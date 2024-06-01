читать дальше

с юмором. На всех локациях было много времени полюбоваться пейзажами и пофотографироваться. Накормили сытным обедом из блюд местной кухни. И самое главное, наш гид Магомед помог нам сделать фото и видео на вершине горы, на которые мы сами никогда бы не решились.