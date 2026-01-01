Описание тура
Организационные детали
Очерёдность дней программы может меняться
Нерезидентам РФ необходима доплата за оформление документов, англоговорящего гида и т. д.
Вам понадобятся:
снаряжение — рюкзак до 30 л, налобный или карманный фонарик, индивидуальная аптечка, репеллент
личные вещи — ветрозащитная непромокаемая мембранная куртка (желательно с утеплителем), спортивные брюки из быстросохнущего материала, сохраняющего тепло при низкой температуре, флисовая куртка или свитер, лёгкая пуховая жилетка/куртка, 2-3 футболки, нижнее бельё и термобельё, головной убор, несколько пар носков, лёгкие флисовые перчатки, купальные принадлежности, солнцезащитные очки и крем, разношенные прочные ботинки с жёсткой подошвой, кроссовки/тапочки
Программа тура по дням
Петропавловск-Камчатский, Халактырский пляж
Встретим вас по прибытии. После размещения в шале — обзорная экскурсия по Петропавловску-Камчатскому. Также посетим берег Тихого океана — Халактырский пляж с чёрным песком и видами на Корякский, Авачинский, Козельский вулканы.
Морское путешествие в бухту Русская, поиски косаток и китов
Завтракаем и едем в порт, где пришвартован наш парусный катамаран. Держим курс на бухту Русская (~6 ч). Пройдём мимо скал Три Брата, острова Старичков, бухт Безымянная, Большая и Малая Саранная, Саботажная. Смотрите в оба — за бортом могут быть косатки и киты! Обед и ужин — в уютной кают-компании.
Каякинг, встреча с морскими львами
При хорошей погоде исследуем бухту на каяках. Гиды познакомят с основами и обеспечат безопасность во время прогулки. Если повезёт, встретим пятнистых тюленей — в тёплый сезон они часто отдыхают на отмелях. Затем катамаран отправится к мысу Кекурный с круглогодичным лежбищем сивучей. Вечером вернёмся в шале.
Свободный или запасной день
Сегодня вы можете выбрать занятие по вкусу. За доплату доступны дополнительные активности — вертолётная экскурсия в Долину гейзеров, сёрфинг в Тихом океане, визит в интерактивный Музей вулканов и многое другое.
Малая долина гейзеров, каньон Опасный
На джипах едем к Мутновской сопке (~2 ч с остановками на смотровых). От геотермальной станции продолжим путь пешком к Малой долине гейзеров, или Дачным горячим источникам. Это фумарольное поле с грязевыми котлами, кипящими фонтанчиками, разноцветной глиной.
Вернёмся к автомобилю, перекусим и направимся к каньону Опасный. Со склонов Мутновского вулкана стекает река — выйдя из кратеров, она бешеным потоком срывается с отвесного уступа в узкую щель. Выглядит впечатляюще!
Массив Вачкажец
Вновь отправляемся за пределы города — к горному массиву Вачкажец. У начала пешеходной тропы — инструктаж по технике безопасности. Затем — прогулка к озеру Тахколоч, которое питают ледники. Обойдём водоём и поднимемся в долину между наивысшими точками хребта — Вачкажец, Летняя Поперечная и Вачкажицы. В живописном цирке устроим привал, потом вернёмся к машинам, пообедаем и поедем обратно.
Отдых на озере Толмачёва
Утром — переезд на озеро Толмачёва (~3 ч), заселение в домики. Дорога петляет по полям голубики и брусники — иногда сюда приходят полакомиться медведи. У вас будет время для отдыха на берегу, а при хорошей погоде — прогулки на каяках. Надеемся, закат на озере будет одним из лучших в вашей жизни.
Озёра, встреча с медведями
Изучим озеро на небольшом надувном парусном катамаране. Переправимся на дикий берег, куда медведи приходят за ягодой. Неподалёку есть вулканические кратеры — маары. После обеда посетим один из них, заполненный водой, — Медвежью чашу. Затем вернёмся в шале.
Свободный или запасной день
Этот день оставим на случай, если из-за непогоды придётся перенести какую-либо активность. Если программа выполнена, вы можете отдохнуть самостоятельно или подобрать экскурсию за доплату.
Возвращение домой
После завтрака заедем на рыбный рынок и в сувенирную лавку, а затем доставим вас к аэропорту.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|270 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, ужины, перекусы на маршрутах
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение гидами и менеджером
- Входные билеты, экскурсии, активности по программе
- Аренда снаряжения
Что не входит в цену
- Билеты в Петропавловск-Камчатский и обратно в ваш город
- Обеды в свободные дни
- 1-местное проживание - 8000 ₽/сутки
- Билеты в термальные бассейны
- Страховка