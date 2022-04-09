Рано утром (около 08:30) мы выедем из Петропавловска-Камчатского в направлении Мутновской ГеоЭС и уже через полтора часа доберемся до Вилючинского перевала. В сезон это зеленое плато, пропитанное запахами изумительных камчатских цветов. Мы остановимся на смотровой площадке на высоте около 1000 метров и насладимся пейзажами.
По проторенным тропам мы взойдем на вулкан Горелый: здесь перед вами предстанут завораживающие ландшафты. Соседние пики горных исполинов вокруг, а внизу — озера, что покоятся на глубине кратеров.
Визуальные впечатления дополнят мои рассказы о полуострове: вы узнаете об освоении края, о формировании вулканического ландшафта и типах извержений, а также о самых любопытных представителях здешнего растительного мира.
— Комплект ветро-влагозащитной верхней одежды и утеплённая куртка
— Треккинговая обувь (желательно влагонепроницаемая), треккинговые палки и сменная обувь (легкая и удобная)
— Легкая флисовая кофта и влагоотводящее термобелье (комплект)
— Шапка и перчатки
— Небольшой (10-15 л) рюкзак для личных вещей
— Солнцезащитные очки и крем, персональная аптечка, репелленты
— Купальные принадлежности для источников на обратном пути
— Походная сидушка (пендаль)