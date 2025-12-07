Сулакский каньон и бархан Сарыкум - природные чудеса Дагестана
Прокатиться на катере вдоль водопадов, заглянуть в ущелье и услышать легенды дюн - из Каспийска
Приглашаем вас увидеть Дагестан таким, каким его показывают в фильмах, — необъятным, контрастным и гостеприимным.
Вы увидите самые яркие локации Кавказа в одном месте — от бирюзовой воды водохранилища до пустынных барханов среди гор.
Мы позаботимся о вашем комфорте в долгой поездке, расскажем об истории, геологии и мифологии региона и угостим национальной кухней.
5
1 отзыв
Описание водной прогулки
Чиркейское водохранилище и прогулка на катерах. Бирюзовые воды, горы вокруг, скорость и солёные брызги!
Величественный Сулакский каньон с высоты. Мы полюбуемся необыкновенным цветом и масштабом одного из самых глубоких в мире каньонов.
Форель на углях или аварский хинкал. Пообедаем в аутентичном ресторане «ГлавРыба», и вы раскроете кулинарные сокровища республики.
Пещера Нохъо (по желанию) с подвесным мостом, который ведёт в уютное кафе под каменными сводами.
Золотые пески бархана Сарыкум. Огромный песчаный массив, словно мираж посреди гор, поражает размерами и красотой. Мы поднимемся на вершину, чтобы насладиться панорамными видами и почувствовать себя песчинкой в этом грандиозном мире.
Вы узнаете:
об истории, традициях и обычаях Дагестана
народностях, которые здесь живут, и языках, на которых здесь говорят
культурном многообразии, которое сохраняется на протяжении веков
происхождении Сулакского каньона и пещеры Нохъо
легендах о появлении бархана Сарыкум
и многом другом
Ориентировочный тайминг поездки
8:00 — выезд из Каспийска 9:30 — Чиркейское водохранилище, катание на катере 25–50 мин 10:20 — смотровая площадка в посёлке Дубки 20-30 мин 11:00 — пещера Нохъо 1 ч 15 мин (опционально, по желанию группы) 13:00 / 14:00 — обед 14:00 / 15:00 — прогулка по форелевому хозяйству 20–40 мин 15:20–16:00 — бархан Сарыкум 45 мин — 1 час 18:00 или позже — возвращение в Каспийск
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе Мерседес. По запросу установим детское кресло или бустер
Мы также можем забрать вас из Махачкалы и после отвезти обратно
Ограничение по возрасту 3+
Обед в ресторане при форелевом хозяйстве с возможностью выбрать одно из основных блюд
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы (по желанию): — входной билет на бархан Сарыкум — 250 ₽ за взрослого, дети до 14 лет и пенсионеры — бесплатно — посещение пещеры Нохъо (заезжаем при желании даже одного участника) — 500 ₽ с человека по будням, 700 ₽ — в выходные — спуск на зиплайне — 2000 ₽ с чел. — катание на лошади — 200 ₽ за 10 мин
ежедневно в 08:00
Стоимость водной прогулки
Тип билета
Стоимость
Стандартный
3900 ₽
Дети 4-10 лет
3500 ₽
Дети до 3 лет
Бесплатно
Пенсионеры
3700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Каспийске
Моя жизнь — это карта мира, которую я постоянно дополняю новыми маршрутами. Я обожаю открывать для себя новые культуры, вкусы и истории, и ещё больше люблю делиться этим с вами. Если вы ищете не просто экскурсию, а настоящее погружение в атмосферу места, то я и моя большая команда, создадим незабываемые воспоминания о Дагестане для вас!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
–
3
–
2
–
1
–
А
Алсу
7 дек 2025
Я хочу поблагодарить за поездку(каньон, пещера, бархан). Все было очень интересно, красиво, а главное колоритно и запоминающееся. Гид Тамерлан рассказывал интересные истории, факты. Подсказывал и помогал на протяжении всей поездки. Терпеливо и читать дальше
вежливо относился к "капризным" гостям и "опоздавшим". А Сарухан все дополнял своим присутствием. Он аккуратно и спокойно вел транспорт. На провокации со стороны посторонних водителей" не вёлся". Из любой ситуации выходил с юмором. Подсказывал лучшие точки для фото и видео. Дополнял экскурсию интересными историями. Самое главное, что впечатлило -это переживание за свой край и дело которым они занимаются. Предвкушая поездку, переживали(смотря на езду вокруг), но сев и познакомившись, отпустило. Спокойно. Доверились. И не прогадали. Отдельно благодарим за все рекомендации и локации которые дали напоследок для самостоятельного изучения в вашем городе.