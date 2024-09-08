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на машине, Людмила Владимировна предложила нам не пешеходную, а пешеходно-автомобильную экскурсию, и это было отличное решение! Мы осмотрели гораздо больше достопримечательностей, чем успели бы пешком. О городе и его истории Людмила Владимировна рассказывает со знанием и любовью. Нам все очень понравилось. Большое спасибо!