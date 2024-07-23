Ахтынский район с центром в селе Ахты — новое направление туризма в Республике Дагестан.
Расположено село в Южном Дагестане на высоте около 1050 метров над уровнем моря, у слияния рек Ахты-чая
Расположено село в Южном Дагестане на высоте около 1050 метров над уровнем моря, у слияния рек Ахты-чая
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает: Нас ждет яркое путешествие по Южному Дагестану, во время которого мы с в вами увидим множество природных и архитектурных достопримечательностей: Ахтынскую оборонительную крепость, Ахтынскую джума-мечеть — памятник архитектуры конца XIX века, посетим историко-краеведческий музей, где подробно познакомимся с историей лезгинского народа, узнаем, кто такой Шарвили и почему его так почитают в лезгинском народе. Пройдём по итальянскому мосту над рекой Ахтычай и заберёмся к ротонде, минуя 222 ступеньки, откуда нашему взору откроются лучшие виды на окрестности селения Ахты. Погостим у традиционной лезгинской семьи и попробуем блюда национальной кухни. Насладимся посещением знаменитых Ахтынских термальных источников в Дагестане. Важная информация:
Экскурсия начнётся в 6:30 в городе Каспийске. Продолжительность экскурсии составит примерно 15-16 часов.
Еженедельно, каждые вторник и пятницу.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дербент
- Ахтынский краеведческий музей
- Итальянский мост 1915 года
- Каменный мост зодчего Идриса Юнусова
- Ротонда, посвящённая герою национального эпоса «Шарвили» (смотровая площадка)
- Историческая часть села Ахты
- Самая южная крепость России
- Ахтынские термальные источники
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Континентальный завтрак
- Входной билет в краеведческий музей
Что не входит в цену
- Посещение термальных источников - от 100 руб.
- Обед - 700 руб.
Место начала и завершения?
Г. Каспийск, ул. Ленина, д. 37
Когда и сколько длится?
Когда: Еженедельно, каждые вторник и пятницу.
Экскурсия длится около 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
- Уважаемые туристы, обращаем Ваше внимание, что Дагестан и Чечня - это мусульманские Республики, стоит учитывать особенности местного менталитета
- На данном маршруте предусмотрено посещение религиозных святынь и мечетей и настоятельно рекомендуем Вам, ознакомиться с правилами посещения:
- Одежда должна быть свободной (не облегающей), спокойных тонов. Все части тела, за исключением кистей рук и лица, должны быть закрыты. Если Вы одеты иначе, то у входа в святыни возьмите и наденьте длинную юбку и платок
- Мужчинам также рекомендуется максимально закрыть тело. Головной убор необязателен
- Находиться в алкогольном опьянении и распивать спиртные напитки в общественных местах запрещено
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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