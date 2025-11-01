Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Несмотря на то, что Кахиб — небольшой аул, по древности он может составить конкуренцию самому Дербенту.



Приглашаем вас в путешествие по старинным горным аулам Гимры, Кахиб и Гоор с оборонительными башнями на отвесных скалах.



По пути мы посетим живописную природную достопримечательность — Язык Тролля в Гооре, напоминающий знаменитую норвежскую скалу. 5 7 отзывов

Описание экскурсии Горные вершины и древние аулы: открывая Дагестан История старого Кахиба сопоставима с возрастом города Дербент, а находки в этом районе датируются 7 веком до нашей эры. Гоорские башни, одна из знаковых достопримечательностей Дагестана, представляют собой оборонительный комплекс из семи башен и жилых домов, расположенных на вершине горы над отвесной пропастью. Девичья скала — дагестанский аналог норвежского Языка Тролля, с обрыва открывается потрясающий вид на окрестности. Наш маршрут составлен так, чтобы вы прониклись красотой дагестанской природы и древней архитектуры. Через Гимринский тоннель мы проедем к одноимённой башне в селе Гимры, а затем остановимся на площадках с панорамами Ирганайского и Гоцатлинского водохранилищ. Затем отправимся исследовать старинные аулы Кахиб и Гоор, где вы увидите, как горцы жили испокон веков, и прогуляетесь по узким улочкам среди традиционных жилищ. Для головокружительных фото на память предусмотрена остановка на Языке Тролля в Гооре, напоминающем норвежского тезку. Важная информация: Туроператор оставляет за собой право в целях безопасности изменить экскурсионную программу по погодным условиям.

