Что вас ожидает

Дивные виды и ароматы Вилючинского перевала

Рано утром (около 08:30) мы выедем из Петропавловска-Камчатского в направлении Мутновской ГеоЭС и уже через полтора часа доберемся до Вилючинского перевала. В сезон это зеленое плато, пропитанное запахами изумительных камчатских цветов. Мы остановимся на смотровой площадке на высоте около 1000 метров и насладимся пейзажами.

Треккинг на вершину действующего вулкана

По проторенным тропам мы взойдем на вулкан Горелый: здесь перед вами предстанут завораживающие ландшафты. Соседние пики горных исполинов вокруг, а внизу — озера, что покоятся на глубине кратеров.

Узнать Камчатку поближе

Визуальные впечатления дополнят мои рассказы о полуострове: вы узнаете об освоении края, о формировании вулканического ландшафта и типах извержений, а также о самых любопытных представителях здешнего растительного мира.

Особенности треккинга

Высшая точка маршрута — 1829 м

Старт от базового лагеря на высоте 1000 м

Длительность (восхождение + спуск) — 5 часов в спокойном темпе

Протяженность пешей части маршрута — 10 км

Организационные детали

Что включено в стоимость

Трансфер из вашего отеля и обратно (на внедорожнике Mitsubishi Pajero)

Сопровождение и питание на маршруте

Ужин по возвращении в базовый лагерь

Экипировка

— Комплект ветро-влагозащитной верхней одежды и утеплённая куртка

— Треккинговая обувь (желательно влагонепроницаемая), треккинговые палки и сменная обувь (легкая и удобная)

— Легкая флисовая кофта и влагоотводящее термобелье (комплект)

— Шапка и перчатки

— Небольшой (10-15 л) рюкзак для личных вещей

— Солнцезащитные очки и крем, персональная аптечка, репелленты

— Купальные принадлежности для источников на обратном пути

— Походная сидушка (пендаль)