Снегоходный тур в Кроноцком заповеднике на Камчатке: прогулки, термы и вулканы (всё включено)
Исследовать тропы еловых лесов, увидеть вулканы-исполины и искупаться в горячих источниках
За настоящей зимней сказкой мы отправимся в Кроноцкий заповедник.
Это удивительная локация: единственное в России место, где обнаружен редкий лишайник — показатель того, что леса здесь сохранились в нетронутом виде со читать дальше
времён Ледникового периода.
Вы сможете выбрать: путешествовать, уютно устроившись в традиционных деревянных санях, или сидя на снегоходе (за доплату).
Будем жить в тёплом доме, окружённом еловыми лесами, из окон которого открывается невероятный вид на вулкан Кизимен.
Исследуем окрестности урочища Тумроки, где клубится пар над горячими водами, насладимся радиальными выходами к термальному озеру и прогулкой по первородным Щапинским ельникам. Каждый день будем расслабляться и набираться сил, купаясь в источниках, а ещё попаримся в баньке. В стоимость уже включено проживание и вкусное трёхразовое питание.
Описание тура
Организационные детали
Обязательно одевайтесь тепло.
Программа тура по дням
1 день
Путешествие к Кроноцкому заповеднику
Встретимся в Петропавловске-Камчатском и в 4:00 отправимся в посёлок Таёжный, где остановимся на обед. После отдыха пересядем на снегоходы и начнём путешествие к границам Кроноцкого заповедника. К вечеру прибудем на кордон Кипелые, поужинаем и искупаемся в термальных источниках. Размещение предусмотрено в уютном гостевом домике на территории заповедника.
2 день
Урочище Тумроки и купание в термах
Утром позавтракаем, любуясь величественным вулканом Кизимен, активным стартовулканом, постоянно ведущим сольфатарно-фумарольную активность. Затем отправимся на снегоходах к урочищу Тумроки. Будем исследовать окрестности подножия вулкана, а ещё искупаемся в Тумрокских термальных источниках. Вечером вернёмся в дом, поужинаем и отдохнём.
3 день
Кордон Кипелые, термальное озеро и прогулка по Щапинским ельникам
После завтрака отправимся на радиальные прогулки в окрестностях кордона Кипелые. Вы увидите, как формировалась знаменитая Долина гейзеров, побываете у термального озера и прогуляетесь по Щапинским ельникам. Вечером нас ждут баня и купание в горячих источниках. Местные термы уникальны тем, что они единственные на Камчатке интенсивно выпускают углеккислый газ, это редкий памятник природы.
4 день
Возвращение в Петропавловск-Камчатский
Утром начнём обратный путь в сторону посёлка Таёжный. По прибытии пообедаем, пересядем на комфортабельные автомобили и продолжим дорогу в город. Если повезёт, по пути можно будет увидеть диких обитателей этих мест — лисиц, зайцев-беляков, глухарей, лосей, соболей и других животных. К 19:00 доставим вас в Петропавловск-Камчатский.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Передвижение на маршруте на санях
85 000 ₽
Передвижение на маршруте на снегоходе
95 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Питание
Трансферы по маршруту
Услуги гида
Купание в термальных источниках
Посещение бани
Страховой полис от несчастного случая
Разрешение на посещение ООПТ (особо охраняемые природные территории)
Что не входит в цену
Билеты до Петропавловска-Камчатского
Трансферы из/в аэропорт
Стоимость тура зависит от средства передвижения:
При поездке в пассажирской нарте (традиционные деревянные сани северных народов) - 85 000 ₽ за 1 человека
При поездке на снегоходе - 95 000 ₽ за 1 человека (на пассажирском месте)
За рулём снегохода - 210 000 ₽ за 1 человека, 240 000 ₽ за тур за 2 человек
Где начинаем и завершаем?
Начало: Петропавловск-Камчатский, 4:00
Завершение: Петропавловск-Камчатский, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Алексей — Организатор на Камчатке
Провёл экскурсии для 589 туристов
Мы предлагаем летние и зимние экскурсии на Камчатку по удивительным природным локациям Дальнего Востока. Наша команда работает на рынке туристических услуг с 2017 года. Естественно, все гиды с большим опытом и очень любят Камчатку:) Нам самим интересны нестандартные туры и экскурсии.