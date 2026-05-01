По маршруту в разные дни могут быть разные гиды. Камчатка — край с характером, и погода здесь порой диктует свои правила: мы оставляем за собой право менять очередность экскурсий, а также изменить маршрут в следствии неблагоприятных погодных условий. Главный приоритет — ваша безопасность и яркие впечатления. Водителям квадроциклов рекомендовано иметь водительские права.
Вы также можете забронировать отель или апартаменты самостоятельно, мы скорректируем стоимость тура. Адрес просьба согласовать с организатором, чтобы он был в зоне, откуда мы вас сможем забрать на экскурсии.
Для катания на квадроциклах потребуется ветрозащитная одежда, сменные вещи и обувь. Рекомендуем взять очки от солнца и пыли, платок или маску от грязи, бандану под шлем и репелленты от насекомых.
Авачинская бухта, Никольская сопка, Халактырский пляж
Встретимся, познакомимся и отправимся в путь. Остановимся у арт-объекта «Здесь начинается Россия», а в Петропавловске-Камчатском возьмём короткую паузу на перекус. Затем прогуляемся по набережной Авачинской бухты, вы послушаете рассказы о Камчатке.
Далее поднимемся на Никольскую сопку высотой 108 м. Отсюда нам откроется панорама окрестностей. Также осмотрим исторические памятники, связанные с событиями 1854 года. Переедем к Халактырскому пляжу с чёрным вулканическим песком. Полюбуемся океаном и насладимся шумом прибоя.
После вернёмся в Петропавловск-Камчатский и разместимся в отеле.
Сопка Мишенная, смотровая «Три брата», мыс Маячный, факультативные экскурсии
Утром с желающими поднимемся на сопку Мишенная, чтобы полюбоваться видами на Петропавловск-Камчатский, Тихий океан, Авачинскую бухту и домашние вулканы. Затем поедем к мысу Маячному. По пути остановимся на площадке, откуда посмотрим на кекуры Три брата, бухты Большая и Малая Лагерная.
Прибудем на мыс Маячный, где находятся Петропавловский маяк, бывшая пограничная застава, каменистый пляж и отвесные скалы с гнездящимися птицами, и пообедаем. После вернёмся в Петропавловск-Камчатский.
Можно завершить день одной из дополнительных программ.
Вариант 1: прогулки на сапах. Вам выдадут снаряжение, проведут инструктаж. В сопровождении гида вы прокатитесь к стоянке забытых кораблей, вдоль центра города, к кекурам Три брата или по другим направлениям.
Вариант 2: айс-флоатинг в Авачинской бухте. Вы поплаваете в специальных гидрокостюмах для арктических работ. Страховка включена, переодевание и перекус — в тёплой палатке.
Вариант 3: каякинг вдоль Петропавловского берега. Инструктаж, спасательные жилеты и перекус включены.
Вариант 4: треккинг до Камчатского камня. Маршрут пройдёт к скале на предвершине горы Раковой высотой 514 м через берёзовый лес, ольшаник и кедровый стланик. С вершины откроются виды на вулканы, Авачинскую бухту и Тихий океан.
Вариант 5: посещение «Вулканариума» — интерактивного музея вулканов на Камчатке.
На квадроциклах к Авачинскому перевалу
Сегодня катаемся на квадроциклах! Для вас проведут инструктаж по технике безопасности и управлению. На одном квадроцикле поедут 2 человека (условия соло-поездки — по запросу). Отправимся к Авачинскому вулкану по руслу Сухой речки, затем — через Лавовую падь. Нам встретятся заросли ольшаника, водные преграды, болота, поле вулканических бомб и песчаники с мёртвыми деревьями. Будем делать остановки для отдыха и фото. На Авачинском перевале полюбуемся панорамными видами Петропавловска-Камчатского, Елизово, Корякского и Авачинского вулканов.
Длина маршрута составит 40–50 км, время в пути — 3,5–5 часов. Обед — в ланч-боксах. После вернёмся в Петропавловск-Камчатский.
Охота на крабов
Встанем пораньше, позавтракаем (стандартный завтрак или брекфаст-боксы) и поедем ловить крабов (в сборной группе). Вы будете ставить ловушки, выходить в море, проверять улов, а затем, уже на берегу, чистить и готовить крабов. Главная добыча сегодня — краб-стригун, также попадутся моллюск-трубач и морские ёжи.
Примерный график:
8:00 — снаряжение, постановка ловушек и выход в море
12:00 — возвращение на берег, чистка и приготовление улова
до 16:00 — кемпинг и дегустация морепродуктов
Восхождение на вулкан Горелый
Выезжаем к вулкану Горелому. Остановимся на Вилючинском перевале, чтобы полюбоваться Вилючинским, Мутновским и Горелым вулканами. Вспомним легенду ительменов о гамулах — духах гор — и пофотографируемся в оборудованных зонах.
От подножия Горелого высотой 1829 м с 11 конусами и около 30 кратерами начнём треккинг. Перепад высоты — 900 м, продолжительность подъёма — 2–3 часа. На вершине при ясной погоде увидим кратерные озёра небесно-голубого цвета. После спуска — горячий обед с чаем и закусками.
Если останутся силы и время, посетим лавовые пещеры к северу от Горелого, которые образовались после извержений.
Сплав по реке Быстрой и рыбалка
В 4:00–5:00 выезжаем к реке Быстрая. Длина пути — 136 км. В реке нерестятся чавыча, кижуч, нерка, голец, микижа и кунджа. Мы разместимся в рафтах и начнём 15-километровый сплав (в сборной группе). Нам будут открываться виды на скалистые берега с кедровым стлаником и рощами каменной берёзы. Возможно, встретим медведя у воды. На рыболовных остановках желающим выдадут снасти и болотные сапоги, а из улова на берегу для вас приготовят камчатскую уху. Если попадётся рыба с икрой, будет приготовлена икра-пятиминутка.
В отель вернёмся около 22:00.
Программа на выбор
Варианты программы (за доплату, зависят от погоды и ваших предпочтений).
Вариант 1: морская прогулка к острову Старичков. Вы увидите скалы Три брата, при удаче — китов, косаток и дельфинов. Обойдём остров, понаблюдаем за птицами и порыбачим в Авачинском заливе на камбалу, линку, терпуга и окуня. Будут уха и краб. Продолжительность — 5 часов.
Вариант 2: морская прогулка к бухте Русская. Маршрут пройдёт мимо скал Три брата, вокруг острова Старичков и в бухту. При удаче увидим сивучей, китов и косаток. Желающие порыбачат. На обед — уха и рыбные блюда. Продолжительность — 10–12 часов.
Вариант 3: рыбалка.
Вариант 4: озеро Толмачёво, Медвежья чаша, Апачинский бассейн. Остановимся у фотозоны «Древняя берёза Эрмана». Прогуляемся к Медвежьей чаше, где издалека можно увидеть медведей. Посетим озеро Толмачёво со светлым песком и тундровой растительностью. Здесь же пообедаем. Затем заедем в Апачинский санаторий, чтобы поплавать в термальном бассейне.
Вариант 5: джип-тур по камчатским источникам. В программе: дикие Малкинские источники, остановка в Сокочах на пирожки, купание, Начикинские источники, а также Зеленовские озёрки с радоновыми лечебными ваннами.
Вариант 6: вертолётная экскурсия. Возможные маршруты: Курильское озеро — кальдера вулкана Ксудач — Ходуткинские горячие источники; Долина гейзеров — кальдера вулкана Узон — Налычевские горячие источники. На Курильском озере можно увидеть медведей во время нереста лосося. В Долине гейзеров — термальные источники, грязевые котлы, водопады и гейзеры. Затем — посещение кальдеры Узон и купание в Налычевской долине.
Вариант 7: массив Вачкажец. Вы увидите 2 сопки и гору с водоёмами и лесами, а также геокомплекс с минералами из лавы и туфа. Маршрут треккинга: озеро Тахколоч — цирк — водопады. После активной части — горячий обед, затем — отдых в Начикинских источниках.
Вариант 8: этнодеревня Кайныран и Зеленовские озёрки. Вы посмотрите этноконцерт, поучаствуете в мастер-классе по корякским танцам, фотосессии в национальной одежде, чаепитии с лепёшками в яранге у костра на оленьих шкурах. Услышите древние родовые песни, посетите питомник ездовых собак и сделаете кадры с щенками. Обед включён. Затем — отдых в горячих источниках.
Вариант 9: Дачные источники, или Малая долина гейзеров. Сначала — выезд к Вилючинскому перевалу, затем — к источникам возле Мутновского вулкана и Мутновской геостанции. Вы увидите фумаролы, пар, панорамы вулканов, лугов и снежников. После прогулки — горячий обед, а на обратном пути — купание в Верхне-Паратунских источниках на базе отдыха с термальными бассейнами.
Вариант 10: восхождение на Авачинский вулкан, активность которого проявляется фумарольными выбросами. Подойдёт физически подготовленным участникам, среднее время восхождения — 5–7 часов. С вершины откроются виды на Корякский и Вилючинский вулканы, Тихий океан, потухший вулкан Козельский, Авачинскую губу, Петропавловск-Камчатский и Налычевскую долину.
Вариант 11: каньон Опасный, водопад Снежный Барс. Остановимся на Вилючинском перевале. Затем пройдём к каньону Опасному у Мутновского вулкана, где река срывается с высоты 80 м и образует водопад. После горячего обеда направимся к водопаду Спокойный, который в 2022 году получил имя Снежный Барс в память об альпинисте. От стоянки автомобиля — несложный треккинг.
Рынок, трансфер в аэропорт
Выселение из отеля — до 12:00. Перед вылетом мы заедем на местный рынок за морепродуктами и камчатской икрой. Затем прибудем в аэропорт Елизово. До новых встреч!
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|169 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и обеды во время экскурсий
- Трансферы из/в аэропорт, переезды по программе
- Услуги гида-водителя и координатора тура
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Петропавловска-Камчатского и обратно
- Питание вне программы
- Входные билеты в термальные источники
- Доплата за 1-местное размещение - от 20 000 ₽, подселения нет
- Дополнительные экскурсии и активности
- Прогулки на сапах - от 4500 ₽/чел
- Айс-флоатинг в Авачинской бухте - 13 000 ₽/чел
- Каякинг - от 5000 ₽/чел
- Треккинг до Камчатского камня - 5000 ₽/чел
- Посещение «Вулканариума»: с аудиогидом - 1200 ₽/чел., с гидом - 1500 ₽/чел., с дегустацией 4 видов варенья и иван-чая - 2500 ₽/чел., с дегустацией рыбных деликатесов и икры - 3500 ₽/чел
- Морская прогулка к острову Старичков - 14 000 ₽/чел
- Морская прогулка к бухте Русская - 21 500 ₽/чел
- Озеро Толмачёво, Медвежья чаша, Апачинский бассейн - 16 000 ₽/чел
- Джип-тур по камчатским источникам - 16 000 ₽/чел
- Вертолётная экскурсия - около 98 000-105 000 ₽/чел
- Массив Вачкажец - 16 000 ₽/чел
- Этнодеревня Кайныран и горячие источники Зеленовские озёрки - 16 000 ₽/чел
- Дачные источники, или Малая долина гейзеров - 16 000 ₽/чел
- Восхождение на Авачинский вулкан - 20 000 ₽/чел
- Каньон Опасный, водопад Снежный Барс - 19 000 ₽/чел