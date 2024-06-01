Водопад Тобот – экскурсии в Каспийске

Найдено 4 экскурсии в категории «Водопад Тобот» в Каспийске, цены от 3 300 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Все красоты Хунзаха
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
11 часов
4 отзыва
Все красоты Хунзаха
Старинная крепость, высокогорные равнины и тихое очарование ущелий
Начало: Улица Ленина
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
40003 600 за человека
Из Каспийска в Хунзах! На родину поэтов, водопадов и каньонов
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Каспийск-Хунзах: путешествие к водопадам, каньонам и поэтам Дагестана
Погрузитесь в мир древней истории и неповторимой природы Дагестана. Экскурсия из Каспийска в Хунзах - это путешествие, которое останется в вашем сердце
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
17 000 за всё до 7 чел.
Горный Хунзах и альпийские луга из Каспийска
Индивидуальная
11 часов
15 отзывов
Горный Хунзах, водопад Тобот и Каменная Чаша: Путешествие по Дагестану
Погрузитесь в мир девственной природы Дагестана с индивидуальной экскурсией, включающей посещение села Хунзах и водопада Тобот
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно в удобное для вас время
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 12 000 за всё до 2 чел.
Хунзах, Матлас, Каменная чаша и озеро Мочох
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
Популярное предложение
Групповая экскурсия: Хунзах, Матлас, Каменная чаша и озеро Мочох
Путешествие по Дагестану с посещением уникальных мест, которые не включены в стандартные маршруты
Начало: Г. Каспийск, ул. Халилова, 3
Расписание: Вторник, четверг, суббота, воскресенье в 07:30
Завтра в 07:30
11 июня в 07:30
3 300 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    1 июня 2024
    Все красоты Хунзаха
    Прекрасная и душевная экскурсия! Очень понравилась! Очень доступно и интересно было слушать Мухамеда! Без гонки и спешки мы наслаждались красотами Хунзаха! Успехов и процветания вашему туризму!
  • М
    Михаил
    28 мая 2024
    Все красоты Хунзаха
    Были на экскурсии вдвоём с супругой. Комфортный автомобиль, аккуратное вождение, интересные рассказы гида о местных обычаях и традициях, и главное,
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    с юмором. На всех локациях было много времени полюбоваться пейзажами и пофотографироваться. Накормили сытным обедом из блюд местной кухни. И самое главное, наш гид Магомед помог нам сделать фото и видео на вершине горы, на которые мы сами никогда бы не решились.

    Были на экскурсии вдвоём с супругой. Комфортный автомобиль, аккуратное вождение, интересные рассказы гида о местных обычаяхБыли на экскурсии вдвоём с супругой. Комфортный автомобиль, аккуратное вождение, интересные рассказы гида о местных обычаях
  • Д
    Даниил
    26 мая 2024
    Все красоты Хунзаха
    Великолепная экскурсия с прекрасным гидом(Магомедом). Провез по самым красивым места, рассказал много интересной и полезной информации. Был приятно удивлен красотами и масштабом Дагестанских гор. Обязательно вернусь еще!!!
    Великолепная экскурсия с прекрасным гидом(Магомедом). Провез по самым красивым места, рассказал много интересной и полезной информацииВеликолепная экскурсия с прекрасным гидом(Магомедом). Провез по самым красивым места, рассказал много интересной и полезной информацииВеликолепная экскурсия с прекрасным гидом(Магомедом). Провез по самым красивым места, рассказал много интересной и полезной информации
  • И
    Ирина
    5 мая 2024
    Горный Хунзах и альпийские луга из Каспийска
    Были на экскурсии с Тимуром компанией 5 взрослых 29.04.2024. Остались очень довольны. Очень комфортный автомобиль. Интересный маршрут, потрясающе красивые места,
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    комфортная дорога. Тимур рассказал нам все про Дагестан, про современный быт, инфраструктуру. Ответил на все интересующие нас вопросы. По пути организовал нам обед в чудесном месте с очень вкусной национальной кухней. Вообщем полностью рекомендую данную экскурсию, организованную агентством Кочевник Тревел. Особенно в сопровождении гида Тимура.

  • Н
    Наталья
    19 сентября 2023
    Из Каспийска в Хунзах! На родину поэтов, водопадов и каньонов
    Экскурсия замечательная, маршрут прекрасный! Ездили с Мурадом уже второй раз, все очень понравилось! Маршрут очень насыщенный и интересный, увидели множество красот Дагестана!
  • А
    Александра
    12 сентября 2023
    Горный Хунзах и альпийские луга из Каспийска
    Были семьёй на экскурсии 🥰полный восторг!!)Отдельное спасибо гиду Гаджи,всю дорогу рассказывал обо всём) Было множество остановок, чтобы сделать красивые фотографии. После каменной чаши договорился, чтоб мы попили вкусный горный чай) Рекомендую) персональная экскурсия только для нашей семьи))))
  • В
    Виктория
    11 сентября 2023
    Горный Хунзах и альпийские луга из Каспийска
    Спасибо за отличную экскурсию и не дорогую! утешествие проходило на комфортном автомобиле, с самым лучшим гидом Далгатом! Далгату отдельное спасибо!
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    Ездили с трёхлетним ребёнком, аккуратно водит автомобиль, очень доброжелательный, нашего ребёнка носил на руках по горам 🤗, исполнил все наши пожелания, организовал дополнительно прогулку на катере и сапах. Заранее позаботился о нашем обеде в ресторане в горах. Даже не большая не погода не испортила нам маршрут, Далгат все грамотно распределил!

  • М
    Максим
    6 августа 2023
    Из Каспийска в Хунзах! На родину поэтов, водопадов и каньонов
    Хотим поблагодарить Амира за однодневный тур в Хунзах и Матлас. Поездка была комфортной, интересной и познавательной. Амир для нас был
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    не только гидом, но и фотографом. Также научил азам лезгинки и познакомил с местной кухней. По возвращению мы заехали на домашнее производство урбеча с дегустацией и от покупки не смогли удержаться, он был насколько ароматным и вкусным.

  • Т
    Татьяна
    5 июля 2022
    Из Каспийска в Хунзах! На родину поэтов, водопадов и каньонов
    Это был прекрасный день в горах Хунзаха!!! Прыжок в водопад Тобот, Каменная чаша, озеро Мочох, Матлас - незабываемы. Дорога в
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    горах очень живописная - цветущие долины, плато, пасущиеся коровы, овечки, козочки. Поездка была комфортной. С нами ездил гид Расул. Очень хороший, надежный, внимательный, спокойный человек, классный водитель. Но накануне было впечатление, что про нас просто забыли и нашли нам гида в последний момент и это было очень обидно(.

Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску в категории «Водопад Тобот»

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Сколько стоит экскурсия по Каспийску в июне 2024
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