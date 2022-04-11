Фотоэкспедиция «Сказка Южного Заполярья»

Открыть вдохновляющие виды с Волосяной горы и влюбиться в беломорские пейзажи, гуляя по льду залива

Индивидуальная
Юг Кольского полуострова — благодатный край для созерцания эстетики северной природы.

Здесь море соседствует с горами, таёжные леса — с тундрой и приморскими лугами, а игра снега, ветра и солнца рождает неповторимые картины.

Вы совершите восхождение на сопку, с которой откроются завораживающие просторы Кандалакшского залива.

И прикоснетесь к зимней магии Белого моря.
Фотоэкспедиция «Сказка Южного Заполярья»
Фотоэкспедиция «Сказка Южного Заполярья»
Фотоэкспедиция «Сказка Южного Заполярья»
Фотоэкспедиция «Сказка Южного Заполярья»
Фотоэкспедиция «Сказка Южного Заполярья»
Фотоэкспедиция «Сказка Южного Заполярья»
Фотоэкспедиция «Сказка Южного Заполярья»
Фотоэкспедиция «Сказка Южного Заполярья»
Фотоэкспедиция «Сказка Южного Заполярья»
Фотоэкспедиция «Сказка Южного Заполярья»
Фотоэкспедиция «Сказка Южного Заполярья»
Фотоэкспедиция «Сказка Южного Заполярья»
Фотоэкспедиция «Сказка Южного Заполярья»
Фотоэкспедиция «Сказка Южного Заполярья»
Фотоэкспедиция «Сказка Южного Заполярья»
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Восхождение на сопку — к неизведанным панорамам

Поездка начнётся с небольшого рассказа о местах, которые вы посетите. Первым пунктом маршрута станет подъём на гору Волостную, ныне Волосяную. Вы узнаете о саамских памятниках, которыми примечательна эта гора. И откроете с вершины вдохновляющие виды окрестностей. Простор, безмолвие, прерывающееся лишь свистом ветра, и сдержанная северная природа настроят вас на «правильный лад». А чай с ароматами трав будет приятным и необходимым дополнением к этому восхождению.

Зимняя сказка Белого моря

Спустившись с горы, отправимся к берегу Кандалакшского залива. По пути вам встретятся скалы и камни, таёжный бурелом и «прозрачный» сосновый лес, песчаные пляжи и приморский луг, превратившийся под снегом в замечательную площадку для катания на снегоходах. Маршрут проходит прямо по льду залива — для художников и фотографов эти места становятся мощными источниками вдохновения. Вы увидите, как вся жизнь моря, с его приливами и отливами, преобразуется в зимнее «безе» из торосов, ледяных шапок и причудливых фигур на валунах.

Роскошь заполярного солнца зимой

В холодный сезон продолжительность светового дня в Кандалакше значительно больше, чем на широте Мурманска, а солнце поднимается гораздо раньше. В самые тёмные дни декабря-января вы увидите если не само солнце, то, по крайней мере, отсвет его свечения. На фоне синеющего северного небосвода вам откроется неповторимая палитра света.

Организационные детали

Параметры маршрута

  • Предлагаемый сезон фотоэкспедиции — с января по конец апреля
  • Общая продолжительность пути около 10 км, перемещаться между локациями будем на машине. Подъём на гору — с мягким набором высоты.
  • Возможно изменение маршрута из-за погодных условий

Рекомендации по подготовке к фотоэкспедиции

  • Время и место проведения поездки подразумевает соответствующую экипировку: теплую трёхслойную одежду (с запасным утепляющим верхом) и тёплые варежки, зимнюю обувь с противоскользящей подошвой или накладными ледоступами
  • Стоит выбрать ботинки на шнуровке или липучках, хорошо фиксирующие ногу
  • Накладные ледоступы и трекинговые палки при необходимости могу выдать
  • В пути я угощу вас чаем, перекус вам нужно будет взять с собой

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Центральной площади
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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