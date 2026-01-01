Дикая Камчатка в мини-группе: вулканы, киты и медведи

С проживанием в шале, круизом по бухте Русская, отдыхом на озере Толмачёва, каякингом и джиппингом
Приглашаем вас туда, где ревёт прибой, из недр рвутся пар и пламя, а облака подпирают исполинские конусы. Главное достояние Камчатки — конечно, нетронутая природа, и вы насладитесь ей сполна.

Погуляете по
чёрному Халактырскому пляжу, исследуете бухту Русская на парусном катамаране и каяке, отдохнёте у озера Толмачёво, увидите Мутновский, Вачкажец и ещё целую россыпь вулканов и гор.

Внимательно смотрите по сторонам — нашими спутниками тут и там будут киты, косатки, бурые медведи, пятнистые тюлени, сивучи.

Экспедиция пройдёт с комфортом — мы позаботились об уютных номерах в шале и панорамных домиках, высокопроходимом транспорте и трёхразовом питании (за исключением обедов в свободные дни).

Описание тура

Организационные детали

Очерёдность дней программы может меняться

Нерезидентам РФ необходима доплата за оформление документов, англоговорящего гида и т. д.

Вам понадобятся:
снаряжение — рюкзак до 30 л, налобный или карманный фонарик, индивидуальная аптечка, репеллент
личные вещи — ветрозащитная непромокаемая мембранная куртка (желательно с утеплителем), спортивные брюки из быстросохнущего материала, сохраняющего тепло при низкой температуре, флисовая куртка или свитер, лёгкая пуховая жилетка/куртка, 2-3 футболки, нижнее бельё и термобельё, головной убор, несколько пар носков, лёгкие флисовые перчатки, купальные принадлежности, солнцезащитные очки и крем, разношенные прочные ботинки с жёсткой подошвой, кроссовки/тапочки

Программа тура по дням

1 день

Петропавловск-Камчатский, Халактырский пляж

Встретим вас по прибытии. После размещения в шале — обзорная экскурсия по Петропавловску-Камчатскому. Также посетим берег Тихого океана — Халактырский пляж с чёрным песком и видами на Корякский, Авачинский, Козельский вулканы.

2 день

Морское путешествие в бухту Русская, поиски косаток и китов

Завтракаем и едем в порт, где пришвартован наш парусный катамаран. Держим курс на бухту Русская (~6 ч). Пройдём мимо скал Три Брата, острова Старичков, бухт Безымянная, Большая и Малая Саранная, Саботажная. Смотрите в оба — за бортом могут быть косатки и киты! Обед и ужин — в уютной кают-компании.

3 день

Каякинг, встреча с морскими львами

При хорошей погоде исследуем бухту на каяках. Гиды познакомят с основами и обеспечат безопасность во время прогулки. Если повезёт, встретим пятнистых тюленей — в тёплый сезон они часто отдыхают на отмелях. Затем катамаран отправится к мысу Кекурный с круглогодичным лежбищем сивучей. Вечером вернёмся в шале.

4 день

Свободный или запасной день

Сегодня вы можете выбрать занятие по вкусу. За доплату доступны дополнительные активности — вертолётная экскурсия в Долину гейзеров, сёрфинг в Тихом океане, визит в интерактивный Музей вулканов и многое другое.

5 день

Малая долина гейзеров, каньон Опасный

На джипах едем к Мутновской сопке (~2 ч с остановками на смотровых). От геотермальной станции продолжим путь пешком к Малой долине гейзеров, или Дачным горячим источникам. Это фумарольное поле с грязевыми котлами, кипящими фонтанчиками, разноцветной глиной.

Вернёмся к автомобилю, перекусим и направимся к каньону Опасный. Со склонов Мутновского вулкана стекает река — выйдя из кратеров, она бешеным потоком срывается с отвесного уступа в узкую щель. Выглядит впечатляюще!

6 день

Массив Вачкажец

Вновь отправляемся за пределы города — к горному массиву Вачкажец. У начала пешеходной тропы — инструктаж по технике безопасности. Затем — прогулка к озеру Тахколоч, которое питают ледники. Обойдём водоём и поднимемся в долину между наивысшими точками хребта — Вачкажец, Летняя Поперечная и Вачкажицы. В живописном цирке устроим привал, потом вернёмся к машинам, пообедаем и поедем обратно.

7 день

Отдых на озере Толмачёва

Утром — переезд на озеро Толмачёва (~3 ч), заселение в домики. Дорога петляет по полям голубики и брусники — иногда сюда приходят полакомиться медведи. У вас будет время для отдыха на берегу, а при хорошей погоде — прогулки на каяках. Надеемся, закат на озере будет одним из лучших в вашей жизни.

8 день

Озёра, встреча с медведями

Изучим озеро на небольшом надувном парусном катамаране. Переправимся на дикий берег, куда медведи приходят за ягодой. Неподалёку есть вулканические кратеры — маары. После обеда посетим один из них, заполненный водой, — Медвежью чашу. Затем вернёмся в шале.

9 день

Свободный или запасной день

Этот день оставим на случай, если из-за непогоды придётся перенести какую-либо активность. Если программа выполнена, вы можете отдохнуть самостоятельно или подобрать экскурсию за доплату.

10 день

Возвращение домой

После завтрака заедем на рыбный рынок и в сувенирную лавку, а затем доставим вас к аэропорту.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник270 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, ужины, перекусы на маршрутах
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидами и менеджером
  • Входные билеты, экскурсии, активности по программе
  • Аренда снаряжения
Что не входит в цену
  • Билеты в Петропавловск-Камчатский и обратно в ваш город
  • Обеды в свободные дни
  • 1-местное проживание - 8000 ₽/сутки
  • Билеты в термальные бассейны
  • Страховка
Место начала и завершения?
Аэропорт Петропавловска-Камчатского, 10:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — Организатор на Камчатке
Мы создаём путешествия в стиле, который нравится нам самим, — без проторенных маршрутов. Зимой — весь спектр фрирайда, вплоть до хели-ски. Весной — уникальный Ski & Sail (катание на лыжах
или сноуборде с морским путешествием на парусном судне). Летом — экспедиции по дикой Камчатке. Наша база — отели и спа с лучшими видами на вулканы, свой парк техники, от снегоходов до парусного катамарана, и команда гидов, знающих эти места как свои пять пальцев. Для партнёров мы — проводники в этот мир. И ключ к нему: можем помочь снять на Камчатке всё, от рекламы до полного метра.

