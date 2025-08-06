Представляем уникальную индивидуальную экскурсию, которая позволит вам исследовать неизведанные уголки Дагестана.
Путешествие начнется в Каспийске и приведет вас в Хунзах, где вы сможете насладиться великолепием высокогорных озер, сказочных теснин и зрелищных
Путешествие начнется в Каспийске и приведет вас в Хунзах, где вы сможете насладиться великолепием высокогорных озер, сказочных теснин и зрелищных
6 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные горные пейзажи
- 🏰 Исторические фортификации
- 🌊 Впечатляющие водопады
- 🚤 Возможность катания на катере
- 🏇 Экстремальные развлечения
- 📚 Знакомство с культурой и поэзией
Лучшее время для посещения
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фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
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Лучшее время для экскурсии из Каспийска в Хунзах - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а природные достопримечательности предстают во всей красе. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться красотой региона, но стоит учитывать возможные дожди и прохладные вечера. Зимой, с ноября по март, экскурсия тоже возможна, но некоторые активности могут быть ограничены из-за снега и низких температур.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Буйнакский перевал
- Гимринский тоннель
- Гимринская башня
- Ирганайская ГЭС
- Водопады Тобот и Итлятляр
- Природный парк Матлас
- Горное озеро Мочох
- Дом-музей Гамзата Цадасы
Описание экскурсии
- Живописные горные дороги. Наш путь лежит через исторический Буйнакский перевал, построенный при Романовых, и Гимринский тоннель, самый длинный в России.
- Гимринская башня. Вы познакомитесь с воссозданным оборонительным сооружением горцев 19 века, расположенном в селе Гимры.
- Ирганайская ГЭС и водохранилище. Со смотровой площадки вам откроются пейзажи рукотворного дагестанского озера. Если пожелаете, по его бирюзовой глади можно будет прокатиться на катере.
- Водопады Тобот и Итлятляр. Впереди у нас — украшения Хунзахского плато, два высокогорных водопада, образованные одноименными реками. Вы рассмотрите природные памятники с впечатляющих ракурсов. А любителям экстрима предложат прыжки с тарзанки.
- Природный парк Матлас. Через зеленые долины с террасами направимся в заповедные места, где в вашем распоряжении будут развлечения экстрим-парка (зип-лайн, виа-феррата, подвесной мост). Также вы посетите панорамные площадки, увидите местные водопады и побываете в природной сказке, гуляя среди скал Каменной чаши.
- Горное озеро Мочох. Затем я отвезу вас к еще одному чудесному водоему. Летом здесь вы сможете покататься на катамаране и отправиться на прогулку по окрестностям на лошадях. А зимой — взять напрокат коньки и санки.
- Дом-музей Гамзата Цадасы. В завершение дня вы побываете в небольшом селе Цада, на родине великих дагестанских поэтов. В мемориальном музее открыта экспозиция, посвященная основоположнику аварской советской литературы и отцу знаменитого Расула Гамзатова, прославившего наш край на весь мир.
Организационные детали
- Трансфер из Каспийска на комфортном минивене Хонда Элизион включен в стоимость.
- Дополнительно оплачивается питание (завтрак, обед) и опциональные услуги в точках маршрута (поездка на катере и катамаране, роупджампинг, парапланинг, конные прогулки).
- В путешествие с вами могут поехать дети от 12 лет.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мурад — ваша команда гидов в Каспийске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 2 часа 40 минут
Провели экскурсии для 1888 туристов
Ассаламу алейкум и добрый день, дорогие мои друзья! В прекрасном дагестанском горном селе Буртунай более 30 лет назад родился мальчик, которого назвали Мурад, что в переводе с аварского языка означает
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Сегодня прошло наше второе приключение с Мурадом - это было незабываемо! Хунзах и его окрестности, не описать словами, а фотографии не передают всю ту красоту, которую хочется отпечатать в памяти
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Е
Потрясающий маршрут, интересные факты о регионе, великолепные виды. Рекомендую данную экскурсию к посещению!
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Б
14.09.2024 Были семьёй,экскурсия на высшем уровне,виды великолепные, эмоций зашкаливают. Отдельное огромное спасибо гидам Мурад был всегда на связи,а с нами поехал гид Ислам, очень интересно рассказывал про Дагестан,культуру,ценности,отвечал на интересующие
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Хотим поблагодарить Амира за однодневный тур в Хунзах и Матлас. Поездка была комфортной, интересной и познавательной. Амир для нас был не только гидом, но и фотографом. Также научил азам лезгинки и познакомил с местной кухней. По возвращению мы заехали на домашнее производство урбеча с дегустацией и от покупки не смогли удержаться, он был насколько ароматным и вкусным.
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Экскурсия замечательная, маршрут прекрасный! Ездили с Мурадом уже второй раз, все очень понравилось! Маршрут очень насыщенный и интересный, увидели множество красот Дагестана!
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Т
Это был прекрасный день в горах Хунзаха!!! Прыжок в водопад Тобот, Каменная чаша, озеро Мочох, Матлас - незабываемы. Дорога в горах очень живописная - цветущие долины, плато, пасущиеся коровы, овечки,
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