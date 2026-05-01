По Камчатке на джипе и снегоходах: индивидуальная поездка к вулканам, источникам и океану
Подобраться к Авачинской и Корякской сопкам, отдохнуть на Халактырском пляже и расслабиться в термах
Добро пожаловать на Камчатку — землю огня и воды, где дымятся вулканы, бурлят гейзеры, а океан встречает рёвом прибоя.
Здесь вы откроете нетронутую красоту диких дальневосточных пейзажей: отдохнёте на чёрном Халактырском читать дальшеуменьшить
пляже, доберётесь к подножию Авачинской и Корякской сопок, расслабитесь в горячих Дачных источниках, посетите мыс Маячный и полюбуетесь скалами Три Брата.
Будем путешествовать на высокопроходимом внедорожнике и снегоходах и устраивать на маршруте перекусы с домашними блюдами и морепродуктами.
И, конечно, обязательно наполнимся энергией первозданной природы и соберём впечатления, которые останутся с вами навсегда!
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуемые места проживания: база отдыха «Голубая лагуна» или «Спутник», квартиры или гостевые дома в Петропавловске-Камчатском.
Программа тура по дням
1 день
Смотровые площадки, Халактырский пляж
Встретимся и начнём знакомство с Камчаткой. Посетим лучшие смотровые площадки и отдохнём на Халактырском пляже с чёрным вулканическим песком, ощущая свежесть Тихого океана.
2 день
На снегоходах к Корякскому и Авачинскому вулканам
В планах на сегодня — снегоходная экспедиция на Авачинский перевал. Мы доберёмся к подножию действующих домашних вулканов — Авачинского и Корякского — и вдоволь налюбуемся этими великанами.
3 день
Дачные источники
На джипе едем к подножию сопки Скалистой рядом с вулканом Мутновским. Тут находятся Дачные источники — вы сможете искупаться в горячей термальной воде с целебными свойствами.
4 день
Маячный мыс, смотровые площадки, скалы Три Брата
Финальный аккорд нашего путешествия — поездка на джипе или снегоходах к мысу Маячный. Также посетим смотровые площадки и издали полюбуемся скалами Три Брата.
5 день
Возвращение домой
Доставим вас к аэропорту и попрощаемся.
Ответы на вопросы
Что включено
Питание на маршруте
Трансферы от/до аэропорта
Все трансферы по маршруту
Сопровождение гидом
Экскурсии по программе
Дополнительная одежда
Что не входит в цену
Билеты в Петропавловск-Камчатский
Проживание
Питание вне программы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт или ваше место проживания в Петропавловске-Камчатском, 8:00
Завершение: Аэропорт или ваше место проживания в Петропавловске-Камчатском, 19:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваша команда гидов на Камчатке
Провели экскурсии для 281 туриста
Друзья, всем привет👋 Давайте познакомимся с теми, с кем ещё не знакомы! Меня зовут Павел, я родился и вырос на Камчатке. Всем сердцем и душой обожаю свой край, поэтому и читать дальшеуменьшить
решил открывать его красоты для всех любителей путешествий ⛰🏕 Для этого я специально обучился на гида-проводника, чтобы быть во всеоружии в любой ситуации, и чтобы вам со мной везде было безопасно. Уже почти 10 лет я профессионально занимаюсь туристической деятельностью вместе со своей командой.
