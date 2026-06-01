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Описание тура

Поход вокруг вулканов Плоский Толбачик и Острый Толбачик подчеркивает лучшие особенности Камчатки, в том числе знаменитые лавовые поля, образованные действием современного вулканизма, шлаковые конусы, жуткие лавотоки, прорывы и трещины.

Маршрут проходит по территории природного парка Ключевской — одного из самых красивых и диких уголков в мире. Красота этого нетронутого и драматического пейзажа поможет вам понять, почему парк так популярен у туристов со всего света. У вас есть возможность прогуляться по местам, где земля еще не остыла от извержений (а последнее произошло в 2013 году). Вы увидите, как выглядела наша планета миллионы лет назад.

Также в меню: купание в Тихом океане, вкуснейшая кухня и дегустация свежих морепродуктов, наблюдение за дикими животными Камчатки.

Еще одним важным моментом тура являются захватывающие знания, которые наш гид передаст вам во время похода — география и история региона, рассказы о вулканах вокруг вас и местных народах, что населяли и населяют Камчатку.

Держите свои камеры наготове и приготовьтесь к незабываемому приключению с командой Yeti Tour!

Дополнительный локации в нашем туре, которые вы посетите: Халактырский пляж с чёрным песком и Тихий океан, Мёртвый лес и Северный Прорыв, где увидите последствия мощнейшего извержения 1975-1976 годов, а также геотермальные источники