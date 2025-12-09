Мои заказы

Из Каспийска - в Грозный

Увидеть самые яркие символы современной Чечни
Мы отправимся в край, который удивляет с первой минуты! Вы увидите ультрасовременные небоскрёбы, уютный парк, красивые панорамы и величественные мечети — от белоснежной «Гордости мусульман» до футуристичной «Сердце матери». И конечно, окунётесь в атмосферу гостеприимства и традиций чеченского народа.
Описание экскурсии

7:30 — выезд из Каспийска. По пути вас ждут кавказские пейзажи: серые гряды гор, спокойные равнины, дымка утреннего тумана и пробуждающиеся сёла.

10:00–11:00 — Шали: мечеть «Гордость мусульман». Самая крупная мечеть в Европе, поражающая масштабом и гармонией. Белоснежный мрамор, огромный купол, тонкая резьба и изысканное убранство — здесь всё говорит о величии и духовной силе.

11:30–13:30 — Грозный: знакомство со столицей Чечни.

Цветочный парк. Современное пространство для отдыха: аллеи, цветочные композиции, фигурные растения, арт-объекты и много уютных фото-локаций.
Комплекс небоскрёбов «Грозный-Сити» и вертолётная площадка. Здесь откроется вид на сердце Грозного — широкие проспекты, парк, новые районы и горы на горизонте.
Мечеть «Сердце Чечни». Одна из красивейших мечетей России, построенная в османском стиле.

14:00–15:00 — обед в национальном кафе. Вы сможете выбрать блюда кавказской, восточной или европейской кухни.

15:30–16:00 — Аргун: мечеть «Сердце матери». Единственная в России мечеть, выполненная в стиле хай-тек.

16:00 — выезд в Каспийск. Путь обратно займёт около 5 часов. По дороге можно будет сделать короткие остановки, чтобы размяться, выпить чаю и ещё раз взглянуть на кавказские пейзажи в вечерних огнях.

Организационные детали

  • В стоимость включены трансфер на Mercedes Sprinter или аналогичной модели и входные билеты на смотровую площадку
  • По запросу предоставим детские кресла
  • Дополнительно по желанию оплачивается обед в кафе с национальной кухней — 500–700 ₽ за чел.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов-водителей нашей команды

во вторник, четверг и субботу в 07:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный2900 ₽
Дети до 7 лет2000 ₽
Пенсионеры2800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Каспийске
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 07:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аслан
Аслан — Организатор в Каспийске
Провёл экскурсии для 936 туристов
Мы специализируемся на организации незабываемых путешествий и приключений. Предлагаем широкий спектр туров и экскурсий, а также различные услуги, связанные с туризмом. Работаем с профессиональными, опытными гидами, которые знают все достопримечательности и секретные уголки. Они смогут рассказать вам увлекательные истории и предложить уникальные впечатления, чтобы ваше путешествие стало по-настоящему незабываемым.

Входит в следующие категории Каспийска

