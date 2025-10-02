Мои заказы

Знакомьтесь - Касимов

Погрузитесь в атмосферу Касимова, где прошлое и настоящее переплетаются в архитектуре и легендах. Прогулка по историческим местам города
Касимов - это город, где прошлое оживает на каждом шагу.

Прогулка по его улицам подарит вам уникальную возможность увидеть купеческие особняки, в которых останавливались Александр II и Василий Жуковский.

Вы узнаете о
Вознесенском соборе, который когда-то был самым красивым в Рязанской области, и откроете для себя памятники татарской архитектуры. Восхититесь творениями архитектора-самоучки Ивана Гагина и прогуляетесь по богатой Набережной улице. Эта экскурсия подарит вам не только исторические факты, но и увлекательные легенды и сказания

4.8
14 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальные купеческие особняки
  • 🏰 Исторические памятники архитектуры
  • 🕌 Татарская архитектура и её история
  • 🎨 Творения архитектора Ивана Гагина
  • 🚶 Прогулка по Набережной улице
Что можно увидеть

  • Купеческие особняки
  • Вознесенский собор
  • Памятники татарской архитектуры
  • Творения Ивана Гагина
  • Набережная улица

Описание экскурсии

Вы осмотрите купеческие особняки 18–19 веков и дом, в котором останавливались Александр II и Василий Жуковский.

Полюбуетесь православными памятниками архитектуры, один из которых — Вознесенский собор, некогда самый красивый в Рязанской области.

Увидите памятники татарской архитектуры и узнаете о связи Казанской царицы Сююмбике с нашим городом.

Восхититесь творениями архитектора-самоучки Ивана Гагина, которые пришлись по душе не только купцам и дворянам, но и правящей верхушке.

Погуляете по самой богатой улице города — Набережной, которая амфитеатром обнимала весь Городец Мещёрский.

И узнаете:

  • Какие легенды и сказания окутывают старинные дома
  • Когда построили старейшую мечеть в стране
  • Где жил Михаил Достоевский
  • Почему про Касимов писали Приезжайте любоваться явью настоящей русской красоты

Организационные детали

  • Экскурсия пешая, но по желанию можем поехать на вашем автомобиле
  • Экскурсию можно провести для большего количества человек — до 30. Детали и цены уточняйте в переписке
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Площадь Соборная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина
Алина — ваша команда гидов в Касимове
Провели экскурсии для 199 туристов
Работая в сфере туризма с 2017 года, мне и моей команде удалось влюбить в Касимов тысячи путешественников и услышать заветные слова «Мы приедем сюда вновь». С удовольствием и профессиональной лёгкостью
проведём экскурсию как для семьи, так и для организованной группы. Будем рады видеть каждого из вас в любую погоду, в любое время года и в любое время суток на тёплой, весёлой и дружной экскурсии!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
13
4
3
2
1
1
М
Михаил
2 окт 2025
Хорошо
О
Ольга
21 сен 2025
Отличная экскурсия.
И
Игорь
10 сен 2025
Прогулялись семьей по исторической части Касимова вместе с Алиной. Экскурсией остались довольны. Алина очень приятная молодая девушка, любящая свой город. На все интересующие нас вопросы с удовольствием отвечала. С радостью
снова посетим Касимов. Будет здорово, если курс, взятый на благоустройство и восстановление исторических ценных объектов будет продолжен. Нужно беречь такие города "с изюминкой" и богатой историей!
Алина, спасибо,что познакомила нас с историей и достопримечательностями Касимова!

Ольга
Ольга
6 сен 2025
Давно планировала посетить Касимов, накопились вопросы на которые Алина с удовольствием отвечала.
Отрадно видеть молодых людей влюблённых в свой город, интересующихся его историей, радеющих за его процветание.
Ещё раз спасибо, Алина, за прогулку и приятную беседу, удачи Вашему проекту.
Е
Евгения
4 сен 2025
Посетили, этот замечательный город в начале сентября. Очень остались довольны, что в гиды выбрали Алину. Грамотная и хорошо поставленная речь. Интересно излагает исторические факты. Отвечает на любой вопрос, что касается исторических событий и современной действительности. Провели с удовольствием время, узнали много интересного. Экскурсия прошла на одном дыхании.
Н
Наталья
27 авг 2025
Самый худший опыт за все время взаимодействия с командой tripster (а пользуемся услугами достаточно часто, обычно все проходит отлично). По-хорошему, надо требовать за такое возврат средств - настолько экскурсия не
стоила своих денег. Рассказ экскурсовода был достаточно посредственен, полчаса было потрачено на проход по оврагу к месту достопримечательности, при том, что по основной улице города мы в итоге так и не прошли, а экскурсия закончилась на полчаса раньше (в моменте возмущаться не стали, поскольку было понятно, что ничего не потеряем от отсутствия общения с таким гидом и лучше уж погулять самостоятельно). Со стороны экскурсовода было допущено некорректное поведение: ребёнок глубоко интересуется историей и начал вступать с экскурсоводом в полемику, что стало ее моментально раздражать и в какой-то момент она попросту выкрикнула: «Замолчи!» (и это при индивидуальном формате заказа). По ходу экскурсии позволяла себе пообщаться вскользь со встречающимися знакомыми и раз остановилась дать свой телефончик потенциальным клиентам… На всё это можно было бы закрыть глаза, если бы со своей непосредственной задачей она справилась - но, увы, на мой взгляд, этого не случилось, слушать ее было не особо интересно и было видно, что она устала и ей хочется всё побыстрее закончить. Однозначно не рекомендую!

Алина
Алина
Ответ организатора:
Наталья, я очень сожалею, что экскурсия разочаровала Вас. Планировала её вести я сама, но, к сожалению, накануне попала под сильный
дождь и заболела — пропал голос, потому не смогла и вынуждена была попросить свою коллегу, хорошего экскурсовода с многолетним опытом и положительными отзывами — Ларису Сергеевну. Не понимаю, что пошло не так, она подменяла меня в этот день ещё на двух экскурсиях, и те остались довольны (тоже были с детьми, и с детьми она всегда хорошо ладит), поэтому Ваш отзыв стал для меня большой неожиданностью. Возможно, ещё сыграло роль то, что Вы от Трипстера с опозданием получили моё сообщение с предупреждением о смене экскурсовода, тогда как Вы ожидали увидеть меня, а не её. Может быть, следовало отменить экскурсию, но я посчитала, что так будет лучше. Тем не менее приношу Вам свои искренние извинения за подпорченный день. Если вдруг будете в наших краях, обещаю вам бесплатную экскурсию по городу уже со мной!:)

И
Ирина
17 авг 2025
Касимов очень милый город и его нам показывала и про него рассказывала Елена.
Город хоть и небольшой, но исторических фактов о нем много, так что экскурсия была насыщенной. Нас подвела погода, часть экскурсии пришлось отменить. Елена как могла старалась сгладить эту ситуацию, так что мы все равно сумели получить и знания и удовольствие от экскурсии. Огромное спасибо, Елена!!!
И
Ирина
10 авг 2025
Спасибо Алине за насыщенную экскурсию по Касимову! Отличная организация, у нас была очень разновозрастная группа от 5 до 65 лет:) но все прошли маршрут от начала до конца. Алина рассказала
множество деталей, буквально про каждый уголок города у нее есть история или ответ на любой вопрос, приятно когда экскурсовод вовлечен в свое дело и любит свой город! Получили рекомендации, что посмотреть в свободное время вне экскурсии: Уланова гора, музей вырковской игрушки, рынок на центральной площади и отлично провели время на следующий день! Благодарим за душевный подход, будем советовать друзьям и знакомым!

Венера
Венера
2 авг 2025
Прекрасная экскурсия, Алина, спасибо огромное! Лучший гид по Касимову!
Д
Дмитрий
28 июл 2025
Встретились с Алиной на центральной площади Касимова. Осмотрели основные достопримечательности на Соборной площади, затем спустились к реке, не спеша прошли по основным местам на набережной. Затем продолжили своё путешествие к
Мечети, поднялись на смотровую площадку, где открылся вид на город и реку. За время экскурсии (она длилась более 2,5 часов, вместо заявленных 2), Алина рассказала нам много интересного, связанного с историей города и его окрестностей. После экскурсии мы отобедали в ресторане Касимовский дворик. Меню ресторана богатое и содержит набор традиционных блюд. Порции большие. Затем мы зашли в музей колоколов, где есть сувенирная лавка. Однозначно будем рекомендовать Алину как знающего экскурсовода, любящую свой родной край! Алина, спасибо Вам огромное за Ваш труд!

Венера
Венера
20 июл 2025
Прекрасная экскурсия с Алиной по замечательному городу Касимов! Очень рекомендую, интересно и познавательно.
Л
Людмила
20 июл 2025
Недавно мне посчастливилось побывать на экскурсии по Касимову – одному из самых необычных и атмосферных городов России, где переплетаются русская и татарская культуры. Хочу поделиться впечатлениями и рассказать, почему это
место стоит посетить. 1. Первое впечатление: город-загадка
Касимов встретил нас тишиной старинных улочек, купеческими особняками и невероятным ощущением, будто время здесь остановилось. Город небольшой, но очень уютный, с потрясающей архитектурой и духом многовековой истории. 2. Главные достопримечательности
✅ Ханская мечеть и минарет
Один из самых ярких символов Касимова – старинная мечеть с высоким минаретом, построенная еще в XV–XVI веках. За отдельную плату можно подняться на минарет (по узкой винтовой лестнице!) и увидеть панораму города и реки Оки. Гид рассказала, что мечеть долгое время была музеем, а сейчас возвращена верующим.

✅ Текие (мавзолей) Шах-Али хана
Рядом с мечетью находится мавзолей касимовских ханов – единственный в России памятник татарской погребальной архитектуры. Внутри – надгробия правителей Касимовского ханства. Доступ закрыт, надгробия, к сожалению, были разрушены вандалами.

✅ Соборная площадь и Успенский собор
Сердце города – Соборная площадь с величественным Успенским собором (XVIII век). Здесь же сохранились торговые ряды XIX века, где до сих пор можно купить местные сувениры.

✅ Набережная Оки – отсюда открываются живописные виды на реку и противоположный берег.

3. Гид и организация экскурсии
Наш гид – рассказывала настолько увлеченно, что даже сложные исторические моменты (например, отношения Касимовского ханства с Москвой) становились понятными и интересными. Мы узнали:
- Почему Касимов стал татарским ханством,
- Как жили здесь русские купцы и татарские мурзы,
- Какие легенды связаны с городом (например, про царицу Сююмбике).

4. Кому понравится экскурсия?
✔ Любителям истории – Касимов уникален своим смешением культур.
✔ Ценителям архитектуры – здесь и старинные церкви, и восточные памятники.
✔ Тем, кто устал от туристических толп– город тихий, аутентичный, без суеты.

⭐ Оценка: 5/5 отличная экскурсия, насыщенная программа, прекрасные впечатления!

М
Марина
19 июл 2025
Хочу сказать слова благодарности Алине, рассказ очень увлекательный, Алина очень тепло рассказывает о своем городе, его изумительном прошлом. Спасибо огромное
Н
Наталья
14 июл 2025
Однозначно рекомендую

