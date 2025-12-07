Приглашаем вас увидеть Дагестан таким, каким его показывают в фильмах, — необъятным, контрастным и гостеприимным. Вы увидите самые яркие локации Кавказа в одном месте — от бирюзовой воды водохранилища до пустынных барханов среди гор. Мы позаботимся о вашем комфорте в долгой поездке, расскажем об истории, геологии и мифологии региона и угостим национальной кухней.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание водной прогулки

Чиркейское водохранилище и прогулка на катерах. Бирюзовые воды, горы вокруг, скорость и солёные брызги!

Величественный Сулакский каньон с высоты. Мы полюбуемся необыкновенным цветом и масштабом одного из самых глубоких в мире каньонов.

Форель на углях или аварский хинкал. Пообедаем в аутентичном ресторане «ГлавРыба», и вы раскроете кулинарные сокровища республики.

Пещера Нохъо (по желанию) с подвесным мостом, который ведёт в уютное кафе под каменными сводами.

Золотые пески бархана Сарыкум. Огромный песчаный массив, словно мираж посреди гор, поражает размерами и красотой. Мы поднимемся на вершину, чтобы насладиться панорамными видами и почувствовать себя песчинкой в этом грандиозном мире.

Вы узнаете:

об истории, традициях и обычаях Дагестана

народностях, которые здесь живут, и языках, на которых здесь говорят

культурном многообразии, которое сохраняется на протяжении веков

происхождении Сулакского каньона и пещеры Нохъо

легендах о появлении бархана Сарыкум

и многом другом

Ориентировочный тайминг поездки

8:00 — выезд из Каспийска

9:30 — Чиркейское водохранилище, катание на катере 25–50 мин

10:20 — смотровая площадка в посёлке Дубки 20-30 мин

11:00 — пещера Нохъо 1 ч 15 мин (опционально, по желанию группы)

13:00 / 14:00 — обед

14:00 / 15:00 — прогулка по форелевому хозяйству 20–40 мин

15:20–16:00 — бархан Сарыкум 45 мин — 1 час

18:00 или позже — возвращение в Каспийск

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе Мерседес. По запросу установим детское кресло или бустер

Мы также можем забрать вас из Махачкалы и после отвезти обратно

Ограничение по возрасту 3+

Обед в ресторане при форелевом хозяйстве с возможностью выбрать одно из основных блюд

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию):

— входной билет на бархан Сарыкум — 250 ₽ за взрослого, дети до 14 лет и пенсионеры — бесплатно

— посещение пещеры Нохъо (заезжаем при желании даже одного участника) — 500 ₽ с человека по будням, 700 ₽ — в выходные

— спуск на зиплайне — 2000 ₽ с чел.

— катание на лошади — 200 ₽ за 10 мин