Несмотря на то, что Кахиб — небольшой аул, по древности он может составить конкуренцию самому Дербенту.
Приглашаем вас в путешествие по старинным горным аулам Гимры, Кахиб и Гоор с оборонительными башнями на отвесных скалах.
По пути мы посетим живописную природную достопримечательность — Язык Тролля в Гооре, напоминающий знаменитую норвежскую скалу.
Приглашаем вас в путешествие по старинным горным аулам Гимры, Кахиб и Гоор с оборонительными башнями на отвесных скалах.
По пути мы посетим живописную природную достопримечательность — Язык Тролля в Гооре, напоминающий знаменитую норвежскую скалу.
Описание экскурсииГорные вершины и древние аулы: открывая Дагестан История старого Кахиба сопоставима с возрастом города Дербент, а находки в этом районе датируются 7 веком до нашей эры. Гоорские башни, одна из знаковых достопримечательностей Дагестана, представляют собой оборонительный комплекс из семи башен и жилых домов, расположенных на вершине горы над отвесной пропастью. Девичья скала — дагестанский аналог норвежского Языка Тролля, с обрыва открывается потрясающий вид на окрестности. Наш маршрут составлен так, чтобы вы прониклись красотой дагестанской природы и древней архитектуры. Через Гимринский тоннель мы проедем к одноимённой башне в селе Гимры, а затем остановимся на площадках с панорамами Ирганайского и Гоцатлинского водохранилищ. Затем отправимся исследовать старинные аулы Кахиб и Гоор, где вы увидите, как горцы жили испокон веков, и прогуляетесь по узким улочкам среди традиционных жилищ. Для головокружительных фото на память предусмотрена остановка на Языке Тролля в Гооре, напоминающем норвежского тезку. Важная информация: Туроператор оставляет за собой право в целях безопасности изменить экскурсионную программу по погодным условиям.
каждый день, кроме понедельника в 06:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гимринский тоннель
- Гимринская башня
- Ирганайское водохранилище
- Гоцатлинское водохранилище
- Датуна
- Старый Кахиб
- Орлиный выступ (Язык Тролля)
- Гоор
Что включено
- Проезд на комфортабельном транспорте
- Обед с национальной кухней
- Сопровождение гидом
- Джиппинг до села Кахиб и Гоор
Что не входит в цену
- Сувениры
- Джиппинг до села Кахиб и Гоор (300-400 руб. с человека)
Место начала и завершения?
Каспийск, просп. Акулиничева, 21 (главный вход Анжи-Арена)
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день, кроме понедельника в 06:00
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Туроператор оставляет за собой право в целях безопасности изменить экскурсионную программу по погодным условиям
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Р
Роман
1 ноя 2025
Экскурсии превзошли все ожидания, настолько всё было продуманно и преподнесено… Просто от души! Отдельная благодарность гиду Екатерине! Катя - лучшая!
Наилучшие пожелания,
всем рекомендую!
Наилучшие пожелания,
всем рекомендую!
С
Светлана
19 сен 2025
Д
Дмитрий
1 авг 2025
Здравствуйте! Нам понравилось всё!!! Наш гид Марат очень интересно и познавательно вел экскурсию. Спасибо! Осталось много приятных впечатлений!
И
Ирина
14 июн 2025
Хочу сказать спасибо за экскурсию в Кахиб и Гоор организаторам за продуманность маршрута, комфорт, водичку, обед у местной жительницы (очень вкусный и щедрый). На обратном пути до каспийска вызвали нам такси за свой счёт. А, особенно нашему экскурсоводу Екатерине. Зарядила нас энергией на весь день (позитивный, добрый, интересный человек) По пути много нам рассказала интересных историй. Желаю вам процветания.
Ш
Шаулова
21 апр 2025
Экскурсия Гоор, Кахиб и язык Троля замечательная. Экскурсовод и водитель-Марат-Ренат тур, профи. Очень коммуникабельный и интересно много информации рассказал.
с
светлана
21 апр 2025
Экскурсия Гоор, Кахиб и язык Троля замечательная. Экскурсовод и водитель-Марат-Ренат тур, профи. Очень коммуникабельный и интересно много информации рассказал.
ш
шаулова
21 апр 2025
Экскурсия Гоор, Кахиб и язык Троля замечательная. Экскурсовод и водитель-Марат-Ренат тур, профи. Очень коммуникабельный и интересно много информации рассказал.
Входит в следующие категории Каспийска
Похожие экскурсии из Каспийска
Групповая
до 19 чел.
Гоор, Кахиб и язык Тролля - из Каспийска
Погрузитесь в атмосферу древних селений и захватывающих дух пейзажей Дагестана. Это путешествие оставит незабываемые впечатления
Начало: На улице Халилова
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:00
15 ноя в 07:00
16 ноя в 07:00
3000 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Гоор, Карадахская теснина, Язык Тролля и Датунский Храм в мини-группе
Начало: Г. Каспийск, ул. Ленина, 35, т/ц Ривьера Каспия
Расписание: Ежедневно в 7:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3500 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Гоор, Язык Тролля и Карадахская теснина
Начало: Г. Каспийск ул. Ленина 35, т/ц Ривьера Каспия
Расписание: Ежедневно 7:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3500 ₽ за человека