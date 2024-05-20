Покататься на лошадях возле вулканов, увидеть китов и влюбиться в Дальний Восток
Программа подойдет даже для всадников-новичков — специальные навыки катания на лошади не нужны, мы всему научим!
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даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|203 500 ₽
Описание
Организационные детали
Программа подходит для всадников-новичков, готовых к физической нагрузке.
Для конных прогулок рекомендуем взять следующее:
Одежда: по сезону и по погоде, не сковывающая движения. Не желательно одевать узкие джинсы; лосины, не закрывающие лодыжки и щиколотки.
На маршруте запрещено использование селфи-палок верхом на лошади.
Обувь: без высокого протектора, желательно гибкая. При указании в маршрутах на реки, желательно, непромокаемая. Самый простой вариант — кроссовки. Не допускаются на маршрут туристы с обувью на каблуке, открытой обувью (вроде босоножек, тапочек).
Головной убор: желательно иметь косынку или кепку.
Очки: во избежание потери аксессуара, желательно его привязать на веревочку.
Фонарик. Желательно легкий, налобный. Громоздкие кемпинговые фонари не берем.
Репелленты: турист обеспечивает себя самостоятельно средствами от насекомых.
Перчатки: желательно иметь перчатки, подойдут обычные хб. Запасные носки
Участникам в возрасте до 18 лет организатором маршрута в обязательном порядке выдаются защитные шлема. Без шлема на маршрут такие участники не выпускаются!
Вода: в любой маршрут стоит взять небольшую бутылочку воды емкостью 0,5 литров.
Проживание. Не включено в программу. Рекомендуем размещаться в гостиницах «Лесная Поляна», «Лесная» «Белкамтур», «Антариус». «Кречет», «Спутник» в Елизовском районе, «Начальник Камчатки», «Командор», «Комфорт» в г. Петропавловске-Камчатском. В одну из ночей можно разместиться в глэмпинге на берегу Тихого океана.
Питание. В программу включены обеды на природе. Блюда готовятся на костре, преимущественно традиционная русская кухня. Если вы вегетарианец, сообщите об этом заранее, так как в общем меню есть мясо.
Уровень сложности. Навыки верховой езды желательны, но необязательны — программа подойдет для новичков. На маршрут допускаются дети с 12 лет.
Программа тура по дням
Здесь начинается Россия
Мы встретим вас в аэропорту Елизово и отвезем в гостиницу. По пути обязательно остановимся у знаменитого постамента с медведями «Здесь начинается Россия», и вы сможете сделать фото на память. Разместимся в гостинице и отдохнем.
На лошадях к реке Авача
Утром мы заберем вас из гостиницы и отвезем на конную базу. Там вы пройдете инструктаж по технике безопасности, выберете лошадь и отправитесь на трехчасовую конную прогулку. Специальные навыки для поездки не нужны — мы всему научим. В середине маршрута сделаем остановку возле реки Авача и устроим обед на природе. Потом доберемся до базы «Зеленовские озерки» и искупаемся в целебных горячих источниках. Вечером мы отвезем вас в гостиницу.
На джипах к Авачинскому вулкану
Прямо к вашей гостинице утром подъедут мощные внедорожники, на них мы поедем к знаменитому действующему вулкану Авачинский. При желании можно будет подняться на гору Верблюд. Верблюд называют экструзией — это вулканический купол, образовавшийся в результате извержения вулкана. Можно будет посмотреть на окрестности с высоты и понаблюдать за евражками — местными сусликами. Вечером мы отвезем вас в гостиницу.
Конная прогулка по Халактырскому пляжу
Мы заберем вас из гостиницы, отвезем к конной базе. Там вы получите уже полюбившихся лошадей и отправитесь в пятичасовой конный поход. Доберемся до Халактырского пляжа, устроим там обед и погуляем. Вы сможете заселиться в глэмпинг, чтобы завтра проснуться на берегу Тихого океана.
Морская прогулка до Русской бухты
Встретим рассвет на берегу Тихого океана, позавтракаем и поедем в порт. Там у вас будет морская прогулка, рассчитанная на 10-12 часов: доберемся до Русской бухты, по пути будем наблюдать за морскими животными: например, можно увидеть китов, косаток, сивучей и нерп. Еще будем ловить рыбу. В этих местах водится красный окунь, треска, камбала, терпуга. Весь улов нам приготовят повара прямо на палубе, так что на обед нас ждут рыбные деликатесы.
Вечером после морской прогулки мы отвезем вас в отель.
На лошадях в вулканическим озерам
Мы заберем вас из гостиницы и отвезем на конную базу. Там вы оседлаете лошадей и поедете к западной стороне Корякского вулкана. Здесь самые богатые ягодники и прекрасные виды известные камчатские вулканы Авачинский, Корякский, Вилючинский, Ааг и Арик. Прогулка займет около 8-11 часов. В середине маршрута устроим обед возле реки Дремучая. Вечером вернемся на конную базу, и мы отвезем вас в гостиницу.
Джип-тур в мини Долину Гейзеров и Опасный каньон
Сегодня у входа в вашу гостиницу вас снова будут ждать внедорожники — отправляемся к подножию действующего вулкана Мутновский. Вас ждут Дачные горячие источники, которые называют мини Долиной Гейзеров, а еще Опасный каньон, водопад и смотровая площадка вулкана Мутновский. Вечером вернемся в гостиницу и отдохнем.
Конный поход в Медвежий угол или на Лысую сопку
Сегодня у нас две программы на выбор: можно отправиться на Лысую сопку или добраться на лошадях в Медвежий угол. Программы рассчитаны на 6-8 часов. В Медвежьем углу можно будет увидеть бурых медведей.
Свободный день
Сегодня полностью свободный день: можно отдохнуть и самостоятельно погулять по Петропавловску-Камчатскому или заказать дополнительный тур. Например, еще раз выехать куда-нибудь на лошадях, отправиться в джип-тур, съездить на сплав, сходить в музей Вулканариум или полететь на вертолетах в Долину Гейзеров или Курильское озеро.
Дорога домой
Мы отвезем вас в аэропорт к выбранному рейсу. Если вы улетаете во второй половине дня, рекомендуем сходить на рыбный рынок и выбрать там подарки и сувениры для друзей и близких.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Все экскурсии по программе
- Обеды на маршруте
- Трансферы на туры по программе
- Аренда лошадей и необходимой амуниции
- Трансфер из аэропорта и в аэропорт до места размещения (гостиницы)
- Оформление соглашения с ФСБ (для иностранных граждан) - оформляется не менее чем за 1 месяц до начала тура
- Сопровождение на все экскурсии турлидером, поддержка группы 24/7
Что не входит в цену
- Авиаперелет
- Размещение в гостинице выбранной категории. Примерные цены: "АМТО" (бюджет) 1700/2500/3000 руб., "Антариус" - стоимость номера от 7500 руб., "Белкамтур" - стоимость номера от 16 000 руб
- Глэмпинг
- Алкоголь
- Завтраки и ужины
- Дополнительная программа в девятый день тура
- Страховка