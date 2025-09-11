Мои заказы

Из Каспийска в Дербент и к экраноплану «Лунь»

Увлекательное путешествие в Дербент, где вы увидите древние крепости и уникальный экраноплан «Лунь». Ощутите дух истории и насладитесь морскими видами
Путешествие из Каспийска в Дербент - это возможность прикоснуться к истории и культуре Дагестана.

Участники смогут прогуляться по старинным улицам Дербента, посетить крепость Нарын-кала и насладиться видами с её стен. Особое
внимание привлекает экраноплан «Лунь» - уникальный военный объект.

Экскурсия также включает прогулку по набережной Каспийского моря и посещение парка имени Низами Гянджеви. Это путешествие станет настоящим открытием для любителей истории и природы

4.6
10 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Посещение древней крепости Нарын-кала
  • 🌊 Прогулка по набережной Каспийского моря
  • 🕌 Осмотр старинной Джума-мечети
  • 🛥️ Уникальный экраноплан «Лунь»
  • 🌳 Отдых в парке имени Низами Гянджеви
Что можно увидеть

  • Крепость Нарын-кала
  • Джума-мечеть
  • Экраноплан «Лунь»
  • Парк имени Низами Гянджеви
  • Набережная Каспийского моря

Описание экскурсии

Крепость Нарын-кала (~ 1 час)
Прогуляемся по территории древней цитадели, поднимемся на стены, заглянем в залы и дворы. Выясним, почему она считалась неприступной и какую роль играла в истории всего Кавказа.

Старый Дербент (~ 2 часа)
Исследуем старинные кварталы, пройдём по узким мощёным улицам до улицы Мамедбекова. Вы прочувствуете историю, которой не одно столетие. Увидите:

  • Джума-мечеть — старейшую мечеть России и одна из самых красивых. Посмотрим внутренний двор, обсудим архитектуру и историческое значение
  • Девичьи бани. Поговорим о том, почему у них такое название и как здесь проходили обряды очищения

Набережная Каспийского моря (~ 30 минут)
Короткая прогулка вдоль воды с видами и возможностью сделать фото.

Экраноплан «Лунь» (~ 40–60 минут)
Военный гигант, единственный в своём роде. Расскажем о его истории, устройстве и созданных вокруг него мифах.

Парк имени Низами Гянджеви (~ 1 час)
Тенистая прогулка в зелени. Пространство для отдыха и контраст с жаркими городскими улицам.

Улица Счастливых минут (~ 30–40 минут) и музыкальный фонтан (по желанию, вечером)

В дороге:

  • Переезд из Каспийска в Дербент — 2 часа, обратно столько же
  • Обед — 1 час

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на минивэне Mercedes-Benz Sprinter или Volkswagen Crafter
  • Экскурсию проведёт гид из нашей команды

Дополнительные расходы:

  • Вход в крепость — 300 ₽ за чел.
  • Обед — около 700 ₽ за чел.

в пятницу, субботу и воскресенье в 10:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный 12+2800 ₽
Дети до 3 летБесплатно
Пенсионеры2600 ₽
Дети от 4 до 11 лет2400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Халилова
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Расим
Расим — Организатор в Каспийске
Провёл экскурсии для 378 туристов
Вся жизнь нашей команды проходит в режиме путешествий non-stop. Мы разведываем новые места, подбираем и проверяем новые направления, планируем программы, чтобы затем упаковать всё это в готовые идеи для вашего отпуска! У нас штат квалифицированных гидов и водителей, в приоритете — индивидуальный подход к каждому путешественнику. Мы будем очень рады видеть вас в гостях!

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
2
3
1
2
1
Н
Наталья
11 сен 2025
Все очень понравилось, было интересно, особенно сама крепость внутри и рассказ про неё.
Дата посещения: 10 сентября 2025
М
Мария
29 окт 2025
Дербент - это по любви)
Дербент - это по любви)
З
Зинаида
26 окт 2025
Отличная поездка с прекрасным гидом Татьяной: эрудированной, тактичной, заботливой. Удивительно как много она знает своём крае, её рассказ завораживает, хочется слушать ещё и ещё. Всем рекомендую, Татьяна выше всех похвал. Смело могу сказать от всей нашей группы в 13 человек. Конечно больше понравилась крепость, все масштабно и величественно. Мы прикоснулись к частице истории, спасибо организаторам!!! Повторю поездку в будущем.
М
Марина
19 сен 2025
Давно мечтала побывать в Дербенте и, наконец-то, поездка состоялась!
Просто в восторге от города, я его совершенно по-другому представляла.
Выехали вовремя и хорошо, что не рано) Погода для экскурсии отличная.
По пути были
санитарные остановки.
Гид Тамерлан весёлый, интересно рассказывал, но экраноплан мы уже самостоятельно осматривали и возникали вопросы, на которые ответы приходилось искать в интернете.
Обед предложили или в столовой, или комплексный в кафе.
Это вообще даже не кафе, а практически музей, настолько тат всё оформлено и подобрано с душой и любовью, конечно же, в национальном колорите.
Джума-мечеть, к сожалению, на ремонте, а в крепость надо бы приехать самостоятельно… Не успели даже в музей зайти, а в выставочный зал забежали на 2 минуты буквально.
Крепость поражает своим масштабом,
Шоу фантанов тоже впечатлило, но одеваться надо потеплее, вечером достаточно прохладно.
Снизила балл за то, что не информируют по поводу льгот в крепость Нарын-кала.
Не то, чтобы жалко 300 рублей, но если положено по закону, то люди должны об этом знать.
Ведь мы полагаемся на туроператора и платим деньги не только за трансфер, но и за организацию.

Давно мечтала побывать в Дербенте и, наконец-то, поездка состоялась!Давно мечтала побывать в Дербенте и, наконец-то, поездка состоялась!Давно мечтала побывать в Дербенте и, наконец-то, поездка состоялась!Давно мечтала побывать в Дербенте и, наконец-то, поездка состоялась!Давно мечтала побывать в Дербенте и, наконец-то, поездка состоялась!Давно мечтала побывать в Дербенте и, наконец-то, поездка состоялась!Давно мечтала побывать в Дербенте и, наконец-то, поездка состоялась!Давно мечтала побывать в Дербенте и, наконец-то, поездка состоялась!
Н
Наталья
14 сен 2025
Были на экскурсии 13 сентября 2025 года. Маршрут понравился, локации интересные и красивые, не хватило участия гида, т. е. хотелось, чтобы гид полноценно рассказывал об истории на локации, а не так, что вот вам время погулять. Очень понравилась экскурсия с гидом по крепости Нарын Кала.
Расим
Расим
Ответ организатора:
Здравствуйте, Наталья! Спасибо, что поделились своим опытом. Нам очень жаль слышать, что ваша экскурсия не оправдала ожиданий. Мы стремимся сделать каждую поездку интересной и познавательной, и ваше мнение важно для нас.
а
александр
6 сен 2025
Экскурсия была прекрасная! Автобус по расписанию, все четко, без проблем! Экскурсовод Тамерлан интересно рассказал, с юмором и очень доступно про Дербент, Дагестан. Очень понравился обед в кафе с национальным колоритом «Наследие». Рекомендую!
В
Валерия
29 авг 2025
Все прошло замечательно, экскурсия очень понравилась, организация на высоком уровне
Экскурсовод рассказывал многие интересные факты и отвечал на все интересующие вопросы
Обязательно к посещению
И
Ирина
24 авг 2025
Остались очень недовольны местом сбора экскурсионной группы. Туристам пришлось самостоятельно ехать, идти пешком к месту сбора на окраине города,где ждал автобус. Предлагаем точку сбора сделать ближе к центру. Или, например,
ещё одну дополнительную точку. При оформлении экскурсии на вашем сайте организатор не сообщает название туристической компании, свой контактный телефон, точный адрес, а только место локации. Из-за серьезных продолжительных в городе проблем с интернетом пришлось около 4 км. своими ногами идти по жаре +32' чтобы найти место локации, указанное на сайте. Пришли… А там оказалась совсем другая компания. Далее подробности не описываю….. В итоге после долгих мытарств и наблюдения за выяснением отношений менеджера и гидов между собой и с нами, настроение было подпорчено. Возникало желание поискать более лояльных организаторов экскурсии. Но на поиски уже не было времени и сил. Наш отдых в Каспийске завершался. Мы всё-таки решили ехать. После долгих наших просьб забрать нас поближе к месту проживания, организаторы почему-то сопротивлялись и решили вызвать нам такси. За это им спасибо. Огромная просьба: для удобства туристов указывайте свою полную контактную информацию, чтобы и мы, и вы имели представление об условиях нашего взаимодействия! Содержание самой экскурсии и подача информации в основном понравились. Спасибо.

Яковлева
Яковлева
9 авг 2025
Татьяна просто шикарна. Спасибо огромное за экскурсию и человечность. Очень рекомендую. Все было великолепно.
Татьяна просто шикарна. Спасибо огромное за экскурсию и человечность. Очень рекомендую. Все было великолепно.
Елена
Елена
20 июл 2025
Экскурсия очень понравилась. Рекомендую всем побывать в Дагестане

