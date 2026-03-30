Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кандалакши

Впечатлиться северными пейзажами, увидеть полноводный водопад и узнать о поморах и прошлом этих мест
На экскурсии вас ждут панорамы Кандалакшских шхер, прогулка по берегу Белого моря и широкий водопад на реке Колвица. Вы побываете в поселке, который когда-то был колхозом-миллионером, увидите деревянную часовню.
Удивительная природа Колвицы не оставит вас равнодушными — а я дополню ее красоту рассказами о нашем крае, народе поморов и их промыслах!
Из центра Кандалакши мы отправимся на восток. Наш маршрут лежит вдоль южного берега Кольского полуострова, омываемого Белым морем. Остановимся на смотровой площадке, откуда откроется замечательный вид на Кандалакшский залив и его окрестности. Вы поймёте, почему эта часть Белого моря называется Кандалакшские шхеры, а острова залива находятся под охраной заповедника. Узнаете об интересных особенностях навигации, о том, когда появился торговый порт на этих землях, чем живёт современная Кандалакша и многое другое.
Лувеньга и ее истории
Проехав половину пути, у селения Лувеньга мы съедем к берегу Белого моря: под звуки волн вы услышите о Гражданской войне и Интервенции на севере России — и о том, как совсем недавно жилось в колхозе-миллионере.
Колвицкие достопримечательности
А в деревне Колвица вас ждут памятный камень, деревянная часовня — и, конечно, шумный и живописный Колвицкий водопад. Будут рассказы и о самом месте, а также о солеварении и других промыслах. Если останется время, познакомимся с примером малой гидроэнергетики — сельской ГЭС на реке Колвице, обеспечивающей электроэнергией жителей села (от нее остался один остов). На обратном пути можно будет набрать воды в роднике, освященном в память о преподобном Феодорите Кольском.
Кому подойдёт экскурсия
Путешественникам старше 7 лет и имеющим начальный уровень физической подготовки
Организационные детали
До Кандалакши вы добираетесь самостоятельно
Экскурсию также можно провести для большего числа участников (до 6), детали уточняйте в переписке
Если вы путешествуете на своей машине и готовы ехать на ней в Колвицу, а потом вернуть гида домой, то предусматривается скидка 15%
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Феодориту Кольскому
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Кандалакше
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 5 часов
Провёл экскурсии для 672 туристов
Моя родина — Кольский Север. Край не совсем уютный на первый взгляд, но, тем не менее, привлекающий путешественников. Каждый, отправляясь на Север, ищет что-то своё: новые впечатления, знания, откровения… И Север откликается. Своими горами и морями, тундрой и лесами, историей и современностью он помогает человеку находить самого себя. Нужно лишь прислушаться — и правильно рассказать.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Ольга
По техническим причинам экскурсия к водопадам у нас отменилась. Дмитрий предложил замену и мы отлично погуляли по Кандалакше. Городок интересный, но с туристической точки зрения не раскрученный. Во время неспешной читать дальшеуменьшить
прогулки узнала много интересного про его прошлое и настоящее, про жизнь на Севере. Увидела новую набережную, подвесной мост, муралы (да, они не только в Мурманске есть). Памятников на маршруте я насчитала больше двух (заявленных в анонсе экскурсии). И это не считая половинки Ленина, которая мне почему-то особенно запала в душу. И кофейку попить мы успели. И куда еще можно съездить обсудили. В целом, смело могу смело рекомендовать и экскурсию, и гида.
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Юлия
Зимняя природа Севера! После поездки и не знаю, что может быть прекраснее! Дмитрий был нашим гидом за пределы города Кандалакши, побывали в Лувеньге, погуляли по льду Белого моря, полюбовались ропаками. читать дальшеуменьшить
Посетили Колвицу, уютное местечко, где время, кажется, остановилось. А потом кульминация прогулки-зимний Колвицкий водопад! Это чудо природы! Парящая река и намерзшая вода, создавшая немыслимые формы льда! А вокруг сказочный лес! Зимняя природа Севера завораживает! Эмоции переполняют до сих пор! Спасибо Дмитрию за прекрасную поездку, за потрясающие места и рассказы про жителей и историю этих мест.
+2
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Светлана
Это полная перезагрузка! Рекомендую всем, кто устал от большого города. С горы Крестовой открывается сумасшедший вид на Кандалакшский залив, в селе Лувеньга очень уютная бухта, где можно понаблюдать за птицами, читать дальшеуменьшить
и даже искупаться). Село Колвица это музей под открытым небом, там все дышит историей. Водопад несет в себе такую мощь и энергию, что ты заряжаешься от него, как от батарейки и после экскурсии готов совершать подвиги! Юлия, это было незабываемо, благодарим от души!
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И
Илья
Дмитрию огромное спасибо за удивительный день, который мы провели с ним. Показал нам много красивых мест: водопады,"плантации" ягеля, красивый панорамный вид с горы. Увидели часовенку Святого Николая. Провели пикник у озера. Завершили нашу экскурсию прогулкой по новой набережной. Уехали из Кандалакши с потрясающими впечатлениями! С благодарностью Илья и Ирина.
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Иван
Очень веселая, душевная и теплая поездка. Даже небольшой дождь не испортил нашего настроения, локации тоже оказались потрясающими. Огромное спасибо Дмитрию за информативную и приятную атмосферу.
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Dmitry
Замечательный гид. Рассказывает много интересного, легко адаптируется к желаниям клиентов. Места очень красивые!
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