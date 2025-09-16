Многие покоряли горы, но далеко не все покоряли действующий вулкан! С нами у вас будет такая возможность. В путешествие мы отправимся на подготовленном джипе.
По пути вы полюбуетесь долиной реки Паратунка, проедете через Вилючинский перевал и увидите лавовые пещеры. Добравшись до подножия, отправимся в треккинг к вершине. А после наградим себя вкусным обедом в камчатском стиле.
Описание экскурсии
- Мы проследуем вдоль живописной долины реки Паратунка и величественного красавца — потухшего вулкана Вилючинский.
- На Вилючинском перевале сделаем остановку. Вы познакомитесь с хранителями вулканов Камчатки, узнаете интересные факты об особенностях их образования и строения.
- Затем проедем по склонам древнего вулкана Пра-горелый. Здесь велика вероятность встретить диких животных.
- Спустимся в кальдеру древнего вулкана, откуда и совершим наше незабываемое восхождение.
- На вершине вам откроются потрясающие виды на горные хребты, Тихий океан и, конечно же, обладающий мощнейшей энергетикой кратер вулкана Горелый.
- Дополним всё это пикником на краю кратера действующего вулкана.
- После спуска к подножию отправимся к лавовым пещерам, которым более 2000 лет. Здесь вас ждёт сытный обед в камчатском стиле.
Организационные детали
- Путешествие проходит на специально подготовленном для езды по бездорожью автомобиле японского производства. Дорога в одну сторону занимает около 2,5 часов с остановками.
- В стоимость включено: трансфер, оформление проездных документов, аренда туристического снаряжения (треккинговых палок, дождевиков, фонариков и пенок-сидушек), вода (1 литр на каждого участника), обед и перекус (бутерброды, чай, камчатские сладости).
- Программа подходит взрослым и детям с 10 лет. Необходим базовый уровень физической подготовки. На автомобиле мы доедем до подножия, затем отправимся в треккинг — 3 часа наверх и 1,5 часа вниз.
- С вами поеду я или другой аттестованный гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|17 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Алексей — ваша команда гидов на Камчатке
Провели экскурсии для 108 туристов
Я профессиональный гид, живу на Камчатке. Отправившись со мной и моей командой в путешествие, вы увидите самые интересные места полуострова, услышите много увлекательных историй и полакомитесь камчатскими деликатесами в красивейших местах. Мы поможем влюбиться в Камчатку и увезти её частичку в сердце с желанием возвращаться сюда вновь и вновь!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Рустем
16 сен 2025
Наш гид Алексей, замечательный человек
Экскурсия просто полный восторг, океан положительных эмоций.
Всем рекомендую, не пожалеете.
Если ты не ездил на Вулкан горелый, считай что ты не был на Камчатке
Экскурсия просто полный восторг, океан положительных эмоций.
Всем рекомендую, не пожалеете.
Если ты не ездил на Вулкан горелый, считай что ты не был на Камчатке
Алексей
Ответ организатора:
Рустем, большое спасибо за рекомендацию и оценку 🤝 Про вулкан точно подмечено, на Камчатке обязательно нужно покорить вулкан 💪
А
Алина
11 сен 2025
Во время экскурсии Алексей рассказал очень много всего интересного, показал прекрасные места, был внимателен ко всем участникам, а обед на природе превзошел все наши ожидания.
К сожаленю, вулкан Горелый не захотел нам открыться во всей красе, но вины гида в этом нет. Еще был очень вкусный чай на вершине.
К сожаленю, вулкан Горелый не захотел нам открыться во всей красе, но вины гида в этом нет. Еще был очень вкусный чай на вершине.
Алексей
Ответ организатора:
Алина, огромное спасибо за отзыв) Рад, что экскурсия вам понравилась. На Камчатке вас окружают прекрасные виды, жаль, что погода их иногда скрывает от нас)) Спасибо, что отметили обед и наш чаек из местных трав ❤️
И
Ирина
4 сен 2025
экскурсия была супер интересной и комфортной, мы были в восторге 😍
Алексей
Ответ организатора:
Ирина, огромное спасибо за отзыв ❤️ Рад был помочь
Елизавета
3 сен 2025
Восхождение прошло просто отлично! Учитывая то,что мы вообще не спортсмены) я думала что не смогу,но смогла и это невероятно! гид Алексей очень классный, очень ответственный,шёл в максимально комфортном темпе и
Алексей
Ответ организатора:
Елизавета, огромное спасибо за отзыв и рекомендацию) Прекрасно, что несмотря на начальные сомнения, вы смогли насладиться каждым моментом покорения вулкана. Рад, что смог сделать ваше восхождение комфортным и запоминающимся.
Е
Елизавета
28 авг 2025
Экскурсия прошла прекрасно)
Виды захватывают дух.
Поднялись за 2 часа до вершины. В процессе подъема не спешили - кому было тяжеловато, тех ждали, делали паузы по необходимости.
Восхождение получилось потрясным, у меня только положительные эмоции. Однозначно рекомендую!
Виды захватывают дух.
Поднялись за 2 часа до вершины. В процессе подъема не спешили - кому было тяжеловато, тех ждали, делали паузы по необходимости.
Восхождение получилось потрясным, у меня только положительные эмоции. Однозначно рекомендую!
Алексей
Ответ организатора:
Елизавета, огромное спасибо за отзыв и рекомендацию. Восхождение на вулкан требует оптимизма и сил, поэтому поднимаясь на вулкан, мы никуда не бежим, чтобы каждый мог насладиться видами и процессом восхождения. Рад был помочь ❤️
А
Алла
28 авг 2025
Ездили с Виталием. Классный гид, дружелюбный, много рассказывал интересного, всех ждал на подьеме. Нам повезло с погодой, виды отличные были. Взошли все без проблем. Во второй части посмотрели нереально красивые пейзажи и сурков около пещер и очень вкусно пообедали. Рекомендую всем 100%
Алексей
Ответ организатора:
От всей нашей команды — большое спасибо за ваш отзыв и рекомендацию! Мы рады, что смогли сделать экскурсию запоминающейся ❤️
М
Максим
24 авг 2025
Алексей - прекрасный гид и замечательный человек! Все было на высоте - качество, отзывчивость, внимание к безопасности. Очень рекомендую!
Алексей
Ответ организатора:
Максим, огромное спасибо за отзыв и рекомендацию 🤝
А
Анастасия
11 авг 2025
В целом, экскурсия вышла на твердую тройку. С трансфером, питанием и программой - все отлично. Конкретно не повезло с погодой: из-за очень
густого тумана видимость была почти нулевая и кратер нам,
густого тумана видимость была почти нулевая и кратер нам,
густого тумана видимость была почти нулевая и кратер нам,
Алексей
Ответ организатора:
Здравствуйте, Анастасия!
Большое спасибо за ваш честный и подробный отзыв. Мы искренне благодарны, что вы нашли время поделиться впечатлениями, особенно теми
Большое спасибо за ваш честный и подробный отзыв. Мы искренне благодарны, что вы нашли время поделиться впечатлениями, особенно теми
с
светлана
27 июл 2025
Подъем к кратеру вулкана Горелый был моей последней экскурсией на Камчатке. Я счастлива что от нее не отказалась, так как были большие сомнения смогу ли я. Огромное спасибо гиду Алексею за поддержку,ценные указания,терпение и отличную организацию. Все было на высшем уровне. Ещё раз спасибо.
Алексей
Ответ организатора:
Светлана, спасибо за доверие! Рад, что вы побороли сомнения и покорили вулкан Горелый 💪 Благодарю за высокую оценку моей работы и организации экскурсии.
Т
Татьяна
25 июл 2025
Очень понравилось! Алексей прекрасный проводник, маршрут был составлен отлично, было время для отдыха, накормили вкусным обедом и перекусом, рассказал истории про Камчатку. Рекомендую!
Алексей
Ответ организатора:
Татьяна, большое спасибо за доверие и рекомендацию. Для меня важно, чтобы поездка была комфортной и насыщенной, поэтому очень рад, что вы оценили организацию экскурсии ❤️
Г
Григораш
22 июл 2025
10 баллов!
Алексей, Яна, вы супер, вовлечены в процесс на 100 процентов, так держать!
Все максимально понятно рассказывают, шутят, смеются вместе со всеми, но и также следят, чтобы все соблюдали технику безопасности.
Рекомендую ребят как гидов!
Не пожалеете!
Алексей, Яна, вы супер, вовлечены в процесс на 100 процентов, так держать!
Все максимально понятно рассказывают, шутят, смеются вместе со всеми, но и также следят, чтобы все соблюдали технику безопасности.
Рекомендую ребят как гидов!
Не пожалеете!
Алексей
Ответ организатора:
Дмитрий, большое спасибо за рекомендацию и десяточку 👍 Мы стараемся)) Нам очень приятно получать отзывы ❤️ Это невероятно мотивирует! До новых встреч!
Екатерина
19 июл 2025
Хотим сказать огромное спасибо, Алексею от нашей команды, которая принимала участие в восхождении на Вулкан. Мы не опытные туристы в плане восхождения и это был наш первый вулкан. Гид все
Алексей
Ответ организатора:
Екатерина, большое спасибо за доверие, что выбрали меня своим гидом для покорения вашего первого вулкана). Для меня важно, чтобы каждый
М
Марина
16 июл 2025
Поднимались на вулкан в большую облачность и, к сожалению, кратер вулкана нам так и не открылся (на следующий раз). Но, несмотря на это, экскурсией остались очень довольны!
Алексей рассказал нам много
Алексей рассказал нам много
Алексей рассказал нам много
Алексей
Ответ организатора:
Марина, огромное спасибо за отзыв) Я очень рад, что ни смотря на то, что кратер так и не показался, этот
