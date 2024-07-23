Что вас ожидает: Нас ждет яркое путешествие по Южному Дагестану, во время которого мы с в вами увидим множество природных и архитектурных достопримечательностей: Ахтынскую оборонительную крепость, Ахтынскую джума-мечеть — памятник архитектуры конца XIX века, посетим историко-краеведческий музей, где подробно познакомимся с историей лезгинского народа, узнаем, кто такой Шарвили и почему его так почитают в лезгинском народе. Пройдём по итальянскому мосту над рекой Ахтычай и заберёмся к ротонде, минуя 222 ступеньки, откуда нашему взору откроются лучшие виды на окрестности селения Ахты. Погостим у традиционной лезгинской семьи и попробуем блюда национальной кухни. Насладимся посещением знаменитых Ахтынских термальных источников в Дагестане. Важная информация:

Экскурсия начнётся в 6:30 в городе Каспийске. Продолжительность экскурсии составит примерно 15-16 часов.