Чиркейская ГЭС – экскурсии в Каспийске

Найдено 3 экскурсии в категории «Чиркейская ГЭС» в Каспийске, цены от 3 300 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Каспийска - в Сулакский каньон и бархан Сарыкум
На автобусе
49 отзывов
10 часов
Групповая
до 19 чел.
Путешествие из Каспийска: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Вас ждет незабываемое путешествие к живописным уголкам Дагестана, где природа создала настоящие шедевры
Начало: В Каспийске ул. Дахадаева, 76, возле школы №3
Расписание: ежедневно в 07:40
Завтра в 07:40
13 июля в 07:40
3 300 за человека
Самые-самые места Дагестана: Сулакский каньон, бархан Сарыкум и ущелье нартов
На машине
скидка
10%
5 отзывов
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сулакский каньон, бархан Сарыкум и ущелье нартов: путешествие по Дагестану
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по самым живописным и уникальным местам Дагестана, где природа и история сливаются воедино
Начало: По договорённости
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
1500013 500 за всё до 4 чел.
Фотопутешествие на Сулакский каньон (в группе)
На машине
8 часов
Фотопрогулка
до 15 чел.
Фотопутешествие на Сулакский каньон (в группе)
Из Каспийска - к природным красотам Дагестана за впечатлениями и фотографиями
Начало: На улице Амет-Хана Султана
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    9 июля 2024
    Самые-самые места Дагестана: Сулакский каньон, бархан Сарыкум и ущелье нартов
    Ездили на экскурсию с Магомедсайгидом Экскурсия очень понравилась. От катания по реке Сулак на катере были в полном восторге. . Очень понравился подъем на бархан Сарыкум. Магомедсайгид очень аккуратный водитель и интересный рассказчик. Большое спасибо ему за такое увлекательное путешествие.
  • Е
    Екатерина
    29 июня 2024
    Из Каспийска - в Сулакский каньон и бархан Сарыкум
    Экскурсовод Мая, очень внимательная к туристам, хорошая организация, интересная информация на протяжении всего путешествия.
  • М
    Максим
    26 июня 2024
    Самые-самые места Дагестана: Сулакский каньон, бархан Сарыкум и ущелье нартов
    Магомед - замечательный гид! Интеллигентный, образованный, прекрасно знает родные края и интересно о них рассказывает. Ответил на все вопросы, грамотно
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    всё организовал, был очень заботлив и доброжелателен. Кроме того, дал несколько ценных советов и был готов оказать помощь даже после окончания нашей поездки. Путешествовать с настоящим гостеприимным горцем - одно удовольствие! Из посещенных мест больше всего запомнился, конечно, Сулакский каньон - одна из визитных карточек Дагестана. Дивная красота!

    Магомед - замечательный гид! Интеллигентный, образованный, прекрасно знает родные края и интересно о них рассказывает. ОтветилМагомед - замечательный гид! Интеллигентный, образованный, прекрасно знает родные края и интересно о них рассказывает. ОтветилМагомед - замечательный гид! Интеллигентный, образованный, прекрасно знает родные края и интересно о них рассказывает. ОтветилМагомед - замечательный гид! Интеллигентный, образованный, прекрасно знает родные края и интересно о них рассказывает. ОтветилМагомед - замечательный гид! Интеллигентный, образованный, прекрасно знает родные края и интересно о них рассказывает. Ответил
  • М
    Михаил
    21 июня 2024
    Из Каспийска - в Сулакский каньон и бархан Сарыкум
    Всё было отлично. Всём понравилось!!!!
  • С
    Светлана
    5 июня 2024
    Из Каспийска - в Сулакский каньон и бархан Сарыкум
    Были на экскурсии в Сулакский каньон. Забрали из нашего города,везде провезли,о бо всем рассказали. Гид,Джамбул,всю дорогу нам рассказывал подробности о
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    локациях,обычаях местных народов,достаточно интересно и с юмором. Водитель аккуратный. Так же нас накормили замечательным обедом. Фирму рекомендую,все удобно. На вторую экскурсию даже скидка.

  • А
    Анастасия
    12 мая 2024
    Самые-самые места Дагестана: Сулакский каньон, бархан Сарыкум и ущелье нартов
    Спасибо Магомеду за прекрасную поездку. Ездили семьей, маршрут был хорошо продуман, Магомед подстроился под нашу просьбу и завез нас на красивое маковое поле, Сулакский каньон и катер выше всяких ожиданий. Отличный новый ресторан с хорошим сервисом у зиплайна
    Спасибо Магомеду за прекрасную поездку. Ездили семьей, маршрут был хорошо продуман, Магомед подстроился под нашу просьбуСпасибо Магомеду за прекрасную поездку. Ездили семьей, маршрут был хорошо продуман, Магомед подстроился под нашу просьбуСпасибо Магомеду за прекрасную поездку. Ездили семьей, маршрут был хорошо продуман, Магомед подстроился под нашу просьбу

Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску в категории «Чиркейская ГЭС»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каспийске
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Каспийска - в Сулакский каньон и бархан Сарыкум
  2. Самые-самые места Дагестана: Сулакский каньон, бархан Сарыкум и ущелье нартов
  3. Фотопутешествие на Сулакский каньон (в группе)
Какие места ещё посмотреть в Каспийске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Сулакский каньон
  2. Бархан Сарыкум
  3. Самое главное
  4. Экраноплан «Лунь»
  5. Форелевое хозяйство
  6. Ирганайское водохранилище
  7. Крепость Нарын-Кала
  8. Гимринский тоннель
  9. Водопад Тобот
  10. Чиркейская ГЭС
Сколько стоит экскурсия по Каспийску в июле 2024
Сейчас в Каспийске в категории "Чиркейская ГЭС" можно забронировать 3 экскурсии от 3 300 до 13 500 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 54 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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