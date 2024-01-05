1 чел.
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Индивидуальная
4.5 часа
Фотоэкспедиция «Сказка Южного Заполярья»
Открыть вдохновляющие виды с Волосяной горы и влюбиться в беломорские пейзажи, гуляя по льду залива
Начало: На Центральной площади
24 июня в 08:30
4 июля в 08:30
6 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Крестовая гора - очей очарование
Побывать в тундре, зарядиться энергией движения и насладиться суровой красотой северной природы
Начало: На площади Сердце Кандалакши
23 июня в 19:00
24 июня в 08:00
3 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Загадочные ребусы Севера: треккинг к лабиринту «Вавилон»
Прогуляться вдоль Кандалакшского залива, познакомиться с природой края и прикоснуться к его тайнам
25 июня в 08:00
26 июня в 08:00
от 4 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна5 января 2024Замечательная экскурсия! Дмитрий, спасибо огромное! Очень яркие впечатления от увиденного и рассказанного. Целая экспедиция. Прошлись по замечательным местам. Красота сказочная. Такой Кандалакшу мы ещё не видели. Спасибо большое! Рекомендую Дмитрия. Отзывчивый, любящий своё дело человек!
- ИИрина25 июля 2023Очень всё понравилось!
- ААнна3 апреля 2023С погодой повезло. Гид Юля была заряжена хорошим настроением, интересно и не навязчиво рассказывала о природе края, поделилась полезной информацией по городу. Отличная фотопрогулка получилась!
Ответы на вопросы от путешественников по Кандалакше в категории «Активный отдых»
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