к сожалению, не открылся. Плюс группа подобралась чересчур активная, и гид не посчитал нужным сбавить темп подъема, отстающих не ждали, из-за чего меня бросили в самом начале, и я в одиночку спускалась обратно ждать мужа в машине. Он рискнул продолжить подъем, и они залетели на вершину меньше чем за полтора часа, что, на мой взгляд, чересчур быстро. Привалов во время подъема и спуска не делали. Маршрут позиционируется как легкий и "детский", что на практике оказалось совсем

не так. Многие пишут, что шли в спокойном ровном темпе и даже самые неспортивные поднимались за 3-3,5 часа, поэтому мне немного обидно за мое неудавшееся восхождение. Походу, придется возвращаться на Камчатку в следующем году, чтобы закрыть гештальт и поставить галочку в списке активностей у пункта "подъем на Горелый". Остальная часть программы прошла неплохо, лавовые пещеры и окружающая природа красивы и необычны. То, как цветы и травы, несмотря ни на какие преграды, пробиваются вверх и растут сквозь камни и застывшую лаву - просто поражает воображение! Будем надеяться, что следующая поездка на Горелый пройдет в разы успешнее.