Описание тура
Камчатка зовёт — туда, где зима и весна творят сказку. Заснеженные вершины вулканов, словно стражи, хранят тайны земли; термальные источники дарят негу и тепло, а океан дышит мощью и свободой. В это время года здесь тише и просторнее — меньше туристов. Готовы к приключениям? Пусть каждый день станет новым маршрутом к чудесам!
Это сборный тур для группы до 5 человек, если у вас готовая компания больше – мы организуем для вас два/три джипа.
Программа состоится от 2 участников, максимальное количество – 5. По маршруту в разные дни могут быть разные гиды. Камчатка — край с характером, и погода здесь порой диктует свои правила: мы оставляем за собой право менять очередность экскурсий, а также изменить маршрут в следствии неблагоприятных погодных условий! Главный приоритет — ваша безопасность и яркие впечатления.
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Петропавловску-Камчатскому
Встречаемся в аэропорту Елизово до 12:00: ориентируемся на время прилета рейсов Москва-Петропавловск-Камчатский, иные согласуем в индивидуальном порядке.
Знакомимся с гидом-водителем, отправляемся в путь. Первым делом посмотрим арт-объект «Здесь начинается Россия»: этот памятник посвящен медведице с медвежонком, которые вытесаны из камня в натуральную величину. Памятник установлен на фоне панорамы сразу пяти камчатских вулканов!
Приедем в Петропавловск-Камчатский, где пообедаем в формате перекуса и выпьем горячие чай или кофе.
Прогуляемся в центре города вдоль набережной Авачинской бухты. Вода в бухте не замерзает даже зимой, поэтому корабли здесь ходят круглый год. Вдохнем запах океана, послушаем рассказ об истории Камчатки, увидим основные достопримечательности Петропавловска-Камчатского.
Далее поднимемся на смотровую площадку на Никольской сопке. Это небольшой хребет, максимальная высота которого насчитывает 108 метров. Сопка насчитывает большое количество памятников на своих склонах, которые были возведены в честь обороны города в 1854 году.
По желанию, с доплатой, посетим Вулканариум: бронь опции заранее! Этот научно-познавательный музей посвящен вулканам Камчатки и мира. Вы сможете сами потрогать экспонаты, так как музей – интерактивный!
Справочная информация: цена с аудиогидом – 1200 руб. /чел, экскурсия с гидом – 1500 руб. /чел, с дегустацией 4 видов варенья и иван-чаем – 2500 руб. /чел, с дегустацией рыбных деликатесов и икры – 3500 руб. /чел.
Заселяемся в отель Пик 3456 / Арсеньев / Начальник Камчатки / Три Лыжи / Петропавловск / Звездный Комфорт. Размещение идет на усмотрение организатора.
Ужин (самостоятельно).
Экскурсия рассчитана на 4-5 часов.
Джипинг
Завтракаем в отеле.
Сперва отправимся на Халактырский пляж. Шум прибоя и чёрный вулканический песок – лучший Камчатский релакс! Прогуляемся по оборудованным тематическим зонам, почувствуем мощь стихии – океана.
!!! Также мы можем начать наш день совсем рано и встретить рассвет на берегу Тихого океана! Будет очень романтично! Опция за доплату при хорошей погоде, запрашивайте.
Далее мы посетим смотровую площадку на сопке Мишенная, где открываются живописные виды на Петропавловск-Камчатский, Тихий океан, Авачинскую бухту и всю гряду домашних вулканов. Это отличная фотозона, чтобы остановиться и сделать панорамные кадры!
По пути к мысу Маячный задержимся у смотровой с видом на кекуры Три брата, бухты Большая и Малая Лагерная. Три брата – это группа из трех базальтовых скал, выступающих из воды в форме столбов, одни из символов Камчатки.
Следующей остановкой станет мыс Маячный. Это форпост Камчатки со стороны Авачинской бухты, куда с Тихого океана заходят суда, здесь располагается режимный объект – Петропавловский маяк, а раньше находилась пограничная застава. Внизу у кромки воды находится каменистый пляж, над которым нависают эффектные отвесные скалы. На них можно увидеть птиц, облюбовавших это место для своих гнезд. *Данную локацию посещаем при наличии проезда для автотранспорта.
Устроим обед в виде перекуса с чаепитием на берегу бухты Большая или Малая Лагерная.
Возвращаемся в отель. Ужин – самостоятельно.
Экскурсия рассчитана на 6-7 часов.
Джип-тур / Снегоходный тур
Завтракаем в отеле.
Сегодня нас ждут активное путешествие и незабываемые впечатления! На выбор для вас (возможен только один вариант за день):
Вариант 1: джип-тур на Лавовую падь. Мы промчимся по твердым снегам в долине сухой реки, будем любоваться горными пейзажами и фотографироваться. Здесь же остановимся на обед, который будет с нами в формате ланч-боксов.
Вариант 2 (с доплатой от 11000 руб. /чел): снегоходный тур на Авачинский перевал и к подножию горы Верблюд.
Вы поедете за снегоходом в нартах или сможете самостоятельно управлять снегоходом, инструктор будет сопровождать группу. Водители снегоходов должны иметь водительские права.
Сперва доедем до точки сбора участников снегоходного тура, далее послушаем технику безопасности, наденем экипировку и отправимся в путь!
Мы полюбуемся Авачинским перевалом, величественной красотой Корякского и Авачинского вулканов. Также мы можем отправится до экструзии Верблюд. Верблюд называется экструзией, так как сформировалась в результате извержения вулкана в виде вязкой лавы. Узнать экструзию Верблюд несложно – она двугорбая. Зимой гора Верблюд является еще и местом притяжения горнолыжников и сноубордистов.
На обратном пути заедем на смотровую площадку, с которой открывается красивый вид на Авачинскую бухту.
Вернемся на место старта, где нас будет ждать теплый домик-кафе, чтобы согреться и пообедать.
После чего отправимся в обратный путь, возвращаемся в отель.
Также вы можете отправиться в обе поездки, мы можем увеличить тур на один день. Стоимость запрашивайте.
Вилючинский перевал
Завтракаем в отеле, встречаемся с гидом
Отправляемся на Вилючинский перевал, который находится на высоте около 825 метров над уровнем моря. Остановимся на смотровой площадке с потрясающим видом на весь горный массив Вилючинского вулкана, а также вулканы Мутновский, Горелый и др. Отсюда вы сделаете отличные фотографии.
Далее нас ждет пешая прогулка до водопада Вилючинский, его высота – до 40 метров! Зимой он представляет собой гигантскую сосульку – голубую глыбу льда.
Обедаем в формате пикника-перекуса.
По желанию, отправимся купаться в диких источниках (или в термальный бассейн – входные билеты приобретаются на месте в кассе дополнительно)
Возвращаемся в отель в Паратунке.
На выбор
Завтракаем в отеле.
Сегодня вы можете отдохнуть на базе или же выбрать активность на свое усмотрение, также будем ориентироваться по погоде. Активности сегодняшнего дня – за доплату, их необходимо забронировать заранее.
Вариант 1: Джип-тур по камчатским источникам (16000 руб/чел, обед включен)
Дикие Малкинские источники (по дороге остановимся в Сокочах и попробуем знаменитые пирожки). Искупаемся в источниках.
Начикинские источники (на выбор: дикие или бассейн)
Зеленовские Озерки (радоновые лечебные ванны)
Вариант 2: Вертолетная экскурсия (при лётной погоде, варианты прогулок спрашивайте, групповых экскурсий нет)
Например, облет вулканов Мутновский и Горелый. На этой экскурсии вы рассмотрите кратеры, фумаролы и кратерные озера действующих вулканов из окон вертолета.
Вариант 3: Айсфлоатинг в Авачинской бухте (доплата – от 13000 руб/чел в составе сборной группы, возможно проведение индивидуально – стоимость запрашивайте на вашу дату).
Это купание в воде температурой до 0С в специальных спасательных гидрокостюмах, разработанных для арктических экспедиционных и спасательных работ при низкой температуре. Используются только освидетельствованные костюмы, которые проходят ежегодные испытания, имеют паспорт и сертификат соответствия. Страховка включена. Переодеваться будем в теплой палатке, здесь же вас будет ждать перекус.
Этническая Камчатка, катание на собачих упряжках
Завтракаем.
Сегодня мы отправимся в этнодеревню Кайныран. Нас ждёт по-настоящему дикий отдых вдали от городской суеты. Незабываемые впечатления подарит концерт местных аборигенов – завораживающая игра на варгане, национальные песни и сценки из жизни охотников. Уютная яранга согреет нас своим теплом, а вкус корякского травяного чая запомнится надолго. Вы попробуете лепешки с костра и суп-шурпу из оленины.
Вам проведут экскурсию по питомнику ездовых собак – когда-то они были основным транспортным средством на Камчатке. Сейчас езда на собачьих упряжках продолжает свое развитие как национальный вид спорта, а также поселковые и районные гонки. Опытный каюр поставит упряжку на стартовом поле и расскажет инструктаж, после чего в компании каюра вы отправитесь в путешествие по специально проложенной трассе!
После питомника отправимся на новую турбазу «Зеленовские озерки», где нас будут ждать ванны с термальной водой и целебными составами. Полный релакс после активного дня!
Возвращаемся в отель в Петропавловске-Камчатском.
Посещение рынка, трансфер домой
Завтракаем в отеле, выселение до 12:00.
Перед вылетом обязательно купим морепродукты, камчатскую икру, а также приобретем сувениры для друзей и родственников! Для этого заедем на местный рынок. Чтобы продукты не испортились, обязательно попросите все положить в термопакет!
Далее следуем в аэропорт (советуем выбирать не самый ранний обратный рейс). Прощаемся и обещаем вернуться еще раз!
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
4-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из аэропорта и в аэропорт
- Транспортное обслуживание по программе
- Услуги гида-водителя
- Работа координатора тура
- Проживание в отеле в Петропавловске-Камчатском (стоимость указана за одного человека при двухместном размещении, номера с удобствами)
- Питание: завтраки в отелях + 5 обедов-перекусов на экскурсиях
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Петропавловска-Камчатского и обратно
- Одноместное размещение - доплата от 20000 руб. (точную сумму запрашивайте, подселения нет)
- Экскурсии, перечисленные для выбора в свободный день
- Входные билеты в термальные бассейны и источники
- Доплата за снегоходный тур в День 3 - от 11000 руб/чел
- Экскурсия в музей Вулканариум
- Личные расходы
О чём нужно знать до поездки
Что важно знать о туре?
Программа состоится от 2 участников, максимальное количество – 5. По маршруту в разные дни могут быть разные гиды. Камчатка — край с характером, и погода здесь порой диктует свои правила: мы оставляем за собой право менять очередность экскурсий, а также изменить маршрут в следствии неблагоприятных погодных условий! Главный приоритет — ваша безопасность и яркие впечатления.
Можно ли одному человеку присоединиться к туру?
Да, с доплатой за одноместное размещение, при наборе группы. Стоимость указана за 1 человека при ДВУХМЕСТНОМ размещении. Если вы путешествуете одна/один, обязательна доплата за одноместное размещение (стоимость – по запросу). Подселения нет. Если группа не набирается, мы предложим вам альтернативные варианты туров, доступные на конкретный момент.
Размещение
Размещение в базовых отелях – на усмотрение организатора. Возможны другие отели для размещения или повышение категории номеров – по согласованию, с возможной коррекцией цены. Вы также можете забронировать отель или апартаменты самостоятельно, мы скорректируем стоимость тура. Адрес просьба согласовать с организатором, чтобы он был в зоне, откуда мы вас сможем забрать на экскурсии.
Можно ли купить этот тур в подарок?
Можно! После оплаты, мы вышлем вам сертификат, и вы сможете порадовать своих близких красивым сюрпризом. Купить тур с открытой датой невозможно.
На всём ли маршруте есть связь?
В ходе тура интернет и связь может местами отсутствовать.
Когда я узнаю имя гида и подробную информацию?
Имя и контакты гида сообщим ближе к заезду. Программа высылается за сутки, после окончательного формирования трансферов.
Можно ли запросить этот тур в индивидуальном формате?
Проведение данного тура возможно также и в индивидуальном формате, только для вашей семьи и компании, без других путешественников в группе. Расчет делается отдельно.
Входят ли авиабилеты в стоимость тура?
Нет. До места начала тура вы добираетесь самостоятельно.
Можно ли запросить этот тур для готовых или корпоративных групп?
Да. Расчет и детали тура решаются в индивидуальном порядке.
Рассадка в транспорте
Просим обратить внимание, что конкретное место в салоне транспорта не фиксируется. Просьба с пониманием относиться к возможной ротации мест в течение тура.
Состав группы
Точное количество участников группы будет известно накануне, после формирования логистики прибытия участников и распределения по группам. Мы не можем гарантировать определенный поло-возрастной состав группы, а также компанейность участников. Вечерних групповых мероприятий в программе не предусмотрено.
Проведение и отмена тура со стороны организатора
Если ваш тур подтвержден и предоплачен, то он проводится. Тур может быть отменен только по форс-мажорным обстоятельствам: стихийные бедствия, режим Чрезвычайной ситуации, ограничения государственных органов.
Ограничения полетов и прибытие, отмена тура со стороны туриста
На обстоятельства, связанные с ограничением полетов, мы влиять не можем, это вне нашей зоны ответственности. Советуем прибывать к месту старта тура заранее. В случае неприбытия к времени старта, вы можете самостоятельно догнать группу на маршруте.
При отмене поездки или неприбытии (по любым причинам) со стороны туриста, закон о туризме обязывает возместить организатору подтверждённые фактические расходы на организацию тура. Для уточнения деталей и согласования условий возмещения вы можете обратиться к нам — мы поможем разобраться в ситуации.