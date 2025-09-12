Мои заказы

Хучнинский водопад – экскурсии в Каспийске

Найдено 5 экскурсий в категории «Хучнинский водопад» в Каспийске, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Путешествие в Дербент - город двух цивилизаций
На машине
12 часов
12 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Лучший выбор
Путешествие в Дербент - город двух цивилизаций
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Дербенту! Откройте для себя водопады, крепости и исторические улочки древнего города
Начало: На проспекте Омарова
Расписание: в понедельник, среду, субботу и воскресенье в 08:30
Завтра в 08:30
13 дек в 08:30
5500 ₽ за человека
Из Каспийска в Хунзах! На родину поэтов, водопадов и каньонов
На машине
12 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Каспийск-Хунзах: путешествие к водопадам, каньонам и поэтам Дагестана
Погрузитесь в мир древней истории и неповторимой природы Дагестана. Экскурсия из Каспийска в Хунзах - это путешествие, которое останется в вашем сердце
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
16 000 ₽ за всё до 7 чел.
Из Каспийска - в аул-призрак Гамсутль
На машине
13 часов
26 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Каспийска - в аул-призрак Гамсутль
Гимринская башня, Ирганайское водохранилище, Салтинский водопад и высокогорный Гамсутль
Начало: 7.30
31 дек в 07:30
1 янв в 07:30
16 667 ₽ за всё до 4 чел.
Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Каспийска
На машине
11 часов
19 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Каспийска
Побывать в колоритных местах Южного Дагестана и исследовать древнейший город России
Начало: 7.30
31 дек в 07:30
1 янв в 07:30
17 334 ₽ за всё до 4 чел.
Погружение в тайны Дагестана
На автобусе
12 часов
4 отзыва
Групповая
до 19 чел.
Погружение в тайны Дагестана
Добро пожаловать в Дагестан! Увлекательное путешествие через горы, водопады и древние аулы. Откройте для себя культурные и природные сокровища региона
Начало: На ул. Кавказская
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
4000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    12 сентября 2025
    Путешествие в Дербент - город двух цивилизаций
    Дата посещения: 10 сентября 2025
    Это вторая наша экскурсии с этой компанией. Мы посетили не только Дербент. Мы об,ехали всю прилегающую местность, побывали на виноградниках,
    читать дальше

    благодаря гиду Шамилю пообщались с местными жителями и попробовали местную кухню, услышали мого интересных историй. Мы побывали в Нарым-кале, прошлись по древним улочкам Дербента и оценили их колорит. Современный Дербент тоже очень красив. Мне давно хотелось увидеть знаменитые фонтаны. И мы их увидели. Трансфер тоже был очень удобным. Нас забрали прямо из дома, и вечером тоже привезли прямо к под,езду. Спасибо за прекрасно проведённый день с вами.

  • В
    Виктор
    17 ноября 2025
    Путешествие в Дербент - город двух цивилизаций
    12.11 съездили в Дербент. Эта была потрясающая экскурсия, аутентичный город,атмосферные улочки,вкусная кухня,мощная Нарын-Кала. Лунь впечатляет! Спасибо гидам и организаторам! Рекомендую всем эту профессиональную команду!))
  • и
    ирина
    23 сентября 2025
    Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Каспийска
    Спасбо Идрису за интересную экскурсию, отзывчивость и внимание к туристам.
  • Н
    Надежда
    16 сентября 2025
    Путешествие в Дербент - город двух цивилизаций
    Путешествие в Дербент превзошел все наши ожидания. Спасибо нашему гиду Шамилю за такие незабываемые впечатления и экскурсию. Дербент в наших сердцах❤️ Обязательно вернёмся туда снова с этой экскурсией
  • Ю
    Юлия
    2 сентября 2025
    Путешествие в Дербент - город двух цивилизаций
    Экскурсии с Амином - это классно! Интересно,сказочно, красиво!
  • В
    Валерия
    16 августа 2025
    Путешествие в Дербент - город двух цивилизаций
    Очень понравилась экскурсия, заранее обсудили все интересующие моменты и быстро получили на все ответы. Экскурсовод всегда был на связи и
    читать дальше

    до (для уточнения информации) и после (узнавали плейлист в машине, очень уж понравился) самой экскурсии. Поездка была очень комфортной, если вернемся в Дагестан - обязательно обратимся вновь.

  • Е
    Екатерина
    11 августа 2025
    Путешествие в Дербент - город двух цивилизаций
    Экскурсия прошла великолепно! Мы побывали в каждой части Дербента и познакомились с его историей и бытом. Сразу видно, что гид
    читать дальше

    - настоящий профессионал! Нас встретили у дома и доставили туда же на комфортном автомобиле, весь день в котором мы спасались от жары между локациями. Приятное впечатление осталось от взаимодействия с организаторами экскурсии, которые подсказали, как правильно вести себя, чтобы не вызвать смятение у местных ребят:)
    Отдельно хотелось бы отметить прогулку по старым улочками Дербента и поселение краноплана Лунь!
    Если выбираете между данной экскурсией и другой - однозначно делайте выбор в сторону этой!

  • Е
    Екатерина
    29 июля 2025
    Путешествие в Дербент - город двух цивилизаций
    Поездка прошла насыщенно и интересно. Спасибо гиду Шамилю за интересное путешествие!
  • Н
    Наталья
    7 июля 2025
    Путешествие в Дербент - город двух цивилизаций
    Нам очень понравилось, скучать времени не было. Это был чудесный насыщенный день, полный эмоций и впечатлений! Хотелось бы поблагодарить Шамиля за прекрасную экскурсию! Неожиданно для всех мы побывали в селе Кунжик, где познакомились с прекрасными людьми. Они нам показали
  • О
    Ольга
    12 июня 2025
    Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Каспийска
    Спасибо гиду Идрису, прекрасно провели день, всё понравилось. Рекомендуем👍👍👍.
  • О
    Ольга
    14 мая 2025
    Путешествие в Дербент - город двух цивилизаций
    Кто готов к дальней дороге!!!!!!! Поездка прошла супер, у нас было два гида прекрасных человека, Шамиль, Магамед советуем этих людей,
    читать дальше

    отзывчивые добрые, приятные, веселые, Шамиль все организовал рассказал. Город Дербент впечатляет это старый город совмещен с цитаделью и правдо! как слияние двух цивилизаций, стоит посетить, Водопад очень понравился прекрасные фото! Экраноплан Лунь огромен, не зря про него говорят убийца кораблей и монстр Каспия! Дагестанск завораживает своими виноградниками, садами персиков, клубникой, черешней. ☝️🧡 возврат сюда не меняем!!!! 😁

    Кто готов к дальней дороге!!!!!!! Поездка прошла супер, у нас было два гида прекрасных человека, ШамильКто готов к дальней дороге!!!!!!! Поездка прошла супер, у нас было два гида прекрасных человека, ШамильКто готов к дальней дороге!!!!!!! Поездка прошла супер, у нас было два гида прекрасных человека, ШамильКто готов к дальней дороге!!!!!!! Поездка прошла супер, у нас было два гида прекрасных человека, ШамильКто готов к дальней дороге!!!!!!! Поездка прошла супер, у нас было два гида прекрасных человека, ШамильКто готов к дальней дороге!!!!!!! Поездка прошла супер, у нас было два гида прекрасных человека, ШамильКто готов к дальней дороге!!!!!!! Поездка прошла супер, у нас было два гида прекрасных человека, ШамильКто готов к дальней дороге!!!!!!! Поездка прошла супер, у нас было два гида прекрасных человека, Шамиль
  • Т
    Татьяна
    26 марта 2025
    Путешествие в Дербент - город двух цивилизаций
    Спасибо Амину и Мухамеду за отличную экскурсию и внимание к гостям. Природа и история- это то, что замечательно сочетается в полюбившемся нам Дагестане. У нас остались самые добрые впечатления о Дагестане и его людях! Рекомендуем!
  • С
    Светлана
    17 марта 2025
    Путешествие в Дербент - город двух цивилизаций
    Хорошая экскурсия, отличный экскурсовод в Цитаделе, получено море впечатлений!
  • С
    Сергей
    6 марта 2025
    Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Каспийска
    Без комментариев.
  • Е
    Елена
    3 марта 2025
    Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Каспийска
    Недавняя экскурсия 1 марта 2025 года в Дербент нам запомнится надолго! По дороге мы посетили потрясающий водопад, который в этот
    читать дальше

    редкий зимний период выглядел особенно волшебно — все было покрыто снегом и льдом. Редкость такого зрелища добавила экскурсии особую ценность. Дербент с его историей и красотой в сочетании с зимними пейзажами — это действительно что-то незабываемое!

    Недавняя экскурсия 1 марта 2025 года в Дербент нам запомнится надолго! По дороге мы посетили потрясающийНедавняя экскурсия 1 марта 2025 года в Дербент нам запомнится надолго! По дороге мы посетили потрясающий
  • Х
    Хадижат
    26 февраля 2025
    Путешествие в Дербент - город двух цивилизаций
    Это была потрясающая экскурсия! Посетили множество изумительных локаций на комфортабельном автомобиле и сделали уникальные фото на память! Большое Спасибо гиду
    читать дальше

    Амину,который много рассказал историю,обычаи и традиции родного края. Накормил вкуснейшим обедом и вообще был очень обходителен. Эта экскурсия очень вдохновила меня для покорения новых вершин! Всем рекомендую эту команду! Спасибо!

    Это была потрясающая экскурсия! Посетили множество изумительных локаций на комфортабельном автомобиле и сделали уникальные фото наЭто была потрясающая экскурсия! Посетили множество изумительных локаций на комфортабельном автомобиле и сделали уникальные фото наЭто была потрясающая экскурсия! Посетили множество изумительных локаций на комфортабельном автомобиле и сделали уникальные фото наЭто была потрясающая экскурсия! Посетили множество изумительных локаций на комфортабельном автомобиле и сделали уникальные фото наЭто была потрясающая экскурсия! Посетили множество изумительных локаций на комфортабельном автомобиле и сделали уникальные фото на
  • О
    Ольга
    19 октября 2024
    Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Каспийска
    Очень понравилась поездка. Под сопровождение исторических рассказов познакомились с интересными местами. Отдельно хочется отметить, что экскурсовод - интересный собеседник, который любит и уважает историю своего края.
    Очень понравилась поездка. Под сопровождение исторических рассказов познакомились с интересными местами. Отдельно хочется отметить, что экскурсоводОчень понравилась поездка. Под сопровождение исторических рассказов познакомились с интересными местами. Отдельно хочется отметить, что экскурсоводОчень понравилась поездка. Под сопровождение исторических рассказов познакомились с интересными местами. Отдельно хочется отметить, что экскурсоводОчень понравилась поездка. Под сопровождение исторических рассказов познакомились с интересными местами. Отдельно хочется отметить, что экскурсовод
  • В
    Виктор
    6 сентября 2024
    Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Каспийска
    Вчера были на интереснейшей экскурсии в Дербент в сопровождении дипломированного гида-экскурсовода и просто хорошего человека и собеседника, который в совершенстве владеет историей своего края.
  • И
    Ирина
    22 августа 2024
    Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Каспийска
    Большое спасибо Идрису за эту экскурсию. Все очень понравилось.
    Нет никакой усталости, только хорошие впечатления от увиденного.
    Посмотрели водопад, увидели экраноплан Лунь, посетили Цитадель Нарын-Кала, прогулялись по старому и новому городу Дербент.
    Посмотрели набережную и даже нашли где купить вкусных фруктов 🍇;)
    Большое спасибо Идрису за эту экскурсию. Все очень понравилосьБольшое спасибо Идрису за эту экскурсию. Все очень понравилосьБольшое спасибо Идрису за эту экскурсию. Все очень понравилосьБольшое спасибо Идрису за эту экскурсию. Все очень понравилосьБольшое спасибо Идрису за эту экскурсию. Все очень понравилось
  • А
    Алексей
    3 августа 2024
    Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Каспийска
    Прекрасный маршрут по южному Дагестану. Идрис - прекрасный экскурсовод, всегда готов ответить на наши вопросы. Путешествие понравилось как взрослым, так и детям. Машина комфортабельная и вместительная. Экскурсия подойдет тем, кто впервые в Дагестане и хочет посмотреть самые известные места.

Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску в категории «Хучнинский водопад»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каспийске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Путешествие в Дербент - город двух цивилизаций
  2. Из Каспийска в Хунзах! На родину поэтов, водопадов и каньонов
  3. Из Каспийска - в аул-призрак Гамсутль
  4. Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Каспийска
  5. Погружение в тайны Дагестана
Какие места ещё посмотреть в Каспийске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Сулакский каньон
  2. Бархан Сарыкум
  3. Самое главное
  4. Форелевое хозяйство
  5. Ирганайское водохранилище
  6. Водопад Тобот
  7. Экраноплан «Лунь»
  8. Салтинский водопад
  9. Гимринский тоннель
  10. Хунзах
Сколько стоит экскурсия по Каспийску в декабре 2025
Сейчас в Каспийске в категории "Хучнинский водопад" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 4000 до 17 334. Туристы уже оставили гидам 67 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Каспийске на 2025 год по теме «Хучнинский водопад», 67 ⭐ отзывов, цены от 4000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль