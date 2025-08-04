Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы На этой экскурсии вы почувствуете энергетику гор, течения воздуха, которые меняются очень быстро. Горы — это сила, энергетика… Горы — хранители многовековой истории, традиций, культуры, адатов. Прислушавшись к природе, можно и без слов понять богатство этих мест. 5 3 отзыва

Rahat Tour Ваш гид в Каспийске Написать вопрос Групповая экскурсия Оценка и отзывы 3 отзыва Длитель­ность более 12 часов Размер группы 1-8 человек Как проходит Пешком Когда Ежедневно 7:00 3500 ₽ за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 07:00

Описание экскурсии Что вас ждёт? Каменная страна — это страна гор, где каждый камень рассказывает о своей истории. Это маленький мир с богатым прошлым. На этой экскурсии вы почувствуете энергетику гор, почувствуете течения воздуха, которые меняются очень быстро. Горы — это сила, энергетика… Горы — хранители многовековой истории, традиций, культуры, адатов. Прислушавшись к природе, можно и без слов понять богатство этих мест.

Ежедневно 7:00 Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Гимринский тоннель

Гимринская башня и башня Газимагомеда

Ирганайское водохранилище

Гоцатлинское водохранилище

Карадахская теснина

Датунский Храм

Гоор и Гоорские башни

Язык Тролля и Девичья скала Что включено Гид-водитель

Трансфер

Входные билеты в Карадахскую теснину

Джиппинг в Гоор и обратно

Обед (национальная кухня) Что не входит в цену Личные расходы

Подъём на лошадях в Гоор - 500 руб. /чел. (по желанию)

Аренда платье на фотосессию - 500р Где начинаем и завершаем? Начало: Г. Каспийск ул. Ленина 35, т/ц Ривьера Каспия Завершение: Г. Каспийск ул. Ленина 35, т/ц Ривьера Каспия с Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно 7:00 Экскурсия длится около 14 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек. Важная информация Место сбора г. Каспийск ул. Ленина 35, т/ц Ривьера 7:00 утра

В WhatsApp будет создан рабочий чат для дополнительной информации Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.