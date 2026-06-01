Описание тура
Поход вокруг вулканов Плоский Толбачик и Острый Толбачик подчеркивает лучшие особенности Камчатки, в том числе знаменитые лавовые поля, образованные действием современного вулканизма, шлаковые конусы, жуткие лавотоки, прорывы и трещины.
Маршрут проходит по территории природного парка Ключевской — одного из самых красивых и диких уголков в мире. Красота этого нетронутого и драматического пейзажа поможет вам понять, почему парк так популярен у туристов со всего света. У вас есть возможность прогуляться по местам, где земля еще не остыла от извержений (а последнее произошло в 2013 году). Вы увидите, как выглядела наша планета миллионы лет назад.
Также в меню: купание в Тихом океане, вкуснейшая кухня и дегустация свежих морепродуктов, наблюдение за дикими животными Камчатки.
Еще одним важным моментом тура являются захватывающие знания, которые наш гид передаст вам во время похода — география и история региона, рассказы о вулканах вокруг вас и местных народах, что населяли и населяют Камчатку.
Держите свои камеры наготове и приготовьтесь к незабываемому приключению с командой Yeti Tour!
Дополнительный локации в нашем туре, которые вы посетите: Халактырский пляж с чёрным песком и Тихий океан, Мёртвый лес и Северный Прорыв, где увидите последствия мощнейшего извержения 1975-1976 годов, а также геотермальные источники
Программа тура по дням
Сокочи - Мильково - стоянка
Сегодня нас ожидает большой переезд в глубь полуострова. Мы проедем около 480 километров на автобусе до посёлка Козыревск. В пути будем делать остановки, чтобы размяться и полюбоваться красивыми видами.
Конечно же, мы не упустим знаменитые пирожки в Сокочах — они невероятно вкусные и огромные! А еще заедем в кафе Таёжное в Мильково (словно прямиком из Ссср).
В посёлке Козыревск пересаживаемся на вахтовку. Осталось 30 километров, но по сложной лесной дороге. Этот участок занимает около 2-3 часов.
Финальная точка — стоянка Столик (она же — Копыто). Разбиваем лагерь, палим жаркий костёр и готовим вкусный ужин с морепродуктами.
Здесь живут камчатские суслики — евражки. Они очень милые и смелые, готовы воровать еду прямо из тарелок. Мы настоятельно просим не кормить их сушками и сухарями — это очень вредно для них (может быть даже фатально).
Желающие могут подняться на ближайшую сопку, чтобы полюбоваться видом на вулканы Острый и Плоский Толбачик. Виды потрясающие! Прогулка занимает 20-30 минут от лагеря до лагеря.
Километраж за день: 510 км на автобусе и вахтовке
В пути: 10-12 часов
Столик - Поляна Эдельвейсов - Бараньи скалы
Утро, сбора лагеря, готовим завтрак.
Первый ходовой день похода по Камчатке принесёт нам всего 8 км пути. Взваливаем на небольшой перевал. Пейзажи резко меняются — теперь огромные вулканы будут перед вами до конца похода.
По пути будет небольшое озерцо, которое известно многим по фотографиям. В хорошую погоду в воде отражается Острый и Плоский Толбачик, создавая интересную композицию.
Ставим лагерь с головокружительным видом на Острый и Плоский Толбачик (3682 и 3140 м). Здесь сотрудниками парка установлена беседка с большим столом и сидениями. Готовим обед, перекусываем.
После обеда отправляемся налегке в долину Эдельвейсов, чтобы познакомиться с этим удивительным горным цветком и полюбоваться масштабами и видами долины реки Студёной.
Для самых отчаянных — купание в водопаде.
Вода очень холодная, но отлично освежает после дневного перехода.
Километраж за день: 8 км пешком + 3 км налегке;
В пути: 3-4 часа;
Каньон реки - гора Поленница - Марсово поле
Нелёгкий, но невероятно красивый участок маршрута. Мы посетим удивительный каньон, промытый потоками воды в лавовых породах.
Он очень похож на Каньон Антилопы в Сша, но имеет чёрный цвет.
Через километр нас ждёт первое серьезное препятствие — брод реки Студёная. Во время дождей она сильно поднимается, но в правильном месте безопасна для прохода. Инструкторы проведут обучение, как правильно проходить реки вброд. Если же на Камчатке засуха, то воды вообще не будет — такое тоже бывает.
Обед делаем у небольшого живописного ключика. Отсюда начинается сложная часть сегодняшней программы. Тропа закончилась. Дальше идём по направлению. Много камней.
Обязательная точка для привала — гора Поленница. Она сложена из базальтовых столбов, имеющих форму правильных шестигранников. Через пару километров выходим на стоянку Марсово поле. Пожалуй, одну из самых красивых на маршруте. Она окружена со всех сторон величественными вулканами (Зимина, Безымянный, Ключевская сопка, Камень, Ушковский) и конусами (Марс и Юпитер). Ночуем в палатках, готовим на горелках — здесь нет даже намёка на дрова.
Километраж за день: 17 км пешком;
В пути: 7-8 часов;
Марсово поле - пер. Толбачинский-р. Левый Толбачик
Вкусный завтрак и сборы лагеря. В этих местах вы полюбите просыпаться с рассветом, ведь в награду нас ждёт нереальная игра красок на склонах вулканов. Не даром у фотографов это время называется золотым часом.
Тропа виляет по шлаковым полям мимо конуса Юпитер и постепенно начинает набирать высоту. Впереди перевал Толбачинский, высотой 1503 м. Он не сложный, но довольно живописный.
Стоит ли в очередной раз упоминать, что со всех сторон нас окружают грандиозные вулканы?
По ту сторону нас ждёт река Левый Толбачик. Все склоны усыпаны плотными снежниками, небольшими ручьями и сочной зелёной травой.
Ставим лагерь на берегу реки между группой вулканов Зимина, Удина и, конечно, Толбачиком, который стал еще ближе к нам. Очень живописная полянка под вулканом.
Километраж за день: 9 км пешком;
В пути: 5-6 часа;
Перевал Толуд-река правый Толбачик - стоянка Толуд
Утро начинается с завтрака с прекрасным видом на вулканы. Собираем лагерь и отправляемся в путь!
Сегодня нас ждёт хоть довольно сложный переход. Всё дело в том, что на этом участке практически нет тропы. Будет много движения по камням, бродов ручьёв и рек.
Неспеша огибаем вулкан Плоский Толбачик и выходим на перевал Толуд, периодически проходя в брод или по камням мелкие ручьи и речушки. Подъём здесь практически не ощущается. На перевале устраиваем обед. Здесь нередко дежурят лисички — те еще попрошайки и хитрюги. Так и норовят стянуть кусочек чего-нибудь вкусного.
Спускаемся в долину реки Правый Толбачик и резко уходим вправо вдоль шумного ручья. Тут затаилась наша следующая стоянка. Это база вулканологов Толуд. Даже сейсмографы есть, правда нерабочие. Рядом стоит небольшой домик вулканологов. Есть беседка с кострищем для туристов.
Сегодня наконец-то можно устроить вечерний костёр. Можно готовить и на газу, но с костром всегда душевнее!
Километраж за день: 15 км пешком;
В пути: 7-8 часов;
База Толуд - лавовые реки-пещера Горячая - кордон
Этот день подарит нам удивительные и пугающие пейзажи. Но обо всём по порядку.
Пока готовится вкусный завтрак, собираем лагерь и делаем зарядку.
В путь! Сперва тропа набирает немного высоты и переваливает через безымянное седло. Вы попадаете в зону современного вулканизма. Мы начинаем движение через лавовые потоки 2012-2013 года. Десятилетие назад здесь произошло грандиозное событие. Лава застыла в самых причудливых формах. А местами, представьте, земля до сих пор горячая.
Извержения очень сильно изменили местность. Местами выросли непроходимые стены лавы, появились пещеры, конусы и шлаковые поля.
Обязательно посетим налегке пещеру Горячая. На входе там почти как в бане — влажно и жарко. Но если пробраться немного дальше, то температура опускается до нуля. А в конец пещеры самые отчаянные обнаружат ледяное озеро.
Стоянка Клещня — это кордон Ключевского парка. Здесь туристы и размещаются перед восхождением на вулкан Плоский Толбачик. Из приятных удобств — закрытая кухня, туалеты, возможность запалить костёр.
Во время заката рекомендуем подняться на соседнюю сопку, чтобы полюбоваться Толбачиком с другого ракурса
Километраж за день: 12 км пешком;
В пути: 6-7 часов;
Восхождение на плоский Толбачик
Встаём затемно в 4 утра, завтракаем и выдвигаемся в путь — рассвет мы встретим далеко от лагеря! Чем раньше выйти, тем больше будет шансов на хорошую погоду на вершине вулкана. Тропа виляет по шлаковым полям между потоков и конусов. Набор высоты идёт плавный. Лишь последние километры ощутимо меняет градус подъёма.
Сам кратер Плоского Толбачика — это 2 километра в диаметре и 500 метрова в глубину с обрывистыми стенами.
Если прислушаться, то вы почувствуете, что это не просто гора. Это живой вулкан! Снизу постоянно доносится треск, гул и грохот. Еще недавно там была небольшая кальдера с лавой внутри основного кратера, но после извержения 2012-2013 года лава отступила.
Отсюда в хорошую погоду открывается хороший вид на вулканы Ключевской группы и весь Толбачинский дол со всеми его знаменитыми шлаковыми полями и конусами.
Само восхождение не требует альпинистского снаряжения и технических навыков. Мы поднимаемся на кальдеру плоского Толбачика, которая находится на высоте 3600 метров, чтобы заглянуть внутрь.
Восхождение занимает 9-10 часов от лагеря до лагеря.
Километраж за день: 26 км пешком;
В пути: 9-10 часов;
Толбачинский дол - Мертвый лес - Южный конус - Эсс
Утром нас забирает машина, но мы бонусом сделаем небольшой крюк, чтобы посмотреть достопримечательности Толбачинского дола: Мертвый лес и Северный прорыв.
Мёртвый лес — одна из самых известных локаций Камчатки. Огромная территория, засыпанная пеплом и лавой от извержения вулкана, произошедшего в 1975 году. Горячая лава и раскаленный пепел в одно мгновение уничтожили лес.
Уезжаем на вахтовке в сторону села Эссо. По пути штурмуем знакомую нам реку Студёную — здесь она уже намного больше. Настолько, что после сильных дождей её невозможно проехать! Мы будем ориентироваться на сводки водителя, и подстроим выезд так, чтобы проскочить реку до большой воды.
Остановимся на ночь рядом с термальными источниками, погреем косточки и отдохнём. Мы это заслужили!
Километраж за день: 2 км налегке;
В пути: 8 часов на вахтовке
Эссо - Мильково - Петропавловск-Камчатский
Собираем лагерь и выдвигаемся дальше. Обязательно перекусим в Сокочах желанными пирожками (ой как мы по ним соскучимся в походе!).
Возвращаемся в Петропавловск-Камчатский, заселяемся в гостиницу, гуляем, отдыхаем, приводим себя в порядок
Сбор группы
Ваше путешествие по Камчатке начинается в аэропорту Елизово. Только выйдя из трапа, перед вами откроется панорама на Домашнюю группу вулканов (если позволит погода).
Переезд в Петропавловск-Камчатский — столицу полуострова. Заселение в гостиницу.
Сегодня день посвящен сбору группы, знакомству, акклиматизации (для многих из вас будет серьёзная смена часового пояса). Вы можете прилететь в любое удобное время.
Ближе к закату отправляемся на Халактырский пляж, чтобы увидеть заветный Тихий океан. А самые смелые смогут в нём искупаться. Пляж интересен тем, что песок там вулканический — чёрный. А еще это лучшее место для сёрфинга в России.
Возвращаемся в гостиницу. Инструктор проводит брифинг, чтобы рассказать план путешествия, обсудить все вопросы, распределить групповое снаряжение и продукты.
Завершение тура
Утром у нас будет время, чтобы закупиться морепродуктами и сувениркой. В 11-00 наше путешествие официально подходит к концу.
Вы можете продлить гостиницу (заранее оповестите нас, чтобы мы предупредили администрацию) или заселиться в хостел, а также улететь в этот день домой.
Что мы рекомендуем тем, у кого есть в запасе пара дней:
— Серфинг на Халактырском пляже (нужно заранее уточнить время, так как занятия проводятся только в отлив).
— Морская экскурсия по различным бухтам
— Посетить Южную группу вулканов (восхождение на Мутновский и Горелый)
— Восхождение на вулкан Авачинская сопка
До встречи, Камчатка! Вы обязательно вернётесь — она никого не оставляет равнодушным!)
Налегке к вулкану Безымянный и горе Поленница
Сытно позавтракав, отправляемся налегке к одному из самых интересных в плане активности вулканов Камчатки — Безымянный. Но сперва сделаем остановку у горы Поленница. Она сложена из базальтовых столбов, имеющих форму шестигранников. Дальше через перевал Безымянный выходим к домику вулканологов, откуда откроется потрясающая панорама на вулканы.
Обратный путь проложим через другой перевал (Плотина). Возвращаемся в лагерь, отдыхаем и ужинаем.
Километраж за день: 14 км пешком;
В пути: 6-7 часов;
Варианты проживания
3-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Все переезды по маршруту на комфортной вахтовом автобусе Урал
- Проживание по программе маршрута - 2 ночи в гостинице
- 3-х разовое питание на маршруте с горячими обедами в ходовые дни
- Групповое снаряжение - палатки, тент, а так же костровой, кухонный и бивачный инвентарь
- Рекреационные сборы Ключевского парка, а также аренда кухни на кордоне Клешня
- Спутниковая связь на маршруте
- Работа инструкторов
Что не входит в цену
- Билеты из вашего города в до Петропавловск-Камчатский и обратно
- Питание в кафе во время трансфера (2 день и 10 день), а также питание в гостинице
- Страховой полис
О чём нужно знать до поездки
Обратите внимание: мы всегда делаем все, что в наших силах, чтобы следовать установленному маршруту. Однако иногда маршруты могут быть изменены в зависимости от различных обстоятельств, включая, помимо прочего: экстремальные погодные условия, политические или бюрократические препятствия, землетрясения, пожары, наводнения и многое другое.
Пожелания к путешественнику
Для участия необходима хорошая физическая форма и боевой настрой. Опыт походов не требуется — все умения и знания, необходимые для преодоления маршрута, приобретаются во время похода. Даже несмотря на большие переходы (до 21 км в день), поход доступен новичкам.