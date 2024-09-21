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Авторский тур
8 дней
Огонь, вода и спящие красавцы. На Камчатку с комфортом
Полюбоваться вулканами, погулять по Долине гейзеров и отправиться в морское плавание
Начало: В аэропорту Петропавловска-Камчатского (PKC) в 10:...
21 сен в 08:00
28 сен в 08:00
148 900₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Актив-тур на Камчатку: восхождения, комфортабельное проживание и океан приключений
Совершить восхождение в кратеры вулканов, увидеть морского льва и порыбачить на яхте
Начало: Аэропорт Петропавловска-Камчатского, до 15:30
6 июля в 10:00
14 июля в 10:00
139 900₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Камчатские приключения: треккинги, рафтинг, морские прогулки
Научиться ставить ловушки на краба и готовить икру-пятиминутку
Начало: Петропавловск-Камчатский (аэропорт или ваша гостин...
26 июня в 08:00
9 июля в 08:00
139 900₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Романтический тур по Камчатке
Встречать рассветы на берегу Тихого океана и отправиться в морскую прогулку под парусами
Начало: Петропавловск-Камчатский (аэропорт или ваша гостин...
27 июня в 08:00
9 июля в 08:00
124 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Пять элементов Камчатки
Исколесить на внедорожнике край вулканов и увидеть океан, сопки, чёрный песок, фумаролы и сусликов
Начало: Петропавловск-Камчатский, аэропорт «Елизово». Орие...
6 окт в 08:00
13 окт в 08:00
94 900₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Скалы «Три брата»»
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