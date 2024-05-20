Камчатский максимум: конные прогулки, джипы, вулканы и рыбалка в Тихом океане
Авторский тур на Камчатке

Покататься на лошадях возле вулканов, увидеть китов и влюбиться в Дальний Восток

Это яркое приключение для тех, кто любит отдыхать активно и получать максимум впечатлений! Мы будем кататься на лошадях по живописным местам с вулканами и вулканическими озерами, мчаться на джипах по бездорожью, ловить рыбу в Тихом океане, наблюдать за нерпами и китами, пробовать морские деликатесы и купаться в целебных горячих источниках.

Программа подойдет даже для всадников-новичков — специальные навыки катания на лошади не нужны, мы всему научим!
Камчатский максимум: конные прогулки, джипы, вулканы и рыбалка в Тихом океане
Камчатский максимум: конные прогулки, джипы, вулканы и рыбалка в Тихом океане
Камчатский максимум: конные прогулки, джипы, вулканы и рыбалка в Тихом океане
Ближайшие даты:
20
мая
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мая
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет203 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Программа подходит для всадников-новичков, готовых к физической нагрузке.

Для конных прогулок рекомендуем взять следующее:

Одежда: по сезону и по погоде, не сковывающая движения. Не желательно одевать узкие джинсы; лосины, не закрывающие лодыжки и щиколотки.

На маршруте запрещено использование селфи-палок верхом на лошади.

Обувь: без высокого протектора, желательно гибкая. При указании в маршрутах на реки, желательно, непромокаемая. Самый простой вариант — кроссовки. Не допускаются на маршрут туристы с обувью на каблуке, открытой обувью (вроде босоножек, тапочек).

Головной убор: желательно иметь косынку или кепку.

Очки: во избежание потери аксессуара, желательно его привязать на веревочку.

Фонарик. Желательно легкий, налобный. Громоздкие кемпинговые фонари не берем.

Репелленты: турист обеспечивает себя самостоятельно средствами от насекомых.

Перчатки: желательно иметь перчатки, подойдут обычные хб. Запасные носки

Участникам в возрасте до 18 лет организатором маршрута в обязательном порядке выдаются защитные шлема. Без шлема на маршрут такие участники не выпускаются!

Вода: в любой маршрут стоит взять небольшую бутылочку воды емкостью 0,5 литров.

Проживание. Не включено в программу. Рекомендуем размещаться в гостиницах «Лесная Поляна», «Лесная» «Белкамтур», «Антариус». «Кречет», «Спутник» в Елизовском районе, «Начальник Камчатки», «Командор», «Комфорт» в г. Петропавловске-Камчатском. В одну из ночей можно разместиться в глэмпинге на берегу Тихого океана.

Питание. В программу включены обеды на природе. Блюда готовятся на костре, преимущественно традиционная русская кухня. Если вы вегетарианец, сообщите об этом заранее, так как в общем меню есть мясо.

Уровень сложности. Навыки верховой езды желательны, но необязательны — программа подойдет для новичков. На маршрут допускаются дети с 12 лет.

Программа тура по дням

1 день

Здесь начинается Россия

Мы встретим вас в аэропорту Елизово и отвезем в гостиницу. По пути обязательно остановимся у знаменитого постамента с медведями «Здесь начинается Россия», и вы сможете сделать фото на память. Разместимся в гостинице и отдохнем.

2 день

На лошадях к реке Авача

Утром мы заберем вас из гостиницы и отвезем на конную базу. Там вы пройдете инструктаж по технике безопасности, выберете лошадь и отправитесь на трехчасовую конную прогулку. Специальные навыки для поездки не нужны — мы всему научим. В середине маршрута сделаем остановку возле реки Авача и устроим обед на природе. Потом доберемся до базы «Зеленовские озерки» и искупаемся в целебных горячих источниках. Вечером мы отвезем вас в гостиницу.

На лошадях к реке АвачаНа лошадях к реке АвачаНа лошадях к реке Авача
3 день

На джипах к Авачинскому вулкану

Прямо к вашей гостинице утром подъедут мощные внедорожники, на них мы поедем к знаменитому действующему вулкану Авачинский. При желании можно будет подняться на гору Верблюд. Верблюд называют экструзией — это вулканический купол, образовавшийся в результате извержения вулкана. Можно будет посмотреть на окрестности с высоты и понаблюдать за евражками — местными сусликами. Вечером мы отвезем вас в гостиницу.

На джипах к Авачинскому вулкануНа джипах к Авачинскому вулкануНа джипах к Авачинскому вулкануНа джипах к Авачинскому вулкану
4 день

Конная прогулка по Халактырскому пляжу

Мы заберем вас из гостиницы, отвезем к конной базе. Там вы получите уже полюбившихся лошадей и отправитесь в пятичасовой конный поход. Доберемся до Халактырского пляжа, устроим там обед и погуляем. Вы сможете заселиться в глэмпинг, чтобы завтра проснуться на берегу Тихого океана.

Конная прогулка по Халактырскому пляжуКонная прогулка по Халактырскому пляжуКонная прогулка по Халактырскому пляжу
5 день

Морская прогулка до Русской бухты

Встретим рассвет на берегу Тихого океана, позавтракаем и поедем в порт. Там у вас будет морская прогулка, рассчитанная на 10-12 часов: доберемся до Русской бухты, по пути будем наблюдать за морскими животными: например, можно увидеть китов, косаток, сивучей и нерп. Еще будем ловить рыбу. В этих местах водится красный окунь, треска, камбала, терпуга. Весь улов нам приготовят повара прямо на палубе, так что на обед нас ждут рыбные деликатесы.

Вечером после морской прогулки мы отвезем вас в отель.

Морская прогулка до Русской бухты
6 день

На лошадях в вулканическим озерам

Мы заберем вас из гостиницы и отвезем на конную базу. Там вы оседлаете лошадей и поедете к западной стороне Корякского вулкана. Здесь самые богатые ягодники и прекрасные виды известные камчатские вулканы Авачинский, Корякский, Вилючинский, Ааг и Арик. Прогулка займет около 8-11 часов. В середине маршрута устроим обед возле реки Дремучая. Вечером вернемся на конную базу, и мы отвезем вас в гостиницу.

На лошадях в вулканическим озерамНа лошадях в вулканическим озерамНа лошадях в вулканическим озерам
7 день

Джип-тур в мини Долину Гейзеров и Опасный каньон

Сегодня у входа в вашу гостиницу вас снова будут ждать внедорожники — отправляемся к подножию действующего вулкана Мутновский. Вас ждут Дачные горячие источники, которые называют мини Долиной Гейзеров, а еще Опасный каньон, водопад и смотровая площадка вулкана Мутновский. Вечером вернемся в гостиницу и отдохнем.

Джип-тур в мини Долину Гейзеров и Опасный каньонДжип-тур в мини Долину Гейзеров и Опасный каньонДжип-тур в мини Долину Гейзеров и Опасный каньон
8 день

Конный поход в Медвежий угол или на Лысую сопку

Сегодня у нас две программы на выбор: можно отправиться на Лысую сопку или добраться на лошадях в Медвежий угол. Программы рассчитаны на 6-8 часов. В Медвежьем углу можно будет увидеть бурых медведей.

Конный поход в Медвежий угол или на Лысую сопкуКонный поход в Медвежий угол или на Лысую сопкуКонный поход в Медвежий угол или на Лысую сопку
9 день

Свободный день

Сегодня полностью свободный день: можно отдохнуть и самостоятельно погулять по Петропавловску-Камчатскому или заказать дополнительный тур. Например, еще раз выехать куда-нибудь на лошадях, отправиться в джип-тур, съездить на сплав, сходить в музей Вулканариум или полететь на вертолетах в Долину Гейзеров или Курильское озеро.

10 день

Дорога домой

Мы отвезем вас в аэропорт к выбранному рейсу. Если вы улетаете во второй половине дня, рекомендуем сходить на рыбный рынок и выбрать там подарки и сувениры для друзей и близких.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все экскурсии по программе
  • Обеды на маршруте
  • Трансферы на туры по программе
  • Аренда лошадей и необходимой амуниции
  • Трансфер из аэропорта и в аэропорт до места размещения (гостиницы)
  • Оформление соглашения с ФСБ (для иностранных граждан) - оформляется не менее чем за 1 месяц до начала тура
  • Сопровождение на все экскурсии турлидером, поддержка группы 24/7
Что не входит в цену
  • Авиаперелет
  • Размещение в гостинице выбранной категории. Примерные цены: "АМТО" (бюджет) 1700/2500/3000 руб., "Антариус" - стоимость номера от 7500 руб., "Белкамтур" - стоимость номера от 16 000 руб
  • Глэмпинг
  • Алкоголь
  • Завтраки и ужины
  • Дополнительная программа в девятый день тура
  • Страховка
Место начала и завершения?
Аэропорт Елизово в Петропавловске-Камчатском
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Камчатки

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