1 чел.
По популярности
скидка
10%
Мини-группа
11 часов
Все красоты Хунзаха
Старинная крепость, высокогорные равнины и тихое очарование ущелий
Начало: Улица Ленина
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
40003 600₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Каспийск-Хунзах: путешествие к водопадам, каньонам и поэтам Дагестана
Погрузитесь в мир древней истории и неповторимой природы Дагестана. Экскурсия из Каспийска в Хунзах - это путешествие, которое останется в вашем сердце
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
17 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
11 часов
Горный Хунзах, водопад Тобот и Каменная Чаша: Путешествие по Дагестану
Погрузитесь в мир девственной природы Дагестана с индивидуальной экскурсией, включающей посещение села Хунзах и водопада Тобот
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно в удобное для вас время
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 12 000₽ за всё до 2 чел.
Групповая
12 часов
Популярное предложение
Групповая экскурсия: Хунзах, Матлас, Каменная чаша и озеро Мочох
Путешествие по Дагестану с посещением уникальных мест, которые не включены в стандартные маршруты
Начало: Г. Каспийск, ул. Халилова, 3
Расписание: Вторник, четверг, суббота, воскресенье в 07:30
Завтра в 07:30
11 июня в 07:30
3 300₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия1 июня 2024Прекрасная и душевная экскурсия! Очень понравилась! Очень доступно и интересно было слушать Мухамеда! Без гонки и спешки мы наслаждались красотами Хунзаха! Успехов и процветания вашему туризму!
- ММихаил28 мая 2024Были на экскурсии вдвоём с супругой. Комфортный автомобиль, аккуратное вождение, интересные рассказы гида о местных обычаях и традициях, и главное,
- ДДаниил26 мая 2024Великолепная экскурсия с прекрасным гидом(Магомедом). Провез по самым красивым места, рассказал много интересной и полезной информации. Был приятно удивлен красотами и масштабом Дагестанских гор. Обязательно вернусь еще!!!
- ИИрина5 мая 2024Были на экскурсии с Тимуром компанией 5 взрослых 29.04.2024. Остались очень довольны. Очень комфортный автомобиль. Интересный маршрут, потрясающе красивые места,
- ННаталья19 сентября 2023Экскурсия замечательная, маршрут прекрасный! Ездили с Мурадом уже второй раз, все очень понравилось! Маршрут очень насыщенный и интересный, увидели множество красот Дагестана!
- ААлександра12 сентября 2023Были семьёй на экскурсии 🥰полный восторг!!)Отдельное спасибо гиду Гаджи,всю дорогу рассказывал обо всём) Было множество остановок, чтобы сделать красивые фотографии. После каменной чаши договорился, чтоб мы попили вкусный горный чай) Рекомендую) персональная экскурсия только для нашей семьи))))
- ВВиктория11 сентября 2023Спасибо за отличную экскурсию и не дорогую! утешествие проходило на комфортном автомобиле, с самым лучшим гидом Далгатом! Далгату отдельное спасибо!
- ММаксим6 августа 2023Хотим поблагодарить Амира за однодневный тур в Хунзах и Матлас. Поездка была комфортной, интересной и познавательной. Амир для нас был
- ТТатьяна5 июля 2022Это был прекрасный день в горах Хунзаха!!! Прыжок в водопад Тобот, Каменная чаша, озеро Мочох, Матлас - незабываемы. Дорога в
Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску в категории «Водопад Тобот»
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