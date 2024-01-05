Активный отдых в Кандалакше

Найдено 3 экскурсии в категории «Активный отдых» в Кандалакше, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Фотоэкспедиция «Сказка Южного Заполярья»
Индивидуальная
4.5 часа
4 отзыва
Фотоэкспедиция «Сказка Южного Заполярья»
Открыть вдохновляющие виды с Волосяной горы и влюбиться в беломорские пейзажи, гуляя по льду залива
Начало: На Центральной площади
24 июня в 08:30
4 июля в 08:30
6 500 за всё до 4 чел.
Крестовая гора - очей очарование
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Крестовая гора - очей очарование
Побывать в тундре, зарядиться энергией движения и насладиться суровой красотой северной природы
Начало: На площади Сердце Кандалакши
23 июня в 19:00
24 июня в 08:00
3 000 за всё до 10 чел.
Загадочные ребусы Севера: треккинг к лабиринту «Вавилон»
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Загадочные ребусы Севера: треккинг к лабиринту «Вавилон»
Прогуляться вдоль Кандалакшского залива, познакомиться с природой края и прикоснуться к его тайнам
25 июня в 08:00
26 июня в 08:00
от 4 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    5 января 2024
    Фотоэкспедиция «Сказка Южного Заполярья»
    Замечательная экскурсия! Дмитрий, спасибо огромное! Очень яркие впечатления от увиденного и рассказанного. Целая экспедиция. Прошлись по замечательным местам. Красота сказочная. Такой Кандалакшу мы ещё не видели. Спасибо большое! Рекомендую Дмитрия. Отзывчивый, любящий своё дело человек!
  • И
    Ирина
    25 июля 2023
    Фотоэкспедиция «Сказка Южного Заполярья»
    Очень всё понравилось!
  • А
    Анна
    3 апреля 2023
    Фотоэкспедиция «Сказка Южного Заполярья»
    С погодой повезло. Гид Юля была заряжена хорошим настроением, интересно и не навязчиво рассказывала о природе края, поделилась полезной информацией по городу. Отличная фотопрогулка получилась!
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Ответы на вопросы от путешественников по Кандалакше в категории «Активный отдых»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кандалакше
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Фотоэкспедиция «Сказка Южного Заполярья»
  2. Крестовая гора - очей очарование
  3. Загадочные ребусы Севера: треккинг к лабиринту «Вавилон»
Какие места ещё посмотреть в Кандалакше
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Набережная
  2. Гора Крестовая
  3. Кандалакшский лабиринт
Сколько стоит экскурсия по Кандалакше в июне 2024
Сейчас в Кандалакше в категории "Активный отдых" можно забронировать 3 экскурсии от 3 000 до 6 500. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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