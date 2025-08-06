Представляем уникальную индивидуальную экскурсию, которая позволит вам исследовать неизведанные уголки Дагестана.Путешествие начнется в Каспийске и приведет вас в Хунзах, где вы сможете насладиться великолепием высокогорных озер, сказочных теснин и зрелищных

водопадов. Маршрут включает посещение исторического Буйнакского перевала, Гимринского тоннеля, оборонительной Гимринской башни 19 века и рукотворного озера у Ирганайской ГЭС. Вы также исследуете природный парк Матлас, где вас ждут развлечения экстрим-парка и панорамные площадки. Путешествие завершится в доме-музее Гамзата Цадасы, где вы познакомитесь с творчеством великих дагестанских поэтов. Эта экскурсия станет незабываемым приключением и позволит глубже понять культуру и историю Дагестана

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии из Каспийска в Хунзах - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а природные достопримечательности предстают во всей красе. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться красотой региона, но стоит учитывать возможные дожди и прохладные вечера. Зимой, с ноября по март, экскурсия тоже возможна, но некоторые активности могут быть ограничены из-за снега и низких температур.

Сейчас август — это идеальное время.