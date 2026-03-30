Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кандалакши

Мои заказы

Из Кандалакши - к Колвицкому водопаду

Впечатлиться северными пейзажами, увидеть полноводный водопад и узнать о поморах и прошлом этих мест
На экскурсии вас ждут панорамы Кандалакшских шхер, прогулка по берегу Белого моря и широкий водопад на реке Колвица. Вы побываете в поселке, который когда-то был колхозом-миллионером, увидите деревянную часовню.

Удивительная природа Колвицы не оставит вас равнодушными — а я дополню ее красоту рассказами о нашем крае, народе поморов и их промыслах!
5
22 отзыва
Из Кандалакши - к Колвицкому водопаду
Из Кандалакши - к Колвицкому водопаду
Из Кандалакши - к Колвицкому водопаду

Описание экскурсии

Панорама Кандалакши

Из центра Кандалакши мы отправимся на восток. Наш маршрут лежит вдоль южного берега Кольского полуострова, омываемого Белым морем. Остановимся на смотровой площадке, откуда откроется замечательный вид на Кандалакшский залив и его окрестности. Вы поймёте, почему эта часть Белого моря называется Кандалакшские шхеры, а острова залива находятся под охраной заповедника. Узнаете об интересных особенностях навигации, о том, когда появился торговый порт на этих землях, чем живёт современная Кандалакша и многое другое.

Лувеньга и ее истории

Проехав половину пути, у селения Лувеньга мы съедем к берегу Белого моря: под звуки волн вы услышите о Гражданской войне и Интервенции на севере России — и о том, как совсем недавно жилось в колхозе-миллионере.

Колвицкие достопримечательности

А в деревне Колвица вас ждут памятный камень, деревянная часовня — и, конечно, шумный и живописный Колвицкий водопад. Будут рассказы и о самом месте, а также о солеварении и других промыслах. Если останется время, познакомимся с примером малой гидроэнергетики — сельской ГЭС на реке Колвице, обеспечивающей электроэнергией жителей села (от нее остался один остов).
На обратном пути можно будет набрать воды в роднике, освященном в память о преподобном Феодорите Кольском.

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам старше 7 лет и имеющим начальный уровень физической подготовки

Организационные детали

  • До Кандалакши вы добираетесь самостоятельно
  • Экскурсию также можно провести для большего числа участников (до 6), детали уточняйте в переписке
  • Если вы путешествуете на своей машине и готовы ехать на ней в Колвицу, а потом вернуть гида домой, то предусматривается скидка 15%

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У памятника Феодориту Кольскому
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваш гид в Кандалакше
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 5 часов
Провёл экскурсии для 672 туристов
Моя родина — Кольский Север. Край не совсем уютный на первый взгляд, но, тем не менее, привлекающий путешественников. Каждый, отправляясь на Север, ищет что-то своё: новые впечатления, знания, откровения… И Север откликается. Своими горами и морями, тундрой и лесами, историей и современностью он помогает человеку находить самого себя. Нужно лишь прислушаться — и правильно рассказать.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
22
4
3
2
1
Ольга
По техническим причинам экскурсия к водопадам у нас отменилась. Дмитрий предложил замену и мы отлично погуляли по Кандалакше. Городок интересный, но с туристической точки зрения не раскрученный. Во время неспешной
читать дальшеуменьшить

прогулки узнала много интересного про его прошлое и настоящее, про жизнь на Севере. Увидела новую набережную, подвесной мост, муралы (да, они не только в Мурманске есть). Памятников на маршруте я насчитала больше двух (заявленных в анонсе экскурсии). И это не считая половинки Ленина, которая мне почему-то особенно запала в душу. И кофейку попить мы успели. И куда еще можно съездить обсудили. В целом, смело могу смело рекомендовать и экскурсию, и гида.

По техническим причинам экскурсия к водопадам у нас отменилась. Дмитрий предложил замену и мы отлично погуляли
По техническим причинам экскурсия к водопадам у нас отменилась. Дмитрий предложил замену и мы отлично погуляли
По техническим причинам экскурсия к водопадам у нас отменилась. Дмитрий предложил замену и мы отлично погуляли
По техническим причинам экскурсия к водопадам у нас отменилась. Дмитрий предложил замену и мы отлично погуляли
Вам был полезен этот отзыв?
Юлия
Зимняя природа Севера! После поездки и не знаю, что может быть прекраснее! Дмитрий был нашим гидом за пределы города Кандалакши, побывали в Лувеньге, погуляли по льду Белого моря, полюбовались ропаками.
читать дальшеуменьшить

Посетили Колвицу, уютное местечко, где время, кажется, остановилось. А потом кульминация прогулки-зимний Колвицкий водопад! Это чудо природы! Парящая река и намерзшая вода, создавшая немыслимые формы льда! А вокруг сказочный лес! Зимняя природа Севера завораживает! Эмоции переполняют до сих пор!
Спасибо Дмитрию за прекрасную поездку, за потрясающие места и рассказы про жителей и историю этих мест.

Зимняя природа Севера! После поездки и не знаю, что может быть прекраснее! Дмитрий был нашим гидом
Зимняя природа Севера! После поездки и не знаю, что может быть прекраснее! Дмитрий был нашим гидом
Зимняя природа Севера! После поездки и не знаю, что может быть прекраснее! Дмитрий был нашим гидом
Зимняя природа Севера! После поездки и не знаю, что может быть прекраснее! Дмитрий был нашим гидом
Зимняя природа Севера! После поездки и не знаю, что может быть прекраснее! Дмитрий был нашим гидом
Зимняя природа Севера! После поездки и не знаю, что может быть прекраснее! Дмитрий был нашим гидом
Зимняя природа Севера! После поездки и не знаю, что может быть прекраснее! Дмитрий был нашим гидом
Зимняя природа Севера! После поездки и не знаю, что может быть прекраснее! Дмитрий был нашим гидом+2
Зимняя природа Севера! После поездки и не знаю, что может быть прекраснее! Дмитрий был нашим гидом
Зимняя природа Севера! После поездки и не знаю, что может быть прекраснее! Дмитрий был нашим гидом
Вам был полезен этот отзыв?
Светлана
Это полная перезагрузка! Рекомендую всем, кто устал от большого города. С горы Крестовой открывается сумасшедший вид на Кандалакшский залив, в селе Лувеньга очень уютная бухта, где можно понаблюдать за птицами,
читать дальшеуменьшить

и даже искупаться). Село Колвица это музей под открытым небом, там все дышит историей. Водопад несет в себе такую мощь и энергию, что ты заряжаешься от него, как от батарейки и после экскурсии готов совершать подвиги! Юлия, это было незабываемо, благодарим от души!

Это полная перезагрузка! Рекомендую всем, кто устал от большого города. С горы Крестовой открывается сумасшедший вид
Это полная перезагрузка! Рекомендую всем, кто устал от большого города. С горы Крестовой открывается сумасшедший вид
Это полная перезагрузка! Рекомендую всем, кто устал от большого города. С горы Крестовой открывается сумасшедший вид
Вам был полезен этот отзыв?
И
Дмитрию огромное спасибо за удивительный день, который мы провели с ним. Показал нам много красивых мест: водопады,"плантации" ягеля, красивый панорамный вид с горы. Увидели часовенку Святого Николая. Провели пикник у озера. Завершили нашу экскурсию прогулкой по новой набережной. Уехали из Кандалакши с потрясающими впечатлениями! С благодарностью Илья и Ирина.
Дмитрию огромное спасибо за удивительный день, который мы провели с ним. Показал нам много красивых мест:
Дмитрию огромное спасибо за удивительный день, который мы провели с ним. Показал нам много красивых мест:
Вам был полезен этот отзыв?
Иван
Очень веселая, душевная и теплая поездка. Даже небольшой дождь не испортил нашего настроения, локации тоже оказались потрясающими. Огромное спасибо Дмитрию за информативную и приятную атмосферу.
Очень веселая, душевная и теплая поездка. Даже небольшой дождь не испортил нашего настроения, локации тоже оказались
Очень веселая, душевная и теплая поездка. Даже небольшой дождь не испортил нашего настроения, локации тоже оказались
Очень веселая, душевная и теплая поездка. Даже небольшой дождь не испортил нашего настроения, локации тоже оказались
Вам был полезен этот отзыв?
Dmitry
Замечательный гид. Рассказывает много интересного, легко адаптируется к желаниям клиентов. Места очень красивые!
Замечательный гид. Рассказывает много интересного, легко адаптируется к желаниям клиентов. Места очень красивые!
Замечательный гид. Рассказывает много интересного, легко адаптируется к желаниям клиентов. Места очень красивые!
Замечательный гид. Рассказывает много интересного, легко адаптируется к желаниям клиентов. Места очень красивые!
Замечательный гид. Рассказывает много интересного, легко адаптируется к желаниям клиентов. Места очень красивые!
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Кандалакши

Похожие экскурсии на «Из Кандалакши - к Колвицкому водопаду»

Заповедный Север. Путешествие по Терскому берегу
На машине
11 часов
-
10%
31 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Заповедный Север. Путешествие по Терскому берегу
Проехать вдоль Белого моря и открыть самобытный уголок Мурманской области
Начало: По вашему адресу
15 авг в 07:00
16 авг в 07:00
от 27 000 ₽30 000 ₽ за всё до 4 чел.
Заповедный каякинг: Лувеньга - Кандалакша
Прогулки на каяках
5 часов
6 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Заповедный каякинг: Лувеньга - Кандалакша
Откройте для себя удивительный мир Кандалакшского заповедника с воды. Погрузитесь в атмосферу дикой природы и насладитесь уникальными видами
Начало: В селе Лувеньга
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
15 авг в 11:00
7000 ₽ за человека
Душевная прогулка по старинной Умбе - поморской вотчине
Пешая
3 часа
26 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Душевная прогулка по старинной Умбе - поморской вотчине
Погрузитесь в атмосферу поморского быта и природы. Откройте для себя традиции, попробуйте чай с шишками и насладитесь северными песнями
Начало: В Умбе
Завтра в 15:30
17 авг в 16:00
от 8500 ₽ за всё до 5 чел.
Кандалакшский лабиринт
Пешая
3 часа
29 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Кандалакшский лабиринт
Треккинг вдоль моря по чудесным местам Северной Карелии с историями о поморах и саамах
Начало: У памятника Феодориту Кольскому
24 авг в 09:00
25 авг в 09:00
от 4000 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Кандалакше. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Кандалакше
от 7000 ₽ за экскурсию