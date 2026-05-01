Мои заказы

По Камчатке на джипе и снегоходах: индивидуальная поездка к вулканам, источникам и океану

Подобраться к Авачинской и Корякской сопкам, отдохнуть на Халактырском пляже и расслабиться в термах
Добро пожаловать на Камчатку — землю огня и воды, где дымятся вулканы, бурлят гейзеры, а океан встречает рёвом прибоя.

Здесь вы откроете нетронутую красоту диких дальневосточных пейзажей: отдохнёте на чёрном Халактырском
читать дальшеуменьшить

пляже, доберётесь к подножию Авачинской и Корякской сопок, расслабитесь в горячих Дачных источниках, посетите мыс Маячный и полюбуетесь скалами Три Брата.

Будем путешествовать на высокопроходимом внедорожнике и снегоходах и устраивать на маршруте перекусы с домашними блюдами и морепродуктами.

И, конечно, обязательно наполнимся энергией первозданной природы и соберём впечатления, которые останутся с вами навсегда!

По Камчатке на джипе и снегоходах: индивидуальная поездка к вулканам, источникам и океану
По Камчатке на джипе и снегоходах: индивидуальная поездка к вулканам, источникам и океану
По Камчатке на джипе и снегоходах: индивидуальная поездка к вулканам, источникам и океану

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуемые места проживания: база отдыха «Голубая лагуна» или «Спутник», квартиры или гостевые дома в Петропавловске-Камчатском.

Программа тура по дням

1 день

Смотровые площадки, Халактырский пляж

Встретимся и начнём знакомство с Камчаткой. Посетим лучшие смотровые площадки и отдохнём на Халактырском пляже с чёрным вулканическим песком, ощущая свежесть Тихого океана.

Смотровые площадки, Халактырский пляжСмотровые площадки, Халактырский пляжСмотровые площадки, Халактырский пляжСмотровые площадки, Халактырский пляж
2 день

На снегоходах к Корякскому и Авачинскому вулканам

В планах на сегодня — снегоходная экспедиция на Авачинский перевал. Мы доберёмся к подножию действующих домашних вулканов — Авачинского и Корякского — и вдоволь налюбуемся этими великанами.

На снегоходах к Корякскому и Авачинскому вулканамНа снегоходах к Корякскому и Авачинскому вулканамНа снегоходах к Корякскому и Авачинскому вулканамНа снегоходах к Корякскому и Авачинскому вулканам
3 день

Дачные источники

На джипе едем к подножию сопки Скалистой рядом с вулканом Мутновским. Тут находятся Дачные источники — вы сможете искупаться в горячей термальной воде с целебными свойствами.

Дачные источникиДачные источникиДачные источникиДачные источники
4 день

Маячный мыс, смотровые площадки, скалы Три Брата

Финальный аккорд нашего путешествия — поездка на джипе или снегоходах к мысу Маячный. Также посетим смотровые площадки и издали полюбуемся скалами Три Брата.

Маячный мыс, смотровые площадки, скалы Три БратаМаячный мыс, смотровые площадки, скалы Три БратаМаячный мыс, смотровые площадки, скалы Три БратаМаячный мыс, смотровые площадки, скалы Три Брата
5 день

Возвращение домой

Доставим вас к аэропорту и попрощаемся.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание на маршруте
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Экскурсии по программе
  • Дополнительная одежда
Что не входит в цену
  • Билеты в Петропавловск-Камчатский
  • Проживание
  • Питание вне программы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт или ваше место проживания в Петропавловске-Камчатском, 8:00
Завершение: Аэропорт или ваше место проживания в Петропавловске-Камчатском, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел
Павел — ваша команда гидов на Камчатке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 281 туриста
Друзья, всем привет👋 Давайте познакомимся с теми, с кем ещё не знакомы! Меня зовут Павел, я родился и вырос на Камчатке. Всем сердцем и душой обожаю свой край, поэтому и
читать дальшеуменьшить

решил открывать его красоты для всех любителей путешествий ⛰🏕 Для этого я специально обучился на гида-проводника, чтобы быть во всеоружии в любой ситуации, и чтобы вам со мной везде было безопасно. Уже почти 10 лет я профессионально занимаюсь туристической деятельностью вместе со своей командой.

Тур входит в следующие категории Камчатки

Похожие туры на «По Камчатке на джипе и снегоходах: индивидуальная поездка к вулканам, источникам и океану»

Джип-приключение на Камчатке: главные места, озеро медведей и треккинги
На машине
Джиппинг
10 дней
5 отзывов
Джип-приключение на Камчатке: главные места, озеро медведей и треккинги
Увидеть панорамы с вулкана, маяк и фумарольные поля и погулять по Халактырскому пляжу
Начало: Аэропорт Елизово, 8:00
21 июн в 08:00
2 июл в 08:00
114 997 ₽ за человека
Возрождающая сила Камчатки: релакс на термальных источниках в мини-группе
На машине
4 дня
6 отзывов
Возрождающая сила Камчатки: релакс на термальных источниках в мини-группе
Расслабиться и оздоровиться, встретить рассвет на Халактырском пляже и посетить корякское стойбище
Начало: Ваше место проживания в Петропавловске-Камчатском,...
25 мая в 07:00
31 мая в 07:00
80 000 ₽ за человека
2500 км по Камчатке: вулканы, источники, океан
На машине
Круизы
12 дней
10 отзывов
2500 км по Камчатке: вулканы, источники, океан
Покорить Горелый и Авачинский, пожить на склоне Толбачика, отправиться в морской круиз с рыбалкой
Начало: Аэропорт Петропавловска-Камчатского, 10:30 и 13:30
20 июл в 10:30
20 авг в 10:30
298 000 ₽ за человека
К символам Камчатки: тур по природным локациям и не только с проживанием в спа-отеле
На машине
4 дня
1 отзыв
К символам Камчатки: тур по природным локациям и не только с проживанием в спа-отеле
Посетить «Вулканариум», побывать на Халактырском пляже и увидеть Вилючинский вулкан
Начало: Аэропорт «Елизово», время - по договорённости
23 мая в 10:00
24 мая в 10:00
40 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры на Камчатке
Все туры из Камчатки
от 205 000 ₽ за тур