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всё организовал, был очень заботлив и доброжелателен. Кроме того, дал несколько ценных советов и был готов оказать помощь даже после окончания нашей поездки. Путешествовать с настоящим гостеприимным горцем - одно удовольствие! Из посещенных мест больше всего запомнился, конечно, Сулакский каньон - одна из визитных карточек Дагестана. Дивная красота!