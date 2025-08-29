Сулакский каньон хранит в себе множество тайн и историй.
Здесь встречается уникальная флора и фауна, воздух наполнен тишиной и мощью гор, а скалы и воды хранят древние легенды и сказания. Вместе мы отправимся к нему из Дербента по маршруту, полному неожиданных открытий. А по дороге погрузимся в богатство обычаев и традиций народов Дагестана.
Описание экскурсии
- Панорамные виды с главной обзорной площадки на вершине каньона — идеальное место для фотографий и созерцания грандиозной природы
- Посещение второй смотровой площадки, открывающей новый ракурс на ущелье
- Путь в горы с остановкой у Чиркейского водохранилища — крупнейшего водоёма региона
- Прогулка на катере по водохранилищу, позволяющая прочувствовать мощь и величие природы с воды
- Обед в форелевом хозяйстве, где можно отдохнуть, покормить рыбу и попробовать свежие блюда (включён в стоимость)
- По желанию и погоде — прогулка и фотосессия на бархане Сарыкум, одной из самых высоких песчаных дюн Европы
Тайминг поездки
7:45 — сбор группы и отправление из Каспийска
9:30 — остановка на главной обзорной площадке с панорамными видами на каньон
10:15 — посещение второй смотровой площадки каньона
11:00 — переезд с остановкой у Чиркейского водохранилища
11:30 — прогулка на катере
12:30 — обед в форелевом хозяйстве, отдых и возможность покормить рыбу
14:00 — по желанию и погодным условиям — посещение бархана Сарыкум, прогулка и фотосессия
15:30 — отправление обратно
16:30 — возвращение в город
Организационные детали
- В зависимости от количества человек поездка проходит на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Sprinter, минивэне (до 11) или легковом автомобиле (до 5)
- Дополнительно оплачивается: водная прогулка по Чиркейскому водохранилищу — 800 ₽, обед в форелевом хозяйстве — 800 ₽, посещение пещеры Нохъо с подвесными мостами: взрослые — 500 ₽ (в будние дни) / 700 ₽ (в выходные), дети до 14 лет — 300 ₽ (будни) / 400 ₽ (выходные), дошкольники — бесплатно
- С вами поедет один из профессиональных гидов-водителей нашей команды — он расскажет легенды и истории края, покажет лучшие смотровые площадки и сделает вашу поездку по-настоящему насыщенной
ежедневно в 07:45
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2900 ₽
|Дети 8-16 лет
|2850 ₽
|Дети до 7 лет
|2800 ₽
|Пенсионеры
|2900 ₽
|Студенты
|2900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Дахадаева
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:45
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аслан — Организатор в Каспийске
Провёл экскурсии для 912 туристов
Специализируемся на организации незабываемых путешествий и приключений. Предлагаем широкий спектр туров и экскурсий, а также различные услуги, связанные с туризмом. Работаем с профессиональными, опытными гидами, которые знают все достопримечательности и секретные уголки. Они смогут рассказать вам увлекательные истории и предложить уникальные впечатления, чтобы ваше путешествие стало по-настоящему незабываемым.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Анна
29 авг 2025
Сулакский каньон, катер и обед - запомнилось больше всего! Гид Салмаз - приятная женщина, заботилась о всей группе! Единственное, хотелось бы побольше исторической информации.
Сафиуллина
24 авг 2025
Очень хотела посетить Сулакский каньон и в целом, мне поездка понравилась. Забрать нас должны были довольно далеко от моего дома и я честно попыталась добраться до этого места самостоятельно, но
Входит в следующие категории Каспийска
