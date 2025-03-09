читать дальше раз мы выбрали Каширу и не разочаровались Мы познакомились с увлеченным, любящим город, внимательным, приятным в общении человеком Евгением Город расположен на высоком берегу Оки, открывается потрясающая панорама от Никитского монастыря. Узнали много интересного об истории Каширы, почти четырех часовой маршрут совершенно нас не утомил, нам было интересно Евгению огромное спасибо А городу хотим пожелать, чтобы на него обратили внимание и помогли в восстановлении исторических памятников Наташа и Таня 3 января 2025

Здравствуйте. У нас с подругой есть традиция после встречи нового года ездить на экскурсию, не далеко, на один день В этот