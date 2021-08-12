Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кандалакши

Что вас ожидает

Сюжеты о поморах

Из центра Кандалакши мы отправимся на восток. Наш маршрут лежит вдоль южного берега Кольского полуострова, омываемого Белым морем, поэтому в пути мы поговорим о водной стихии и народе поморов — северных крестьян-мореходов. О местах, которые они обживали, и их промыслах.

Панорама Кандалакши

С горы Крестовая вам откроется замечательный вид на Кандалакшу и её окрестности (зимой увидим город со смотровой площадки по пути в Колвицу). Вы поймёте, почему эта часть Белого моря называется Кандалакшские шхеры, а острова залива находятся под охраной заповедника. Узнаете об интересных особенностях навигации, о том, когда появился торговый порт на этих землях, чем живёт современная Кандалакша и многое другое.

Лувеньга и ее истории

Проехав половину пути, у селения Лувеньга мы съедем к берегу Белого моря: под звуки волн вы услышите о Гражданской войне и Интервенции на севере России — и о том, как совсем недавно жилось в колхозе-миллионере.

Колвицкие достопримечательности

А в деревне Колвица вас ждут памятный камень, деревянная часовня — и, конечно, шумный и живописный Колвицкий водопад. Будут рассказы и о самом месте, а также о солеварении и других промыслах. Если останется время, познакомимся с примером малой гидроэнергетики — сельской ГЭС на реке Колвице, обеспечивающей электроэнергией жителей села (от нее остался один остов).

На обратном пути можно будет набрать воды в роднике, освященном в память о преподобном Феодорите Кольском.

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам старше 7 лет и имеющим начальный уровень физической подготовки

Организационные детали