Индивидуальная
до 4 чел.
Вилючинский перевал: вулканы, водопады и Малая долина гейзеров
Откройте величие Камчатки: Вилючинский перевал с его вулканами, водопадами и гейзерами ждет вас
Начало: В Петропавловске-Камчатском
«Желательно выбрать для поездки кроссовки или треккинговые ботинки (пешая часть маршрута составит от 5 до 7 км)»
7 мая в 08:00
12 мая в 08:00
53 334 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
К истокам жизни: восхождение на вулкан Горелый
Вулкан Горелый на Камчатке - это уникальный геологический объект с 11 кратерами и бирюзовым озером. Восхождение подходит для всех уровней подготовки
Начало: В городе Петропавловске-Камчатском
«В стоимость включено: транспорт, треккинговые палки, питание (ланч, питьевая вода, чай, перекус)»
8 мая в 08:00
9 мая в 08:00
от 48 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Увлекательное путешествие по Камчатке: от равнины до крутого подъёма
Экскурсия на Камчатке «Как оседлать Верблюда?» - идеальный выбор для новичков и опытных туристов. Насладитесь видами и узнайте много нового
Начало: На парковке у ТЦ «Планета»
«В безопасной локации вы сможете проверить и подогнать снаряжение, отработать приёмы ходьбы с треккинговыми палками на подъёмах и спусках»
Завтра в 08:00
3 мая в 08:00
35 000 ₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Групповая экскурсия на вулкан Горелый на Камчатке
Поднимитесь на вулкан Горелый, один из самых доступных в мире. Насладитесь видами с Вилючинского перевала и вкусным обедом после спуска
Начало: В удобном вам месте Петропаловска-Камчатского
«Необходимая экипировка для восхождения: треккинговая обувь, мембранная куртка с капюшоном, удобные штаны, высокие носки, термобельё, рюкзак, личная аптечка, солнцезащитные средства»
7 июл в 08:00
8 июл в 08:00
22 750 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Несложное восхождение на вулкан Горелый
Забраться на вершину, увидеть волшебное озеро и искупаться в термальных источниках
«Пожалуйста, одевайтесь по погоде и не забудьте про треккинговые ботинки»
7 июл в 06:00
8 июл в 06:00
от 35 000 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Восхождение на гору Верблюд + Халактырский пляж
Покорить вулканическую экструзию, ощутить мощь Тихого океана и сделать атмосферные фото
Начало: От места вашего проживания
«— Влагонепроницаемая куртка— Удобная обувь (лучше треккинговая)— Головной убор— Солнцезащитные очки и крем— Репеллент от насекомых»
9000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Авачинский перевал и экструзия «Верблюд»: Приключение на Камчатке
Откройте для себя уникальные пейзажи Камчатки, восходя на экструзию «Верблюд». Панорамные виды и встреча с природой ждут вас
Начало: Ваше место пребывания в Петропавловске-Камчатском
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
3 мая в 09:00
40 000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 3 чел.
Восхождение на вулкан Горелый на снегоходе
Заглянуть в кратеры древнего действующего вулкана и полюбоваться инопланетными ландшафтами
Начало: У места вашего проживания
«До кальдеры вы добираетесь в нартах за снегоходом, подъём к кратерам происходит на снегоходах (путешественник сидит за спиной у гида)»
Завтра в 08:00
3 мая в 08:00
50 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Восхождение на вулкан Горелый (всё включено)
Покорить вулкан, увидеть озеро в кратере и исследовать таинственные пещеры
Начало: У вашего отеля
«Восхождение на действующий вулкан Горелый останется в вашей памяти навсегда»
11 июн в 08:00
12 июн в 08:00
от 89 999 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Авачинский перевал: восхождение на гору Верблюд
Попробовать свои силы в несложном треккинге и насладиться красотой природы Камчатки
Начало: У вашего отеля
«Так что вооружимся треккинговыми палками и отправимся в путь»
11 июн в 09:00
12 июн в 09:00
от 49 999 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена16 июля 2024Спасибо большое за прекрасную экскурсию! Всё было замечательно и интересно. Действительно тур для новичков и заслуживает высокой оценки. Обед на
Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Треккинг и походы»
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