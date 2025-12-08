Мои заказы

Снегоходный тур в Кроноцком заповеднике на Камчатке: прогулки, термы и вулканы (всё включено)

Исследовать тропы еловых лесов, увидеть вулканы-исполины и искупаться в горячих источниках
За настоящей зимней сказкой мы отправимся в Кроноцкий заповедник.

Это удивительная локация: единственное в России место, где обнаружен редкий лишайник — показатель того, что леса здесь сохранились в нетронутом виде со
читать дальше

времён Ледникового периода.

Вы сможете выбрать: путешествовать, уютно устроившись в традиционных деревянных санях, или сидя на снегоходе (за доплату).

Будем жить в тёплом доме, окружённом еловыми лесами, из окон которого открывается невероятный вид на вулкан Кизимен.

Исследуем окрестности урочища Тумроки, где клубится пар над горячими водами, насладимся радиальными выходами к термальному озеру и прогулкой по первородным Щапинским ельникам. Каждый день будем расслабляться и набираться сил, купаясь в источниках, а ещё попаримся в баньке. В стоимость уже включено проживание и вкусное трёхразовое питание.

Снегоходный тур в Кроноцком заповеднике на Камчатке: прогулки, термы и вулканы (всё включено)
Снегоходный тур в Кроноцком заповеднике на Камчатке: прогулки, термы и вулканы (всё включено)
Снегоходный тур в Кроноцком заповеднике на Камчатке: прогулки, термы и вулканы (всё включено)

Описание тура

Организационные детали

Обязательно одевайтесь тепло.

Программа тура по дням

1 день

Путешествие к Кроноцкому заповеднику

Встретимся в Петропавловске-Камчатском и в 4:00 отправимся в посёлок Таёжный, где остановимся на обед. После отдыха пересядем на снегоходы и начнём путешествие к границам Кроноцкого заповедника. К вечеру прибудем на кордон Кипелые, поужинаем и искупаемся в термальных источниках. Размещение предусмотрено в уютном гостевом домике на территории заповедника.

Путешествие к Кроноцкому заповедникуПутешествие к Кроноцкому заповедникуПутешествие к Кроноцкому заповедникуПутешествие к Кроноцкому заповеднику
2 день

Урочище Тумроки и купание в термах

Утром позавтракаем, любуясь величественным вулканом Кизимен, активным стартовулканом, постоянно ведущим сольфатарно-фумарольную активность. Затем отправимся на снегоходах к урочищу Тумроки. Будем исследовать окрестности подножия вулкана, а ещё искупаемся в Тумрокских термальных источниках. Вечером вернёмся в дом, поужинаем и отдохнём.

Урочище Тумроки и купание в термахУрочище Тумроки и купание в термахУрочище Тумроки и купание в термахУрочище Тумроки и купание в термах
3 день

Кордон Кипелые, термальное озеро и прогулка по Щапинским ельникам

После завтрака отправимся на радиальные прогулки в окрестностях кордона Кипелые. Вы увидите, как формировалась знаменитая Долина гейзеров, побываете у термального озера и прогуляетесь по Щапинским ельникам. Вечером нас ждут баня и купание в горячих источниках. Местные термы уникальны тем, что они единственные на Камчатке интенсивно выпускают углеккислый газ, это редкий памятник природы.

Кордон Кипелые, термальное озеро и прогулка по Щапинским ельникамКордон Кипелые, термальное озеро и прогулка по Щапинским ельникамКордон Кипелые, термальное озеро и прогулка по Щапинским ельникамКордон Кипелые, термальное озеро и прогулка по Щапинским ельникамКордон Кипелые, термальное озеро и прогулка по Щапинским ельникамКордон Кипелые, термальное озеро и прогулка по Щапинским ельникам
4 день

Возвращение в Петропавловск-Камчатский

Утром начнём обратный путь в сторону посёлка Таёжный. По прибытии пообедаем, пересядем на комфортабельные автомобили и продолжим дорогу в город. Если повезёт, по пути можно будет увидеть диких обитателей этих мест — лисиц, зайцев-беляков, глухарей, лосей, соболей и других животных. К 19:00 доставим вас в Петропавловск-Камчатский.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Передвижение на маршруте на санях85 000 ₽
Передвижение на маршруте на снегоходе95 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание
  • Трансферы по маршруту
  • Услуги гида
  • Купание в термальных источниках
  • Посещение бани
  • Страховой полис от несчастного случая
  • Разрешение на посещение ООПТ (особо охраняемые природные территории)
Что не входит в цену
  • Билеты до Петропавловска-Камчатского
  • Трансферы из/в аэропорт
  • Стоимость тура зависит от средства передвижения:
  • При поездке в пассажирской нарте (традиционные деревянные сани северных народов) - 85 000 ₽ за 1 человека
  • При поездке на снегоходе - 95 000 ₽ за 1 человека (на пассажирском месте)
  • За рулём снегохода - 210 000 ₽ за 1 человека, 240 000 ₽ за тур за 2 человек
Где начинаем и завершаем?
Начало: Петропавловск-Камчатский, 4:00
Завершение: Петропавловск-Камчатский, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — Организатор на Камчатке
Провёл экскурсии для 589 туристов
Мы предлагаем летние и зимние экскурсии на Камчатку по удивительным природным локациям Дальнего Востока. Наша команда работает на рынке туристических услуг с 2017 года. Естественно, все гиды с большим опытом и очень любят Камчатку:) Нам самим интересны нестандартные туры и экскурсии.

Тур входит в следующие категории Камчатки

Похожие туры из Камчатки

Большое путешествие по Камчатке: вулканы, глэмпинг в Мёртвом лесу и круиз в бухту Русская
На машине
9 дней
1 отзыв
Большое путешествие по Камчатке: вулканы, глэмпинг в Мёртвом лесу и круиз в бухту Русская
Устроить пикник на берегу Тихого океана, заглянуть в лавовые пещеры и отдохнуть в термах
Начало: Аэропорт Елизово, в течение дня в любое время
1 июн в 08:00
2 июн в 08:00
300 000 ₽ за человека
Джип-тур по дикой Камчатке: вулканы, источники, пикники на природе (всё включено)
На машине
Джиппинг
4 дня
Джип-тур по дикой Камчатке: вулканы, источники, пикники на природе (всё включено)
Подобраться к подножию Шивелуча и Анауна, отдохнуть в термах и бассейне, полакомиться деликатесами
Начало: Ваше место проживания в Петропавловске-Камчатском,...
18 июн в 08:00
23 июн в 08:00
135 000 ₽ за человека
Спа-тур на Камчатку с релаксом в термах: вулканы, погружение в культуру и гастрономия
На машине
7 дней
Спа-тур на Камчатку с релаксом в термах: вулканы, погружение в культуру и гастрономия
Искупаться в целебной воде, увидеть Вилючинский вулкан, отведать краба и прокатиться в упряжке
Начало: Аэропорт Елизово, 10:00. Возможно любое время встр...
14 дек в 10:00
21 дек в 10:00
112 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры на Камчатке
Все туры из Камчатки