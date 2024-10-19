Экскурсии в Джума-мечеть

Найдено 3 экскурсии в категории «Джума-Мечеть» в Каспийске, цены от 3400 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Исторический Дербент и монстр «Лунь» из Каспийска
5 отзывов
11 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Исторический Дербент и экраноплан «Лунь»: путешествие из Каспийска
Погрузитесь в многовековую историю Дербента и взгляните на уникальный экраноплан «Лунь», совершив путешествие, которое запомнится навсегда
Начало: По договоренности с туристом
«Потом отправимся на пешую прогулку по историческим узким улочкам Старого города, посетим самую старую Джума-мечеть во всем пространстве СНГ, и, конечно, попробуем национальную кухню в этнокафе»
Расписание: Ежедневно в удобное для Вас время
Завтра в 07:30
28 янв в 07:30
от 15 000 за всё до 2 чел.
Дербент и Каспийский Монстр «Лунь» и Музыкальный Фонтан
На автобусе
112 отзывов
11 часов
Групповая
до 19 чел.
Дербент и «Каспийский монстр»: путешествие сквозь века и современность
Загляните в прошлое и настоящее Дербента, встретьтесь с легендарным «Лунем» на набережной, украшенной Покрасом Лампасом
Начало: Г. Каспийск, ул. Халилова 3
«В старой части города находится еще одна историческая достопримечательности — Джума-мечеть»
Расписание: Еженедельно 6 раза
6 мар в 09:00
3400 за человека
Дербентская крепость и Экраноплан Лунь
На автобусе
13 часов
Групповая
до 19 чел.
Дербентская крепость и Экраноплан Лунь
Начало: Г. Каспийск, ул. Ленина 50, у входа в Магнит
«Мечеть Джума – старейшая мечеть России»
Расписание: По субботам, воскресеньям в 10:00.
1 фев в 10:00
2 фев в 10:00
3500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    19 октября 2024
    Дербент и Каспийский Монстр «Лунь» и Музыкальный Фонтан
    Экскурсия очень понравилась, много интересных мест, местная кухня великолепная, экскурсовод Татьяна очень много и интересно рассказывает и про историю Дагестана, и про местные традиции, обычаи. Очень грамотный проффесионал своего дела! Спасибо за прекрасно проведенный день!
  • И
    Ирина
    19 октября 2024
    Дербент и Каспийский Монстр «Лунь» и Музыкальный Фонтан
    Гид Татьяна прекрасно провела экскурсии и очень информативно ознакомила с местными традициями и особенностями национального быта, менталитета. С первых минут наладился добрый контакт с группой. Все было очень интересно. Жаль что немножко подкачала погода. Надеемся ещё встретиться на последующих маршрутах.
  • Л
    Лариса
    28 сентября 2022
    Исторический Дербент и монстр «Лунь» из Каспийска
    Нам все очень понравилось только мы хотели ещё на фонтаны мы забыли сказать и нас не завезли

Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску в категории «Джума-Мечеть»

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  3. Дербентская крепость и Экраноплан Лунь
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  4. Водопад Тобот
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  6. Ирганайское водохранилище
  7. Язык Тролля
  8. Салтинский водопад
  9. Хунзах
  10. Гимринский тоннель
Сколько стоит экскурсия по Каспийску в январе 2025
Сейчас в Каспийске в категории "Джума-Мечеть" можно забронировать 3 экскурсии от 3400 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 117 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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