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Описание тура

Камчатка зовёт — туда, где зима и весна творят сказку. Заснеженные вершины вулканов, словно стражи, хранят тайны земли; термальные источники дарят негу и тепло, а океан дышит мощью и свободой. В это время года здесь тише и просторнее — меньше туристов. Готовы к приключениям? Пусть каждый день станет новым маршрутом к чудесам!

Это сборный тур для группы до 5 человек, если у вас готовая компания больше – мы организуем для вас два/три джипа.

Программа состоится от 2 участников, максимальное количество – 5. По маршруту в разные дни могут быть разные гиды. Камчатка — край с характером, и погода здесь порой диктует свои правила: мы оставляем за собой право менять очередность экскурсий, а также изменить маршрут в следствии неблагоприятных погодных условий! Главный приоритет — ваша безопасность и яркие впечатления.