Большое путешествие – туры на Камчатке

Найдено 4 тура в категории «Большое путешествие» на Камчатке, цены от 104 900 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Камчатский максимум: конные прогулки, джипы, вулканы и рыбалка в Тихом океане
На машине
Джиппинг
Конные прогулки
10 дней
Камчатский максимум: конные прогулки, джипы, вулканы и рыбалка в Тихом океане
Покататься на лошадях возле вулканов, увидеть китов и влюбиться в Дальний Восток
Начало: Аэропорт Елизово в Петропавловске-Камчатском
1 сен в 08:00
2 сен в 08:00
203 500 за человека
Природные красоты Камчатки: легко и без восхождений
На машине
8 дней
Природные красоты Камчатки: легко и без восхождений
Прочувствовать атмосферу края Земли и насладиться шумом Тихого океана
Начало: Петропавловск-Камчатский (аэропорт или ваша гостин...
7 сен в 08:00
14 сен в 08:00
104 900 за человека
На кратеры вулканов и по волнам Тихого океана: камчатские приключения
На машине
7 дней
На кратеры вулканов и по волнам Тихого океана: камчатские приключения
Поучиться сёрфить, попробовать морские деликатесы и совершить восхождение на вулкан
Начало: Аэропорт Елизово, время прибытия ваших рейсов
4 сен в 10:00
9 июл в 08:00
159 000 за человека
Большое путешествие на Камчатку: вулканы, глэмпинг в Мёртвом лесу и круиз в бухту Русская
На машине
9 дней
Большое путешествие на Камчатку: вулканы, глэмпинг в Мёртвом лесу и круиз в бухту Русская
Устроить пикник на берегу Тихого океана, заглянуть в лавовые пещеры и отдохнуть в термах
Начало: Аэропорт Елизово, время прибытия ваших рейсов
7 сен в 10:00
17 сен в 10:00
220 000 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Большое путешествие»

Самые популярные туры этой рубрики на Камчатке
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Камчатский максимум: конные прогулки, джипы, вулканы и рыбалка в Тихом океане
  2. Природные красоты Камчатки: легко и без восхождений
  3. На кратеры вулканов и по волнам Тихого океана: камчатские приключения
  4. Большое путешествие на Камчатку: вулканы, глэмпинг в Мёртвом лесу и круиз в бухту Русская
Какие места ещё посмотреть на Камчатке
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Авачинская бухта
  2. Вулкан Мутновский
  3. Халактырский пляж
  4. Набережная
  5. Долина Гейзеров
Сколько стоит тур на Камчатке в августе 2024
Сейчас на Камчатке в категории "Большое путешествие" можно забронировать 4 тура от 104 900 до 220 000.
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