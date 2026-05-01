Мои заказы

Активный отдых на Камчатке в мини-группе: треккинги, сплавы, квадроциклы

Взойти на вулкан и поймать краба, покататься на рафте по реке и насладиться нетронутой природой
Едем на Камчатку, живую, мощную и почти первозданную! Вы полюбуетесь океаном и чёрным песком Халактырского пляжа. Посмотрите на бухты и вулканы с высоты. Промчитесь на квадроциклах к Авачинскому перевалу через
читать дальшеуменьшить

лавовые поля и бездорожье. Взойдёте к кратерам Горелого с озёрами неземного цвета и поучаствуете в охоте на крабов. Попробуете свежайшие морепродукты там, где их только что добыли. А для тех, кто хочет большего, мы предусмотрели дополнительные активности и экскурсии.

Приглашаем не просто увидеть, а прожить Камчатку — через ветер, высоту, вкусы, движение и тишину бескрайних просторов.

Активный отдых на Камчатке в мини-группе: треккинги, сплавы, квадроциклы
Активный отдых на Камчатке в мини-группе: треккинги, сплавы, квадроциклы
Активный отдых на Камчатке в мини-группе: треккинги, сплавы, квадроциклы

Описание тура

Организационные детали

По маршруту в разные дни могут быть разные гиды. Камчатка — край с характером, и погода здесь порой диктует свои правила: мы оставляем за собой право менять очередность экскурсий, а также изменить маршрут в следствии неблагоприятных погодных условий. Главный приоритет — ваша безопасность и яркие впечатления. Водителям квадроциклов рекомендовано иметь водительские права.

Вы также можете забронировать отель или апартаменты самостоятельно, мы скорректируем стоимость тура. Адрес просьба согласовать с организатором, чтобы он был в зоне, откуда мы вас сможем забрать на экскурсии.

Для катания на квадроциклах потребуется ветрозащитная одежда, сменные вещи и обувь. Рекомендуем взять очки от солнца и пыли, платок или маску от грязи, бандану под шлем и репелленты от насекомых.

Программа тура по дням

1 день

Авачинская бухта, Никольская сопка, Халактырский пляж

Встретимся, познакомимся и отправимся в путь. Остановимся у арт-объекта «Здесь начинается Россия», а в Петропавловске-Камчатском возьмём короткую паузу на перекус. Затем прогуляемся по набережной Авачинской бухты, вы послушаете рассказы о Камчатке.

Далее поднимемся на Никольскую сопку высотой 108 м. Отсюда нам откроется панорама окрестностей. Также осмотрим исторические памятники, связанные с событиями 1854 года. Переедем к Халактырскому пляжу с чёрным вулканическим песком. Полюбуемся океаном и насладимся шумом прибоя.

После вернёмся в Петропавловск-Камчатский и разместимся в отеле.

Авачинская бухта, Никольская сопка, Халактырский пляжАвачинская бухта, Никольская сопка, Халактырский пляжАвачинская бухта, Никольская сопка, Халактырский пляжАвачинская бухта, Никольская сопка, Халактырский пляжАвачинская бухта, Никольская сопка, Халактырский пляжАвачинская бухта, Никольская сопка, Халактырский пляжАвачинская бухта, Никольская сопка, Халактырский пляжАвачинская бухта, Никольская сопка, Халактырский пляжАвачинская бухта, Никольская сопка, Халактырский пляжАвачинская бухта, Никольская сопка, Халактырский пляжАвачинская бухта, Никольская сопка, Халактырский пляж
2 день

Сопка Мишенная, смотровая «Три брата», мыс Маячный, факультативные экскурсии

Утром с желающими поднимемся на сопку Мишенная, чтобы полюбоваться видами на Петропавловск-Камчатский, Тихий океан, Авачинскую бухту и домашние вулканы. Затем поедем к мысу Маячному. По пути остановимся на площадке, откуда посмотрим на кекуры Три брата, бухты Большая и Малая Лагерная.

Прибудем на мыс Маячный, где находятся Петропавловский маяк, бывшая пограничная застава, каменистый пляж и отвесные скалы с гнездящимися птицами, и пообедаем. После вернёмся в Петропавловск-Камчатский.

Можно завершить день одной из дополнительных программ.
Вариант 1: прогулки на сапах. Вам выдадут снаряжение, проведут инструктаж. В сопровождении гида вы прокатитесь к стоянке забытых кораблей, вдоль центра города, к кекурам Три брата или по другим направлениям.
Вариант 2: айс-флоатинг в Авачинской бухте. Вы поплаваете в специальных гидрокостюмах для арктических работ. Страховка включена, переодевание и перекус — в тёплой палатке.
Вариант 3: каякинг вдоль Петропавловского берега. Инструктаж, спасательные жилеты и перекус включены.
Вариант 4: треккинг до Камчатского камня. Маршрут пройдёт к скале на предвершине горы Раковой высотой 514 м через берёзовый лес, ольшаник и кедровый стланик. С вершины откроются виды на вулканы, Авачинскую бухту и Тихий океан.
Вариант 5: посещение «Вулканариума» — интерактивного музея вулканов на Камчатке.

Сопка Мишенная, смотровая «Три брата», мыс Маячный, факультативные экскурсииСопка Мишенная, смотровая «Три брата», мыс Маячный, факультативные экскурсииСопка Мишенная, смотровая «Три брата», мыс Маячный, факультативные экскурсииСопка Мишенная, смотровая «Три брата», мыс Маячный, факультативные экскурсии
3 день

На квадроциклах к Авачинскому перевалу

Сегодня катаемся на квадроциклах! Для вас проведут инструктаж по технике безопасности и управлению. На одном квадроцикле поедут 2 человека (условия соло-поездки — по запросу). Отправимся к Авачинскому вулкану по руслу Сухой речки, затем — через Лавовую падь. Нам встретятся заросли ольшаника, водные преграды, болота, поле вулканических бомб и песчаники с мёртвыми деревьями. Будем делать остановки для отдыха и фото. На Авачинском перевале полюбуемся панорамными видами Петропавловска-Камчатского, Елизово, Корякского и Авачинского вулканов.

Длина маршрута составит 40–50 км, время в пути — 3,5–5 часов. Обед — в ланч-боксах. После вернёмся в Петропавловск-Камчатский.

На квадроциклах к Авачинскому перевалуНа квадроциклах к Авачинскому перевалуНа квадроциклах к Авачинскому перевалуНа квадроциклах к Авачинскому перевалуНа квадроциклах к Авачинскому перевалуНа квадроциклах к Авачинскому перевалуНа квадроциклах к Авачинскому перевалуНа квадроциклах к Авачинскому перевалуНа квадроциклах к Авачинскому перевалу
4 день

Охота на крабов

Встанем пораньше, позавтракаем (стандартный завтрак или брекфаст-боксы) и поедем ловить крабов (в сборной группе). Вы будете ставить ловушки, выходить в море, проверять улов, а затем, уже на берегу, чистить и готовить крабов. Главная добыча сегодня — краб-стригун, также попадутся моллюск-трубач и морские ёжи.

Примерный график:
8:00 — снаряжение, постановка ловушек и выход в море
12:00 — возвращение на берег, чистка и приготовление улова
до 16:00 — кемпинг и дегустация морепродуктов

Охота на крабовОхота на крабовОхота на крабовОхота на крабовОхота на крабовОхота на крабовОхота на крабов
5 день

Восхождение на вулкан Горелый

Выезжаем к вулкану Горелому. Остановимся на Вилючинском перевале, чтобы полюбоваться Вилючинским, Мутновским и Горелым вулканами. Вспомним легенду ительменов о гамулах — духах гор — и пофотографируемся в оборудованных зонах.

От подножия Горелого высотой 1829 м с 11 конусами и около 30 кратерами начнём треккинг. Перепад высоты — 900 м, продолжительность подъёма — 2–3 часа. На вершине при ясной погоде увидим кратерные озёра небесно-голубого цвета. После спуска — горячий обед с чаем и закусками.

Если останутся силы и время, посетим лавовые пещеры к северу от Горелого, которые образовались после извержений.

Восхождение на вулкан ГорелыйВосхождение на вулкан ГорелыйВосхождение на вулкан ГорелыйВосхождение на вулкан ГорелыйВосхождение на вулкан ГорелыйВосхождение на вулкан ГорелыйВосхождение на вулкан ГорелыйВосхождение на вулкан ГорелыйВосхождение на вулкан ГорелыйВосхождение на вулкан ГорелыйВосхождение на вулкан ГорелыйВосхождение на вулкан Горелый
6 день

Сплав по реке Быстрой и рыбалка

В 4:00–5:00 выезжаем к реке Быстрая. Длина пути — 136 км. В реке нерестятся чавыча, кижуч, нерка, голец, микижа и кунджа. Мы разместимся в рафтах и начнём 15-километровый сплав (в сборной группе). Нам будут открываться виды на скалистые берега с кедровым стлаником и рощами каменной берёзы. Возможно, встретим медведя у воды. На рыболовных остановках желающим выдадут снасти и болотные сапоги, а из улова на берегу для вас приготовят камчатскую уху. Если попадётся рыба с икрой, будет приготовлена икра-пятиминутка.

В отель вернёмся около 22:00.

Сплав по реке Быстрой и рыбалкаСплав по реке Быстрой и рыбалкаСплав по реке Быстрой и рыбалкаСплав по реке Быстрой и рыбалкаСплав по реке Быстрой и рыбалкаСплав по реке Быстрой и рыбалкаСплав по реке Быстрой и рыбалкаСплав по реке Быстрой и рыбалкаСплав по реке Быстрой и рыбалкаСплав по реке Быстрой и рыбалкаСплав по реке Быстрой и рыбалкаСплав по реке Быстрой и рыбалка
7 день

Программа на выбор

Варианты программы (за доплату, зависят от погоды и ваших предпочтений).
Вариант 1: морская прогулка к острову Старичков. Вы увидите скалы Три брата, при удаче — китов, косаток и дельфинов. Обойдём остров, понаблюдаем за птицами и порыбачим в Авачинском заливе на камбалу, линку, терпуга и окуня. Будут уха и краб. Продолжительность — 5 часов.
Вариант 2: морская прогулка к бухте Русская. Маршрут пройдёт мимо скал Три брата, вокруг острова Старичков и в бухту. При удаче увидим сивучей, китов и косаток. Желающие порыбачат. На обед — уха и рыбные блюда. Продолжительность — 10–12 часов.
Вариант 3: рыбалка.
Вариант 4: озеро Толмачёво, Медвежья чаша, Апачинский бассейн. Остановимся у фотозоны «Древняя берёза Эрмана». Прогуляемся к Медвежьей чаше, где издалека можно увидеть медведей. Посетим озеро Толмачёво со светлым песком и тундровой растительностью. Здесь же пообедаем. Затем заедем в Апачинский санаторий, чтобы поплавать в термальном бассейне.
Вариант 5: джип-тур по камчатским источникам. В программе: дикие Малкинские источники, остановка в Сокочах на пирожки, купание, Начикинские источники, а также Зеленовские озёрки с радоновыми лечебными ваннами.
Вариант 6: вертолётная экскурсия. Возможные маршруты: Курильское озеро — кальдера вулкана Ксудач — Ходуткинские горячие источники; Долина гейзеров — кальдера вулкана Узон — Налычевские горячие источники. На Курильском озере можно увидеть медведей во время нереста лосося. В Долине гейзеров — термальные источники, грязевые котлы, водопады и гейзеры. Затем — посещение кальдеры Узон и купание в Налычевской долине.
Вариант 7: массив Вачкажец. Вы увидите 2 сопки и гору с водоёмами и лесами, а также геокомплекс с минералами из лавы и туфа. Маршрут треккинга: озеро Тахколоч — цирк — водопады. После активной части — горячий обед, затем — отдых в Начикинских источниках.
Вариант 8: этнодеревня Кайныран и Зеленовские озёрки. Вы посмотрите этноконцерт, поучаствуете в мастер-классе по корякским танцам, фотосессии в национальной одежде, чаепитии с лепёшками в яранге у костра на оленьих шкурах. Услышите древние родовые песни, посетите питомник ездовых собак и сделаете кадры с щенками. Обед включён. Затем — отдых в горячих источниках.
Вариант 9: Дачные источники, или Малая долина гейзеров. Сначала — выезд к Вилючинскому перевалу, затем — к источникам возле Мутновского вулкана и Мутновской геостанции. Вы увидите фумаролы, пар, панорамы вулканов, лугов и снежников. После прогулки — горячий обед, а на обратном пути — купание в Верхне-Паратунских источниках на базе отдыха с термальными бассейнами.
Вариант 10: восхождение на Авачинский вулкан, активность которого проявляется фумарольными выбросами. Подойдёт физически подготовленным участникам, среднее время восхождения — 5–7 часов. С вершины откроются виды на Корякский и Вилючинский вулканы, Тихий океан, потухший вулкан Козельский, Авачинскую губу, Петропавловск-Камчатский и Налычевскую долину.
Вариант 11: каньон Опасный, водопад Снежный Барс. Остановимся на Вилючинском перевале. Затем пройдём к каньону Опасному у Мутновского вулкана, где река срывается с высоты 80 м и образует водопад. После горячего обеда направимся к водопаду Спокойный, который в 2022 году получил имя Снежный Барс в память об альпинисте. От стоянки автомобиля — несложный треккинг.

Программа на выборПрограмма на выборПрограмма на выборПрограмма на выборПрограмма на выборПрограмма на выборПрограмма на выборПрограмма на выборПрограмма на выборПрограмма на выборПрограмма на выборПрограмма на выбор
8 день

Рынок, трансфер в аэропорт

Выселение из отеля — до 12:00. Перед вылетом мы заедем на местный рынок за морепродуктами и камчатской икрой. Затем прибудем в аэропорт Елизово. До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник169 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и обеды во время экскурсий
  • Трансферы из/в аэропорт, переезды по программе
  • Услуги гида-водителя и координатора тура
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Петропавловска-Камчатского и обратно
  • Питание вне программы
  • Входные билеты в термальные источники
  • Доплата за 1-местное размещение - от 20 000 ₽, подселения нет
  • Дополнительные экскурсии и активности
  • Прогулки на сапах - от 4500 ₽/чел
  • Айс-флоатинг в Авачинской бухте - 13 000 ₽/чел
  • Каякинг - от 5000 ₽/чел
  • Треккинг до Камчатского камня - 5000 ₽/чел
  • Посещение «Вулканариума»: с аудиогидом - 1200 ₽/чел., с гидом - 1500 ₽/чел., с дегустацией 4 видов варенья и иван-чая - 2500 ₽/чел., с дегустацией рыбных деликатесов и икры - 3500 ₽/чел
  • Морская прогулка к острову Старичков - 14 000 ₽/чел
  • Морская прогулка к бухте Русская - 21 500 ₽/чел
  • Озеро Толмачёво, Медвежья чаша, Апачинский бассейн - 16 000 ₽/чел
  • Джип-тур по камчатским источникам - 16 000 ₽/чел
  • Вертолётная экскурсия - около 98 000-105 000 ₽/чел
  • Массив Вачкажец - 16 000 ₽/чел
  • Этнодеревня Кайныран и горячие источники Зеленовские озёрки - 16 000 ₽/чел
  • Дачные источники, или Малая долина гейзеров - 16 000 ₽/чел
  • Восхождение на Авачинский вулкан - 20 000 ₽/чел
  • Каньон Опасный, водопад Снежный Барс - 19 000 ₽/чел
Место начала и завершения?
Петропавловск-Камчатский, аэропорт Елизово, 12:00 (или по договорённости)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — Организатор на Камчатке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 1363 туристов
Меня зовут Наталья. Я директор туристической компании и работаю в туризме уже 12 лет. Но в первую очередь, я такой же путешественник, как и вы. Я сама была в 60
читать дальшеуменьшить

странах: залезала на ледники Исландии, восторгалась храмами Камбоджи и своими глазами видела, как люди улетают в космос на Байконуре. Я смотрела на северное сияние в Мурманске, восхищалась дюнами в Калининграде, чувствовала тихооканские запахи Владивостока. Люблю зимний Сочи. Я и мои коллеги готовы сделать так, чтобы ваши путешествия были комфортными и продуманными – все наши туры мы составляли как для себя (и для себя!). Присоединяйтесь!

Тур входит в следующие категории Камчатки

Похожие туры на «Активный отдых на Камчатке в мини-группе: треккинги, сплавы, квадроциклы»

Рыбалка на Камчатке: ловим королевского лосося на реке Большой
На лодке
4 дня
5 отзывов
Рыбалка на Камчатке: ловим королевского лосося на реке Большой
Добыть рыбацкий трофей - чавычу - и отдохнуть от городской суеты на природе (длительность на выбор)
Начало: Петропавловск-Камчатский или Елизово, 9:00
7 июн в 08:00
8 июн в 08:00
59 600 ₽ за человека
Топовые места Камчатки: налегке в мини-группе
На машине
9 дней
5 отзывов
Топовые места Камчатки: налегке в мини-группе
Подняться на вулканы и расслабиться в горячих источниках
Начало: Петропавловск-Камчатский (аэропорт Елизово до 12:0...
4 июл в 08:00
11 июл в 08:00
169 900 ₽ за человека
На джипе по Камчатке: восхождения, рыбалка, сплав и обеды на свежем воздухе (мини-группа)
На машине
Джиппинг
7 дней
4 отзыва
На джипе по Камчатке: восхождения, рыбалка, сплав и обеды на свежем воздухе (мини-группа)
Покорить вулканы, выйти в океан, отдохнуть в источниках, полакомиться ухой из своего улова и крабами
Начало: Аэропорт Петропавловска-Камчатского (Елизово), вре...
31 мая в 08:00
28 июн в 08:00
160 000 ₽ за человека
Камчатские приключения: треккинги, сплав, морские прогулки
На машине
9 дней
2 отзыва
Камчатские приключения: треккинги, сплав, морские прогулки
Научиться ставить ловушки на краба и готовить икру-пятиминутку
Начало: Петропавловск-Камчатский (аэропорт Елизово до 12:0...
4 июл в 08:00
11 июл в 08:00
159 900 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры на Камчатке
Все туры из Камчатки
169 900 ₽ за человека