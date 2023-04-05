Экскурсия на Халактырский пляж: панорамный вид на вулканы Камчатки и Тихий океан
Мы поедем на Халактырский пляж, где со смотровой площадки полюбуемся на на домашние вулканы — Корякский, Авачинский, Козельский, на Авачинский залив и Тихий океан. Вы сможете познакомится с историй пляжа и с его разнообразной флорой и фауной. Далее вас будет ждать чаепитие на чёрном пляже с камчатскими деликатесами.
После перекуса настанет время релаксирующего созерцания величественных и мощных океанских волн либо купание в океане, если позволит погода.
После перекуса настанет время релаксирующего созерцания величественных и мощных океанских волн либо купание в океане, если позволит погода.
Ближайшие даты:
6
апр
апр
7
апр
апр
8
апр
апр
9
апр
апр
10
апр
апр
11
апр
апр
12
апр
апр
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Тихий океан
- Халактырский пляж
- Восемь вулканов
- Смотровая площадка (летом)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Черный песок берега величественного Тихого океана.
- Мы поедем на Халактырский пляж, расположенный на берегу Тихого океана в 20 км. от города Петропавловска-Камчатского, поднимемся на смотровую площадку расположенную на Халактырской скале (летом), подъем легкий по высоте 48 метров. Со смотровой открывается великолепный панорамный вид на домашние вулканы — Корякский, Авачинский, Козельский, на Авачинский залив и на Тихий океан.
- Вы сможете увидеть Жупановский вулкан, узнаете историю села Халактырка пережившего прихода цунами в 1952 году. На экскурсии вы познакомитесь с историей возникновения пляжа и его черного титано-магнетитового песка, вы увидите как изменяется береговая линия, познакомитесь с разнообразной флорой Халактырского пляжа и фауны тихого океана, отведаем по сезону различную ягоду: шикшу, голубику, жимолость, рябину, бруснику, костянику, шиповник.
- Далее вас ожидает чай с шиповником на черном пляже с камчатскими деликатесами. После чаепития настанет время релаксирующего созерцания величественных и мощных океанских волн накатывающих на идеальный черный пляж и прогулка по пляжу. В зависимости от погоды и температуры воды у вас будет возможность искупаться в Тихом океане, намочить ноги или просто прикоснуться рукой к самому большому океану планеты.
Важная информация:
- Продолжительность экскурсии от трех до четырех часов.
- Одежда по погоде. Обязательно обувь с грунтозацепами. По необходимости солнцезащитные очки, крем от загара, кепка. Если будете купаться плавательные принадлежности, полотенце, сланцы.
Выезд в 10 утра
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер из отеля в г. Петропавловске-Камчатском
- Чаепитие
- Скандинавские палки
- Экскурсионное обслуживание
- Что не входит
- Трансфер из гостиницы за пределами города Петропавловск-Камчатский
- Место начала и завершения?
- У Вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выезд в 10 утраЭкскурсия длится около 4 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Буду признателен за оплату предоплаты за экскурсию на сайте.
- Продолжительность экскурсии от трех до четырех часов.
- Одежда по погоде. Обязательно обувь с грунтозацепами. По необходимости солнцезащитные очки, крем от загара, кепка. Если будете купаться плавательные принадлежности, полотенце, сланцы
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Камчатки
Индивидуальные
Выездные
Вулканы
Природа и пейзажи
Халактырский пляж
Популярные места
Пляжи
Похожие туры из Камчатки
Индивидуальная
Валентин
Очень популярно сейчас
Вы и Океан: экскурсия на Халактырский пляж
Оказаться на краю земли, послушать прибой и прогуляться по черному вулканическому песку Камчатки
У Вашего отеля
Сегодня
Завтра
7 апр
8 апр
от 100007 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Сергей
Халактырский пляж: добраться до края света
Побывать на побережье Авачинского залива и раскрыть феномен этого природного чуда
с места Вашего нахождения
Завтра
7 апр
8 апр
13 апр
125006 250₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
Иван
Самые популярные места Камчатки за 1 день
Халактырский пляж, сопки Мишенная и Никольская на авто-пешеходной экскурсии
По договорённости
Сегодня
Завтра
7 апр
8 апр
от 10 000₽ за всё до 3 чел.
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии