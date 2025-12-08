читать дальше

времён Ледникового периода.



Вы сможете выбрать: путешествовать, уютно устроившись в традиционных деревянных санях, или сидя на снегоходе (за доплату).



Будем жить в тёплом доме, окружённом еловыми лесами, из окон которого открывается невероятный вид на вулкан Кизимен.



Исследуем окрестности урочища Тумроки, где клубится пар над горячими водами, насладимся радиальными выходами к термальному озеру и прогулкой по первородным Щапинским ельникам. Каждый день будем расслабляться и набираться сил, купаясь в источниках, а ещё попаримся в баньке. В стоимость уже включено проживание и вкусное трёхразовое питание.