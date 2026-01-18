Индивидуальная
Арктическая экзотика: на снегоступах - по беломорской тундре
Отправляйтесь в уникальное путешествие по беломорской тундре на снегоступах. Вас ждут живописные виды, захватывающие истории и незабываемые впечатления
Начало: На центральной площади Кандалакши
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 5000 ₽ за человека
до 4 чел.
На снегоступах - к ледяному водопаду и ущелью Старухи-Акки
Пройти тропами среди заснеженных скал в поисках саамских образов и легенд (из Кандалакши)
Завтра в 10:00
20 янв в 10:00
от 7000 ₽ за всё до 4 чел.
На снегоходах по живописным сопкам Кандалакши
Ветер в лицо, красота вокруг, восторг в сердце
Завтра в 09:00
20 янв в 09:00
7000 ₽ за человека
