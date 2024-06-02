Экскурсии по Каспийску на машине с гидом

Найдено 11 экскурсий в категории «На машине» в Каспийске, цены от 3 600 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Дербент и экраноплан Лунь из Каспийска
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
30 отзывов
Дербент и экраноплан Лунь: путешествие из Каспийска в историю и обратно
Погрузитесь в атмосферу древнего Дербента и удивительного экраноплана Лунь, исследуя сокровища Дагестана
Начало: У вашего отеля
17 июня в 08:30
23 июня в 08:30
10 400 за всё до 4 чел.
Сулакский каньон, бархан Сарыкум и не только - глазами гида-горца
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
95 отзывов
Сулакский каньон, бархан Сарыкум и не только - глазами гида-горца
Погрузитесь в красоту Дагестана с гидом-горцем. Увидите Сулакский каньон, бархан Сарыкум, Чиркейское озеро и многое другое
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13 400 за всё до 7 чел.
Из Каспийска - к дагестанскому Гранд-Каньону
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
37 отзывов
Из Каспийска - к дагестанскому Гранд-Каньону
Великолепный Сулакский каньон ждёт вас на незабываемой экскурсии из Каспийска. Насладитесь видами и вкусной форелью на гриле
Начало: Махачкала и Каспийск
Сегодня в 15:30
20 июня в 08:00
9 340 за всё до 4 чел.
Все красоты Хунзаха
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
11 часов
4 отзыва
Все красоты Хунзаха
Старинная крепость, высокогорные равнины и тихое очарование ущелий
Начало: Улица Ленина
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
40003 600 за человека
Из Каспийска - в аул-призрак Гамсутль
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
13 отзывов
Из Каспийска - в аул-призрак Гамсутль
Гимринская башня, Ирганайское водохранилище, Салтинский водопад и высокогорный Гамсутль
Начало: 7.30
28 июня в 07:30
9 июля в 07:30
16 999 за всё до 4 чел.
Из Каспийска в Хунзах! На родину поэтов, водопадов и каньонов
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Каспийск-Хунзах: путешествие к водопадам, каньонам и поэтам Дагестана
Погрузитесь в мир древней истории и неповторимой природы Дагестана. Экскурсия из Каспийска в Хунзах - это путешествие, которое останется в вашем сердце
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
17 000 за всё до 7 чел.
Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Каспийска
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
10 отзывов
Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Каспийска
Побывать в колоритных местах Южного Дагестана и исследовать древнейший город России
Начало: 7.30
28 июня в 07:30
9 июля в 07:30
16 999 за всё до 4 чел.
Гимры, Гоор, Хунзах и водопад Тобот: поездка из Каспийска
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
3 отзыва
Гимры, Гоор, Хунзах и водопад Тобот: поездка из Каспийска
Посетить исторические селения с неприступными башенными комплексами и ощутить дух Горного Дагестана
Начало: 7.30
28 июня в 07:30
9 июля в 07:30
16 999 за всё до 4 чел.
Самые-самые места Дагестана: Сулакский каньон, бархан Сарыкум и ущелье нартов
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Сулакский каньон, бархан Сарыкум и ущелье нартов: путешествие по Дагестану
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по самым живописным и уникальным местам Дагестана, где природа и история сливаются воедино
Начало: По договорённости
Завтра в 08:30
11 июня в 08:30
1500012 000 за всё до 4 чел.
Кала-Корейш, Кубачи и Амузги - поездка из Каспийска
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Кала-Корейш, Кубачи и Амузги - поездка из Каспийска
Посетить столицу древнего феодального государства и побывать в гостях у высокогорных ювелиров
Начало: 7.30
28 июня в 07:30
9 июля в 07:30
17 999 за всё до 4 чел.
Таинственный Гамсутль: поездка из Каспийска
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Таинственный Гамсутль: поездка из Каспийска
Увидеть природные и рукотворные сокровища Дагестана и погулять по аулу-призраку
Начало: У вашего отеля в Каспийске
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
12 400 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олег
    2 июня 2024
    Сулакский каньон, бархан Сарыкум и не только - глазами гида-горца
    Большой ПРИВЕТ Мураду из подмосковных Люберец!!! И Спасибо Огромное, за проведённый день, с нашей небольшой компанией, в горах Дагестана. Надеемся, что обязательно ещё встретимся и продолжим знакомство с твоей малой Родиной. Олег-Наталья, Дима-Наташа, Коля-Ира.
    Большой ПРИВЕТ Мураду из подмосковных Люберец!!! И Спасибо Огромное, за проведённый день
  • Д
    Денис
    1 июня 2024
    Сулакский каньон, бархан Сарыкум и не только - глазами гида-горца
    Спасибо гиду Мураду за экскурсию. Мы с женой и двумя детьми 9 и 14 лет не любим групповые туры на
    читать дальше

    микроавтобусах, а тут и комфортабельный автомобиль для асфальта, и настоящий джип для бездорожья, и скоростной катер для каньона. Особенно рекомендую нанять катер на каньоне (не водохранилище) - это наиболее сильное впечатление от всех членов семьи. Плюс Мурад отлично нафоткал в самых классных ракурсах. Рекомендуем.

    Спасибо гиду Мураду за экскурсию. Мы с женой и двумя детьми 9 и 14 лет не
  • А
    Анастасия
    1 июня 2024
    Все красоты Хунзаха
    Прекрасная и душевная экскурсия! Очень понравилась! Очень доступно и интересно было слушать Мухамеда! Без гонки и спешки мы наслаждались красотами Хунзаха! Успехов и процветания вашему туризму!
  • В
    Виталий
    31 мая 2024
    Дербент и экраноплан Лунь из Каспийска
    Шамсудин великолепный гид, который очень любит свою работу и обладает колоссальными знаниями о Дагестане и помогает найти решение в нестандартных ситуациях, спасибо!
  • В
    Виталий
    31 мая 2024
    Сулакский каньон, бархан Сарыкум и не только - глазами гида-горца
    Отличные локации, виды просто потрясающии, очень клиенто-ориентированный подход и искренняя любовь к своему родному краю! Мурад, огромное тебе Спасибо! за возможность "взлетить" выше горных орлов и наслаждаться их фантастическим полетом!
    Отличные локации, виды просто потрясающии, очень клиенто-ориентированный подход и искренняя любовь к своему родному краю! МурадОтличные локации, виды просто потрясающии, очень клиенто-ориентированный подход и искренняя любовь к своему родному краю! МурадОтличные локации, виды просто потрясающии, очень клиенто-ориентированный подход и искренняя любовь к своему родному краю! МурадОтличные локации, виды просто потрясающии, очень клиенто-ориентированный подход и искренняя любовь к своему родному краю! МурадОтличные локации, виды просто потрясающии, очень клиенто-ориентированный подход и искренняя любовь к своему родному краю! Мурад
  • Е
    Екатерина
    29 мая 2024
    Из Каспийска - к дагестанскому Гранд-Каньону
    Просто потрясающий душевный человек!!! Магомеду огромное спасибо за новое открытие Дагестана для нашей семьи. Брали тур насыщенный, чтобы посетить максимум. Были с детьми,
    читать дальше

    они в таком восторге, что не описать))) Если еще раз будем в Дагестане, то поедем в горы на несколько дней только с Магомедом!!!

  • М
    Михаил
    28 мая 2024
    Все красоты Хунзаха
    Были на экскурсии вдвоём с супругой. Комфортный автомобиль, аккуратное вождение, интересные рассказы гида о местных обычаях и традициях, и главное,
    читать дальше

    с юмором. На всех локациях было много времени полюбоваться пейзажами и пофотографироваться. Накормили сытным обедом из блюд местной кухни. И самое главное, наш гид Магомед помог нам сделать фото и видео на вершине горы, на которые мы сами никогда бы не решились.

    Были на экскурсии вдвоём с супругой. Комфортный автомобиль, аккуратное вождение, интересные рассказы гида о местных обычаяхБыли на экскурсии вдвоём с супругой. Комфортный автомобиль, аккуратное вождение, интересные рассказы гида о местных обычаях
  • Н
    Надежда
    26 мая 2024
    Дербент и экраноплан Лунь из Каспийска
    Были на экскурсии в Дербенте с Зауром. Всё понравилось. Вождение машины отличное. Отвечал на все наши вопросы, рассказывал много историй
    читать дальше

    из жизни. Нигде нас не торопил, везде прошлись, всё посмотрели. Пообедали в очень уютной Хинкальной, прогулялись по набережной. По времени даже вышло больше, чем была запланирована экскурсия. Спасибо Зауру.

    Были на экскурсии в Дербенте с Зауром. Всё понравилось. Вождение машины отличное. Отвечал на все нашиБыли на экскурсии в Дербенте с Зауром. Всё понравилось. Вождение машины отличное. Отвечал на все нашиБыли на экскурсии в Дербенте с Зауром. Всё понравилось. Вождение машины отличное. Отвечал на все нашиБыли на экскурсии в Дербенте с Зауром. Всё понравилось. Вождение машины отличное. Отвечал на все нашиБыли на экскурсии в Дербенте с Зауром. Всё понравилось. Вождение машины отличное. Отвечал на все нашиБыли на экскурсии в Дербенте с Зауром. Всё понравилось. Вождение машины отличное. Отвечал на все наши
  • Д
    Даниил
    26 мая 2024
    Все красоты Хунзаха
    Великолепная экскурсия с прекрасным гидом(Магомедом). Провез по самым красивым места, рассказал много интересной и полезной информации. Был приятно удивлен красотами и масштабом Дагестанских гор. Обязательно вернусь еще!!!
    Великолепная экскурсия с прекрасным гидом(Магомедом). Провез по самым красивым места, рассказал много интересной и полезной информацииВеликолепная экскурсия с прекрасным гидом(Магомедом). Провез по самым красивым места, рассказал много интересной и полезной информацииВеликолепная экскурсия с прекрасным гидом(Магомедом). Провез по самым красивым места, рассказал много интересной и полезной информации
  • С
    Светлана
    20 мая 2024
    Из Каспийска - в аул-призрак Гамсутль
    Мы получили необыкновенные ощущение от посещаемых мест. Идрис великолепный гид и приятный собеседник.

Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску в категории «На машине»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каспийске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
  1. Дербент и экраноплан Лунь из Каспийска
  2. Сулакский каньон, бархан Сарыкум и не только - глазами гида-горца
  3. Из Каспийска - к дагестанскому Гранд-Каньону
  4. Все красоты Хунзаха
  5. Из Каспийска - в аул-призрак Гамсутль
Какие места ещё посмотреть в Каспийске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Бархан Сарыкум
  2. Сулакский каньон
  3. Самое главное
  4. Экраноплан «Лунь»
  5. Ирганайское водохранилище
  6. Форелевое хозяйство
  7. Гимринский тоннель
  8. Водопад Тобот
  9. Язык Тролля
  10. Крепость Нарын-Кала
Сколько стоит экскурсия по Каспийску в июне 2024
Сейчас в Каспийске в категории "На машине" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 3 600 до 17 999 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 198 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Купите самую интересную из 11 экскурсий в Каспийске на 2024 год на машине, 198 ⭐ отзывов, цены от 3600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам