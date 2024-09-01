10 дней
Камчатский максимум: конные прогулки, джипы, вулканы и рыбалка в Тихом океане
Покататься на лошадях возле вулканов, увидеть китов и влюбиться в Дальний Восток
Начало: Аэропорт Елизово в Петропавловске-Камчатском
1 сен в 08:00
2 сен в 08:00
203 500₽ за человека
8 дней
Природные красоты Камчатки: легко и без восхождений
Прочувствовать атмосферу края Земли и насладиться шумом Тихого океана
Начало: Петропавловск-Камчатский (аэропорт или ваша гостин...
7 сен в 08:00
14 сен в 08:00
104 900₽ за человека
7 дней
На кратеры вулканов и по волнам Тихого океана: камчатские приключения
Поучиться сёрфить, попробовать морские деликатесы и совершить восхождение на вулкан
Начало: Аэропорт Елизово, время прибытия ваших рейсов
4 сен в 10:00
9 июл в 08:00
159 000₽ за человека
9 дней
Большое путешествие на Камчатку: вулканы, глэмпинг в Мёртвом лесу и круиз в бухту Русская
Устроить пикник на берегу Тихого океана, заглянуть в лавовые пещеры и отдохнуть в термах
Начало: Аэропорт Елизово, время прибытия ваших рейсов
7 сен в 10:00
17 сен в 10:00
220 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Большое путешествие»
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