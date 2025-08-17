Одним из древнейших и загадочных поселений на Северном Кавказе, раскинувшееся на склоне и вершине горы, является заброшенный аул Гамсутль.
Неприступные горы, единственная узкая тропинка, ведущая из долины по хребту растянувшейся скалы, обрывы, крутые склоны и глубокие расщелины – всего этого оказалось достаточно, чтобы древний горный народ аварцев выбрал это место для жизни.
Описание экскурсииПриветствую всех гостей нашей республики, меня зовут Рамазан, и я уже третий год занимаюсь туризмом, очень люблю и хорошо знаю свой Дагестан, культуру, традиции, религию и местный быт. Я собрал вокруг себя команду очень ответственных и опытных гидов мы профессионально расскажем обо всех достопримечательностях и ответим на любые ваши вопросы, даже на самые провокационные. Итак, касательно поездки в самый таинственный аул Дагестана - Гамсутль, Наше путешествие начнётся в 8 утра. Мы проедем через самый длинный тоннель в России, после которого нас ждут невероятные виды дагестанских гор и пейзажей. Едем к Ирганайскому водохранилищу. остановимся у смотровой чтобы сделать очень живописные фотографии и перевести дыхания от увиденного. Затем по пути мы увидим Гергебильской ГЭС и водохранилище по желанию можем остановится и пройтись по мосту над водохранилищем. Это первая гидроэлектростанция в Дагестане. Далее нас ждут, Гунибская ГЭС а затем и подземный Салтинский водопад, один из самых красивых водопадов в Дагестане. После сытного и вкусного обеда по дороге мы встретим рукотворные террасы возле села Чох. Горцы ценили каждый клочок земли и строили их даже на голых склонах гор, чтобы выращивать зерновые культуры и садовые деревья. Дальше нас ждёт аул призрак Гамсутль. Сначала мы поедем к нему по бездорожью на уазе (2 км), а затем поднимемся пешком. Общий путь займёт 4 км. и около 50 минут. В самом ауле мы пройдёмся по улочкам, посетим дом последнего жителя. На обратном пути заедем в село Чох заварим вкусный чай или кофе, после чего тронемся обратно домой. Важная информация: Поездка пройдёт на автомобиле с кондиционером. Дополнительные расходы: билеты в Салтинскую теснину — 100 руб. /чел., аренда резиновых сапог — 100 руб. /чел., обед — 500–600 руб. /чел., джиппинг — 100 руб. /чел., прокат лошадей — 1500 руб. /чел., сувениры. При сопровождении гида в аул Гамсутль - 2000 р. Экскурсию для вас проведу я или гид из моей команды. Внимание: обязательное соблюдение дресс-кода.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Самый длинный тоннель в России
- Гимринскую башню
- Ирганайское водохранилище
- Гергебильское водохранилище
- Гунибское ГЭС, водохранилище
- Салтинское ущелье (водопад)
- Чохские рукотворные террасы
- Аул призрак Гамсутль
- Село Чох
Что включено
- Услуги гид-водителя
- Хорошее настроение
Что не входит в цену
- Вход в салтинское ущелье
- Джиппинг вверх в Гамсутль
- Сопровождение гида в Гамсутль
- Обед
- Аренда сапог
- Лошади при желании
Где начинаем и завершаем?
Начало: Выезжаем из вашего отеля
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день из вашего отеля
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Поездка пройдёт на автомобиле с кондиционером. Дополнительные расходы: билеты в Салтинскую теснину - 100 руб. /чел
- Аренда резиновых сапог - 100 руб. /чел
- Обед - 500-600 руб. /чел
- Джиппинг - 100 руб. /чел
- Прокат лошадей - 1500 руб. /чел
- Сувениры. При сопровождении гида в аул Гамсутль - 2000 р. Экскурсию для вас проведу я или гид из моей команды. Внимание: обязательное соблюдение дресс-кода
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
