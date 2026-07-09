Тур к вулкану Горелый предлагает уникальную возможность подняться на один из самых впечатляющих вулканов Камчатки.Путешествие начинается рано утром из Петропавловска-Камчатского на джипах, специально подготовленных для бездорожья. В пути предусмотрены остановки

в живописных местах, таких как Зайкин ключ и Вилючинский перевал. На вершине вулкана вас ждет активный кратер с кислотным озером, который можно увидеть в хорошую погоду. Общая протяженность маршрута составляет 10-12 км, а на спуске можно отдохнуть и перекусить у подножия

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для восхождения на вулкан Горелый - с июня по сентябрь, когда погода наиболее стабильная и комфортная для прогулок. В это время можно насладиться ясными видами и безопасным восхождением. В мае и октябре также возможно восхождение, но стоит учитывать вероятность непредсказуемой погоды и более низких температур. В остальные месяцы, из-за снежных и погодных условий, тур может быть недоступен.

Сейчас июль — это идеальное время.