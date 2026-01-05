Поездка начнётся с небольшого рассказа о местах, которые вы посетите. Первым пунктом маршрута станет подъём на гору Волостную, ныне Волосяную. Вы узнаете о саамских памятниках, которыми примечательна эта гора. И откроете с вершины вдохновляющие виды окрестностей. Простор, безмолвие, прерывающееся лишь свистом ветра, и сдержанная северная природа настроят вас на «правильный лад». А чай с ароматами трав будет приятным и необходимым дополнением к этому восхождению.
Зимняя сказка Белого моря
Спустившись с горы, мы отправимся на берег Кандалакшского залива. Маршрут проходит прямо по льду залива — для художников и фотографов эти места становятся мощными источниками вдохновения. Вы увидите, как вся жизнь моря, с его приливами и отливами, преобразуется в зимнее «безе» из торосов, ледяных шапок и причудливых фигур на валунах.
Роскошь заполярного солнца зимой
В холодный сезон продолжительность светового дня в Кандалакше значительно больше, чем на широте Мурманска, а солнце поднимается гораздо раньше. В самые тёмные дни декабря-января вы увидите если не само солнце, то, по крайней мере, отсвет его свечения. На фоне синеющего северного небосвода вам откроется неповторимая палитра света.
Организационные детали
Параметры маршрута
Предлагаемый сезон фотоэкспедиции — с января по конец апреля
Общая продолжительность пути около 10 км, перемещаться между локациями будем на машине. Подъём на гору — с мягким набором высоты.
Возможно изменение маршрута из-за погодных условий
Рекомендации по подготовке к фотоэкспедиции
Время и место проведения поездки подразумевает соответствующую экипировку: теплую трёхслойную одежду (с запасным утепляющим верхом) и тёплые варежки, зимнюю обувь с противоскользящей подошвой или накладными ледоступами
Стоит выбрать ботинки на шнуровке или липучках, хорошо фиксирующие ногу
В поход мы идём на снегоступах, аренда комплекта: снегоступы + трекинговые палки — 1000 руб. /чел.
В пути я угощу вас чаем, перекус вам нужно будет взять с собой
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Феодориту Кольскому
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Кандалакше
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 5 часов
Провёл экскурсии для 669 туристов
Моя родина — Кольский Север. Край не совсем уютный на первый взгляд, но, тем не менее, привлекающий путешественников. Каждый, отправляясь на Север, ищет что-то своё: новые впечатления, знания, откровения… И Север откликается. Своими горами и морями, тундрой и лесами, историей и современностью он помогает человеку находить самого себя. Нужно лишь прислушаться — и правильно рассказать.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Дамир
Дмитрий увлекательный рассказчик. Экскурсия великолепна!
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Анна
Спасибо Дмитрию за экскурсию! Самим в гору будет проблематично ходить. Рассказал интересные факты, угостил чаем. Сделали очееень много красивых фотографий! 🔥 Рекомендую Кандалакшу и гида Дмитрия
+1
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А
Анна
Спасибо огромное Дмитрию за замечательное путешествие в мир суровой красоты! За любовь к своему краю, которую он передаёт своим слушателям! Отдельное "спасибо" от маленькой Алиски!
Очень рекомендуем всем экскурсии Дмитрия, если хотите окунуться в мир незабываемого Севера!
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Анастасия
Большое спасибо Дмитрию за чудную экскурсию!! У меня был опыт хождения на снегоступах, не очень понравилось, поэтому были опасения по маршруту ((Но, маршрут очень удачный, небольшой, плавный набор высоты, прошло все замечательно! Какая красота вокруг!! Интересный рассказ, узнала много нового!! Всем рекомендую!!
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О
Оксана
Очень интересный и красивый маршрут. Дмитрий замечательный рассказчик с хорошим багажом знаний. Очаровательная природа, просто сказочная!
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Анна
С погодой повезло. Гид Юля была заряжена хорошим настроением, интересно и не навязчиво рассказывала о природе края, поделилась полезной информацией по городу. Отличная фотопрогулка получилась!
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