Камчатка: всё включено

Камчатка - край вулканов, медведей и лосося
5
3 отзыва
Описание тура

Камчатка — край вулканов, медведей и лосося, а также гейзеров, океана и великолепной первозданной природы.
В нашем маршруте мы включили все уникальнейшие достопримечательности дикой Камчатки, комфортное проживание и сопровождение на автомобилях, чтобы Ваш отпуск был отдыхом и знакомство с этим дивным краем было максимально комфортным и интересным именно для Вас.

Нас ждут восхождения на красивейшие вулканы, купание в горячих термальных источниках, завораживающие бурлящие гейзеры, сплав по реке с незабываемой рыбалкой, океанская экскурсия и многое другое, что не увидишь ни в одном уголке нашей планеты

А самое главное все путешествие налегке - без рюкзаков и с максимально возможным комфортом.
Опытный повар нам будет готовить, гид расскажет и покажет всю Камчатку, опытные инструктора всегда придут на помощь

Программа тура по дням

1 день

Халактырский пляж, икра, рыба, краб

встреча в аэропорту в 10:40, начинаем сразу с программы в этот день, заезжаем в магазин и на рынок, по пути обед, далее мы посетим халактырский пляж, насладимся Тихим океаном и прогуляемся по фото местам, продегустируем краба, красную рыбу, и икру, шум океана подарит настроение для будущих дней, при встрече расскажем подробный план о всех днях. Вечером термальный бассейн в отеле. Живем в Паратунке

Халактырский пляж, икра, рыба, краб
2 день

Горный массив Вачцажец

отдельная программа на горный массив Вачкажец и красивое вулканическое озеро, После посмотрим на водопады+ заедем искупаться в термальные источники. Жилье в Пк, вечером для желающих у нас будет гастрономический тур по ресторанам и барам.

Горный массив Вачцажец
3 день

Сплав и Рыбалка

база отдыха и сплав по реке Быстрая с рыбалкой, теперь у нас водное сафари с медведями и их рыбалка, после сплава обед с икрой, ухой и завистью медведей. Мы перемещаемся после смотровых в Пк, жилье с панорамными окнами на самую большую бухту в мире - Авачинская бухта. Сауна для желающих.

Сплав и Рыбалка
4 день

Влк. Авачинский и Баня

переезд на Авачу, мы снова перемещаемся на вулкан, самый сложный, но поднимемся на экструзию(сопка) Верблюд, это короткий трекинг на 1.5 часа с шикарными видами на бушующий вулкан Авачинский. У нас будет также знакомство с местными жителями - американским сусликом - Евражка, покормим их орешками, сделаем совместные фото. Вечером покушаем краба, шашлык из рыбы, посидим у камина с бокалом шампанского и видом на Авачинский вулкан, для желающих баня. Живем - турбаза Альпика плюс, комфортный коттедж на всю группу.

Влк. Авачинский и Баня
5 день

Водопад и Гейзеры

выезжаем с утра пораньше, посетим смотровые на Вилючинский влк., легкий комфортный день, желающие могут искупаться в водопаде Спокойный, до водопада вас ждёт легкий трекинг на 40 минут,Позже переезжаем в малую долину гейзеров. Делаем супер фотографии и играемся с паром. Вечером возвращаемся в База отдыха Паратунка. Вечером искупаемся в бассейне с термальной водой.

Водопад и Гейзеры
6 день

Влк. Горелый и лавовые пещеры

в этот день мы покорим самый красивый вулкан - влк. Горелый, подъем занимает 2,5 часа, по традиции бокал шампанского на вершине, нам откроется вид на серное бирюзовое озеро в кратере. Спуск занимает 1.5 часа. На обратном пути мы посетим лавовую пещеру, возвращаемся на Базу отдыха Паратунка. Вечером термальный бассейн.

Влк. Горелый и лавовые пещеры
7 день

Озеро Толмачёво + рыбалка + медведи

переезжаем с вещами на Толмачёво озеро с катанием на сапах и рыбалкой по пути. Также нас ждет сафари с медведями, трех часовая экскурсия по медвижьим местам, увидим Медвежью чашу - Маар. Для желающих заняться рыбалкой, устроим рыболовный тур на реке Плотникова. Совсем другие пейзажи и нетронутый мир Камчатки с новых ракурсов. Легкий и комфортный день плюс отдельно мы увидим как живут мишки на Камчатке, посмотрим со стороны))Жилье Начики

Озеро Толмачёво + рыбалка + медведи
8 день

Яхта по океану и Крабы

самый долгожданный день и яхта по Тихому океану, мы посетим множество красивых мест до острова Старичков и бухта Тихая,скалы 3 брата, а также увидим Камчатку с воды, каждый попробует рыбалку на яхте, пойманную рыбу мы приготовим на ужин. Нас ждет кулинарный пир на яхте с крабом, рыбой, икрой, ухой и многим другим. Вечером сопка Мишенная - смотровая на город на закате или катание на сап досках в заливе. Жилье Пк.

Яхта по океану и Крабы
9 день

Халактырский пляж Рынок Аэропорт

с утра посещаем рынок, обзорная экскурсия по городу, сувениры, посетим мыс Маячный, мыс Вертикальный, попрощаемся с океаном, увидим, уже ставшие знакомыми скалы три брата. Выезд в аэропорт согласно купленным билетам.

Халактырский пляж Рынок Аэропорт
Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле 2-3-х местное размещение
  • Программа (билеты в нац. парк, экскурсии)
  • Страховка и групповая аптечка
  • Питание 3-х разовое + Напитки
  • Переезды (трансферы от аэропорта и обратно)
  • Рыбалка, лицензия и снасти
  • Посещение бани, термальных источников
  • Сплав (рафтинг) по реке Быстрая
  • Инструктор, повар, гид (опытные организаторы)
  • Встреча в аэропорту и сопровождение
  • Шикарные фотографии для Вас
  • Монтаж видеоклипа по итогам поездки
Что не входит в цену
  • Сувениры и икра домой
  • Экскурсия на яхте
  • Билеты на самолет в Петропавловск-Камчатский
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Дмитрий
Дмитрий — Тревел-эксперт
Живу в кайф, радуюсь каждому дню и всем советую! Путешествия - это маленькая жизнь и мы можем прожить ее насыщенно и ярко, а можем в мечтах и на работе. Легко найду общий
читать дальше

язык с каждым и организую группу. С рюкзаком с 2004 года. Искатель экстремальных приключений. Не представляю себя без поездок и постоянного движения. Вдохновляют знакомства и общение с новыми людьми - их взгляды, идеи, мысли. Создаю в поездке вокруг себя уютную, почти семейную атмосферу!

