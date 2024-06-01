Путешествие к Сулакскому каньону и бархану Сары-кум в Дагестане подарит незабываемые впечатления.
Групповая экскурсия включает посещение уникального бархана Сары-кум, который признан вторым по величине в мире. Затем турбаза «Главрыба» предложит вам
Групповая экскурсия включает посещение уникального бархана Сары-кум, который признан вторым по величине в мире. Затем турбаза «Главрыба» предложит вам
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные природные объекты
- 🐟 Турбаза с форелью и утками
- 🏞 Головокружительные панорамы
- 🚤 Прогулка на катере
- 🌍 Второй по величине бархан в мире
Что можно увидеть
- Сулакский каньон
- Бархан Сары-кум
- Турбаза «Главрыба»
- Чиркейское водохранилище
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Что вас ожидает:
- Сулакский каньон
- Смотровая площадка в поселке Дубки
- Песчаная гора Сарыкум
- Форелевое хозяйство «Главрыба»
- Смотровая площадка «козья тропа» с видом на арочную плотину Чиркейской ГЭС
- Чиркейское водохранилище
- Подвесной мост с пещерой за дополнительную стоимость
Описание экскурсии
Сарыкум Это уникальный бархан официально признан геологами вторым по величине в мире. Крупнее только «Большой Эрг» в песках Сахары. На территории Европы и Азии таких барханов нет вовсе. Длина Сарыкума — 4 километров, ширина — 2 километра, а высота — 252 метра. Возраст бархана точно неизвестен, но однозначно не меньше нескольких сотен тысяч лет. «Главрыба» После бархана мы отправимся на известную турбазу Дагестана «Главрыба». Здесь можно покормить форель свежим хлебом, понаблюдать за забавными утками, отдохнуть в тени навесов и очень вкусно поесть. По пути на турбазу мы остановимся в посёлки Дубки, чтобы полюбоваться красотами Дагестана с высоты птичьего полета. Сулакский каньон Ярко-бирюзовая вода, отвесные скалы, орлы, парящие высоко в небе… Это место невозможно описать словами. Здесь сердце замирает от величия и красоты природы. Мы полюбуемся на каньон сверху, внизу мы увидим ярко бирюзовую ленту реки Сулак. Чиркейское водохранилище Мы прокатаемся на катере по Чиркейскому водохранилищу. Это водохранилище - рукотворное море, самое крупное не только в Дагестане, но и на Северном Кавказе. Важно знать: Экскурсия проводится при наборе группы от 6 человек. Уточняйте у гида. Вход на подвесной мост с пещерой — для взрослых 500 руб, для детей — 250 руб. Возможно, с 1 мая будет 700 руб по субботам и воскресеньям.
Ежедневно 06:45
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (12+)
|3 500 ₽
|Детский (0-11 лет)
|3 150 ₽
|Пенсионный
|3 150 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сулакский каньон
- Смотровая площадка в поселке Дубки
- Песчаная гора Сарыкум
- Форелевое хозяйство «Главрыба»
- Смотровая площадка «козья тропа» с видом на арочную плотину Чиркейской ГЭС
- Чиркейское водохранилище
- Подвесной мост с пещерой за дополнительную стоимость
Что включено
- Микроавтобус
- Услуги гида
- Вход на Сарыкум
- Обед
- Прогулка на катере
Что не входит в цену
- Подвесной мост с пещерой (для взрослых - 500 руб., для детей - 250 руб. Возможно, с 1 мая будет 700 руб. по субботам и воскресеньям)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Каспийск, ул. Ленина 37, ресторан Фудзи
Завершение: Каспийск, ул. Ленина 37
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 06:45
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 60 человек.
Важная информация
- Недавно открылась новая локация - подвесной мост через реку Сулак и вход в пещеру Нахъо. Стоимость билета 500 руб. на взрослых и 250 на детей. Не входит в стоимость билета
- Для желающих можно организовать зиплайн (1500 руб на человека). Не входит в стоимость билета. Также возможен джампинг (5000 руб с человека)
- Катание на квадроциклах. Не входит в стоимость билета
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 18 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Ксения
1 июня 2024
Очень понравилась экскурсия, всем советуем!!!
Н
Надежда
31 мая 2024
Очень понравилась экскурсия. Смогли увидеть максимальное количество впечатляющих локаций. Очень сытный национальный обед, познавательные истории от гидов Саиды и Яраги. Впечатления на всю жизнь! Благодарю.
Д
Диляра
30 мая 2024
Увидели невероятную красоту и мощь Дагестана! Побывали в разных местах, очень насыщенная экскурсия, но все прошло на одном дыхании благодаря экскурсоводу Саиде и водителю Шаху. Заботливое отношение к каждому туристу,
И
Ирина
29 мая 2024
Большое спасибо за интереснейшую экскурсию! Шикарная природа Дагестана! Замечательный гид Динара! Профессиональный водитель Абдурашид. Всё очень понравилось!
В
Валерия
28 мая 2024
Это поездка потрясла меня до самых кончиков волос. Дагестан удивил и поразил своими красотами, места захватывающие. У нас был самый лучший гид Динара и водитель Насир, они задавали нам очень
М
Марина
27 мая 2024
Прекрасная экскурсия, полный восторг. Все локации интересные. В нашей семье экскурсия понравилась трем поколениям. Отличная организация. Позитивная и харизматичная гид Саида, и хороший, профессиональный водитель Насир. Спасибо
Н
Наталья
25 мая 2024
Красивейшие места, можно любоваться и восторгаться величием гор. Отличный гид Саида, провела с нами классную экскурсию, прошло все на одном дыхании, интересная подача
Т
Татьяна
24 мая 2024
Прекрасно организованная экскурсия и отличный гид Саида
Э
Элина
23 мая 2024
Получили огромное удовольствие от экскурсии и организации. Экскурсовод Саида великолепна. 100% отдача и любовь к своей Родине. Очень атмосферно. Спасибо.
Е
Евгений
22 мая 2024
Была незабываемая поездка, не пожалели ни разу, гиды так это просто мечта туриста.
И
Ирина
21 мая 2024
Самый лучший гид Тамила!!! Я вернусь и на все экскурсии поеду с ней!!! Она умничка и очень хорошая девушка!!!
Н
Наталья
16 мая 2024
Красивые локации. Прекрасный душевный гид Тамила. Спасибо!!
Е
Евгения
13 мая 2024
Красивая природа, захватывающие виды, гид Саида очень интересно вела экскурсию, день прошел как одна минута, спасибо.
Р
Раиса
12 мая 2024
Очень понравилось! Особенно гид Тамила! Очень заводная,эрудированная, весёлая, коммуникабельная!
В
Влад
11 мая 2024
Отличный тур! Все увидели, все посмотрели, очень вкусно поели курзе и чуду, покатались на катере! Большое спасибо гиду Динаре за отличную экскурсию!
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Каспийска
Похожие экскурсии из Каспийска
Групповая
10 часов
Популярное предложение
2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Каспийска (всё включено)
Путешествие к Сулакскому каньону и бархану Сарыкум на комфортабельном микроавтобусе Мерседес. Включены обед, прогулка на катере и услуги гида
Начало: На улице Халилова Каспийске
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
3 700₽ за человека
Групповая
10 часов
Популярное предложение
Путешествие из Каспийска: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Вас ждет незабываемое путешествие к живописным уголкам Дагестана, где природа создала настоящие шедевры
Начало: В Каспийске ул. Дахадаева, 76, возле школы №3
Расписание: ежедневно в 07:40
Завтра в 07:40
11 июня в 07:40
3 300₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Сулакский каньон, бархан Сарыкум и не только - глазами гида-горца
Погрузитесь в красоту Дагестана с гидом-горцем. Увидите Сулакский каньон, бархан Сарыкум, Чиркейское озеро и многое другое
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 400₽ за всё до 7 чел.