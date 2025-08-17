Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Одним из древнейших и загадочных поселений на Северном Кавказе, раскинувшееся на склоне и вершине горы, является заброшенный аул Гамсутль.



Неприступные горы, единственная узкая тропинка, ведущая из долины по хребту растянувшейся скалы, обрывы, крутые склоны и глубокие расщелины – всего этого оказалось достаточно, чтобы древний горный народ аварцев выбрал это место для жизни. 5 1 оценка

Рамазан Ваш гид в Каспийске Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Оценка и отзывы 1 отзыв Длитель­ность 10 часов Размер группы 1-7 человек Как проходит Пешком Когда каждый день из вашего отеля 13 700 ₽ за экскурсию Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 06:00, 07:00, 08:00

Описание экскурсии Приветствую всех гостей нашей республики, меня зовут Рамазан, и я уже третий год занимаюсь туризмом, очень люблю и хорошо знаю свой Дагестан, культуру, традиции, религию и местный быт. Я собрал вокруг себя команду очень ответственных и опытных гидов мы профессионально расскажем обо всех достопримечательностях и ответим на любые ваши вопросы, даже на самые провокационные. Итак, касательно поездки в самый таинственный аул Дагестана - Гамсутль, Наше путешествие начнётся в 8 утра. Мы проедем через самый длинный тоннель в России, после которого нас ждут невероятные виды дагестанских гор и пейзажей. Едем к Ирганайскому водохранилищу. остановимся у смотровой чтобы сделать очень живописные фотографии и перевести дыхания от увиденного. Затем по пути мы увидим Гергебильской ГЭС и водохранилище по желанию можем остановится и пройтись по мосту над водохранилищем. Это первая гидроэлектростанция в Дагестане. Далее нас ждут, Гунибская ГЭС а затем и подземный Салтинский водопад, один из самых красивых водопадов в Дагестане. После сытного и вкусного обеда по дороге мы встретим рукотворные террасы возле села Чох. Горцы ценили каждый клочок земли и строили их даже на голых склонах гор, чтобы выращивать зерновые культуры и садовые деревья. Дальше нас ждёт аул призрак Гамсутль. Сначала мы поедем к нему по бездорожью на уазе (2 км), а затем поднимемся пешком. Общий путь займёт 4 км. и около 50 минут. В самом ауле мы пройдёмся по улочкам, посетим дом последнего жителя. На обратном пути заедем в село Чох заварим вкусный чай или кофе, после чего тронемся обратно домой. Важная информация: Поездка пройдёт на автомобиле с кондиционером. Дополнительные расходы: билеты в Салтинскую теснину — 100 руб. /чел., аренда резиновых сапог — 100 руб. /чел., обед — 500–600 руб. /чел., джиппинг — 100 руб. /чел., прокат лошадей — 1500 руб. /чел., сувениры. При сопровождении гида в аул Гамсутль - 2000 р. Экскурсию для вас проведу я или гид из моей команды. Внимание: обязательное соблюдение дресс-кода.

каждый день из вашего отеля Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Самый длинный тоннель в России

Гимринскую башню

Ирганайское водохранилище

Гергебильское водохранилище

Гунибское ГЭС, водохранилище

Салтинское ущелье (водопад)

Чохские рукотворные террасы

Аул призрак Гамсутль

Село Чох Что включено Услуги гид-водителя

Хорошее настроение Что не входит в цену Вход в салтинское ущелье

Джиппинг вверх в Гамсутль

Сопровождение гида в Гамсутль

Обед

Аренда сапог

Лошади при желании Где начинаем и завершаем? Начало: Выезжаем из вашего отеля Завершение: Ваш отель Когда и сколько длится? Когда: каждый день из вашего отеля Экскурсия длится около 10 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел. Важная информация Поездка пройдёт на автомобиле с кондиционером. Дополнительные расходы: билеты в Салтинскую теснину - 100 руб. /чел

Аренда резиновых сапог - 100 руб. /чел

Обед - 500-600 руб. /чел

Джиппинг - 100 руб. /чел

Прокат лошадей - 1500 руб. /чел

Сувениры. При сопровождении гида в аул Гамсутль - 2000 р. Экскурсию для вас проведу я или гид из моей команды. Внимание: обязательное соблюдение дресс-кода Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.