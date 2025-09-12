Мини-группа
до 12 чел.
Лучший выборПутешествие в Дербент - город двух цивилизаций
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Дербенту! Откройте для себя водопады, крепости и исторические улочки древнего города
Начало: На проспекте Омарова
Расписание: в понедельник, среду, субботу и воскресенье в 08:30
Завтра в 08:30
13 дек в 08:30
5500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Каспийск-Хунзах: путешествие к водопадам, каньонам и поэтам Дагестана
Погрузитесь в мир древней истории и неповторимой природы Дагестана. Экскурсия из Каспийска в Хунзах - это путешествие, которое останется в вашем сердце
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
16 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Каспийска - в аул-призрак Гамсутль
Гимринская башня, Ирганайское водохранилище, Салтинский водопад и высокогорный Гамсутль
Начало: 7.30
31 дек в 07:30
1 янв в 07:30
16 667 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Каспийска
Побывать в колоритных местах Южного Дагестана и исследовать древнейший город России
Начало: 7.30
31 дек в 07:30
1 янв в 07:30
17 334 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 19 чел.
Погружение в тайны Дагестана
Добро пожаловать в Дагестан! Увлекательное путешествие через горы, водопады и древние аулы. Откройте для себя культурные и природные сокровища региона
Начало: На ул. Кавказская
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
4000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда12 сентября 2025Путешествие в Дербент - город двух цивилизацийДата посещения: 10 сентября 2025Это вторая наша экскурсии с этой компанией. Мы посетили не только Дербент. Мы об,ехали всю прилегающую местность, побывали на виноградниках,
- ВВиктор17 ноября 202512.11 съездили в Дербент. Эта была потрясающая экскурсия, аутентичный город,атмосферные улочки,вкусная кухня,мощная Нарын-Кала. Лунь впечатляет! Спасибо гидам и организаторам! Рекомендую всем эту профессиональную команду!))
- иирина23 сентября 2025Спасбо Идрису за интересную экскурсию, отзывчивость и внимание к туристам.
- ННадежда16 сентября 2025Путешествие в Дербент превзошел все наши ожидания. Спасибо нашему гиду Шамилю за такие незабываемые впечатления и экскурсию. Дербент в наших сердцах❤️ Обязательно вернёмся туда снова с этой экскурсией
- ЮЮлия2 сентября 2025Экскурсии с Амином - это классно! Интересно,сказочно, красиво!
- ВВалерия16 августа 2025Очень понравилась экскурсия, заранее обсудили все интересующие моменты и быстро получили на все ответы. Экскурсовод всегда был на связи и
- ЕЕкатерина11 августа 2025Экскурсия прошла великолепно! Мы побывали в каждой части Дербента и познакомились с его историей и бытом. Сразу видно, что гид
- ЕЕкатерина29 июля 2025Поездка прошла насыщенно и интересно. Спасибо гиду Шамилю за интересное путешествие!
- ННаталья7 июля 2025Нам очень понравилось, скучать времени не было. Это был чудесный насыщенный день, полный эмоций и впечатлений! Хотелось бы поблагодарить Шамиля за прекрасную экскурсию! Неожиданно для всех мы побывали в селе Кунжик, где познакомились с прекрасными людьми. Они нам показали
- ООльга12 июня 2025Спасибо гиду Идрису, прекрасно провели день, всё понравилось. Рекомендуем👍👍👍.
- ООльга14 мая 2025Кто готов к дальней дороге!!!!!!! Поездка прошла супер, у нас было два гида прекрасных человека, Шамиль, Магамед советуем этих людей,
- ТТатьяна26 марта 2025Спасибо Амину и Мухамеду за отличную экскурсию и внимание к гостям. Природа и история- это то, что замечательно сочетается в полюбившемся нам Дагестане. У нас остались самые добрые впечатления о Дагестане и его людях! Рекомендуем!
- ССветлана17 марта 2025Хорошая экскурсия, отличный экскурсовод в Цитаделе, получено море впечатлений!
- ССергей6 марта 2025Без комментариев.
- ЕЕлена3 марта 2025Недавняя экскурсия 1 марта 2025 года в Дербент нам запомнится надолго! По дороге мы посетили потрясающий водопад, который в этот
- ХХадижат26 февраля 2025Это была потрясающая экскурсия! Посетили множество изумительных локаций на комфортабельном автомобиле и сделали уникальные фото на память! Большое Спасибо гиду
- ООльга19 октября 2024Очень понравилась поездка. Под сопровождение исторических рассказов познакомились с интересными местами. Отдельно хочется отметить, что экскурсовод - интересный собеседник, который любит и уважает историю своего края.
- ВВиктор6 сентября 2024Вчера были на интереснейшей экскурсии в Дербент в сопровождении дипломированного гида-экскурсовода и просто хорошего человека и собеседника, который в совершенстве владеет историей своего края.
- ИИрина22 августа 2024Большое спасибо Идрису за эту экскурсию. Все очень понравилось.
Нет никакой усталости, только хорошие впечатления от увиденного.
Посмотрели водопад, увидели экраноплан Лунь, посетили Цитадель Нарын-Кала, прогулялись по старому и новому городу Дербент.
Посмотрели набережную и даже нашли где купить вкусных фруктов 🍇;)
- ААлексей3 августа 2024Прекрасный маршрут по южному Дагестану. Идрис - прекрасный экскурсовод, всегда готов ответить на наши вопросы. Путешествие понравилось как взрослым, так и детям. Машина комфортабельная и вместительная. Экскурсия подойдет тем, кто впервые в Дагестане и хочет посмотреть самые известные места.
Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску в категории «Хучнинский водопад»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каспийске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Каспийске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Каспийску в декабре 2025
Сейчас в Каспийске в категории "Хучнинский водопад" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 4000 до 17 334. Туристы уже оставили гидам 67 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Каспийске на 2025 год по теме «Хучнинский водопад», 67 ⭐ отзывов, цены от 4000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль