Джип-экспедиция по Камчатке с восхождением на Горелый и Верблюд, круизом и рыбалкой в бухте Русская

Вулканы, мыс Маячный, Халактырский пляж, Дачные источники, водопад Спокойный, киты и пернатые
Отпуск в наших краях — для ценителей активного отдыха на природе.

Мы исколесим полуостров на внедорожнике — вы насладитесь дикой Камчаткой сполна! Погуляете по мысу Маячному и Халактырскому пляжу, доберётесь в
Малую долину гейзеров и к водопаду Спокойный, покорите экструзию Верблюд и подниметесь к бирюзовой жемчужине в кратере Горелого.

Выйдете в Тихий океан, чтобы порыбачить, понаблюдать за птицами, а если повезёт — то и за китами, косатками, нерпами, морскими выдрами.

Перекусите домашними блюдами, горячей ухой, крабами на свежем воздухе, соберёте в шкатулку воспоминаний сотни впечатляющих пейзажей и — мы уверены — навсегда сохраните в сердце виды дальневосточных вулканов!

Описание тура

Организационные детали

Обязательно возьмите тёплую и сменную одежду. Вам понадобятся небольшой рюкзак для личных вещей, треккинговая обувь, закрывающая голеностоп, ветрозащитная куртка.

Программа тура по дням

1 день

Мыс Маячный, старый маяк, бухта Малолагерная, скалы Три Брата, Халактырский пляж

Первая точка нашего маршрута — мыс Маячный, где волны Тихого океана разбиваются о крутые скалы, а на уступах гнездятся чайки и бакланы. Здесь же сохранился старейший камчатский маяк — ему больше 175 лет. Мы проедем по побережью, остановимся в бухте Малолагерная и на смотровой у скал Три Брата. Перекусим и выпьем чая на берегу, посетим чёрный Халактырский пляж.

Если будет много снега, поедем на нартах.

2 день

Дачные источники у Мутновского вулкана, водопад Спокойный

Едем к подножию Мутновской сопки. Преодолеем Вилючинский перевал, с которого видны Вилючинский, Мутновский вулканы и долина реки Паратунки. Оставим внедорожники у геотермальной станции и продолжим путь пешком (500 м). Нашей целью будет Малая долина гейзеров, или Дачные источники. Увидим участок вулканической деятельности: парогазовые котлы, фумаролы, горячие родники, густую растительность и безжизненную глину.

На обратном пути посетим водопад Спокойный на одноимённом ручье. Водный каскад разбивается на тысячи капель — мощь стихии во всей красе.

3 день

Восхождение на вулкан Горелый

Ранним утром на высокопроходимых джипах отправимся по гравийной дороге к вулкану Горелый (2,5 ч). По пути остановимся у ручья Зайкин ключ и на Вилючинском перевале. У подножия начнём восхождение к кратеру с кислотным озером. Отдохнём на вершине, спустимся, перекусим и вернёмся в город.

Кратер виден только в хорошую погоду и при малой активности вулкана.

4 день

Круиз по бухте Русская с рыбалкой и наблюдением за дикими птицами и животными

Выйдем в Тихий океан и проследуем вдоль берега к бухте Русской. Увидим визитные карточки Камчатки: скалы Три Брата, птичьи базары, остров Старичков, бухты Безымянную, Большую, Малую Саранную. Понаблюдаем за пернатыми: чистиками, моевками, бакланами, топорками и кайрами. Если повезёт, встретим китов, косаток, нерп и морских выдр. Порыбачим и пообедаем свежими крабами и горячей ухой. Есть два варианта программы: со спуском на берег и прогулкой, а также без спуска — к мысу Кекурный и лежбищу сивучей.

5 день

Восхождение на гору Верблюд

Финал посвятим экструзии Верблюд, появившейся после извержений вулканов Авачинский и Корякский. Сначала проедем по асфальтированной дороге, затем — по сухой реке. Далее полчаса пешком — и мы на Верблюде. Тут водятся любопытные и бесстрашные камчатские суслики — евражки, которых можно угостить семечками или сырыми орешками. После спуска — обед и чай.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник84 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание на выездах
  • Трансферы по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии, активности по программе
  • Аренда палок для ходьбы
Что не входит в цену
  • Билеты в Петропавловск-Камчатский и обратно в ваш город
  • Проживание
  • Питание и трансферы вне программы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место вашего проживания в Петропавловске-Камчатском, 7:00
Завершение: Место вашего проживания в Петропавловске-Камчатском, 20:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел
Павел — ваша команда гидов на Камчатке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 281 туриста
Друзья, всем привет👋 Давайте познакомимся с теми, с кем ещё не знакомы! Меня зовут Павел, я родился и вырос на Камчатке. Всем сердцем и душой обожаю свой край, поэтому и
решил открывать его красоты для всех любителей путешествий ⛰🏕 Для этого я специально обучился на гида-проводника, чтобы быть во всеоружии в любой ситуации, и чтобы вам со мной везде было безопасно. Уже почти 10 лет я профессионально занимаюсь туристической деятельностью вместе со своей командой.

