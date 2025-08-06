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Из Каспийска в Хунзах! На родину поэтов, водопадов и каньонов

Погрузитесь в мир древней истории и неповторимой природы Дагестана. Экскурсия из Каспийска в Хунзах - это путешествие, которое останется в вашем сердце
Представляем уникальную индивидуальную экскурсию, которая позволит вам исследовать неизведанные уголки Дагестана.

Путешествие начнется в Каспийске и приведет вас в Хунзах, где вы сможете насладиться великолепием высокогорных озер, сказочных теснин и зрелищных
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водопадов.

Маршрут включает посещение исторического Буйнакского перевала, Гимринского тоннеля, оборонительной Гимринской башни 19 века и рукотворного озера у Ирганайской ГЭС.

Вы также исследуете природный парк Матлас, где вас ждут развлечения экстрим-парка и панорамные площадки.

Путешествие завершится в доме-музее Гамзата Цадасы, где вы познакомитесь с творчеством великих дагестанских поэтов.

Эта экскурсия станет незабываемым приключением и позволит глубже понять культуру и историю Дагестана

4.9
6 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные горные пейзажи
  • 🏰 Исторические фортификации
  • 🌊 Впечатляющие водопады
  • 🚤 Возможность катания на катере
  • 🏇 Экстремальные развлечения
  • 📚 Знакомство с культурой и поэзией

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для экскурсии из Каспийска в Хунзах - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а природные достопримечательности предстают во всей красе. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться красотой региона, но стоит учитывать возможные дожди и прохладные вечера. Зимой, с ноября по март, экскурсия тоже возможна, но некоторые активности могут быть ограничены из-за снега и низких температур.
Сейчас август — это идеальное время.
Из Каспийска в Хунзах! На родину поэтов, водопадов и каньонов
Из Каспийска в Хунзах! На родину поэтов, водопадов и каньонов
Из Каспийска в Хунзах! На родину поэтов, водопадов и каньонов

Что можно увидеть

  • Буйнакский перевал
  • Гимринский тоннель
  • Гимринская башня
  • Ирганайская ГЭС
  • Водопады Тобот и Итлятляр
  • Природный парк Матлас
  • Горное озеро Мочох
  • Дом-музей Гамзата Цадасы

Описание экскурсии

  • Живописные горные дороги. Наш путь лежит через исторический Буйнакский перевал, построенный при Романовых, и Гимринский тоннель, самый длинный в России.
  • Гимринская башня. Вы познакомитесь с воссозданным оборонительным сооружением горцев 19 века, расположенном в селе Гимры.
  • Ирганайская ГЭС и водохранилище. Со смотровой площадки вам откроются пейзажи рукотворного дагестанского озера. Если пожелаете, по его бирюзовой глади можно будет прокатиться на катере.
  • Водопады Тобот и Итлятляр. Впереди у нас — украшения Хунзахского плато, два высокогорных водопада, образованные одноименными реками. Вы рассмотрите природные памятники с впечатляющих ракурсов. А любителям экстрима предложат прыжки с тарзанки.
  • Природный парк Матлас. Через зеленые долины с террасами направимся в заповедные места, где в вашем распоряжении будут развлечения экстрим-парка (зип-лайн, виа-феррата, подвесной мост). Также вы посетите панорамные площадки, увидите местные водопады и побываете в природной сказке, гуляя среди скал Каменной чаши.
  • Горное озеро Мочох. Затем я отвезу вас к еще одному чудесному водоему. Летом здесь вы сможете покататься на катамаране и отправиться на прогулку по окрестностям на лошадях. А зимой — взять напрокат коньки и санки.
  • Дом-музей Гамзата Цадасы. В завершение дня вы побываете в небольшом селе Цада, на родине великих дагестанских поэтов. В мемориальном музее открыта экспозиция, посвященная основоположнику аварской советской литературы и отцу знаменитого Расула Гамзатова, прославившего наш край на весь мир.

Организационные детали

  • Трансфер из Каспийска на комфортном минивене Хонда Элизион включен в стоимость.
  • Дополнительно оплачивается питание (завтрак, обед) и опциональные услуги в точках маршрута (поездка на катере и катамаране, роупджампинг, парапланинг, конные прогулки).
  • В путешествие с вами могут поехать дети от 12 лет.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мурад
Мурад — ваша команда гидов в Каспийске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 2 часа 40 минут
Провели экскурсии для 1888 туристов
Ассаламу алейкум и добрый день, дорогие мои друзья! В прекрасном дагестанском горном селе Буртунай более 30 лет назад родился мальчик, которого назвали Мурад, что в переводе с аварского языка означает
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«желание». Этот мальчик стал дипломированным гидом и теперь воплощает мечты путешественников в реальность! Дорогие гости, я и моя команда как искренне влюблённые в свой край люди покажем вам истинную красоту Дагестана. Постараемся сделать так, чтобы он оставил в вашем сердце самые тёплые воспоминания.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Дарья
Сегодня прошло наше второе приключение с Мурадом - это было незабываемо! Хунзах и его окрестности, не описать словами, а фотографии не передают всю ту красоту, которую хочется отпечатать в памяти
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навсегда! Дорога по пути в Хунзах живописна на столько, что на глазах наворачиваются слезы от величия гор и мощи природы, которая вокруг. Мы непременно вернемся на пятидневный тур к Мураду. Ведь все красоты Дагестана не посмотреть за пару экскурсий.
Дагестан покорил наши сердца!

Сегодня прошло наше второе приключение с Мурадом - это было незабываемо! Хунзах и его окрестности, не
Сегодня прошло наше второе приключение с Мурадом - это было незабываемо! Хунзах и его окрестности, не
Сегодня прошло наше второе приключение с Мурадом - это было незабываемо! Хунзах и его окрестности, не
Сегодня прошло наше второе приключение с Мурадом - это было незабываемо! Хунзах и его окрестности, не
Сегодня прошло наше второе приключение с Мурадом - это было незабываемо! Хунзах и его окрестности, не
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Е
Потрясающий маршрут, интересные факты о регионе, великолепные виды. Рекомендую данную экскурсию к посещению!
Потрясающий маршрут, интересные факты о регионе, великолепные виды. Рекомендую данную экскурсию к посещению!
Потрясающий маршрут, интересные факты о регионе, великолепные виды. Рекомендую данную экскурсию к посещению!
Потрясающий маршрут, интересные факты о регионе, великолепные виды. Рекомендую данную экскурсию к посещению!
Потрясающий маршрут, интересные факты о регионе, великолепные виды. Рекомендую данную экскурсию к посещению!
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Б
14.09.2024 Были семьёй,экскурсия на высшем уровне,виды великолепные, эмоций зашкаливают. Отдельное огромное спасибо гидам Мурад был всегда на связи,а с нами поехал гид Ислам, очень интересно рассказывал про Дагестан,культуру,ценности,отвечал на интересующие
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нас вопросы,на лакациях фотографировал,по времени ограничений не было,автомобиль водит великолепно,12часовая экскурсия прошла просто круто. Исламу отдельное спасибо за все, экскурсия прошла как будто мы знакомы сто лет. Всем рекомендую,ребята всегда на связи,подскажут другие направления,перед экскурсией предупредят что не мало важно про дрес код,погоду. организация супер,ребятам здоровья,и процветания.

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Максим
Хотим поблагодарить Амира за однодневный тур в Хунзах и Матлас. Поездка была комфортной, интересной и познавательной. Амир для нас был не только гидом, но и фотографом. Также научил азам лезгинки и познакомил с местной кухней. По возвращению мы заехали на домашнее производство урбеча с дегустацией и от покупки не смогли удержаться, он был насколько ароматным и вкусным.
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Наталья
Экскурсия замечательная, маршрут прекрасный! Ездили с Мурадом уже второй раз, все очень понравилось! Маршрут очень насыщенный и интересный, увидели множество красот Дагестана!
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Т
Это был прекрасный день в горах Хунзаха!!! Прыжок в водопад Тобот, Каменная чаша, озеро Мочох, Матлас - незабываемы. Дорога в горах очень живописная - цветущие долины, плато, пасущиеся коровы, овечки,
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козочки. Поездка была комфортной. С нами ездил гид Расул. Очень хороший, надежный, внимательный, спокойный человек, классный водитель.
Но накануне было впечатление, что про нас просто забыли и нашли нам гида в последний момент и это было очень обидно(.

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