На ногах должны быть носки (не тонкие х/б, поплотнее). Обувь, которую не жалко намочить (кеды — идеально). Если есть неопреновые носки или неопреновые ботинки — это приветствуется.

Резиновые сапоги запрещены, т. к. при попадании в воду они тянут участника вниз.

В качестве верхней одежды: удобная спортивная по погоде либо неопреновый костюм (при наличии). Желательно, чтобы одежда была быстросохнущей. Рекомендуем не брать джинсы, вместо них подойдут любые спортивные штаны.

Рекомендовано: надеть на одежду легкий болоневый костюм (защита от ветра и влаги). Можно использовать дождевики из плотных материалов.

На руки можно взять тонкие х/б перчатки или неопреновые перчатки (не обязательно).

На голове будет каска, под нее можно надеть бандану.

Если Вы носите очки, постарайтесь придумать для них цепочку (чтобы не утерять) или надеть на время сплава линзы.