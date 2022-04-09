Восхождение на вулкан Горелый

Отправиться в захватывающий треккинг и узнать больше о природе Камчатки

Индивидуальная
Вулкан Горелый — лучший выбор для похода всей семьей! Наш путь к нему пройдет через необыкновенно живописный Вилючинский перевал: здесь вы увидите, как альпийская флора граничит с вечными льдами.

Затем дойдем до вершины вулкана к озерам и горным панорамам.

Попутно поговорим о вулканической архитектуре, сделаем множество фото и просто перезагрузимся на природе.
Восхождение на вулкан Горелый
Восхождение на вулкан Горелый
Восхождение на вулкан Горелый
Восхождение на вулкан Горелый
Восхождение на вулкан Горелый
Восхождение на вулкан Горелый
Восхождение на вулкан Горелый
Восхождение на вулкан Горелый
Восхождение на вулкан Горелый
Восхождение на вулкан Горелый
Восхождение на вулкан Горелый
Восхождение на вулкан Горелый
Восхождение на вулкан Горелый
Восхождение на вулкан Горелый
Восхождение на вулкан Горелый
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Дивные виды и ароматы Вилючинского перевала

Рано утром (около 08:30) мы выедем из Петропавловска-Камчатского в направлении Мутновской ГеоЭС и уже через полтора часа доберемся до Вилючинского перевала. В сезон это зеленое плато, пропитанное запахами изумительных камчатских цветов. Мы остановимся на смотровой площадке на высоте около 1000 метров и насладимся пейзажами.

Треккинг на вершину действующего вулкана

По проторенным тропам мы взойдем на вулкан Горелый: здесь перед вами предстанут завораживающие ландшафты. Соседние пики горных исполинов вокруг, а внизу — озера, что покоятся на глубине кратеров.

Узнать Камчатку поближе

Визуальные впечатления дополнят мои рассказы о полуострове: вы узнаете об освоении края, о формировании вулканического ландшафта и типах извержений, а также о самых любопытных представителях здешнего растительного мира.

Особенности треккинга

  • Высшая точка маршрута — 1829 м
  • Старт от базового лагеря на высоте 1000 м
  • Длительность (восхождение + спуск) — 5 часов в спокойном темпе
  • Протяженность пешей части маршрута — 10 км

Организационные детали

Что включено в стоимость

  • Трансфер из вашего отеля и обратно (на внедорожнике Mitsubishi Pajero)
  • Сопровождение и питание на маршруте
  • Ужин по возвращении в базовый лагерь

Экипировка

— Комплект ветро-влагозащитной верхней одежды и утеплённая куртка
— Треккинговая обувь (желательно влагонепроницаемая), треккинговые палки и сменная обувь (легкая и удобная)
— Легкая флисовая кофта и влагоотводящее термобелье (комплект)
— Шапка и перчатки
— Небольшой (10-15 л) рюкзак для личных вещей
— Солнцезащитные очки и крем, персональная аптечка, репелленты
— Купальные принадлежности для источников на обратном пути
— Походная сидушка (пендаль)

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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