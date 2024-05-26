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всю усталость от дороги. Потом крепость в Дербенте: очень красивая, хорошо сохраненная, очень интересный рассказ гида по территории. Отдельное спасибо нашему сопровождавшему Магомеду: за долгую дорогу он успел нам рассказать и про обычаи, и про религию, и про историю Дагестана и про многое другое. Очень внимательный, отзывчивый. Накормил нас вкусным обедом. Пошел нам на встречу и отошел от маршрута. Несмотря на это, мы все, что хотели, посмотрели и вовремя вернулись. Еще раз спасибо!!!