Экскурсии выходного дня в Касимове

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Касимове, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Душевный Касимов - город двух культур
Пешая
42 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 11 чел.
Душевный Касимов - город двух культур: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древнего Касимова, исследуйте купеческую застройку и минарет ханской мечети, откройте для себя татарские лавки и закоулки
Начало: Площадь Соборная или по согласованию с гидом
22 сен в 10:00
26 сен в 10:00
4 000 за всё до 11 чел.
Касимов: от креста до полумесяца
Пешая
34 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Касимов: от креста до полумесяца
Прогулка по Касимову, где вы увидите архитектуру, овраги и культурное наследие. Погрузитесь в историю города и посетите уникальные музеи и мастер-классы
23 сен в 08:00
24 сен в 08:00
4 000 за всё до 10 чел.
Знакомьтесь, Касимов
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Знакомьтесь, Касимов
Прикоснуться к историям и легендам древнего города на обзорной экскурсии
21 сен в 09:00
22 сен в 09:00
4 000 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • м
    марина
    8 сентября 2024
    Душевный Касимов - город двух культур
    Давно хотели побывать в Касимове и вот свершилось! Очень красивый город, завораживающие виды на Оку во всем блеске яркого солнечного
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    дня! Место где ощущается настоящий русский простор и слияние с природой! Сам город просто наполнен историей - не зря Касимов рекомендован к включению в маршрут Золотого Кольца. Экскурсия интересная, насыщенная неординарными историческими фактами, маршрут хорошо спланирован по городу. Большое спасибо Ирине, нашему экскурсоводу.

  • О
    Ольга
    26 августа 2024
    Душевный Касимов - город двух культур
    Добрый день! Очень понравилась экскурсия «Душевный Касимов - город двух культур». Экскурсовод Марина Степановна интересно рассказывает, отвечает на любые вопросы по ходу экскурсии, любит свое дело и Касимов. Было приятно общаться. Рекомендую.
  • Е
    Елена
    24 августа 2024
    Касимов: от креста до полумесяца
    В восторге от экскурсии, спасибо большое Елене! Богатая история города и его самобытность очень хорошо были раскрыты за 3 часа экскурсии! Очень рекомендую!
    В восторге от экскурсии, спасибо большое Елене! Богатая история города и его самобытность очень хорошо былиВ восторге от экскурсии, спасибо большое Елене! Богатая история города и его самобытность очень хорошо были
  • Ю
    Юлия
    23 августа 2024
    Душевный Касимов - город двух культур
    Очень душевная экскурсия! Было особенно интересно сравнить с экскурсией по Казани. Удалось узнать продолжение истории с Сююмбике. Получилась такая прекрасная прогулка по городу с приятной беседой. Большое спасибо!
  • И
    Инна
    31 июля 2024
    Касимов: от креста до полумесяца
    Экскурсию проводила Людмила Владимировна, рекомендованная нам Еленой. Все прошло просто прекрасно. Формат экскурсии обсудили заранее по телефону. Узнав, что мы
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    на машине, Людмила Владимировна предложила нам не пешеходную, а пешеходно-автомобильную экскурсию, и это было отличное решение! Мы осмотрели гораздо больше достопримечательностей, чем успели бы пешком. О городе и его истории Людмила Владимировна рассказывает со знанием и любовью. Нам все очень понравилось. Большое спасибо!

  • О
    Ольга
    25 июля 2024
    Касимов: от креста до полумесяца
    После такой экскурсии хочется еще раз побывать в Касимове. Спасибо Елене за такую чудесную прогулку-поездку-экскурсию по Касимову! Столько интересного материала, столько любви к родному городу!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Касимову в категории «На выходные»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Душевный Касимов - город двух культур
  2. Касимов: от креста до полумесяца
  3. Знакомьтесь, Касимов
Сколько стоит экскурсия по Касимову в сентябре 2024
Сейчас в Касимове в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 4 000 до 4 000. Туристы уже оставили гидам 76 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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