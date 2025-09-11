Участники смогут прогуляться по старинным улицам Дербента, посетить крепость Нарын-кала и насладиться видами с её стен. Особое
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Посещение древней крепости Нарын-кала
- 🌊 Прогулка по набережной Каспийского моря
- 🕌 Осмотр старинной Джума-мечети
- 🛥️ Уникальный экраноплан «Лунь»
- 🌳 Отдых в парке имени Низами Гянджеви
Что можно увидеть
- Крепость Нарын-кала
- Джума-мечеть
- Экраноплан «Лунь»
- Парк имени Низами Гянджеви
- Набережная Каспийского моря
Описание экскурсии
Крепость Нарын-кала (~ 1 час)
Прогуляемся по территории древней цитадели, поднимемся на стены, заглянем в залы и дворы. Выясним, почему она считалась неприступной и какую роль играла в истории всего Кавказа.
Старый Дербент (~ 2 часа)
Исследуем старинные кварталы, пройдём по узким мощёным улицам до улицы Мамедбекова. Вы прочувствуете историю, которой не одно столетие. Увидите:
- Джума-мечеть — старейшую мечеть России и одна из самых красивых. Посмотрим внутренний двор, обсудим архитектуру и историческое значение
- Девичьи бани. Поговорим о том, почему у них такое название и как здесь проходили обряды очищения
Набережная Каспийского моря (~ 30 минут)
Короткая прогулка вдоль воды с видами и возможностью сделать фото.
Экраноплан «Лунь» (~ 40–60 минут)
Военный гигант, единственный в своём роде. Расскажем о его истории, устройстве и созданных вокруг него мифах.
Парк имени Низами Гянджеви (~ 1 час)
Тенистая прогулка в зелени. Пространство для отдыха и контраст с жаркими городскими улицам.
Улица Счастливых минут (~ 30–40 минут) и музыкальный фонтан (по желанию, вечером)
В дороге:
- Переезд из Каспийска в Дербент — 2 часа, обратно столько же
- Обед — 1 час
Организационные детали
- Поездка пройдёт на минивэне Mercedes-Benz Sprinter или Volkswagen Crafter
- Экскурсию проведёт гид из нашей команды
Дополнительные расходы:
- Вход в крепость — 300 ₽ за чел.
- Обед — около 700 ₽ за чел.
в пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный 12+
|2800 ₽
|Дети до 3 лет
|Бесплатно
|Пенсионеры
|2600 ₽
|Дети от 4 до 11 лет
|2400 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Просто в восторге от города, я его совершенно по-другому представляла.
Выехали вовремя и хорошо, что не рано) Погода для экскурсии отличная.
По пути были
Экскурсовод рассказывал многие интересные факты и отвечал на все интересующие вопросы
Обязательно к посещению