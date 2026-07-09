Увлекательное восхождение на вулкан Горелый с остановками в живописных местах Камчатки. Подходит для всех, кто любит активный отдых и природу
Тур к вулкану Горелый предлагает уникальную возможность подняться на один из самых впечатляющих вулканов Камчатки.
Путешествие начинается рано утром из Петропавловска-Камчатского на джипах, специально подготовленных для бездорожья. В пути предусмотрены остановки читать дальшеуменьшить
в живописных местах, таких как Зайкин ключ и Вилючинский перевал.
На вершине вулкана вас ждет активный кратер с кислотным озером, который можно увидеть в хорошую погоду.
Общая протяженность маршрута составляет 10-12 км, а на спуске можно отдохнуть и перекусить у подножия
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🌋 Восхождение на вулкан Горелый
🚙 Путешествие на джипах
📸 Живописные остановки
🌿 Активный отдых на природе
👥 Групповая экскурсия
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для восхождения на вулкан Горелый - с июня по сентябрь, когда погода наиболее стабильная и комфортная для прогулок. В это время можно насладиться ясными видами и безопасным восхождением. В мае и октябре также возможно восхождение, но стоит учитывать вероятность непредсказуемой погоды и более низких температур. В остальные месяцы, из-за снежных и погодных условий, тур может быть недоступен.
Сейчас июль — это идеальное время.
Что можно увидеть
Зайкин ключ
Вилючинский перевал
Описание экскурсии
Предлагаем Вам однодневный тур с восхождением на вулкан Горелый
Рано утром выезжаем на специально подготовленных для езды по бездорожью джипах из г. Петропавловсккамчатский в сторону вулкана Горелый. Дорога займет 2.5 часа в одну сторону (дорога гравийная). В пути будет сделано несколько остановок в красивых местах: Зайкин ключ и обзорная площадка Вилючинского перевала. По прибытию к подножию вулкана Горелый проходим инструктаж и выходим на маршрут восхождения (время в пути 2 2.5 часа). Продолжительность маршрута 5 км. На вершине наблюдаем активный кратер, в котором находится кислотное озеро (увидеть кратер можно только в хорошую погоду и если он будет не активен). Продолжительность пребывания на вершине вулкана 1560мин, от желания группы. Спуск займет 1.5 2 часа. Общая протяженность маршрута составит 1012 км. Внизу у подножия вулкана будет возможность отдохнуть и перекусить.
Экскурсия оставит неизгладимое впечатление, вы поднимитесь к кратеру древнего вулкана и увидите потрясающую панораму неземных пейзажей
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
Трансфер
Услуги гида
Питание
Треккинговые палки
Что не входит в цену
Перелет
Проживание
Дополнительное питание
О чём нужно знать до поездки
С собой необходимо иметь:
Снаряжение:
небольшой рюкзак для личных вещей
треккинговая обувь, закрывающая голеностоп
ветровка, дождевик, шапка
Когда начало
Выберите удобную дату из расписания
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Павел — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Друзья, всем привет. Давайте познакомимся с теми, с кем еще не знакомы! Меня зовут Павел, я родился и вырос на Камчатке. Всем сердцем и душой обожаю свой край, поэтому и читать дальшеуменьшить
решил открывать его красоты для всех любителей путешествий⛰? Для этого я получил специальность гида – проводника, чтобы быть во всеоружии в любой ситуации и вам со мной везде было безопасно. Уже более 7 лет я профессионально занимаюсь туристической деятельностью. Имею спортивный разряд по лыжным гонкам ⛷ Сейчас у меня две машины Mitsubishi Delica, полностью подготовленных для езды по бездорожью. По всем вопросам путешествий смело пишите в сообщения!
П. с: с Москвой разница во времени у нас +9 часов, поэтому могу не отвечать вам на смс какое-то время))
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