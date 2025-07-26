читать дальше уменьшить

Заире.

Начнем с организации: я ещё до бронирования экскурсии, замучила Заиру всевозможными вопросами, на что получала всегда вежливые и развёрнутые ответы. На протяжении всей экскурсии она сопровождала нас в Вотсапе, интересуясь: выехали мы или нет, всё ли хорошо проходит, ничего ли нас не огорчило, хорошо ли вернулись домой. Такая забота была неожиданна и приятна 🫶 Сама экскурсия: конечно, на протяжении всего пути, впечатляет красота Дагестанских гор, дарит эстетическое наслаждение и незабываемые эмоции. Хочется всё это "съесть" глазами, а ещё лучше упаковать и забрать с собой домой 😁 Мы посетили два водопада, Гимринскую башню, водохранилище. В общем посетили всё заявленное в программе.

А обед у местной жительницы Патимат (надеюсь, что правильно написала имя, долго не могла запомнить) это целая отдельная экскурсия внутри экскурсии. Во-первых, вас очень вкусно и много накормят традиционными дагестанскими блюдами, наедятся все до отвала. Там вам и лапша и хинкал со сметанно -чесночным соусом и Чуду обалденные горячие очень вкусные, а ещё абрикосовая каша с урбечем - это улёт 😋, плюс компот из кураги и чай. Всё слишком вкусное, невозможно остановиться и очень сытное. В общем я испытала гастрономический оргазм. Но потом было ещё интереснее: нас пригласили во двор, переодели в национальные костюмы и мы учились танцевать лезгинку. Патимат рассказала нам много интересного об этом красивом танце, и показала основные движения. Мы все вместе весело танцевали, при этом остались очень красивые фотографии и видеоролики. Затем у нас был мастер-класс по изготовлению Урбеча, где можно было, так же его приобрести.

И отдельно хочу выделить нашего прекрасного гида Шарапа. Он - молодец! С первой же секунды при знакомстве, когда он приехал за нами, Шарап зарядил нас положительными эмоциями, это замечательно, так как сразу вся наша компания и сама поездка приобрела очень позитивный настрой 👍.

На протяжении всей экскурсии Шарап рассказывал нам интересные исторические факты о местах, которые мы посещали и о Дагестане. При этом не забывая шутить и поддерживать наше хорошее настроение. Он не переставал нас удивлять, и преподнёс нам много интересных сюрпризов, о которых я не буду рассказывать, чтобы сохранить интригу, и чтобы другим туристам, которые выберут эту экскурсию, было бы так же интересно и весело, как и нам.

В заключении хочу сказать, что я и мои две дочери остались довольны этим мероприятием на все 200% 😁. Мы познакомились с красотами и традициями этого чудесного края, и получили море положительных эмоций. Было впечатление, что экскурсия длилась не 11 часов, а три дня 😁 на столько сильно нам всё понравилось.

Я всем рекомендую бронировать экскурсии именно у Заиры. Вы можете не сомневаться, что всё будет организовано от и до, и вы насладитесь отдыхом.

Благодарю вас Заира и Шарап 🙏