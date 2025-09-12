Н Надежда Путешествие в Дербент - город двух цивилизаций Дата посещения: 10 сентября 2025 читать дальше благодаря гиду Шамилю пообщались с местными жителями и попробовали местную кухню, услышали мого интересных историй. Мы побывали в Нарым-кале, прошлись по древним улочкам Дербента и оценили их колорит. Современный Дербент тоже очень красив. Мне давно хотелось увидеть знаменитые фонтаны. И мы их увидели. Трансфер тоже был очень удобным. Нас забрали прямо из дома, и вечером тоже привезли прямо к под,езду. Спасибо за прекрасно проведённый день с вами. Это вторая наша экскурсии с этой компанией. Мы посетили не только Дербент. Мы об,ехали всю прилегающую местность, побывали на виноградниках,

В Виктор Путешествие в Дербент - город двух цивилизаций 12.11 съездили в Дербент. Эта была потрясающая экскурсия, аутентичный город,атмосферные улочки,вкусная кухня,мощная Нарын-Кала. Лунь впечатляет! Спасибо гидам и организаторам! Рекомендую всем эту профессиональную команду!))

и ирина Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Каспийска Спасбо Идрису за интересную экскурсию, отзывчивость и внимание к туристам.

Н Надежда Путешествие в Дербент - город двух цивилизаций Путешествие в Дербент превзошел все наши ожидания. Спасибо нашему гиду Шамилю за такие незабываемые впечатления и экскурсию. Дербент в наших сердцах❤️ Обязательно вернёмся туда снова с этой экскурсией

Ю Юлия Путешествие в Дербент - город двух цивилизаций Экскурсии с Амином - это классно! Интересно,сказочно, красиво!

В Валерия Путешествие в Дербент - город двух цивилизаций читать дальше до (для уточнения информации) и после (узнавали плейлист в машине, очень уж понравился) самой экскурсии. Поездка была очень комфортной, если вернемся в Дагестан - обязательно обратимся вновь. Очень понравилась экскурсия, заранее обсудили все интересующие моменты и быстро получили на все ответы. Экскурсовод всегда был на связи и

Е Екатерина Путешествие в Дербент - город двух цивилизаций читать дальше - настоящий профессионал! Нас встретили у дома и доставили туда же на комфортном автомобиле, весь день в котором мы спасались от жары между локациями. Приятное впечатление осталось от взаимодействия с организаторами экскурсии, которые подсказали, как правильно вести себя, чтобы не вызвать смятение у местных ребят:)

Отдельно хотелось бы отметить прогулку по старым улочками Дербента и поселение краноплана Лунь!

Если выбираете между данной экскурсией и другой - однозначно делайте выбор в сторону этой! Экскурсия прошла великолепно! Мы побывали в каждой части Дербента и познакомились с его историей и бытом. Сразу видно, что гид

Е Екатерина Путешествие в Дербент - город двух цивилизаций Поездка прошла насыщенно и интересно. Спасибо гиду Шамилю за интересное путешествие!

Н Наталья Путешествие в Дербент - город двух цивилизаций Нам очень понравилось, скучать времени не было. Это был чудесный насыщенный день, полный эмоций и впечатлений! Хотелось бы поблагодарить Шамиля за прекрасную экскурсию! Неожиданно для всех мы побывали в селе Кунжик, где познакомились с прекрасными людьми. Они нам показали

О Ольга Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Каспийска Спасибо гиду Идрису, прекрасно провели день, всё понравилось. Рекомендуем👍👍👍.

О Ольга Путешествие в Дербент - город двух цивилизаций читать дальше отзывчивые добрые, приятные, веселые, Шамиль все организовал рассказал. Город Дербент впечатляет это старый город совмещен с цитаделью и правдо! как слияние двух цивилизаций, стоит посетить, Водопад очень понравился прекрасные фото! Экраноплан Лунь огромен, не зря про него говорят убийца кораблей и монстр Каспия! Дагестанск завораживает своими виноградниками, садами персиков, клубникой, черешней. ☝️🧡 возврат сюда не меняем!!!! 😁 Кто готов к дальней дороге!!!!!!! Поездка прошла супер, у нас было два гида прекрасных человека, Шамиль, Магамед советуем этих людей,

Т Татьяна Путешествие в Дербент - город двух цивилизаций Спасибо Амину и Мухамеду за отличную экскурсию и внимание к гостям. Природа и история- это то, что замечательно сочетается в полюбившемся нам Дагестане. У нас остались самые добрые впечатления о Дагестане и его людях! Рекомендуем!

С Светлана Путешествие в Дербент - город двух цивилизаций Хорошая экскурсия, отличный экскурсовод в Цитаделе, получено море впечатлений!

Е Елена Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Каспийска читать дальше редкий зимний период выглядел особенно волшебно — все было покрыто снегом и льдом. Редкость такого зрелища добавила экскурсии особую ценность. Дербент с его историей и красотой в сочетании с зимними пейзажами — это действительно что-то незабываемое! Недавняя экскурсия 1 марта 2025 года в Дербент нам запомнится надолго! По дороге мы посетили потрясающий водопад, который в этот

Х Хадижат Путешествие в Дербент - город двух цивилизаций читать дальше Амину,который много рассказал историю,обычаи и традиции родного края. Накормил вкуснейшим обедом и вообще был очень обходителен. Эта экскурсия очень вдохновила меня для покорения новых вершин! Всем рекомендую эту команду! Спасибо! Это была потрясающая экскурсия! Посетили множество изумительных локаций на комфортабельном автомобиле и сделали уникальные фото на память! Большое Спасибо гиду

О Ольга Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Каспийска Очень понравилась поездка. Под сопровождение исторических рассказов познакомились с интересными местами. Отдельно хочется отметить, что экскурсовод - интересный собеседник, который любит и уважает историю своего края.

В Виктор Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Каспийска Вчера были на интереснейшей экскурсии в Дербент в сопровождении дипломированного гида-экскурсовода и просто хорошего человека и собеседника, который в совершенстве владеет историей своего края.

И Ирина Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Каспийска Большое спасибо Идрису за эту экскурсию. Все очень понравилось.

Нет никакой усталости, только хорошие впечатления от увиденного.

Посмотрели водопад, увидели экраноплан Лунь, посетили Цитадель Нарын-Кала, прогулялись по старому и новому городу Дербент.

Посмотрели набережную и даже нашли где купить вкусных фруктов 🍇;)