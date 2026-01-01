Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно

Описание тура

Камчатка — край вулканов, медведей и лосося, а также гейзеров, океана и великолепной первозданной природы.

В нашем маршруте мы включили все уникальнейшие достопримечательности дикой Камчатки, комфортное проживание и сопровождение на автомобилях, чтобы Ваш отпуск был отдыхом и знакомство с этим дивным краем было максимально комфортным и интересным именно для Вас.

Нас ждут восхождения на красивейшие вулканы, купание в горячих термальных источниках, завораживающие бурлящие гейзеры, сплав по реке с незабываемой рыбалкой, океанская экскурсия и многое другое, что не увидишь ни в одном уголке нашей планеты

А самое главное все путешествие налегке - без рюкзаков и с максимально возможным комфортом.

Опытный повар нам будет готовить, гид расскажет и покажет всю Камчатку, опытные инструктора всегда придут на помощь