Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кандалакши

На экскурсии вас ждут панорамы Кандалакшских шхер, прогулка по берегу Белого моря и широкий водопад на реке Колвица. Вы побываете в поселке, который когда-то был колхозом-миллионером, увидите деревянную часовню. Удивительная природа Колвицы не оставит вас равнодушными — а я дополню ее красоту рассказами о нашем крае, народе поморов и их промыслах!

Описание экскурсии

Панорама Кандалакши

Из центра Кандалакши мы отправимся на восток. Наш маршрут лежит вдоль южного берега Кольского полуострова, омываемого Белым морем. Остановимся на смотровой площадке, откуда откроется замечательный вид на Кандалакшский залив и его окрестности. Вы поймёте, почему эта часть Белого моря называется Кандалакшские шхеры, а острова залива находятся под охраной заповедника. Узнаете об интересных особенностях навигации, о том, когда появился торговый порт на этих землях, чем живёт современная Кандалакша и многое другое.

Лувеньга и ее истории

Проехав половину пути, у селения Лувеньга мы съедем к берегу Белого моря: под звуки волн вы услышите о Гражданской войне и Интервенции на севере России — и о том, как совсем недавно жилось в колхозе-миллионере.

Колвицкие достопримечательности

А в деревне Колвица вас ждут памятный камень, деревянная часовня — и, конечно, шумный и живописный Колвицкий водопад. Будут рассказы и о самом месте, а также о солеварении и других промыслах. Если останется время, познакомимся с примером малой гидроэнергетики — сельской ГЭС на реке Колвице, обеспечивающей электроэнергией жителей села (от нее остался один остов).

На обратном пути можно будет набрать воды в роднике, освященном в память о преподобном Феодорите Кольском.

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам старше 7 лет и имеющим начальный уровень физической подготовки

Организационные детали