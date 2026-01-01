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Декабрь - апрель: очарование Камчатки

Заснеженная Камчатка: знакомство с дикой природой
Декабрь - апрель: очарование КамчаткиФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Декабрь - апрель: очарование КамчаткиФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Декабрь - апрель: очарование КамчаткиФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Камчатка зовёт — туда, где зима и весна творят сказку. Заснеженные вершины вулканов, словно стражи, хранят тайны земли; термальные источники дарят негу и тепло, а океан дышит мощью и свободой. В это время года здесь тише и просторнее — меньше туристов. Готовы к приключениям? Пусть каждый день станет новым маршрутом к чудесам!

Это сборный тур для группы до 5 человек, если у вас готовая компания больше – мы организуем для вас два/три джипа.

Программа состоится от 2 участников, максимальное количество – 5. По маршруту в разные дни могут быть разные гиды. Камчатка — край с характером, и погода здесь порой диктует свои правила: мы оставляем за собой право менять очередность экскурсий, а также изменить маршрут в следствии неблагоприятных погодных условий! Главный приоритет — ваша безопасность и яркие впечатления.

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Петропавловску-Камчатскому

Встречаемся в аэропорту Елизово до 12:00: ориентируемся на время прилета рейсов Москва-Петропавловск-Камчатский, иные согласуем в индивидуальном порядке.

Знакомимся с гидом-водителем, отправляемся в путь. Первым делом посмотрим арт-объект «Здесь начинается Россия»: этот памятник посвящен медведице с медвежонком, которые вытесаны из камня в натуральную величину. Памятник установлен на фоне панорамы сразу пяти камчатских вулканов!

Приедем в Петропавловск-Камчатский, где пообедаем в формате перекуса и выпьем горячие чай или кофе.

Прогуляемся в центре города вдоль набережной Авачинской бухты. Вода в бухте не замерзает даже зимой, поэтому корабли здесь ходят круглый год. Вдохнем запах океана, послушаем рассказ об истории Камчатки, увидим основные достопримечательности Петропавловска-Камчатского.

Далее поднимемся на смотровую площадку на Никольской сопке. Это небольшой хребет, максимальная высота которого насчитывает 108 метров. Сопка насчитывает большое количество памятников на своих склонах, которые были возведены в честь обороны города в 1854 году.

По желанию, с доплатой, посетим Вулканариум: бронь опции заранее! Этот научно-познавательный музей посвящен вулканам Камчатки и мира. Вы сможете сами потрогать экспонаты, так как музей – интерактивный!

Справочная информация: цена с аудиогидом – 1200 руб. /чел, экскурсия с гидом – 1500 руб. /чел, с дегустацией 4 видов варенья и иван-чаем – 2500 руб. /чел, с дегустацией рыбных деликатесов и икры – 3500 руб. /чел.

Заселяемся в отель Пик 3456 / Арсеньев / Начальник Камчатки / Три Лыжи / Петропавловск / Звездный Комфорт. Размещение идет на усмотрение организатора.

Ужин (самостоятельно).

Экскурсия рассчитана на 4-5 часов.

Обзорная экскурсия по Петропавловску-КамчатскомуОбзорная экскурсия по Петропавловску-КамчатскомуОбзорная экскурсия по Петропавловску-Камчатскому
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Джипинг

Завтракаем в отеле.

Сперва отправимся на Халактырский пляж. Шум прибоя и чёрный вулканический песок – лучший Камчатский релакс! Прогуляемся по оборудованным тематическим зонам, почувствуем мощь стихии – океана.

!!! Также мы можем начать наш день совсем рано и встретить рассвет на берегу Тихого океана! Будет очень романтично! Опция за доплату при хорошей погоде, запрашивайте.

Далее мы посетим смотровую площадку на сопке Мишенная, где открываются живописные виды на Петропавловск-Камчатский, Тихий океан, Авачинскую бухту и всю гряду домашних вулканов. Это отличная фотозона, чтобы остановиться и сделать панорамные кадры!

По пути к мысу Маячный задержимся у смотровой с видом на кекуры Три брата, бухты Большая и Малая Лагерная. Три брата – это группа из трех базальтовых скал, выступающих из воды в форме столбов, одни из символов Камчатки.

Следующей остановкой станет мыс Маячный. Это форпост Камчатки со стороны Авачинской бухты, куда с Тихого океана заходят суда, здесь располагается режимный объект – Петропавловский маяк, а раньше находилась пограничная застава. Внизу у кромки воды находится каменистый пляж, над которым нависают эффектные отвесные скалы. На них можно увидеть птиц, облюбовавших это место для своих гнезд. *Данную локацию посещаем при наличии проезда для автотранспорта.

Устроим обед в виде перекуса с чаепитием на берегу бухты Большая или Малая Лагерная.

Возвращаемся в отель. Ужин – самостоятельно.

Экскурсия рассчитана на 6-7 часов.

ДжипингДжипингДжипинг
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Джип-тур / Снегоходный тур

Завтракаем в отеле.

Сегодня нас ждут активное путешествие и незабываемые впечатления! На выбор для вас (возможен только один вариант за день):

Вариант 1: джип-тур на Лавовую падь. Мы промчимся по твердым снегам в долине сухой реки, будем любоваться горными пейзажами и фотографироваться. Здесь же остановимся на обед, который будет с нами в формате ланч-боксов.

Вариант 2 (с доплатой от 11000 руб. /чел): снегоходный тур на Авачинский перевал и к подножию горы Верблюд.

Вы поедете за снегоходом в нартах или сможете самостоятельно управлять снегоходом, инструктор будет сопровождать группу. Водители снегоходов должны иметь водительские права.

Сперва доедем до точки сбора участников снегоходного тура, далее послушаем технику безопасности, наденем экипировку и отправимся в путь!

Мы полюбуемся Авачинским перевалом, величественной красотой Корякского и Авачинского вулканов. Также мы можем отправится до экструзии Верблюд. Верблюд называется экструзией, так как сформировалась в результате извержения вулкана в виде вязкой лавы. Узнать экструзию Верблюд несложно – она двугорбая. Зимой гора Верблюд является еще и местом притяжения горнолыжников и сноубордистов.

На обратном пути заедем на смотровую площадку, с которой открывается красивый вид на Авачинскую бухту.

Вернемся на место старта, где нас будет ждать теплый домик-кафе, чтобы согреться и пообедать.

После чего отправимся в обратный путь, возвращаемся в отель.

Также вы можете отправиться в обе поездки, мы можем увеличить тур на один день. Стоимость запрашивайте.

Джип-тур / Снегоходный турДжип-тур / Снегоходный турДжип-тур / Снегоходный тур
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Вилючинский перевал

Завтракаем в отеле, встречаемся с гидом

Отправляемся на Вилючинский перевал, который находится на высоте около 825 метров над уровнем моря. Остановимся на смотровой площадке с потрясающим видом на весь горный массив Вилючинского вулкана, а также вулканы Мутновский, Горелый и др. Отсюда вы сделаете отличные фотографии.

Далее нас ждет пешая прогулка до водопада Вилючинский, его высота – до 40 метров! Зимой он представляет собой гигантскую сосульку – голубую глыбу льда.

Обедаем в формате пикника-перекуса.

По желанию, отправимся купаться в диких источниках (или в термальный бассейн – входные билеты приобретаются на месте в кассе дополнительно)

Возвращаемся в отель в Паратунке.

Вилючинский перевалВилючинский перевалВилючинский перевал
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

На выбор

Завтракаем в отеле.

Сегодня вы можете отдохнуть на базе или же выбрать активность на свое усмотрение, также будем ориентироваться по погоде. Активности сегодняшнего дня – за доплату, их необходимо забронировать заранее.

Вариант 1: Джип-тур по камчатским источникам (16000 руб/чел, обед включен)

Дикие Малкинские источники (по дороге остановимся в Сокочах и попробуем знаменитые пирожки). Искупаемся в источниках.

Начикинские источники (на выбор: дикие или бассейн)

Зеленовские Озерки (радоновые лечебные ванны)

Вариант 2: Вертолетная экскурсия (при лётной погоде, варианты прогулок спрашивайте, групповых экскурсий нет)

Например, облет вулканов Мутновский и Горелый. На этой экскурсии вы рассмотрите кратеры, фумаролы и кратерные озера действующих вулканов из окон вертолета.

Вариант 3: Айсфлоатинг в Авачинской бухте (доплата – от 13000 руб/чел в составе сборной группы, возможно проведение индивидуально – стоимость запрашивайте на вашу дату).

Это купание в воде температурой до 0С в специальных спасательных гидрокостюмах, разработанных для арктических экспедиционных и спасательных работ при низкой температуре. Используются только освидетельствованные костюмы, которые проходят ежегодные испытания, имеют паспорт и сертификат соответствия. Страховка включена. Переодеваться будем в теплой палатке, здесь же вас будет ждать перекус.

На выборНа выборНа выбор
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Этническая Камчатка, катание на собачих упряжках

Завтракаем.

Сегодня мы отправимся в этнодеревню Кайныран. Нас ждёт по-настоящему дикий отдых вдали от городской суеты. Незабываемые впечатления подарит концерт местных аборигенов – завораживающая игра на варгане, национальные песни и сценки из жизни охотников. Уютная яранга согреет нас своим теплом, а вкус корякского травяного чая запомнится надолго. Вы попробуете лепешки с костра и суп-шурпу из оленины.

Вам проведут экскурсию по питомнику ездовых собак – когда-то они были основным транспортным средством на Камчатке. Сейчас езда на собачьих упряжках продолжает свое развитие как национальный вид спорта, а также поселковые и районные гонки. Опытный каюр поставит упряжку на стартовом поле и расскажет инструктаж, после чего в компании каюра вы отправитесь в путешествие по специально проложенной трассе!

После питомника отправимся на новую турбазу «Зеленовские озерки», где нас будут ждать ванны с термальной водой и целебными составами. Полный релакс после активного дня!

Возвращаемся в отель в Петропавловске-Камчатском.

Этническая Камчатка, катание на собачих упряжкахЭтническая Камчатка, катание на собачих упряжкахЭтническая Камчатка, катание на собачих упряжках
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

Посещение рынка, трансфер домой

Завтракаем в отеле, выселение до 12:00.

Перед вылетом обязательно купим морепродукты, камчатскую икру, а также приобретем сувениры для друзей и родственников! Для этого заедем на местный рынок. Чтобы продукты не испортились, обязательно попросите все положить в термопакет!

Далее следуем в аэропорт (советуем выбирать не самый ранний обратный рейс). Прощаемся и обещаем вернуться еще раз!

Посещение рынка, трансфер домойПосещение рынка, трансфер домой
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

3-x местный номер

4-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из аэропорта и в аэропорт
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Услуги гида-водителя
  • Работа координатора тура
  • Проживание в отеле в Петропавловске-Камчатском (стоимость указана за одного человека при двухместном размещении, номера с удобствами)
  • Питание: завтраки в отелях + 5 обедов-перекусов на экскурсиях
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Петропавловска-Камчатского и обратно
  • Одноместное размещение - доплата от 20000 руб. (точную сумму запрашивайте, подселения нет)
  • Экскурсии, перечисленные для выбора в свободный день
  • Входные билеты в термальные бассейны и источники
  • Доплата за снегоходный тур в День 3 - от 11000 руб/чел
  • Экскурсия в музей Вулканариум
  • Личные расходы
О чём нужно знать до поездки

Что важно знать о туре?

Программа состоится от 2 участников, максимальное количество – 5. По маршруту в разные дни могут быть разные гиды. Камчатка — край с характером, и погода здесь порой диктует свои правила: мы оставляем за собой право менять очередность экскурсий, а также изменить маршрут в следствии неблагоприятных погодных условий! Главный приоритет — ваша безопасность и яркие впечатления.

Можно ли одному человеку присоединиться к туру?

Да, с доплатой за одноместное размещение, при наборе группы. Стоимость указана за 1 человека при ДВУХМЕСТНОМ размещении. Если вы путешествуете одна/один, обязательна доплата за одноместное размещение (стоимость – по запросу). Подселения нет. Если группа не набирается, мы предложим вам альтернативные варианты туров, доступные на конкретный момент.

Размещение

Размещение в базовых отелях – на усмотрение организатора. Возможны другие отели для размещения или повышение категории номеров – по согласованию, с возможной коррекцией цены. Вы также можете забронировать отель или апартаменты самостоятельно, мы скорректируем стоимость тура. Адрес просьба согласовать с организатором, чтобы он был в зоне, откуда мы вас сможем забрать на экскурсии.

Можно ли купить этот тур в подарок?

Можно! После оплаты, мы вышлем вам сертификат, и вы сможете порадовать своих близких красивым сюрпризом. Купить тур с открытой датой невозможно.

На всём ли маршруте есть связь?

В ходе тура интернет и связь может местами отсутствовать.

Когда я узнаю имя гида и подробную информацию?

Имя и контакты гида сообщим ближе к заезду. Программа высылается за сутки, после окончательного формирования трансферов.

Можно ли запросить этот тур в индивидуальном формате?

Проведение данного тура возможно также и в индивидуальном формате, только для вашей семьи и компании, без других путешественников в группе. Расчет делается отдельно.

Входят ли авиабилеты в стоимость тура?

Нет. До места начала тура вы добираетесь самостоятельно.

Можно ли запросить этот тур для готовых или корпоративных групп?

Да. Расчет и детали тура решаются в индивидуальном порядке.

Рассадка в транспорте

Просим обратить внимание, что конкретное место в салоне транспорта не фиксируется. Просьба с пониманием относиться к возможной ротации мест в течение тура.

Состав группы

Точное количество участников группы будет известно накануне, после формирования логистики прибытия участников и распределения по группам. Мы не можем гарантировать определенный поло-возрастной состав группы, а также компанейность участников. Вечерних групповых мероприятий в программе не предусмотрено.

Проведение и отмена тура со стороны организатора

Если ваш тур подтвержден и предоплачен, то он проводится. Тур может быть отменен только по форс-мажорным обстоятельствам: стихийные бедствия, режим Чрезвычайной ситуации, ограничения государственных органов.

Ограничения полетов и прибытие, отмена тура со стороны туриста

На обстоятельства, связанные с ограничением полетов, мы влиять не можем, это вне нашей зоны ответственности. Советуем прибывать к месту старта тура заранее. В случае неприбытия к времени старта, вы можете самостоятельно догнать группу на маршруте.

При отмене поездки или неприбытии (по любым причинам) со стороны туриста, закон о туризме обязывает возместить организатору подтверждённые фактические расходы на организацию тура. Для уточнения деталей и согласования условий возмещения вы можете обратиться к нам — мы поможем разобраться в ситуации.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Наталья
Наталья — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Созвоны: 11:00-20:00 по времени Москвы, понедельник-суббота. Просьба о созвонах договариваться в чате, чтобы звонки не накладывались. В иное время - отвечаем в чате. Наличие мест не синхронизируется с другими каналами, просьба
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наличие запрашивать в чате! 15 лет работаю тревел-агентом и организатором путешествий. Сама была в 62 странах: залезала на ледники Исландии, восторгалась храмами Камбоджи и своими глазами видела, как люди улетают в космос на Байконуре и на мысе Канаверал. Я смотрела на северное сияние в Мурманске, восхищалась дюнами в Калининграде, чувствовала тихооканские запахи Владивостока. Люблю зимний Сочи. Я готова поделиться своими эмоциями с вами. Моя компания внесена в реестр туроператоров России.

Тур входит в следующие категории Камчатки

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