На этой экскурсии вы почувствуете энергетику гор, течения воздуха, которые меняются очень быстро. Горы — это сила, энергетика… Горы — хранители многовековой истории, традиций, культуры, адатов. Прислушавшись к природе, можно и без слов понять богатство этих мест.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гимринский тоннель
- Гимринская башня и башня Газимагомеда
- Ирганайское водохранилище
- Гоцатлинское водохранилище
- Карадахская теснина
- Датунский Храм
- Гоор и Гоорские башни
- Язык Тролля и Девичья скала
Что включено
- Гид-водитель
- Трансфер
- Входные билеты в Карадахскую теснину
- Джиппинг в Гоор и обратно
- Обед (национальная кухня)
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Подъём на лошадях в Гоор - 500 руб. /чел. (по желанию)
- Аренда платье на фотосессию - 500р
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Каспийск ул. Ленина 35, т/ц Ривьера Каспия
Завершение: Г. Каспийск ул. Ленина 35, т/ц Ривьера Каспия с
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 7:00
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- Место сбора г. Каспийск ул. Ленина 35, т/ц Ривьера 7:00 утра
- В WhatsApp будет создан рабочий чат для дополнительной информации
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ю
Юрий
4 авг 2025
Мне и моей семье очень понравилось! Я впервые был в горах. То, что увидел - впечатляет!!!! Отдельно хотел бы отметить организацию тура: экскурсия практически индивидуальная - нас было 5 человек. Гид Магомед произвел на меня впечатление настоящего горца: держится с достоинством, очень доброжелательный. Всё было супер!!!
Н
Наталья
20 июл 2025
Доброе утро 🌞 вчера были на экскурсии в Гоор, безумно понравилось! Магомед великолепный гид и аккуратный водитель! Комфортный автомобиль, покорила еще национальная музыка по дороге! Очень понравился обед и бонус (арбуз +сыр+лепешка). Хотели с Вами посетить завтра сулакский каньон (нас 4 человека), было бы идеально с Магомедом или с таким же опытным экскурсоводом и водителем!
Т
Трещилова
29 мая 2025
Язык Тролля, горы. Гид Абдулкадыр, аккуратный водитель, эрудированный человек, расскажет, поможет с фото. Было весело и незабываемо.
