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Душевное путешествие в Хунзах из Каспийска (всё включено)

Отправляйтесь в Хунзахский район и откройте для себя его природные чудеса и культурное наследие. Вкусные блюда и потрясающие виды ждут вас
Путешествие в Хунзахский район подарит незабываемые впечатления.

Участники увидят знаменитый Гимринский тоннель, насладятся видами Ирганайского водохранилища и Хунзахского плато. Экскурсия включает посещение башни имама Шамиля и водопадов Тобот и Матлас. Участники смогут попробовать национальные блюда, такие как чуду и абрикосовая каша с урбечом. Поездка проходит на комфортных минивэнах, а гид расскажет об истории и этнографии региона
5
14 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные природные пейзажи
  • 🍽 Вкусные блюда национальной кухни
  • 🏞 Посещение знаковых достопримечательностей
  • 🚐 Комфортное путешествие на минивэнах
  • 📸 Возможность сделать яркие фотографии

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для поездки в Хунзах - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время здесь особенно приятно, так как погода тёплая и солнечная, а природа расцветает яркими красками. В мае, сентябре и октябре тоже комфортно путешествовать: туристов меньше, а температура остаётся мягкой. В остальные месяцы, хотя и возможны осадки, экскурсия остаётся доступной, но стоит быть готовым к переменчивой погоде.
Сейчас июнь — это идеальное время.
Душевное путешествие в Хунзах из Каспийска (всё включено)
Душевное путешествие в Хунзах из Каспийска (всё включено)
Душевное путешествие в Хунзах из Каспийска (всё включено)

Что можно увидеть

  • Гимринский тоннель
  • Гимринская башня
  • Ирганайское водохранилище
  • Хунзахское плато
  • Водопад Тобот
  • Водопад Матлас
  • Каменная чаша

Описание экскурсии

🏞 Путь пройдёт через знаменитый Гимринский тоннель — самый длинный автодорожный тоннель России. Горные серпантины станут особой частью приключения, а сопровождать вас будут чудесные пейзажи и истории края.

🏞 Наша первая остановка — Гимринская башня, или башня имама Шамиля, где вы услышите о знаковой фигуре Дагестана.

🏞 Далее отправимся к Ирганайскому водохранилищу. Вы рассмотрите водоём с разных ракурсов и сделаете яркие снимки бирюзовых вод на фоне массивных чёрных скал.

🏞 И вот мы в Хунзахском районе! Красивейшем уголке Дагестана, где просто не могли не родиться талантливые поэты и писатели. Вы побываете на родине Расула Гамзатова и Фазу Алиевой. Окинете взглядом красоты Хунзахского плато и увидите самый высокий водопад в республике — Тобот. Познакомитесь с историей столицы Аварского ханства и необычной этнографией Хунзаха. А также осмотрите крепость 19 века.

🏞 Кроме того, вы посетите водопад Матлас — и не просто полюбуетесь им снаружи, но и встанете за водными потоками. Зрелище фантастическое!

🏞 И дополнит ваши впечатления ещё одна достопримечательность района — Каменная чаша. В тёплое время года здесь приятно укрыться от жары, но главное, это, конечно, виды теснины. В том, что не зря её называют природным чудом Дагестана, вы убедитесь сами.

🥘 В течение дня мы остановимся на обед в одном из проверенных заведений. Вы отведаете самые вкусные, сытные и полезные блюда национальной кухни. В нашем меню:
Чуду — лепёшка с различными начинками (картофель, творог, тыква, шпинат, листья бурака, крапива и другие).
Абрикосовая каша с урбечом — настоящий кладезь витаминов и блюдо, которое покорило многих гурманов. О полезных свойствах этого волшебного продукта вы узнаете при встрече.
— Ну и как же без ароматного чая на травах! Душистый напиток горного края — непременный атрибут уютного путешествия по Дагестану.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортных минивэнах Honda Elysion, Toyota Ipsum или Toyota Alphard
  • Экскурсию для вас проведу я или гид-водитель из команды
  • Транспорт и вкусный национальный обед включены в стоимость

ежедневно в 07:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Ул, Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:30
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Заира
Заира — ваша команда гидов в Каспийске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 733 туристов
Всем привет! Я представлю небольшую команду дагестанских гидов, влюблённых в свой край. Наша земля — это «скрижали чудес», которые таятся в горах, реках, водопадах и озёрах. Это богатая древняя история,
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колоритная гастрономия и душевные люди. Мы постараемся оставить у вас самые тёплые воспоминания и впечатления от посещения нашего родного гостеприимного края. И после встречи будем ждать вашего возвращения — ведь Дагестан будет звать вас, оставивших здесь частичку своего сердца.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
14
4
3
2
1
А
Дата посещения: 26 июл 2025
Спасибо большое за отличную экскурсию в Хунзах ⛰️- Заире за качественную организацию, Магомеду за познавательное повествование о нравах местных жителей, об истории жизни местных героев, за чудные локации. Пейзажи просто
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нет слов, великолепие куда ни посмотришь. Лучше гор могут быть только горы, ну и конечно водопады. Спасибо ещё раз Вам огромное 🤗🌺🌺🌺. За кофе с урбечом и мороженым отдельное спасибо 🤗🔥

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М
Экскурсия просто потрясающая!!!
Столько впечатлений и новой информации за один день. Водитель Имам много рассказывал о традициях и обычаях, отвечал на все вопросы, никого не торопил, фотографировал и спокойно ожидал задерживающихся))
Горы,
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тоннель,водопады, мельница,пасущиеся коровы,лошади,овцы и даже ослы-все вызывало восторг.
Обед-это отдельная история… девушки быстро накрыли стол, практически праздник живота устроили))
Попробовали множество национальных блюд -чуду,хинкал,суп,плов… и на десерт полакомились ооочень вкусной абрикосовой кашей с урбечем(в моём понимании она представлялась совершенно по-другому)))
С погодой повезло, время пролетело незаметно.
На обратном пути уставшие, но довольные,смотрели очень интересные и познавательные фильмы, под которые засыпали))
Заира -супер организатор, всегда на связи и даже поинтересовалась как доехали.
Очень приятно такое внимание к гостям!!!

Экскурсия просто потрясающая!!!
Экскурсия просто потрясающая!!!
Экскурсия просто потрясающая!!!
Экскурсия просто потрясающая!!!
Экскурсия просто потрясающая!!!
Экскурсия просто потрясающая!!!
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Е
Отличная экскурсия. Лучше пожалуй не придумаешь. В экскурсию входит несколько локаций. Такой красоты мне кажется я никогда не видела. Огромное спасибо гиду Имаму. Утром подъехал раньше назначенного времени, вечером приехали
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поздно, развез по домам. Был очень внимателен, никуда нас не торопил, дал возможность всё спокойно посмотреть. На протяжении всей поездки подробно интересно рассказывал о своей республике. Напоил в горах нас вкуснейшим горным чаем. Обед это вообще отдельный разговор, попробовали всё блюда национальной кухни. И на последок включил музыку и начал танцевать и все желающие танцевали с ним вместе. Вообщем путешествие получилось действительно душевным.
Отдельное спасибо Заире, ответила на всё заданные вопросы.

Отличная экскурсия. Лучше пожалуй не придумаешь. В экскурсию входит несколько локаций. Такой красоты мне кажется я
Отличная экскурсия. Лучше пожалуй не придумаешь. В экскурсию входит несколько локаций. Такой красоты мне кажется я
Отличная экскурсия. Лучше пожалуй не придумаешь. В экскурсию входит несколько локаций. Такой красоты мне кажется я
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О
Я никогда не писала отзывы. Но в этот раз, считаю, что будет преступление, если я не расскажу другим людям, о такой прекрасной экскурсии и отличном организаторе экскурсий по Дагестану -
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Заире.
Начнем с организации: я ещё до бронирования экскурсии, замучила Заиру всевозможными вопросами, на что получала всегда вежливые и развёрнутые ответы. На протяжении всей экскурсии она сопровождала нас в Вотсапе, интересуясь: выехали мы или нет, всё ли хорошо проходит, ничего ли нас не огорчило, хорошо ли вернулись домой. Такая забота была неожиданна и приятна 🫶 Сама экскурсия: конечно, на протяжении всего пути, впечатляет красота Дагестанских гор, дарит эстетическое наслаждение и незабываемые эмоции. Хочется всё это "съесть" глазами, а ещё лучше упаковать и забрать с собой домой 😁 Мы посетили два водопада, Гимринскую башню, водохранилище. В общем посетили всё заявленное в программе.
А обед у местной жительницы Патимат (надеюсь, что правильно написала имя, долго не могла запомнить) это целая отдельная экскурсия внутри экскурсии. Во-первых, вас очень вкусно и много накормят традиционными дагестанскими блюдами, наедятся все до отвала. Там вам и лапша и хинкал со сметанно -чесночным соусом и Чуду обалденные горячие очень вкусные, а ещё абрикосовая каша с урбечем - это улёт 😋, плюс компот из кураги и чай. Всё слишком вкусное, невозможно остановиться и очень сытное. В общем я испытала гастрономический оргазм. Но потом было ещё интереснее: нас пригласили во двор, переодели в национальные костюмы и мы учились танцевать лезгинку. Патимат рассказала нам много интересного об этом красивом танце, и показала основные движения. Мы все вместе весело танцевали, при этом остались очень красивые фотографии и видеоролики. Затем у нас был мастер-класс по изготовлению Урбеча, где можно было, так же его приобрести.
И отдельно хочу выделить нашего прекрасного гида Шарапа. Он - молодец! С первой же секунды при знакомстве, когда он приехал за нами, Шарап зарядил нас положительными эмоциями, это замечательно, так как сразу вся наша компания и сама поездка приобрела очень позитивный настрой 👍.
На протяжении всей экскурсии Шарап рассказывал нам интересные исторические факты о местах, которые мы посещали и о Дагестане. При этом не забывая шутить и поддерживать наше хорошее настроение. Он не переставал нас удивлять, и преподнёс нам много интересных сюрпризов, о которых я не буду рассказывать, чтобы сохранить интригу, и чтобы другим туристам, которые выберут эту экскурсию, было бы так же интересно и весело, как и нам.
В заключении хочу сказать, что я и мои две дочери остались довольны этим мероприятием на все 200% 😁. Мы познакомились с красотами и традициями этого чудесного края, и получили море положительных эмоций. Было впечатление, что экскурсия длилась не 11 часов, а три дня 😁 на столько сильно нам всё понравилось.
Я всем рекомендую бронировать экскурсии именно у Заиры. Вы можете не сомневаться, что всё будет организовано от и до, и вы насладитесь отдыхом.
Благодарю вас Заира и Шарап 🙏

Я никогда не писала отзывы. Но в этот раз, считаю, что будет преступление, если я не
Я никогда не писала отзывы. Но в этот раз, считаю, что будет преступление, если я не
Я никогда не писала отзывы. Но в этот раз, считаю, что будет преступление, если я не
Я никогда не писала отзывы. Но в этот раз, считаю, что будет преступление, если я не
Я никогда не писала отзывы. Но в этот раз, считаю, что будет преступление, если я не
Я никогда не писала отзывы. Но в этот раз, считаю, что будет преступление, если я не
Я никогда не писала отзывы. Но в этот раз, считаю, что будет преступление, если я не
Я никогда не писала отзывы. Но в этот раз, считаю, что будет преступление, если я не+2
Я никогда не писала отзывы. Но в этот раз, считаю, что будет преступление, если я не
Я никогда не писала отзывы. Но в этот раз, считаю, что будет преступление, если я не
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А
Это было незабываемо. Гид Гусен знает, как доставить удовольствие и как сделать так, что несмотря на длинную экскурсию люди отдохнули, чтобы всем было комфортно, интересно и вкусно, даже ребёнку 13
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лет очень понравилось. Спасибо огромное. Есть с чем сравнить. Обычная ошибка экскурсоводов, когда людей гоняют как школьников, когда забывают, что мы первым делом хотим отдохнуть и насладиться поездкой. Тут были созданы все условия для отдыха. Единственное пожелание, чтобы кормили в ресторане, чтобы было пару блюд, но исключительно приготовленные, а не большое меню, где все так себе. Пусть дороже, но чтобы был гастрономический кайф. Но тут больше вопрос цены-качество. Тут был вопрос в сторону бюджетного обеда решен, хотя можно было спросить, мы за бюджет или за уровень)

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Уянаева
Доброго всем вечера. Заканчивается наша экскурсия. Я очень довольна, влюбилась в Дагестан по уши.
Водитель-экскурсовод Али очень внимательный, чуткий и добродушный. На все вопросы отвечает, рассказывает о достопримечательности Дагестана. Напоил нас
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свежесвареным кофе, которое варил в туре прямо в горах, очень впечатлило. Комплексный обед-вообще не описать словами, ну очень вкусно!
После завершения экскурсии Али всех разве по адресам, что было приятным бонусом.
Спасибо команде и водителю-экскурсоводу Али!

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