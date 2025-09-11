Путешествие из Каспийска в Дербент - это возможность прикоснуться к истории и культуре Дагестана.Участники смогут прогуляться по старинным улицам Дербента, посетить крепость Нарын-кала и насладиться видами с её стен. Особое

внимание привлекает экраноплан «Лунь» - уникальный военный объект. Экскурсия также включает прогулку по набережной Каспийского моря и посещение парка имени Низами Гянджеви. Это путешествие станет настоящим открытием для любителей истории и природы

Описание экскурсии

Крепость Нарын-кала (~ 1 час)

Прогуляемся по территории древней цитадели, поднимемся на стены, заглянем в залы и дворы. Выясним, почему она считалась неприступной и какую роль играла в истории всего Кавказа.

Старый Дербент (~ 2 часа)

Исследуем старинные кварталы, пройдём по узким мощёным улицам до улицы Мамедбекова. Вы прочувствуете историю, которой не одно столетие. Увидите:

Джума-мечеть — старейшую мечеть России и одна из самых красивых. Посмотрим внутренний двор, обсудим архитектуру и историческое значение

Девичьи бани. Поговорим о том, почему у них такое название и как здесь проходили обряды очищения

Набережная Каспийского моря (~ 30 минут)

Короткая прогулка вдоль воды с видами и возможностью сделать фото.

Экраноплан «Лунь» (~ 40–60 минут)

Военный гигант, единственный в своём роде. Расскажем о его истории, устройстве и созданных вокруг него мифах.

Парк имени Низами Гянджеви (~ 1 час)

Тенистая прогулка в зелени. Пространство для отдыха и контраст с жаркими городскими улицам.

Улица Счастливых минут (~ 30–40 минут) и музыкальный фонтан (по желанию, вечером)

В дороге:

Переезд из Каспийска в Дербент — 2 часа, обратно столько же

Обед — 1 час

Организационные детали

Поездка пройдёт на минивэне Mercedes-Benz Sprinter или Volkswagen Crafter

Экскурсию проведёт гид из нашей команды

Дополнительные расходы: