Касимов - это город, где прошлое оживает на каждом шагу.
Прогулка по его улицам подарит вам уникальную возможность увидеть купеческие особняки, в которых останавливались Александр II и Василий Жуковский.
Вы узнаете о
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальные купеческие особняки
- 🏰 Исторические памятники архитектуры
- 🕌 Татарская архитектура и её история
- 🎨 Творения архитектора Ивана Гагина
- 🚶 Прогулка по Набережной улице
Что можно увидеть
- Купеческие особняки
- Вознесенский собор
- Памятники татарской архитектуры
- Творения Ивана Гагина
- Набережная улица
Описание экскурсии
Вы осмотрите купеческие особняки 18–19 веков и дом, в котором останавливались Александр II и Василий Жуковский.
Полюбуетесь православными памятниками архитектуры, один из которых — Вознесенский собор, некогда самый красивый в Рязанской области.
Увидите памятники татарской архитектуры и узнаете о связи Казанской царицы Сююмбике с нашим городом.
Восхититесь творениями архитектора-самоучки Ивана Гагина, которые пришлись по душе не только купцам и дворянам, но и правящей верхушке.
Погуляете по самой богатой улице города — Набережной, которая амфитеатром обнимала весь Городец Мещёрский.
И узнаете:
- Какие легенды и сказания окутывают старинные дома
- Когда построили старейшую мечеть в стране
- Где жил Михаил Достоевский
- Почему про Касимов писали Приезжайте любоваться явью настоящей русской красоты
Организационные детали
- Экскурсия пешая, но по желанию можем поехать на вашем автомобиле
- Экскурсию можно провести для большего количества человек — до 30. Детали и цены уточняйте в переписке
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Площадь Соборная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина — ваша команда гидов в Касимове
Провели экскурсии для 199 туристов
Работая в сфере туризма с 2017 года, мне и моей команде удалось влюбить в Касимов тысячи путешественников и услышать заветные слова «Мы приедем сюда вновь». С удовольствием и профессиональной лёгкостью
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Михаил
2 окт 2025
Хорошо
О
Ольга
21 сен 2025
Отличная экскурсия.
И
Игорь
10 сен 2025
Прогулялись семьей по исторической части Касимова вместе с Алиной. Экскурсией остались довольны. Алина очень приятная молодая девушка, любящая свой город. На все интересующие нас вопросы с удовольствием отвечала. С радостью
Ольга
6 сен 2025
Давно планировала посетить Касимов, накопились вопросы на которые Алина с удовольствием отвечала.
Отрадно видеть молодых людей влюблённых в свой город, интересующихся его историей, радеющих за его процветание.
Ещё раз спасибо, Алина, за прогулку и приятную беседу, удачи Вашему проекту.
Е
Евгения
4 сен 2025
Посетили, этот замечательный город в начале сентября. Очень остались довольны, что в гиды выбрали Алину. Грамотная и хорошо поставленная речь. Интересно излагает исторические факты. Отвечает на любой вопрос, что касается исторических событий и современной действительности. Провели с удовольствием время, узнали много интересного. Экскурсия прошла на одном дыхании.
Н
Наталья
27 авг 2025
Самый худший опыт за все время взаимодействия с командой tripster (а пользуемся услугами достаточно часто, обычно все проходит отлично). По-хорошему, надо требовать за такое возврат средств - настолько экскурсия не
Алина
Ответ организатора:
Наталья, я очень сожалею, что экскурсия разочаровала Вас. Планировала её вести я сама, но, к сожалению, накануне попала под сильный
И
Ирина
17 авг 2025
Касимов очень милый город и его нам показывала и про него рассказывала Елена.
Город хоть и небольшой, но исторических фактов о нем много, так что экскурсия была насыщенной. Нас подвела погода, часть экскурсии пришлось отменить. Елена как могла старалась сгладить эту ситуацию, так что мы все равно сумели получить и знания и удовольствие от экскурсии. Огромное спасибо, Елена!!!
Город хоть и небольшой, но исторических фактов о нем много, так что экскурсия была насыщенной. Нас подвела погода, часть экскурсии пришлось отменить. Елена как могла старалась сгладить эту ситуацию, так что мы все равно сумели получить и знания и удовольствие от экскурсии. Огромное спасибо, Елена!!!
И
Ирина
10 авг 2025
Спасибо Алине за насыщенную экскурсию по Касимову! Отличная организация, у нас была очень разновозрастная группа от 5 до 65 лет:) но все прошли маршрут от начала до конца. Алина рассказала
Венера
2 авг 2025
Прекрасная экскурсия, Алина, спасибо огромное! Лучший гид по Касимову!
Д
Дмитрий
28 июл 2025
Встретились с Алиной на центральной площади Касимова. Осмотрели основные достопримечательности на Соборной площади, затем спустились к реке, не спеша прошли по основным местам на набережной. Затем продолжили своё путешествие к
Венера
20 июл 2025
Прекрасная экскурсия с Алиной по замечательному городу Касимов! Очень рекомендую, интересно и познавательно.
Л
Людмила
20 июл 2025
Недавно мне посчастливилось побывать на экскурсии по Касимову – одному из самых необычных и атмосферных городов России, где переплетаются русская и татарская культуры. Хочу поделиться впечатлениями и рассказать, почему это
М
Марина
19 июл 2025
Хочу сказать слова благодарности Алине, рассказ очень увлекательный, Алина очень тепло рассказывает о своем городе, его изумительном прошлом. Спасибо огромное
Н
Наталья
14 июл 2025
Однозначно рекомендую
