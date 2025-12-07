По Камчатке на внедорожнике, снегоходе и в упряжке (мини-группа)
Промчаться по лесу в собачьей упряжке, расслабиться в радоновой ванне и увидеть Тихий океан
Начало: Аэропорт города Петропавловск-Камчатский, до 12:00...
7 дек в 08:00
14 дек в 08:00
99 900 ₽ за человека
Камчатка в мини-группе: снегоходы, собачьи упряжки и горячие источники
Прокатиться в нартах с видом на вулканы, увидеть морских львов и расслабиться в природных ваннах
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский, аэропорт, зависит от ...
14 дек в 08:00
21 дек в 08:00
88 000 ₽ за человека
Снегоходный тур в Кроноцком заповеднике на Камчатке: прогулки, термы и вулканы (всё включено)
Исследовать тропы еловых лесов, увидеть вулканы-исполины и искупаться в горячих источниках
Начало: Петропавловск-Камчатский, 4:00
5 янв в 04:00
12 фев в 04:00
85 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Комбинированные»
Самые популярные туры этой рубрики на Камчатке
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть на Камчатке
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит тур на Камчатке в ноябре 2025
Сейчас на Камчатке в категории "Комбинированные" можно забронировать 3 тура от 85 000 до 99 900. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте тур на Камчатке на 2025 год по теме «Комбинированные», 2 ⭐ отзыва, цены от 85000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь