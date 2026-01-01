Первая точка нашего маршрута — мыс Маячный, где волны Тихого океана разбиваются о крутые скалы, а на уступах гнездятся чайки и бакланы. Здесь же сохранился старейший камчатский маяк — ему больше 175 лет. Мы проедем по побережью, остановимся в бухте Малолагерная и на смотровой у скал Три Брата. Перекусим и выпьем чая на берегу, посетим чёрный Халактырский пляж.

Если будет много снега, поедем на нартах.