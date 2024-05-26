Религиозные экскурсии по святым местам Каспийска

Найдено 5 экскурсий в категории «Святые места» в Каспийске, цены от 2 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Каспийска
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
10 часов
22 отзыва
Популярное предложение
Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Каспийска
От хай-тека до восточной сказки - три города Чечни и три мечети за одну насыщенную поездку
Начало: На ул. Халилова
«Вы погуляете по проспекту Путина и полюбуетесь необычной мечетью в стиле хай-тек «Сердце матери»»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг и субботу в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
2 900 за человека
Дербент и каспийский монстр «Лунь» из Каспийска (всё включено)
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
2 отзыва
Дербент и каспийский монстр «Лунь» из Каспийска (всё включено)
Прогулка по древнему Дербенту, посещение крепости Нарын-кала, Джума-мечети и экраноплана «Лунь». Включены трансфер, гид и обед
Начало: Ул. Халилова
«Мощёные улицы и каменные здания, рассыпанные по всему Дербенту, помогут вам проникнуться умиротворением, которая особенно свойственна исторической части поселения, где расположились величественная крепость и старейшая мечеть»
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
3 500 за человека
Дербент и Каспийский Монстр «Лунь» и Музыкальный Фонтан
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
43 отзыва
Дербент и «Каспийский монстр»: путешествие сквозь века и современность
Загляните в прошлое и настоящее Дербента, встретьтесь с легендарным «Лунем» на набережной, украшенной Покрасом Лампасом
Начало: Г. Каспийск, ул. Халилова 3
«В старой части города находится еще одна историческая достопримечательности — Джума-мечеть»
Расписание: Еженедельно 4 раза
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
3 400 за человека
Знакомство с достопримечательностями города Дербент
Индивидуальная
12 часов
6 отзывов
Знакомство с древним Дербентом: история, культура и архитектура
Погрузитесь в уникальную атмосферу Дербента, одного из самых древних городов России, исследуя его знаменитые достопримечательности
Начало: По договоренности с гидом
«Вы прогуляетесь по набережной, посетите Армянский храм, крепость Нарын-Кала и другие локации города»
Расписание: Ежедневно, по договоренности с клиентом
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 11 000 за всё до 4 чел.
Исторический Дербент и монстр «Лунь» из Каспийска
Индивидуальная
11 часов
5 отзывов
Исторический Дербент и экраноплан «Лунь»: путешествие из Каспийска
Погрузитесь в многовековую историю Дербента и взгляните на уникальный экраноплан «Лунь», совершив путешествие, которое запомнится навсегда
Начало: По договоренности с туристом
«Важная информация: Одежда должна быть закрытая, нас ждут культурные и религиозные объекты»
Расписание: Ежедневно в удобное для Вас время
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
от 15 000 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    26 мая 2024
    Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Каспийска
    Гид Умар сделал нашу поездку не скучной! Весельчак и балагур! Длительность поездки уменьшилась за счёт юмора в разы! Водитель Эльбрус,
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    опытный рулевой! Спасибо за проведённый с вами день! Гиды фотографируйте группы,которые возите вместе на память,составите себе портфолио,а это пригодится для ведения соц сетей. Еще раз спасибо!

  • Ю
    Юлия
    25 мая 2024
    Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Каспийска
    Замечательная экскурсия, все основные локации Чечни за 1 день. Чёткий тайминг, хорошо рассчитано время на посещение каждой достопримечательности, все комфортно
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    не растянуто по времени и не бегом, помимо экскурсий, есть время на самостоятельную прогулку по Грозному. Очень понравился гид от Кавказ ТУР, Азим - харизматичный, с хорошим чувством юмора мужчина, хорошо владеет материалом, в пути рассказал и о Дагестане и о Чечне много фактов из истории, особенностей менталитета разных народов. Водителю отдельная благодарность за безопасную езду и зарядку телефона! 😉

    Замечательная экскурсия, все основные локации Чечни за 1 день. Чёткий тайминг, хорошо рассчитано время на посещениеЗамечательная экскурсия, все основные локации Чечни за 1 день. Чёткий тайминг, хорошо рассчитано время на посещениеЗамечательная экскурсия, все основные локации Чечни за 1 день. Чёткий тайминг, хорошо рассчитано время на посещениеЗамечательная экскурсия, все основные локации Чечни за 1 день. Чёткий тайминг, хорошо рассчитано время на посещениеЗамечательная экскурсия, все основные локации Чечни за 1 день. Чёткий тайминг, хорошо рассчитано время на посещение
  • Л
    Лариса
    21 мая 2024
    Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Каспийска
    Знающий Гид, продуманный маршрут, не утомительно
  • М
    Мария
    21 мая 2024
    Дербент и каспийский монстр «Лунь» из Каспийска (всё включено)
    Здравствуйте! Мы приехали в гости из Санкт-Петербурга. Купили через эту компанию сразу 3 экскурсии (Дербент, Сулакский каньон и Грозный). Очень
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    понравились экскурсии, даже не знаю какая лучше. У нас были замечательные, терпеливые и отзывчивые гиды. Водителям тоже большое спасибо. Мы остались очень довольны экскурсиями! Единственный минус - это маловато времени дают на локациях. Думаю это из-за насыщенной и большой программы. Спасибо большое за гостеприимство и наш отдых!

  • П
    Полина
    17 мая 2024
    Знакомство с достопримечательностями города Дербент
    Прекрасная экскурсия, хотя немного утомительная, если проходит из Каспийска - пробки. Несмотря на это, первая остановка у экраноплана сразу сняла
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    всю усталость от дороги. Потом крепость в Дербенте: очень красивая, хорошо сохраненная, очень интересный рассказ гида по территории. Отдельное спасибо нашему сопровождавшему Магомеду: за долгую дорогу он успел нам рассказать и про обычаи, и про религию, и про историю Дагестана и про многое другое. Очень внимательный, отзывчивый. Накормил нас вкусным обедом. Пошел нам на встречу и отошел от маршрута. Несмотря на это, мы все, что хотели, посмотрели и вовремя вернулись. Еще раз спасибо!!!

  • Р
    Регина
    23 апреля 2024
    Дербент и каспийский монстр «Лунь» из Каспийска (всё включено)
    Очень интересный маршрут
    Очень интересный маршрут
  • Е
    Екатерина
    20 марта 2024
    Знакомство с достопримечательностями города Дербент
    Очень понравилась экскурсия в самый древний город России! Интересная история,необычная цитадель,прекрасные виды! Как всегда высокий профессионализм гида Магомеда! Заехали вкусно поесть! Несмотря на дождь,экскурсия удалась,но плохая погода - лишний повод вернуться! Спасибо!
  • Л
    Лариса
    28 сентября 2022
    Исторический Дербент и монстр «Лунь» из Каспийска
    Нам все очень понравилось только мы хотели ещё на фонтаны мы забыли сказать и нас не завезли

Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску в категории «Святые места»

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  1. Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Каспийска
  2. Дербент и каспийский монстр «Лунь» из Каспийска (всё включено)
  3. Дербент и Каспийский Монстр «Лунь» и Музыкальный Фонтан
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  5. Исторический Дербент и монстр «Лунь» из Каспийска
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  5. Ирганайское водохранилище
  6. Форелевое хозяйство
  7. Гимринский тоннель
  8. Водопад Тобот
  9. Язык Тролля
  10. Крепость Нарын-Кала
Сколько стоит экскурсия по Каспийску в июне 2024
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