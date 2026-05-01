7 день

Программа на выбор

Варианты программы (за доплату, зависят от погоды и ваших предпочтений).

Вариант 1: морская прогулка к острову Старичков. Вы увидите скалы Три брата, при удаче — китов, косаток и дельфинов. Обойдём остров, понаблюдаем за птицами и порыбачим в Авачинском заливе на камбалу, линку, терпуга и окуня. Будут уха и краб. Продолжительность — 5 часов.

Вариант 2: морская прогулка к бухте Русская. Маршрут пройдёт мимо скал Три брата, вокруг острова Старичков и в бухту. При удаче увидим сивучей, китов и косаток. Желающие порыбачат. На обед — уха и рыбные блюда. Продолжительность — 10–12 часов.

Вариант 3: рыбалка.

Вариант 4: озеро Толмачёво, Медвежья чаша, Апачинский бассейн. Остановимся у фотозоны «Древняя берёза Эрмана». Прогуляемся к Медвежьей чаше, где издалека можно увидеть медведей. Посетим озеро Толмачёво со светлым песком и тундровой растительностью. Здесь же пообедаем. Затем заедем в Апачинский санаторий, чтобы поплавать в термальном бассейне.

Вариант 5: джип-тур по камчатским источникам. В программе: дикие Малкинские источники, остановка в Сокочах на пирожки, купание, Начикинские источники, а также Зеленовские озёрки с радоновыми лечебными ваннами.

Вариант 6: вертолётная экскурсия. Возможные маршруты: Курильское озеро — кальдера вулкана Ксудач — Ходуткинские горячие источники; Долина гейзеров — кальдера вулкана Узон — Налычевские горячие источники. На Курильском озере можно увидеть медведей во время нереста лосося. В Долине гейзеров — термальные источники, грязевые котлы, водопады и гейзеры. Затем — посещение кальдеры Узон и купание в Налычевской долине.

Вариант 7: массив Вачкажец. Вы увидите 2 сопки и гору с водоёмами и лесами, а также геокомплекс с минералами из лавы и туфа. Маршрут треккинга: озеро Тахколоч — цирк — водопады. После активной части — горячий обед, затем — отдых в Начикинских источниках.

Вариант 8: этнодеревня Кайныран и Зеленовские озёрки. Вы посмотрите этноконцерт, поучаствуете в мастер-классе по корякским танцам, фотосессии в национальной одежде, чаепитии с лепёшками в яранге у костра на оленьих шкурах. Услышите древние родовые песни, посетите питомник ездовых собак и сделаете кадры с щенками. Обед включён. Затем — отдых в горячих источниках.

Вариант 9: Дачные источники, или Малая долина гейзеров. Сначала — выезд к Вилючинскому перевалу, затем — к источникам возле Мутновского вулкана и Мутновской геостанции. Вы увидите фумаролы, пар, панорамы вулканов, лугов и снежников. После прогулки — горячий обед, а на обратном пути — купание в Верхне-Паратунских источниках на базе отдыха с термальными бассейнами.

Вариант 10: восхождение на Авачинский вулкан, активность которого проявляется фумарольными выбросами. Подойдёт физически подготовленным участникам, среднее время восхождения — 5–7 часов. С вершины откроются виды на Корякский и Вилючинский вулканы, Тихий океан, потухший вулкан Козельский, Авачинскую губу, Петропавловск-Камчатский и Налычевскую долину.

Вариант 11: каньон Опасный, водопад Снежный Барс. Остановимся на Вилючинском перевале. Затем пройдём к каньону Опасному у Мутновского вулкана, где река срывается с высоты 80 м и образует водопад. После горячего обеда направимся к водопаду Спокойный, который в 2022 году получил имя Снежный Барс в память об альпинисте. От стоянки автомобиля — несложный треккинг.