Участники увидят знаменитый Гимринский тоннель, насладятся видами Ирганайского водохранилища и Хунзахского плато. Экскурсия включает посещение башни имама Шамиля и водопадов Тобот и Матлас. Участники смогут попробовать национальные блюда, такие как чуду и абрикосовая каша с урбечом. Поездка проходит на комфортных минивэнах, а гид расскажет об истории и этнографии региона
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные природные пейзажи
- 🍽 Вкусные блюда национальной кухни
- 🏞 Посещение знаковых достопримечательностей
- 🚐 Комфортное путешествие на минивэнах
- 📸 Возможность сделать яркие фотографии
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Гимринский тоннель
- Гимринская башня
- Ирганайское водохранилище
- Хунзахское плато
- Водопад Тобот
- Водопад Матлас
- Каменная чаша
Описание экскурсии
🏞 Путь пройдёт через знаменитый Гимринский тоннель — самый длинный автодорожный тоннель России. Горные серпантины станут особой частью приключения, а сопровождать вас будут чудесные пейзажи и истории края.
🏞 Наша первая остановка — Гимринская башня, или башня имама Шамиля, где вы услышите о знаковой фигуре Дагестана.
🏞 Далее отправимся к Ирганайскому водохранилищу. Вы рассмотрите водоём с разных ракурсов и сделаете яркие снимки бирюзовых вод на фоне массивных чёрных скал.
🏞 И вот мы в Хунзахском районе! Красивейшем уголке Дагестана, где просто не могли не родиться талантливые поэты и писатели. Вы побываете на родине Расула Гамзатова и Фазу Алиевой. Окинете взглядом красоты Хунзахского плато и увидите самый высокий водопад в республике — Тобот. Познакомитесь с историей столицы Аварского ханства и необычной этнографией Хунзаха. А также осмотрите крепость 19 века.
🏞 Кроме того, вы посетите водопад Матлас — и не просто полюбуетесь им снаружи, но и встанете за водными потоками. Зрелище фантастическое!
🏞 И дополнит ваши впечатления ещё одна достопримечательность района — Каменная чаша. В тёплое время года здесь приятно укрыться от жары, но главное, это, конечно, виды теснины. В том, что не зря её называют природным чудом Дагестана, вы убедитесь сами.
🥘 В течение дня мы остановимся на обед в одном из проверенных заведений. Вы отведаете самые вкусные, сытные и полезные блюда национальной кухни. В нашем меню:
— Чуду — лепёшка с различными начинками (картофель, творог, тыква, шпинат, листья бурака, крапива и другие).
— Абрикосовая каша с урбечом — настоящий кладезь витаминов и блюдо, которое покорило многих гурманов. О полезных свойствах этого волшебного продукта вы узнаете при встрече.
— Ну и как же без ароматного чая на травах! Душистый напиток горного края — непременный атрибут уютного путешествия по Дагестану.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортных минивэнах Honda Elysion, Toyota Ipsum или Toyota Alphard
- Экскурсию для вас проведу я или гид-водитель из команды
- Транспорт и вкусный национальный обед включены в стоимость
ежедневно в 07:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|4000 ₽
Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Столько впечатлений и новой информации за один день. Водитель Имам много рассказывал о традициях и обычаях, отвечал на все вопросы, никого не торопил, фотографировал и спокойно ожидал задерживающихся))
Горы,
Водитель-экскурсовод Али очень внимательный, чуткий и добродушный. На все вопросы отвечает, рассказывает о достопримечательности Дагестана. Напоил нас