11 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Исторический Дербент и экраноплан «Лунь»: путешествие из Каспийска
Погрузитесь в многовековую историю Дербента и взгляните на уникальный экраноплан «Лунь», совершив путешествие, которое запомнится навсегда
Начало: По договоренности с туристом
«Потом отправимся на пешую прогулку по историческим узким улочкам Старого города, посетим самую старую Джума-мечеть во всем пространстве СНГ, и, конечно, попробуем национальную кухню в этнокафе»
Расписание: Ежедневно в удобное для Вас время
Завтра в 07:30
28 янв в 07:30
от 15 000₽ за всё до 2 чел.
11 часов
Групповая
до 19 чел.
Дербент и «Каспийский монстр»: путешествие сквозь века и современность
Загляните в прошлое и настоящее Дербента, встретьтесь с легендарным «Лунем» на набережной, украшенной Покрасом Лампасом
Начало: Г. Каспийск, ул. Халилова 3
«В старой части города находится еще одна историческая достопримечательности — Джума-мечеть»
Расписание: Еженедельно 6 раза
6 мар в 09:00
3400₽ за человека
13 часов
Групповая
до 19 чел.
Дербентская крепость и Экраноплан Лунь
Начало: Г. Каспийск, ул. Ленина 50, у входа в Магнит
«Мечеть Джума – старейшая мечеть России»
Расписание: По субботам, воскресеньям в 10:00.
1 фев в 10:00
2 фев в 10:00
3500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья19 октября 2024Экскурсия очень понравилась, много интересных мест, местная кухня великолепная, экскурсовод Татьяна очень много и интересно рассказывает и про историю Дагестана, и про местные традиции, обычаи. Очень грамотный проффесионал своего дела! Спасибо за прекрасно проведенный день!
- ИИрина19 октября 2024Гид Татьяна прекрасно провела экскурсии и очень информативно ознакомила с местными традициями и особенностями национального быта, менталитета. С первых минут наладился добрый контакт с группой. Все было очень интересно. Жаль что немножко подкачала погода. Надеемся ещё встретиться на последующих маршрутах.
- ЛЛариса28 сентября 2022Нам все очень понравилось только мы хотели ещё на фонтаны мы забыли сказать и нас не завезли
Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску в категории «Джума-Мечеть»
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