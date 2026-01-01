Описание тура
Камчатка — край вулканов, медведей и лосося, а также гейзеров, океана и великолепной первозданной природы.
В нашем маршруте мы включили все уникальнейшие достопримечательности дикой Камчатки, комфортное проживание и сопровождение на автомобилях, чтобы Ваш отпуск был отдыхом и знакомство с этим дивным краем было максимально комфортным и интересным именно для Вас.
Нас ждут восхождения на красивейшие вулканы, купание в горячих термальных источниках, завораживающие бурлящие гейзеры, сплав по реке с незабываемой рыбалкой, океанская экскурсия и многое другое, что не увидишь ни в одном уголке нашей планеты
А самое главное все путешествие налегке - без рюкзаков и с максимально возможным комфортом.
Опытный повар нам будет готовить, гид расскажет и покажет всю Камчатку, опытные инструктора всегда придут на помощь
Программа тура по дням
Халактырский пляж, икра, рыба, краб
встреча в аэропорту в 10:40, начинаем сразу с программы в этот день, заезжаем в магазин и на рынок, по пути обед, далее мы посетим халактырский пляж, насладимся Тихим океаном и прогуляемся по фото местам, продегустируем краба, красную рыбу, и икру, шум океана подарит настроение для будущих дней, при встрече расскажем подробный план о всех днях. Вечером термальный бассейн в отеле. Живем в Паратунке
Горный массив Вачцажец
отдельная программа на горный массив Вачкажец и красивое вулканическое озеро, После посмотрим на водопады+ заедем искупаться в термальные источники. Жилье в Пк, вечером для желающих у нас будет гастрономический тур по ресторанам и барам.
Сплав и Рыбалка
база отдыха и сплав по реке Быстрая с рыбалкой, теперь у нас водное сафари с медведями и их рыбалка, после сплава обед с икрой, ухой и завистью медведей. Мы перемещаемся после смотровых в Пк, жилье с панорамными окнами на самую большую бухту в мире - Авачинская бухта. Сауна для желающих.
Влк. Авачинский и Баня
переезд на Авачу, мы снова перемещаемся на вулкан, самый сложный, но поднимемся на экструзию(сопка) Верблюд, это короткий трекинг на 1.5 часа с шикарными видами на бушующий вулкан Авачинский. У нас будет также знакомство с местными жителями - американским сусликом - Евражка, покормим их орешками, сделаем совместные фото. Вечером покушаем краба, шашлык из рыбы, посидим у камина с бокалом шампанского и видом на Авачинский вулкан, для желающих баня. Живем - турбаза Альпика плюс, комфортный коттедж на всю группу.
Водопад и Гейзеры
выезжаем с утра пораньше, посетим смотровые на Вилючинский влк., легкий комфортный день, желающие могут искупаться в водопаде Спокойный, до водопада вас ждёт легкий трекинг на 40 минут,Позже переезжаем в малую долину гейзеров. Делаем супер фотографии и играемся с паром. Вечером возвращаемся в База отдыха Паратунка. Вечером искупаемся в бассейне с термальной водой.
Влк. Горелый и лавовые пещеры
в этот день мы покорим самый красивый вулкан - влк. Горелый, подъем занимает 2,5 часа, по традиции бокал шампанского на вершине, нам откроется вид на серное бирюзовое озеро в кратере. Спуск занимает 1.5 часа. На обратном пути мы посетим лавовую пещеру, возвращаемся на Базу отдыха Паратунка. Вечером термальный бассейн.
Озеро Толмачёво + рыбалка + медведи
переезжаем с вещами на Толмачёво озеро с катанием на сапах и рыбалкой по пути. Также нас ждет сафари с медведями, трех часовая экскурсия по медвижьим местам, увидим Медвежью чашу - Маар. Для желающих заняться рыбалкой, устроим рыболовный тур на реке Плотникова. Совсем другие пейзажи и нетронутый мир Камчатки с новых ракурсов. Легкий и комфортный день плюс отдельно мы увидим как живут мишки на Камчатке, посмотрим со стороны))Жилье Начики
Яхта по океану и Крабы
самый долгожданный день и яхта по Тихому океану, мы посетим множество красивых мест до острова Старичков и бухта Тихая,скалы 3 брата, а также увидим Камчатку с воды, каждый попробует рыбалку на яхте, пойманную рыбу мы приготовим на ужин. Нас ждет кулинарный пир на яхте с крабом, рыбой, икрой, ухой и многим другим. Вечером сопка Мишенная - смотровая на город на закате или катание на сап досках в заливе. Жилье Пк.
Халактырский пляж Рынок Аэропорт
с утра посещаем рынок, обзорная экскурсия по городу, сувениры, посетим мыс Маячный, мыс Вертикальный, попрощаемся с океаном, увидим, уже ставшие знакомыми скалы три брата. Выезд в аэропорт согласно купленным билетам.
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле 2-3-х местное размещение
- Программа (билеты в нац. парк, экскурсии)
- Страховка и групповая аптечка
- Питание 3-х разовое + Напитки
- Переезды (трансферы от аэропорта и обратно)
- Рыбалка, лицензия и снасти
- Посещение бани, термальных источников
- Сплав (рафтинг) по реке Быстрая
- Инструктор, повар, гид (опытные организаторы)
- Встреча в аэропорту и сопровождение
- Шикарные фотографии для Вас
- Монтаж видеоклипа по итогам поездки
Что не входит в цену
- Сувениры и икра домой
- Экскурсия на яхте
- Билеты на самолет в Петропавловск-Камчатский