По реке Тумча на катамаранах и рафтах: экскурсионный тур в Кандалакше
Суровая красота северной тайги, череда интересных порогов, обилие грибов и ягод (по сезону) — все это приготовлено рекой для своих гостей.
Разнообразные и сложные пороги Тумчи не уступают порогам горной реки, поэтому это предложение для подготовленных людей, готовых к настоящему испытанию силы духа и смелости. При групповой заявке от 6 человек возможна организация тура в индивидуальные сроки.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Сплав по реке Тумча до порога Водопадный-1
06:30 Сбор группы у вокзала в городе Кандалакша.
Трансфер до п. Алакуртти, 100 км.
Прохождение погранзоны.
Обед в полевых условиях.
Подготовка снаряжения к выходу на реку.
Инструктаж, экипировка, выход на воду.
Тренировочные занятия на воде.
Тумча является наиболее сложной и интересной рекой европейского Севера.
На пятидесяти километровом участке от п. Алакуртти расположено 30 порогов различной категории сложности.
Сплав на катамаранах по реке до порога Водопадный-1 (2 к. с.), 5 км.
Ужин и ночлег в полевых условиях.
Сплав от пор. Водопадный до пор. Красивый
Завтрак.
Сплав на катамаранах и рафтах по реке: пор. Водопадный-1 (2 к. с.) — пор. Кривой (3 к. с.) — пор. Юрьев День (2 к. с.) — пор. Красивый (3 к. с.), 17 км.
Исходя из условий маршрута, в пути горячий обед или перекус.
Ужин и ночлег в полевых условиях.
Сплав: пор. Красивый - пор. Яма
Завтрак.
Сплав: пор. Красивый — пор. Яма (3 к. с.), 8 км.
Исходя из условий маршрута, в пути горячий обед или перекус.
Ужин и ночлег в полевых условиях.
Дневка на пороге Яма
Дневка на пороге Яма: завтрак, катание на пороге, отдых, обед, туристская баня.
Компактная, быстро собираемая в полевых условиях туристская баня — это лучший способ снять усталость в условиях похода.
Банные процедуры сглаживают эффект воздействия больших доз адреналина, расслабляют мышцы, отлично снимают напряжение.
Ужин и ночлег в полевых условиях.
Сплав: пор. Яма - пор. Карниз
Завтрак.
Сплав на катамаранах и рафтах: пор. Яма — пор. Котел (3 к. с.) — пор. Карниз (3 к. с.), 13 км.
Исходя из условий маршрута, в пути горячий обед или перекус.
Ужин и ночлег в полевых условиях.
Сплав: пор. Карниз - пор. Шляпа
Завтрак.
Сплав на катамаранах и рафтах: пор. Карниз — пор. Шляпа (II–III к. с.), 8 км.
При возможности — туристическая баня.
Сбор судов.
Обед, ужин и ночевка в полевых условиях.
Переход на катере по Иовскому водохранилищу. Завершение маршрута
Завтрак.
Переход на катере по Иовскому водохранилищу до поселка Зареченск — 45 км.
Трансфер в г. Кандалакша — 100 км.
19:00 Возвращение на ж/д вокзал в г. Кандалакша.
Отъезд вечерними поездами.
Проживание
Тур предусматривает проживание в туристических палатках. Палатки — трехместные, заселение в палатки по 3 человека.
Каждому участнику выдаётся индивидуальный теплоизоляционный коврик.
Доплата за размещение в двухместной палатке — 1 500 руб. /тур.
О необходимости 2-местной палатки просьба сообщать при оформлении тура.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбора плавсредства, руб:
|Сплав на 6-местном катамаране
|5 участников + инструктор
|26 700
|Сплав на 4-местном катамаране
|3 участника + инструктор
(только для готового экипажа)
|34 700
|Сплав на 2-, 4-, 6-местном катамаране (без инструктора)
|2, 4, 6 участников, без инструктора
(только для готового экипажа)
|21 700
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе
- Питание, указанное в программе
- Работа инструкторов
- Аренда катера по Иовскому водохранилищу
- Спутниковый телефон для экстренной связи
- Прокат снаряжения для сплава: катамаранов, весел, касок, спасжилетов, герметичных упаковок
- Прокат снаряжения для лагеря: кострового снаряжения, палаток, теплоизоляционных ковриков
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до ст. Кандалакша и обратно
- Спальный мешок (температура комфорт +6°, экстрим 0° оплачивается при бронировании тура) - 700 руб. /тур
- Размещение в 2-местной палатке - 1 500 руб. /тур
- Аренда неопренового костюма (по предварительной договоренности с менеджером) - 3 300 руб. /тур
- Страхование медицинских и иных непредвиденных расходов - от 100 р. /чел. /сутки
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
1. Рюкзак без станка или дорожная сумка.
2. Спальный мешок (если нет личного, можно взять его в фирме в аренду, оплата при бронировании путевки).
3. Комплект одежды для переодевания после сплава:
- комплект сухой удобной верхней одежды;
- сухая удобная обувь и носки;
- шапочка/бандана/баф;
- комплект запасного нижнего белья.
4. Одежда для ночлега в палатке:
- теплая свободная одежда (если есть, термобелье);
- теплые носки (можно шерстяные) и тонкая шапочка (ночи бывают прохладными);
- на вечер флисовая кофта/толстовка/куртка.
5. Для похода в туристскую баню:
- индивидуальное полотенце;
- купальник (в баню мальчики/девочки идут все вместе, группы по 8–10 человек);
- сланцы/сандали спортивные.
6. Удобная обувь без каблуков, 3 пары:
- одна для сплава по реке;
- вторая для лагеря (можно взять резиновые сапоги, если по прогнозу дождь);
- третья — «городская».
7. Личные вещи:
- наколенники (при сплаве на катамаране) — не обязательно;
- репелленты (комары, мошка);
- фонарик с комплектом запасных батареек;
- солнцезащитные очки и крем от загара и после загара, если по прогнозу солнечно;
- средства личной гигиены (в том числе туалетную бумагу);
- индивидуальная аптечка;
- небольшой полиуретановый коврик для сидения;
- портативное зарядное устройство;
- личная посуда (кружку, глубокую миску, ложку).
8. Документы — паспорт, страховой медицинский полис (можно ксерокопию) в герметичной упаковке.
9. Деньги.
Рекомендуем всегда иметь при себе небольшую сумму наличных, чтобы при желании можно было быстро купить необходимые вещи на остановках по маршруту.
10. Можно взять фотоаппарат, на рафтах будут герметичные упаковки, в которые его можно будет спрятать в момент прохождения порога.
Каковы требования к физической подготовке и возрасту участников тура?
Для участия в спортивном сплаве по реке Тумча нужна достаточно высокая физическая подготовка, т. к. управление катамараном требует работы каждого участника, пороги сложны и каждый забирает немало физических сил.
На маршрут допускаются дети с 12 лет в сопровождении родителей.
Как обеспечивается безопасность на маршруте?
Маршрут заявлен в МЧС.
В зависимости от уровня воды опасность порогов меняется. Инструктор имеет право принимать решение об обносе опасных участков и не пускать в порог неподготовленных или нетрезвых участников.
Руководство группой осуществляет инструктор. Туристы обязаны выполнять распоряжения инструктора.
При любом недомогании, дискомфорте или другой возможной проблеме незамедлительно обращайтесь к инструктору.
На воде участники всегда находятся в спасжилетах, а при прохождении опасных порогов — в касках.
Будет ли мобильная связь на маршруте?
Устойчивый сигнал появляется только на финише маршрута. Лучше сигнал у операторов «Мегафон» и «МТС». Просьба предупредить родных.
На маршрут выдаётся спутниковый телефон, которым можно воспользоваться в случае необходимости. Минута разговора — 150 руб.
Как организовано питание на маршруте?
Питание трехразовое. Иногда, исходя из условий прохождения маршрута, обед может быть заменен перекусом. Готовит пищу инструктор, помощь туристов не возбраняется. В меню включены свежие овощи, супы.
Какие есть рекомендации по выбору одежды и обуви для сплава?
На ногах должны быть носки (не тонкие х/б, поплотнее). Обувь, которую не жалко намочить (кеды — идеально). Если есть неопреновые носки или неопреновые ботинки — это приветствуется.
Резиновые сапоги запрещены, т. к. при попадании в воду они тянут участника вниз.
В качестве верхней одежды: удобная спортивная по погоде либо неопреновый костюм (при наличии). Желательно, чтобы одежда была быстросохнущей. Рекомендуем не брать джинсы, вместо них подойдут любые спортивные штаны.
Рекомендовано: надеть на одежду легкий болоневый костюм (защита от ветра и влаги). Можно использовать дождевики из плотных материалов.
На руки можно взять тонкие х/б перчатки или неопреновые перчатки (не обязательно).
На голове будет каска, под нее можно надеть бандану.
Если Вы носите очки, постарайтесь придумать для них цепочку (чтобы не утерять) или надеть на время сплава линзы.
Какое предоставляется снаряжение для сплава?
Катамараны — специальные, беспалубные надувные суда для сплава по бурной воде. Посадка коленная.
Рафты — специальные надувные лодки для сплава по бурной воде. Обладают высокой пассивной безопасностью за счет большой жесткости многосекционного корпуса из ПВХ материалов.
Весла, спасжилеты, спасконцы, каски — проверенное, удобное в использовании снаряжение.
Какое предоставляется снаряжение для лагеря?
Палатки — трехместные. Заселение в палатки — по 3 человека. Каждому участнику выдаётся индивидуальный теплоизоляционный коврик.
Посуда — личную посуду нужно иметь каждому. Предоставляются котлы, подносы и другая утварь для приготовления пищи.
Можно ли где-то подзарядить телефон на протяжении тура?
На турах с размещением в палатках нет источников электричества, поэтому если Вам необходимо постоянно пользоваться телефоном, рекомендуем брать запасной аккумулятор или портативное зарядное устройство.
Аналогично с фотоаппаратами, фонариками и любой иной техникой.
Можно ли взять личное снаряжение?
О наличии своего снаряжения, которое вы планируете взять на тур, а также о необходимости 2-местной палатки просьба сообщать при оформлении тура.
Каковы правила поведения на воде?
Несоблюдение правил техники безопасности (личной безопасности) при нахождении на воде вызывает повышенные риски для жизни и здоровья. Поэтому соблюдайте данную инструкцию.
Перед выходом на воду:
- прослушайте инструктаж по технике безопасности от инструктора, распишитесь в его получении;
- подберите по размеру спасательный жилет и каску, подгоните все застежки;
- займите место в судне так, чтобы это было удобно и безопасно.
Общие правила на воде:
- не курите в судне;
- не распивайте спиртные напитки на воде;
- всегда собирайте свободные веревки;
- следите за герметичностью упаковки вещей, и их надежном закреплении на судне;
- тщательно упаковывайте колюще-режущие предметы;
- не перемещайтесь по судну без предупреждения инструктора;
- всегда зачаливайте (привязывайте) судно при выходе на берег;
- закрепляйте весла, каски, спасжилеты при выходе на берег;
- на берег сходите осторожно, избегая падения в воду, а также на берегу на мокрых камнях, при необходимости просите о помощи инструктора или других участников группы;
- запрещается купаться и нырять с судна;
- соблюдайте интервал и очередность движения судов, установленные инструктором;
- можно расстегивать и снимать спасжилет и каску только с разрешения инструктора;
- выполняйте команды и распоряжения инструктора;
- не превышать нормативное количество человек в судне;
- при нахождении на воде в солнечную погоду используйте солнцезащитные очки, крем от загара и прикрывайте открытые участки тела и голову;
- не находитесь на воде во время грозы.
При прохождении порогов:
- каждый может отказаться от прохождения порога;
- перед порогом проверьте надежность закрепления вещей, собранность веревок, степень накачки судна, если что-то не так сообщите инструктору;
- обязательно застегните спасжилет и каску;
- проверьте соответствие своей одежды рекомендациям (неопрен, закрытые локти и колени, обувь, закрепленная на ноге);
- закрепите ноги так, чтобы Вы надежно держались, но могли легко освободиться при перевороте судна;
- не привязывайте себя к судну, не привязывайте к себе весло и т. п.;
- выполняйте команды инструктора, при этом не совершая самовольных действий;
- не перемещайтесь по судну;
- не отталкивайтесь веслом от камней без команды инструктора;
- не выскакивайте на камни, и в воду без команды инструктора.
При попадании в воду:
Перед сложными порогами еще раз подробно расспросите инструктора о Ваших действиях. Если есть возможность, заранее потренируйтесь вылезать на судно с воды самостоятельно, поплавайте в спасжилете и т. п.
- оцените обстановку, не поддавайтесь панике (помните, что Вы находитесь в спасательном жилете);
- если Ваше или страховочное судно рядом — подплывите к нему так, чтобы Вы оказались выше по течению, возьмитесь за обвязку (леер);
- если судно далеко, но Вам метнули спасконец — возьмите спасконец и крепко удерживайте, не закрепляя его на себе и не наматывая на руку;
- если Вы плывете по струе, и порог не заканчивается — развернитесь на спину, ногами вниз по течению, немного согнув их в коленях, и плывите, управляя веслом;
- если Вас не отпускает «бочка» — задержите дыхание и пытайтесь поднырнуть вниз, где есть струя;
- не отпускайте весло, оно пригодится для управления на струе, для выхода на берег;
- не пытайтесь вставать на дно на сильной струе, избегайте заклинивания ног в камнях;
- если Вы ловите спасконец, избегайте его наматывания вокруг Вашего тела, шеи и т. п.
Как я могу подготовиться к туру?
Туры активного отдыха связаны с физической нагрузкой и воздействием неблагоприятных климатических факторов. Поэтому для безопасного прохождения маршрута рекомендуем:
- оценить свои физические возможности при выборе тура;
- пройти медицинское обследование, выполнить рекомендации врачей;
- взять с собой личное снаряжение в соответствии с рекомендациями турфирмы;
- взять с собой личную аптечку;
- пройти профилактику клещевого энцефалита.
Как обезопасить себя от укуса клеща?
Пик активности клещей весной и в начале лета, ареал распространения Южная и Средняя Карелия.
Для профилактики клещевого энцефалита необходимо находиться на берегу в одежде, плотно обхватывающей запястья, поясницу, лодыжки, надевать капюшон.
Избегайте хождения по лиственным участкам леса, сухой траве.
Необходимо осматривать одежду каждые два часа.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Входят ли билеты на поезд в стоимость тура?
Ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Возможны ли изменения в программе?
Нитка маршрута может быть изменена с сохранением основных элементов, составляющих программу.