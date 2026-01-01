Мы исколесим полуостров на внедорожнике — вы насладитесь дикой Камчаткой сполна! Погуляете по мысу Маячному и Халактырскому пляжу, доберётесь в
Описание тура
Организационные детали
Обязательно возьмите тёплую и сменную одежду. Вам понадобятся небольшой рюкзак для личных вещей, треккинговая обувь, закрывающая голеностоп, ветрозащитная куртка.
Программа тура по дням
Мыс Маячный, старый маяк, бухта Малолагерная, скалы Три Брата, Халактырский пляж
Первая точка нашего маршрута — мыс Маячный, где волны Тихого океана разбиваются о крутые скалы, а на уступах гнездятся чайки и бакланы. Здесь же сохранился старейший камчатский маяк — ему больше 175 лет. Мы проедем по побережью, остановимся в бухте Малолагерная и на смотровой у скал Три Брата. Перекусим и выпьем чая на берегу, посетим чёрный Халактырский пляж.
Если будет много снега, поедем на нартах.
Дачные источники у Мутновского вулкана, водопад Спокойный
Едем к подножию Мутновской сопки. Преодолеем Вилючинский перевал, с которого видны Вилючинский, Мутновский вулканы и долина реки Паратунки. Оставим внедорожники у геотермальной станции и продолжим путь пешком (500 м). Нашей целью будет Малая долина гейзеров, или Дачные источники. Увидим участок вулканической деятельности: парогазовые котлы, фумаролы, горячие родники, густую растительность и безжизненную глину.
На обратном пути посетим водопад Спокойный на одноимённом ручье. Водный каскад разбивается на тысячи капель — мощь стихии во всей красе.
Восхождение на вулкан Горелый
Ранним утром на высокопроходимых джипах отправимся по гравийной дороге к вулкану Горелый (2,5 ч). По пути остановимся у ручья Зайкин ключ и на Вилючинском перевале. У подножия начнём восхождение к кратеру с кислотным озером. Отдохнём на вершине, спустимся, перекусим и вернёмся в город.
Кратер виден только в хорошую погоду и при малой активности вулкана.
Круиз по бухте Русская с рыбалкой и наблюдением за дикими птицами и животными
Выйдем в Тихий океан и проследуем вдоль берега к бухте Русской. Увидим визитные карточки Камчатки: скалы Три Брата, птичьи базары, остров Старичков, бухты Безымянную, Большую, Малую Саранную. Понаблюдаем за пернатыми: чистиками, моевками, бакланами, топорками и кайрами. Если повезёт, встретим китов, косаток, нерп и морских выдр. Порыбачим и пообедаем свежими крабами и горячей ухой. Есть два варианта программы: со спуском на берег и прогулкой, а также без спуска — к мысу Кекурный и лежбищу сивучей.
Восхождение на гору Верблюд
Финал посвятим экструзии Верблюд, появившейся после извержений вулканов Авачинский и Корякский. Сначала проедем по асфальтированной дороге, затем — по сухой реке. Далее полчаса пешком — и мы на Верблюде. Тут водятся любопытные и бесстрашные камчатские суслики — евражки, которых можно угостить семечками или сырыми орешками. После спуска — обед и чай.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|84 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание на выездах
- Трансферы по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии, активности по программе
- Аренда палок для ходьбы
Что не входит в цену
- Билеты в Петропавловск-Камчатский и обратно в ваш город
- Проживание
- Питание и трансферы вне программы