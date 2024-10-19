Н Наталья Дербент и Каспийский Монстр «Лунь» и Музыкальный Фонтан Экскурсия очень понравилась, много интересных мест, местная кухня великолепная, экскурсовод Татьяна очень много и интересно рассказывает и про историю Дагестана, и про местные традиции, обычаи. Очень грамотный проффесионал своего дела! Спасибо за прекрасно проведенный день!

И Ирина Дербент и Каспийский Монстр «Лунь» и Музыкальный Фонтан Гид Татьяна прекрасно провела экскурсии и очень информативно ознакомила с местными традициями и особенностями национального быта, менталитета. С первых минут наладился добрый контакт с группой. Все было очень интересно. Жаль что немножко подкачала погода. Надеемся ещё встретиться на последующих маршрутах.