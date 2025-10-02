читать дальше

стоила своих денег. Рассказ экскурсовода был достаточно посредственен, полчаса было потрачено на проход по оврагу к месту достопримечательности, при том, что по основной улице города мы в итоге так и не прошли, а экскурсия закончилась на полчаса раньше (в моменте возмущаться не стали, поскольку было понятно, что ничего не потеряем от отсутствия общения с таким гидом и лучше уж погулять самостоятельно). Со стороны экскурсовода было допущено некорректное поведение: ребёнок глубоко интересуется историей и начал вступать с экскурсоводом в полемику, что стало ее моментально раздражать и в какой-то момент она попросту выкрикнула: «Замолчи!» (и это при индивидуальном формате заказа). По ходу экскурсии позволяла себе пообщаться вскользь со встречающимися знакомыми и раз остановилась дать свой телефончик потенциальным клиентам… На всё это можно было бы закрыть глаза, если бы со своей непосредственной задачей она справилась - но, увы, на мой взгляд, этого не случилось, слушать ее было не особо интересно и было видно, что она устала и ей хочется всё побыстрее закончить. Однозначно не рекомендую!