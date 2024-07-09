1 чел.
По популярности
10 часов
Групповая
до 19 чел.
Путешествие из Каспийска: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Вас ждет незабываемое путешествие к живописным уголкам Дагестана, где природа создала настоящие шедевры
Начало: В Каспийске ул. Дахадаева, 76, возле школы №3
Расписание: ежедневно в 07:40
Завтра в 07:40
13 июля в 07:40
3 300₽ за человека
скидка
10%
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сулакский каньон, бархан Сарыкум и ущелье нартов: путешествие по Дагестану
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по самым живописным и уникальным местам Дагестана, где природа и история сливаются воедино
Начало: По договорённости
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
1500013 500₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Фотопрогулка
до 15 чел.
Фотопутешествие на Сулакский каньон (в группе)
Из Каспийска - к природным красотам Дагестана за впечатлениями и фотографиями
Начало: На улице Амет-Хана Султана
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена9 июля 2024Ездили на экскурсию с Магомедсайгидом Экскурсия очень понравилась. От катания по реке Сулак на катере были в полном восторге. . Очень понравился подъем на бархан Сарыкум. Магомедсайгид очень аккуратный водитель и интересный рассказчик. Большое спасибо ему за такое увлекательное путешествие.
- ЕЕкатерина29 июня 2024Экскурсовод Мая, очень внимательная к туристам, хорошая организация, интересная информация на протяжении всего путешествия.
- ММаксим26 июня 2024Магомед - замечательный гид! Интеллигентный, образованный, прекрасно знает родные края и интересно о них рассказывает. Ответил на все вопросы, грамотно
- ММихаил21 июня 2024Всё было отлично. Всём понравилось!!!!
- ССветлана5 июня 2024Были на экскурсии в Сулакский каньон. Забрали из нашего города,везде провезли,о бо всем рассказали. Гид,Джамбул,всю дорогу нам рассказывал подробности о
- ААнастасия12 мая 2024Спасибо Магомеду за прекрасную поездку. Ездили семьей, маршрут был хорошо продуман, Магомед подстроился под нашу просьбу и завез нас на красивое маковое поле, Сулакский каньон и катер выше всяких ожиданий. Отличный новый ресторан с хорошим сервисом у зиплайна
Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску в категории «Чиркейская ГЭС»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каспийске
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Каспийске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Каспийску в июле 2024
Сейчас в Каспийске в категории "Чиркейская ГЭС" можно забронировать 3 экскурсии от 3 300 до 13 500 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 54 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Забронируйте экскурсию в Каспийске на 2024 год по теме «Чиркейская ГЭС», 54 ⭐ отзыва, цены от 3300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь