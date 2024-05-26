1 чел.
По популярности
Групповая
10 часов
Популярное предложение
Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Каспийска
От хай-тека до восточной сказки - три города Чечни и три мечети за одну насыщенную поездку
Начало: На ул. Халилова
«Вы погуляете по проспекту Путина и полюбуетесь необычной мечетью в стиле хай-тек «Сердце матери»»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг и субботу в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
2 900₽ за человека
Групповая
11 часов
Дербент и каспийский монстр «Лунь» из Каспийска (всё включено)
Прогулка по древнему Дербенту, посещение крепости Нарын-кала, Джума-мечети и экраноплана «Лунь». Включены трансфер, гид и обед
Начало: Ул. Халилова
«Мощёные улицы и каменные здания, рассыпанные по всему Дербенту, помогут вам проникнуться умиротворением, которая особенно свойственна исторической части поселения, где расположились величественная крепость и старейшая мечеть»
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
3 500₽ за человека
Групповая
11 часов
Дербент и «Каспийский монстр»: путешествие сквозь века и современность
Загляните в прошлое и настоящее Дербента, встретьтесь с легендарным «Лунем» на набережной, украшенной Покрасом Лампасом
Начало: Г. Каспийск, ул. Халилова 3
«В старой части города находится еще одна историческая достопримечательности — Джума-мечеть»
Расписание: Еженедельно 4 раза
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
3 400₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Знакомство с древним Дербентом: история, культура и архитектура
Погрузитесь в уникальную атмосферу Дербента, одного из самых древних городов России, исследуя его знаменитые достопримечательности
Начало: По договоренности с гидом
«Вы прогуляетесь по набережной, посетите Армянский храм, крепость Нарын-Кала и другие локации города»
Расписание: Ежедневно, по договоренности с клиентом
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Исторический Дербент и экраноплан «Лунь»: путешествие из Каспийска
Погрузитесь в многовековую историю Дербента и взгляните на уникальный экраноплан «Лунь», совершив путешествие, которое запомнится навсегда
Начало: По договоренности с туристом
«Важная информация: Одежда должна быть закрытая, нас ждут культурные и религиозные объекты»
Расписание: Ежедневно в удобное для Вас время
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
от 15 000₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья26 мая 2024Гид Умар сделал нашу поездку не скучной! Весельчак и балагур! Длительность поездки уменьшилась за счёт юмора в разы! Водитель Эльбрус,
- ЮЮлия25 мая 2024Замечательная экскурсия, все основные локации Чечни за 1 день. Чёткий тайминг, хорошо рассчитано время на посещение каждой достопримечательности, все комфортно
- ЛЛариса21 мая 2024Знающий Гид, продуманный маршрут, не утомительно
- ММария21 мая 2024Здравствуйте! Мы приехали в гости из Санкт-Петербурга. Купили через эту компанию сразу 3 экскурсии (Дербент, Сулакский каньон и Грозный). Очень
- ППолина17 мая 2024Прекрасная экскурсия, хотя немного утомительная, если проходит из Каспийска - пробки. Несмотря на это, первая остановка у экраноплана сразу сняла
- РРегина23 апреля 2024Очень интересный маршрут
- ЕЕкатерина20 марта 2024Очень понравилась экскурсия в самый древний город России! Интересная история,необычная цитадель,прекрасные виды! Как всегда высокий профессионализм гида Магомеда! Заехали вкусно поесть! Несмотря на дождь,экскурсия удалась,но плохая погода - лишний повод вернуться! Спасибо!
- ЛЛариса28 сентября 2022Нам все очень понравилось только мы хотели ещё на фонтаны мы забыли сказать и нас не завезли
Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску в категории «Святые места»
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