2 часа
Индивидуальная
до 11 чел.
Душевный Касимов - город двух культур: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древнего Касимова, исследуйте купеческую застройку и минарет ханской мечети, откройте для себя татарские лавки и закоулки
Начало: Площадь Соборная или по согласованию с гидом
22 сен в 10:00
26 сен в 10:00
4 000₽ за всё до 11 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Касимов: от креста до полумесяца
Прогулка по Касимову, где вы увидите архитектуру, овраги и культурное наследие. Погрузитесь в историю города и посетите уникальные музеи и мастер-классы
23 сен в 08:00
24 сен в 08:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Знакомьтесь, Касимов
Прикоснуться к историям и легендам древнего города на обзорной экскурсии
21 сен в 09:00
22 сен в 09:00
4 000₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ммарина8 сентября 2024Давно хотели побывать в Касимове и вот свершилось! Очень красивый город, завораживающие виды на Оку во всем блеске яркого солнечного
- ООльга26 августа 2024Добрый день! Очень понравилась экскурсия «Душевный Касимов - город двух культур». Экскурсовод Марина Степановна интересно рассказывает, отвечает на любые вопросы по ходу экскурсии, любит свое дело и Касимов. Было приятно общаться. Рекомендую.
- ЕЕлена24 августа 2024В восторге от экскурсии, спасибо большое Елене! Богатая история города и его самобытность очень хорошо были раскрыты за 3 часа экскурсии! Очень рекомендую!
- ЮЮлия23 августа 2024Очень душевная экскурсия! Было особенно интересно сравнить с экскурсией по Казани. Удалось узнать продолжение истории с Сююмбике. Получилась такая прекрасная прогулка по городу с приятной беседой. Большое спасибо!
- ИИнна31 июля 2024Экскурсию проводила Людмила Владимировна, рекомендованная нам Еленой. Все прошло просто прекрасно. Формат экскурсии обсудили заранее по телефону. Узнав, что мы
- ООльга25 июля 2024После такой экскурсии хочется еще раз побывать в Касимове. Спасибо Елене за такую чудесную прогулку-поездку-экскурсию по Касимову! Столько интересного материала, столько любви к родному городу!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Касимову в категории «На выходные»
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Сколько стоит экскурсия по Касимову в сентябре 2024
Сейчас в Касимове в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 4 000 до 4 000. Туристы уже оставили гидам 76 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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