9 дней
Камчатские приключения: треккинги, рафтинг, морские прогулки
Научиться ставить ловушки на краба и готовить икру-пятиминутку
Начало: Петропавловск-Камчатский (аэропорт или ваша гостин...
26 июня в 08:00
9 июля в 08:00
139 900 за человека
Романтический тур по Камчатке
🚗 На машине
🛥 На яхте
Авторский тур
8 дней
Романтический тур по Камчатке
Встречать рассветы на берегу Тихого океана и отправиться в морскую прогулку под парусами
Начало: Петропавловск-Камчатский (аэропорт или ваша гостин...
27 июня в 08:00
9 июля в 08:00
124 900 за человека
Природные красоты Камчатки: легко и без восхождений
🚗 На машине
Авторский тур
8 дней
Природные красоты Камчатки: легко и без восхождений
Прочувствовать атмосферу края Земли и насладиться шумом Тихого океана
Начало: Петропавловск-Камчатский (аэропорт или ваша гостин...
27 июня в 08:00
9 июля в 08:00
104 900 за человека
Калейдоскоп впечатлений на Камчатке: походы, яхта и сплав
🚗 На машине
🛥 На яхте
Авторский тур
10 дней
Калейдоскоп впечатлений на Камчатке: походы, яхта и сплав
Побывать в Мёртвом лесу, совершить сплав и порыбачить в Тихом океане с яхты
Начало: Аэропорт Петропавловска-Камчатского, до 15:30
169 000 за человека
Пять элементов Камчатки
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
7 дней
Пять элементов Камчатки
Исколесить на внедорожнике край вулканов и увидеть океан, сопки, чёрный песок, фумаролы и сусликов
Начало: Петропавловск-Камчатский, аэропорт «Елизово». Орие...
6 окт в 08:00
13 окт в 08:00
94 900 за человека
По краю земли: джипинг по Камчатке с круизом по Курильскому озеру
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
5 дней
По краю земли: джипинг по Камчатке с круизом по Курильскому озеру
Увидеть вулканы вблизи, посетить дикие пляжи Охотского моря и понаблюдать за медведями
Начало: Петропавловск-Камчатский, утро
15 авг в 10:00
26 авг в 10:00
120 000 за человека
Джип-экспедиция по экстремальному бездорожью к вулкану Плоский Толбачик
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
4 дня
Джип-экспедиция по экстремальному бездорожью к вулкану Плоский Толбачик
Осмотреть вулканические конусы, бомбы и пещеры, пожарить сосиски на лаве и погулять по Мёртвому лесу
Начало: Петропавловск-Камчатский, место вашего проживания,...
8 июля в 10:00
22 июля в 10:00
230 000 за всё до 4 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «На машине»

Самые популярные туры этой рубрики на Камчатке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 13
  1. Камчатский максимум: конные прогулки, джипы, вулканы и рыбалка в Тихом океане
  2. Огонь, вода и спящие красавцы. На Камчатку с комфортом
  3. Актив-тур на Камчатку: восхождения, комфортабельное проживание и океан приключений
  4. Камчатские сопки и вулканы и ночь на берегу Тихого океана
  5. Домашние вулканы Камчатки: восхождения на Авачинский вулкан и гору Верблюд
Какие места ещё посмотреть на Камчатке
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Авачинская бухта
  2. Халактырский пляж
  3. Вулкан Мутновский
  4. Долина Гейзеров
  5. Набережная
Сколько стоит тур на Камчатке в июне 2024
Сейчас на Камчатке в категории "На машине" можно забронировать 13 авторских туров от 24 900 до 230 000.
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