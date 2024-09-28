Очень понравилось! Мария умничка! Много интересного узнали. Виды замечательные, фотографий классных наделали - закачаешься. А после хождения в холодной воде Тихого океана полежать в теплом бассейне термального источника - вообще сказка!

В Вена

Евгений очень интересный гид. Если вы с детьми Вам точно нужен именно он. Очень внимателен и заботлив на протяжении всего пути. Нам помешал туман но он бонусами нас завяз на сопки. Наша семья осталась в восторге.